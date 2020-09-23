РУС
Кабмин Украины согласовал законопроект о Национальном военном мемориальном кладбище

Кабмин Украины согласовал законопроект о Национальном военном мемориальном кладбище

23 сентября на заседании Кабинета Министров Украины согласовали проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В пояснительной записке к документу сказано, что его разработали на выполнение постановления Верховной Рады за 2 июня 2011 года, которым принято решение о создании такого кладбища. Законопроект вносит изменения в ряд законодательных актов, в которых прописаны, в частности, правовые основания существования места захоронения.

В тексте проекта прописывается, что Кабмин будет согласовывать намогильные сооружения и мемориальные таблички, которые там появятся, а также ряд других моментов, в том числе порядок организации захоронений и перезахоронений на Национальном военном мемориальном кладбище.

В постановлении Рады за 2 июня 2011 года сказано, что такое кладбище создается "с целью увековечения памяти погибших воинов-освободителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участников войны в Афганистане, других военных конфликтах и при исполнении служебных обязанностей и присяги на верность народу Украины, обеспечения чествования и достойного захоронения ветеранов войны, участников боевых действий, военнослужащих, в том числе уволенных в запас или в отставку, и членов их семей, а также других лиц, совершивших героические поступки во имя украинского народа и имеющих особые заслуги перед Отечеством".

+6
Да и про великую атечественную тоже...пора бы уже помнить что это была вторая мировая война...а не отечественная..
показать весь комментарий
23.09.2020 18:15 Ответить
+3
В постановлении Рады за 2 июня 2011 года сказано, что такое кладбище создается "с целью увековечения памяти погибших воинов-освободителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участников войны в Афганистане, Источник: https://censor.net/ru/n3220915 -- яке вони мають відношення до держави Україна ? А про Афганістан взагалі треба мовчати
показать весь комментарий
23.09.2020 18:13 Ответить
+3
Я не стратег , но моё мнение - надо армию поддерживать , а потом кладбища .
показать весь комментарий
23.09.2020 18:16 Ответить
Подохших НКВДешников, тоже будут на это кладбище перетягивать?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:46 Ответить
А существующее 100 лет военное кладбище под еврейский мемориал перепрофилируют?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:49 Ответить
Мемориальное кладбище должно быть для погибших и умерших от ранений.Всё.Никаких умерших своей смертью.То Литвин для себя место столбил и своих братьев.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:08 Ответить
На мою думку, у нас, як завжди, спочатку зроблять, а потім "потилиці чухають"... Українці, споконвіку - "осідлий" народ... На одному і тому самому кладовищі можуть лежать п"ять-шість поколінь... Просте питання : "А вони подумали про традиції українського народу стосовно місця поховання? Що таке "поминальні дні" ("гробки", "діди"), їм відомо? І що будуть робить рідні загиблих, у цей день? Пертися через півУкраїни, на могилу? А що робить з могилами інших родичів, на батьківщині?...
Невже не можна не "мавпувать" американський Арлінгтон?... Саме розумне, якщо вони хочуть український військовий меморіал - це зробить його "Кенотафом", тобто "символічним похованням". Установить плити з іменами загиблих (продумать, як розподілить прізвища, бо алфавітний порядок не підходить( язик не повертається сказать - чому, бо знайдеться "псевдомораліст", що почне верещать про "цинізм" і "бездушшя"). Можна розмістить по роках і місцях загибелі. Справжні поховання там можна запровадить лише для жителів найближчих населених пунктів (за згодою родичів), та для тих, кого, з якихось причин, не можна поховать на батьківщині... А справжні місця поховання основного контингенту хай знаходяться поряд з тими, кому вони були дорогі - як мертвими, так і живими...
показать весь комментарий
23.09.2020 19:09 Ответить
сподіваюся, що на тому цвинтарі місця вистачить всім представникам кабміну, народним депутатам і ОП-зе. це був жарт, звісно, довгих-предовгих вам літ, нескінченно довгих... в пеклі.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:53 Ответить
 
 