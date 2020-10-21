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Новини
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У СБУ запобігли неякісному будівництву і ремонту доріг на Харківщині

У СБУ запобігли неякісному будівництву і ремонту доріг на Харківщині

Служба безпеки України запобігла неякісному будівництву і ремонту об'єктів критичної інфраструктури автодорожньої галузі Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом третього кварталу цього року харківське держпідприємство оголосило проведення низки тендерів на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг. Менеджмент однієї з комерційних фірм запропонував конкурсні ціни, які були значно нижчими від ринкових. Це дозволило комерсантам отримати перемогу у торгах і укласти договори на майже 6,3 мільйона гривень.

Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників. Також продукція, яку комерсанти планували придбати у субпідрядників, не відповідає сертифікатам якості.

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Така ситуація могла призвести до постачання неякісних будівельних матеріалів і виконання робіт. Це створювало загрозу передчасного руйнування дорожнього покриття, підвищення аварійності на автошляхах та могло завдати мільйонні збитки державі.

Завдяки своєчасному інформуванню Служби безпеки України керівництво державного підприємства в односторонньому порядку розірвало укладені договори.

Автор: 

дороги (3055) ремонт (2293) СБУ (12758) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+1
Велике крадівництво, кажете?
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21.10.2020 12:36
+1
Служба Бабла Украины, мы везде где можно войти в долю!
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21.10.2020 12:38
+1
Скоро избушка начнёт тараканами в магазинах заниматься.
От шо значит справжні профи, и в борделях, и в налогах, и даже в в дорогах шарят.
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21.10.2020 12:40
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Чем они занимаются? Качество строительства, ...ть!
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21.10.2020 12:36 Відповісти
Велике крадівництво, кажете?
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21.10.2020 12:36 Відповісти
Служба Бабла Украины, мы везде где можно войти в долю!
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21.10.2020 12:38 Відповісти
Скоро избушка начнёт тараканами в магазинах заниматься.
От шо значит справжні профи, и в борделях, и в налогах, и даже в в дорогах шарят.
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21.10.2020 12:40 Відповісти
Распил денег из фонда ковид уже не предотвратить.
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21.10.2020 12:40 Відповісти
Рыночные цены предусматривают интересы определенных людей. Цены ниже рыночных такие интересы не предусматривают. Я надеюсь теперь на тендер зайдет правильная фирма с правильными материалами.
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21.10.2020 12:44 Відповісти
так а в чем суть криминала от сбу? в чем притензия, может они беслпатно собирались работать

хахахаха в общем, победил не тот на тендере)
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21.10.2020 13:20 Відповісти
якщо воно так, то навіщо нам служба безпеки доріг за таку ціну?
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21.10.2020 13:47 Відповісти
афигеть...

а качество уборки туалетов проконтролировала СБУ?

твари, голосуйте за слуг урода...
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21.10.2020 15:36 Відповісти
при чем здесь сбу?
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21.10.2020 23:28 Відповісти
 
 