Кабмин предлагает Раде определить правовой статус Национального военного кладбища

Верховной Раде предлагают определить правовой статус Национального военного мемориального кладбища. Кабинет Министров внес в парламент соответствующий законопроект №4225.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передачи в аренду.

Вопрос об отводе земельного участка для размещения на ней такого кладбища решается в соответствии с Земельным кодексом.

Заказчиком строительства мемориального кладбища является центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.

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При этом порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет Кабинет Министров.

Расходы на погребение умерших на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.

В проекте прописано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.

При этом в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц согласно закону.

Содержание в надлежащем состоянии и охрана такого кладбища обеспечивается за счет средств госбюджета.

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