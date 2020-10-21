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Новости
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Предотвращено некачественное строительство и ремонт дорог на Харьковщине, - СБУ

Предотвращено некачественное строительство и ремонт дорог на Харьковщине, - СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила некачественное строительство и ремонт объектов критической инфраструктуры автодорожной отрасли Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение третьего квартала этого года харьковское госпредприятие объявило проведение ряда тендеров на закупку стройматериалов для ремонта и строительства автодорог. Менеджмент одной из коммерческих фирм предложил конкурсные цены, которые были значительно ниже рыночных. Это позволило коммерсантам одержать победу в торгах и заключить договоры на сумму в почти 6,3 миллиона гривен.

При анализе тендерной документации сотрудники СБ Украины обнаружили, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и квалифицированный штат сотрудников. Также продукция, которую коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества.

Такая ситуация могла привести к поставке некачественных строительных материалов и выполнению работ. Это создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышения аварийности на автодорогах и могло нанести миллионные убытки государству.

Благодаря своевременному информированию Службы безопасности Украины руководство государственного предприятия в одностороннем порядке разорвало заключены договора.

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Автор: 

дороги (2512) ремонт (1180) СБУ (19840) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+1
Велике крадівництво, кажете?
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21.10.2020 12:36
+1
Служба Бабла Украины, мы везде где можно войти в долю!
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21.10.2020 12:38
+1
Скоро избушка начнёт тараканами в магазинах заниматься.
От шо значит справжні профи, и в борделях, и в налогах, и даже в в дорогах шарят.
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21.10.2020 12:40
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Чем они занимаются? Качество строительства, ...ть!
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21.10.2020 12:36 Ответить
Велике крадівництво, кажете?
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21.10.2020 12:36 Ответить
Служба Бабла Украины, мы везде где можно войти в долю!
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21.10.2020 12:38 Ответить
Скоро избушка начнёт тараканами в магазинах заниматься.
От шо значит справжні профи, и в борделях, и в налогах, и даже в в дорогах шарят.
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21.10.2020 12:40 Ответить
Распил денег из фонда ковид уже не предотвратить.
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21.10.2020 12:40 Ответить
Рыночные цены предусматривают интересы определенных людей. Цены ниже рыночных такие интересы не предусматривают. Я надеюсь теперь на тендер зайдет правильная фирма с правильными материалами.
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21.10.2020 12:44 Ответить
так а в чем суть криминала от сбу? в чем притензия, может они беслпатно собирались работать

хахахаха в общем, победил не тот на тендере)
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21.10.2020 13:20 Ответить
якщо воно так, то навіщо нам служба безпеки доріг за таку ціну?
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21.10.2020 13:47 Ответить
афигеть...

а качество уборки туалетов проконтролировала СБУ?

твари, голосуйте за слуг урода...
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21.10.2020 15:36 Ответить
при чем здесь сбу?
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21.10.2020 23:28 Ответить
 
 