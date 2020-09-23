Кабмин Украины согласовал законопроект о Национальном военном мемориальном кладбище

23 сентября на заседании Кабинета Министров Украины согласовали проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища".

В пояснительной записке к документу сказано, что его разработали на выполнение постановления Верховной Рады за 2 июня 2011 года, которым принято решение о создании такого кладбища. Законопроект вносит изменения в ряд законодательных актов, в которых прописаны, в частности, правовые основания существования места захоронения.

В тексте проекта прописывается, что Кабмин будет согласовывать намогильные сооружения и мемориальные таблички, которые там появятся, а также ряд других моментов, в том числе порядок организации захоронений и перезахоронений на Национальном военном мемориальном кладбище.

В постановлении Рады за 2 июня 2011 года сказано, что такое кладбище создается "с целью увековечения памяти погибших воинов-освободителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участников войны в Афганистане, других военных конфликтах и при исполнении служебных обязанностей и присяги на верность народу Украины, обеспечения чествования и достойного захоронения ветеранов войны, участников боевых действий, военнослужащих, в том числе уволенных в запас или в отставку, и членов их семей, а также других лиц, совершивших героические поступки во имя украинского народа и имеющих особые заслуги перед Отечеством".

