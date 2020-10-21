Украина полностью доверяет выводам США по расследованию деятельности российских хакеров, - МИД

Украина полностью доверяет обнародованным Министерством юстиции США результатам расследования и обвинению шести сотрудникам российского Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в совершении ряда кибератак по всему миру, в частности в Украине, США, Франции, Грузии и Южной Корее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД.

В комментарии отмечается: "Полностью поддерживаем заявление Государственного секретаря США Майка Помпео о необходимости строгого осуждения продолжающейся подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности РФ в киберпространстве. Такая деятельность демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности.

Украина подтверждает свою твердую позицию, что нормы и принципы международного права в полной мере применяются и к поведению государств в кибернетическом пространстве, а ответственные за кибератаки должны быть привлечены к ответственности.

Обращаемся к международному сообществу с призывом продолжить скоординированный давление на РФ с целью прекращения систематического нарушения с его стороны норм и принципов международного права, в частности в использовании киберинструментов с злонамеренной целью, угрожающей безопасности глобального киберпространства.

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