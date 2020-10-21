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Гетманцев: Податковий комітет проти перегляду будь-яких податків "під ялинку"

Гетманцев: Податковий комітет проти перегляду будь-яких податків

За словами глави комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, підвищення акцизу абсолютно недоцільно, поки більша частина алкогольного ринку перебуває в тіні.

"Вважаю, що в цілому на алкоголь акциз не можна піднімати, поки ринок перебуває "в тіні". Хоча, судячи з надходжень від акцизу, поступово він "на світло" виходить. Але в цьому процесі різні тенденції. Наприклад, щодо спирту у нас недовиконання плану. Щодо акцизу з алкоголю - план перевиконано. На жаль, так і не реформована податкова поліція з "алкогольною тінню" не може впоратися", - зазначив Гетманцев в інтерв'ю УНІАН.

Він також зазначив, що незважаючи на передбачене в бюджеті підвищення акцизів на тютюнову продукцію та алкогольні напої, в тому числі на пиво, в податковому комітеті відійшли від практики перегляду будь-яких елементів податків "під ялинку" і дотримуються принципу стабільності податкового законодавства.

"Ми відійшли від практики перегляду будь-яких елементів податків "під ялинку" і свято шануємо принцип стабільності податкового законодавства. Очевидно, що той законопроєкт , який поданий Кабінетом міністрів в частині зміни елементів податків не буде введений з 1 січня наступного року. Документ буде ще обговорюватися комітетом", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, що раніше, представники бізнесу і компанії-члени Американської торгової палати в Україні також відзначили, що прийняття таких змін тільки погіршить економічну ситуацію в країні і не буде сприяти збільшенню надходжень до бюджету.

Автор: 

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Вскоре каждая бутылачка водовки будет оборудована собственной номерной акцизной марочкой, за которую в магазине будут отчитываться непосредственно в налоговую. Не все ещё вкурсе, какое им светит щастье.
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21.10.2020 12:02 Відповісти
_У каждого украинца грабители насильно отнимают 18% НДФЛ, 22 % ЕСВ. Также акцизы, налог на твоё жильё и др. недвижимость, грабёж при растаможке авто! И после из оставшегося одну пятую отнимают через НДС... Да вы уху ели, мрази! Грабителям всегда будет мало, они не успокоятся пока их не поубивают нахер.
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21.10.2020 12:03 Відповісти
 
 