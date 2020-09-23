Кабмін України погодив законопроєкт про Національне військове меморіальне кладовище

23 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України погодили проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища".

У пояснювальній записці до документа написано, що його розробили з метою виконання постанови Верховної Ради за 2 червня 2011 року, якою ухвалили рішення про створення такого кладовища. Законопроєкт вносить зміни в низку законодавчих актів, у яких прописано, зокрема, правові підстави існування місця поховання.



У тексті проєкту прописують, що Кабмін погоджуватиме намогильні споруди та меморіальні таблички, які там з'являться, а також низку інших моментів, зокрема порядок організації поховань та перепоховань на Національному військовому меморіальному кладовищі.



У постанові Ради за 2 червня 2011 року написано, що таке кладовище створюють "із метою увічнення пам'яті загиблих воїнів-визволителів у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, учасників війни в Афганістані, інших військових конфліктах та під час виконання службових обов'язків і присяги на вірність народу України, забезпечення вшанування та гідного поховання ветеранів війни, учасників бойових дій, військовослужбовців, у тому числі звільнених у запас або у відставку, і членів їхніх сімей, а також інших осіб, які здійснили героїчні вчинки в ім'я українського народу та мають особливі заслуги перед Вітчизною".

