Новини
1 854 10

Кабмін України погодив законопроєкт про Національне військове меморіальне кладовище

23 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України погодили проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища".

Як передає Цензор.НЕТ

У пояснювальній записці до документа написано, що його розробили з метою виконання постанови Верховної Ради за 2 червня 2011 року, якою ухвалили рішення про створення такого кладовища. Законопроєкт вносить зміни в низку законодавчих актів, у яких прописано, зокрема, правові підстави існування місця поховання.

У тексті проєкту прописують, що Кабмін погоджуватиме намогильні споруди та меморіальні таблички, які там з'являться, а також низку інших моментів, зокрема порядок організації поховань та перепоховань на Національному військовому меморіальному кладовищі.

У постанові Ради за 2 червня 2011 року написано, що таке кладовище створюють "із метою увічнення пам'яті загиблих воїнів-визволителів у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, учасників війни в Афганістані, інших військових конфліктах та під час виконання службових обов'язків і присяги на вірність народу України, забезпечення вшанування та гідного поховання ветеранів війни, учасників бойових дій, військовослужбовців, у тому числі звільнених у запас або у відставку, і членів їхніх сімей, а також інших осіб, які здійснили героїчні вчинки в ім'я українського народу та мають особливі заслуги перед Вітчизною".

Автор: 

+6
Да и про великую атечественную тоже...пора бы уже помнить что это была вторая мировая война...а не отечественная..
показати весь коментар
23.09.2020 18:15 Відповісти
+3
В постановлении Рады за 2 июня 2011 года сказано, что такое кладбище создается "с целью увековечения памяти погибших воинов-освободителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участников войны в Афганистане, Источник: https://censor.net/ru/n3220915 -- яке вони мають відношення до держави Україна ? А про Афганістан взагалі треба мовчати
показати весь коментар
23.09.2020 18:13 Відповісти
+3
Я не стратег , но моё мнение - надо армию поддерживать , а потом кладбища .
показати весь коментар
23.09.2020 18:16 Відповісти
В Афганистані СРСР вбив 2 міліони афганців , це воєнний злочин , і нехай Росія несе за це відповідальність
показати весь коментар
23.09.2020 18:16 Відповісти
Подохших НКВДешников, тоже будут на это кладбище перетягивать?
показати весь коментар
23.09.2020 18:46 Відповісти
А существующее 100 лет военное кладбище под еврейский мемориал перепрофилируют?
показати весь коментар
23.09.2020 18:49 Відповісти
Мемориальное кладбище должно быть для погибших и умерших от ранений.Всё.Никаких умерших своей смертью.То Литвин для себя место столбил и своих братьев.
показати весь коментар
23.09.2020 19:08 Відповісти
На мою думку, у нас, як завжди, спочатку зроблять, а потім "потилиці чухають"... Українці, споконвіку - "осідлий" народ... На одному і тому самому кладовищі можуть лежать п"ять-шість поколінь... Просте питання : "А вони подумали про традиції українського народу стосовно місця поховання? Що таке "поминальні дні" ("гробки", "діди"), їм відомо? І що будуть робить рідні загиблих, у цей день? Пертися через півУкраїни, на могилу? А що робить з могилами інших родичів, на батьківщині?...
Невже не можна не "мавпувать" американський Арлінгтон?... Саме розумне, якщо вони хочуть український військовий меморіал - це зробить його "Кенотафом", тобто "символічним похованням". Установить плити з іменами загиблих (продумать, як розподілить прізвища, бо алфавітний порядок не підходить( язик не повертається сказать - чому, бо знайдеться "псевдомораліст", що почне верещать про "цинізм" і "бездушшя"). Можна розмістить по роках і місцях загибелі. Справжні поховання там можна запровадить лише для жителів найближчих населених пунктів (за згодою родичів), та для тих, кого, з якихось причин, не можна поховать на батьківщині... А справжні місця поховання основного контингенту хай знаходяться поряд з тими, кому вони були дорогі - як мертвими, так і живими...
показати весь коментар
23.09.2020 19:09 Відповісти
сподіваюся, що на тому цвинтарі місця вистачить всім представникам кабміну, народним депутатам і ОП-зе. це був жарт, звісно, довгих-предовгих вам літ, нескінченно довгих... в пеклі.
показати весь коментар
23.09.2020 19:53 Відповісти
 
 