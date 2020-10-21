Предотвращено некачественное строительство и ремонт дорог на Харьковщине, - СБУ
Служба безопасности Украины предотвратила некачественное строительство и ремонт объектов критической инфраструктуры автодорожной отрасли Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение третьего квартала этого года харьковское госпредприятие объявило проведение ряда тендеров на закупку стройматериалов для ремонта и строительства автодорог. Менеджмент одной из коммерческих фирм предложил конкурсные цены, которые были значительно ниже рыночных. Это позволило коммерсантам одержать победу в торгах и заключить договоры на сумму в почти 6,3 миллиона гривен.
При анализе тендерной документации сотрудники СБ Украины обнаружили, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и квалифицированный штат сотрудников. Также продукция, которую коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества.
Такая ситуация могла привести к поставке некачественных строительных материалов и выполнению работ. Это создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышения аварийности на автодорогах и могло нанести миллионные убытки государству.
Благодаря своевременному информированию Службы безопасности Украины руководство государственного предприятия в одностороннем порядке разорвало заключены договора.
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От шо значит справжні профи, и в борделях, и в налогах, и даже в в дорогах шарят.
хахахаха в общем, победил не тот на тендере)
а качество уборки туалетов проконтролировала СБУ?
твари, голосуйте за слуг урода...