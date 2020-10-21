Гетманцев: Налоговый комитет против пересмотра любых налогов "под елочку"

По словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, повышение акциза совершенно нецелесообразно, пока большая часть алкогольного рынка находится в тени.

"Считаю, что в целом на алкоголь акциз нельзя поднимать, пока рынок находится "в тени". Хотя, судя по поступлениям от акциза, постепенно он "на свет" выходит. Но в этом процессе разные тенденции. К примеру, по спирту у нас недовыполнение плана. По акцизу с алкоголя – план перевыполнен. К сожалению, так и не реформированная налоговая полиция с "алкогольной тенью" не может справиться", - отметил Гетманцев в интервью УНИАН.

Он также отметил, что несмотря на предусмотренное в бюджете повышение акцизов на табачную продукцию и алкогольные напитки, в том числе на пиво, в налоговом комитете отошли от практики пересмотра любых элементов налогов "под елочку" и придерживаются принципа стабильности налогового законодательства.

"Мы отошли от практики пересмотра любых элементов налогов "под елочку" и свято чтим принцип стабильности налогового законодательства. Очевидно, что тот законопроект, который подан Кабинетом министров в части изменения элементов налогов не будет введен с 1 января следующего года. Документ будет еще обсуждаться комитетом", - отметил Гетманцев.

Напомним, что ранее, представители бизнеса и компании-члены Американской торговой палаты в Украине также отметили, что принятие таких изменений только ухудшит экономическую ситуацию в стране и не будет способствовать увеличению поступлений в бюджет.