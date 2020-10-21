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Украина полностью доверяет выводам США по расследованию деятельности российских хакеров, - МИД

Украина полностью доверяет выводам США по расследованию деятельности российских хакеров, - МИД

Украина полностью доверяет обнародованным Министерством юстиции США результатам расследования и обвинению шести сотрудникам российского Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в совершении ряда кибератак по всему миру, в частности в Украине, США, Франции, Грузии и Южной Корее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД.

В комментарии отмечается: "Полностью поддерживаем заявление Государственного секретаря США Майка Помпео о необходимости строгого осуждения продолжающейся подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности РФ в киберпространстве. Такая деятельность демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности.

Украина подтверждает свою твердую позицию, что нормы и принципы международного права в полной мере применяются и к поведению государств в кибернетическом пространстве, а ответственные за кибератаки должны быть привлечены к ответственности.

Обращаемся к международному сообществу с призывом продолжить скоординированный давление на РФ с целью прекращения систематического нарушения с его стороны норм и принципов международного права, в частности в использовании киберинструментов с злонамеренной целью, угрожающей безопасности глобального киберпространства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст США выдвинул обвинения против 6 хакеров ГРУ, атаковавших вирусом-вымогателем NotPetya госучреждения по всему миру (обновлено)

Автор: 

киберпреступление (762) МИД (6933) США (26313) хакер (1180)


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А в Північній Кореї нічого не робили. Лапті зовсім не паляться.
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21.10.2020 11:33 Ответить
А у питання Деркача, значить, не довіряє?
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21.10.2020 11:34 Ответить
деркача не зачеплять. Він їх, блаЗЄнськи, усіх розкриє як агентів москви
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21.10.2020 13:07 Ответить
 
 