Председатель Госгеокадастра оценил объем хищения государственных земель в "одну Словакию"

В интервью "Украинской правде" Роман Лещенко заявил, что через схемы с бесплатной приватизацией из государственной собственности выведено 5 миллионов гектаров земель.

Служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра была главным распорядителем государственной земли сельскохозяйственного назначения. Ее объем, считалось, по состоянию на 2019 превышал 10 млн га. В июне 2020 руководителем Госгеокадастра был назначен Роман Лещенко, до этого занимавший должность уполномоченного президента Украины по земельным вопросам. Новая команда начала аудит земельной базы.

Как рассказал Лещенко журналистам "Украинской правды", аудит выявил, что в системах Министерства юстиции и Государственного земельного кадастра не было процедуры проверки граждан, воспользовавшихся правом бесплатной приватизации. В электронном реестре обнаружены тысячи дублирующих записей. То есть люди получали земельные участки по 2 гектара многократно.

"Когда вам говорили, что в стране 10 миллионов гектаров земель государственной собственности, то это была ложь. Страна фактически разграблена. Осталось очень мало - около 2 миллионов га мы передаем в объединенные территориальные общины, и остается свободных 0,75 миллиона га ", - говорит Лещенко в интервью.

Потерю 700 тысяч га государственных земель из-за манипуляций с правом бесплатной приватизации удалось установить по электронному реестру. Сведения о 5 млн гектаров, выданных в 2002-2013 годах, хранятся в бумажном виде и только должны быть оцифрованы. Кто являетя владельцами всех этих земель, сегодня сказать невозможно.