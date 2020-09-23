Кабмин Украины согласовал законопроект о Национальном военном мемориальном кладбище
23 сентября на заседании Кабинета Министров Украины согласовали проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
В пояснительной записке к документу сказано, что его разработали на выполнение постановления Верховной Рады за 2 июня 2011 года, которым принято решение о создании такого кладбища. Законопроект вносит изменения в ряд законодательных актов, в которых прописаны, в частности, правовые основания существования места захоронения.
В тексте проекта прописывается, что Кабмин будет согласовывать намогильные сооружения и мемориальные таблички, которые там появятся, а также ряд других моментов, в том числе порядок организации захоронений и перезахоронений на Национальном военном мемориальном кладбище.
В постановлении Рады за 2 июня 2011 года сказано, что такое кладбище создается "с целью увековечения памяти погибших воинов-освободителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участников войны в Афганистане, других военных конфликтах и при исполнении служебных обязанностей и присяги на верность народу Украины, обеспечения чествования и достойного захоронения ветеранов войны, участников боевых действий, военнослужащих, в том числе уволенных в запас или в отставку, и членов их семей, а также других лиц, совершивших героические поступки во имя украинского народа и имеющих особые заслуги перед Отечеством".
Невже не можна не "мавпувать" американський Арлінгтон?... Саме розумне, якщо вони хочуть український військовий меморіал - це зробить його "Кенотафом", тобто "символічним похованням". Установить плити з іменами загиблих (продумать, як розподілить прізвища, бо алфавітний порядок не підходить( язик не повертається сказать - чому, бо знайдеться "псевдомораліст", що почне верещать про "цинізм" і "бездушшя"). Можна розмістить по роках і місцях загибелі. Справжні поховання там можна запровадить лише для жителів найближчих населених пунктів (за згодою родичів), та для тих, кого, з якихось причин, не можна поховать на батьківщині... А справжні місця поховання основного контингенту хай знаходяться поряд з тими, кому вони були дорогі - як мертвими, так і живими...