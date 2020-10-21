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Кабмин предлагает Раде определить правовой статус Национального военного кладбища

Кабмин предлагает Раде определить правовой статус Национального военного кладбища

Верховной Раде предлагают определить правовой статус Национального военного мемориального кладбища. Кабинет Министров внес в парламент соответствующий законопроект №4225.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передачи в аренду.

Вопрос об отводе земельного участка для размещения на ней такого кладбища решается в соответствии с Земельным кодексом.

Заказчиком строительства мемориального кладбища является центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.

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При этом порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет Кабинет Министров.

Расходы на погребение умерших на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.

В проекте прописано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.

При этом в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц согласно закону.

Содержание в надлежащем состоянии и охрана такого кладбища обеспечивается за счет средств госбюджета.

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Автор: 

Кабмин (14023) кладбище (279) мемориал (158)


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Это правильно . Но может пора уменьшать его площадь и навешать орде люлей ?
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21.10.2020 12:28 Ответить
Если кладбищем признать всю страну, ни одна тварь не украдёт ни одного квадратного метра.
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21.10.2020 12:35 Ответить
Типо такое кладбище давно имеется, есть немного места для расширения и достаточно места через дорогу
Там, правда хотят оттяпать под мемориал холокоста, но я бы послал этих рабиновичей в одно место.
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21.10.2020 12:59 Ответить
 
 