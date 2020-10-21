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Председатель Госгеокадастра оценил объем хищения государственных земель в "одну Словакию"

Председатель Госгеокадастра оценил объем хищения государственных земель в

В интервью "Украинской правде" Роман Лещенко заявил, что через схемы с бесплатной приватизацией из государственной собственности выведено 5 миллионов гектаров земель.

Служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра была главным распорядителем государственной земли сельскохозяйственного назначения. Ее объем, считалось, по состоянию на 2019 превышал 10 млн га. В июне 2020 руководителем Госгеокадастра был назначен Роман Лещенко, до этого занимавший должность уполномоченного президента Украины по земельным вопросам. Новая команда начала аудит земельной базы.

Как рассказал Лещенко журналистам "Украинской правды", аудит выявил, что в системах Министерства юстиции и Государственного земельного кадастра не было процедуры проверки граждан, воспользовавшихся правом бесплатной приватизации. В электронном реестре обнаружены тысячи дублирующих записей. То есть люди получали земельные участки по 2 гектара многократно.

"Когда вам говорили, что в стране 10 миллионов гектаров земель государственной собственности, то это была ложь. Страна фактически разграблена. Осталось очень мало - около 2 миллионов га мы передаем в объединенные территориальные общины, и остается свободных 0,75 миллиона га ", - говорит Лещенко в интервью.

Потерю 700 тысяч га государственных земель из-за манипуляций с правом бесплатной приватизации удалось установить по электронному реестру. Сведения о 5 млн гектаров, выданных в 2002-2013 годах, хранятся в бумажном виде и только должны быть оцифрованы. Кто являетя владельцами всех этих земель, сегодня сказать невозможно.

Автор: 

земля (1943) Госгеокадастр (170) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+2
гады нечего не оставили додеребанить
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21.10.2020 13:46
+1
Да какая разница !!! ..зато рынок земли будет работать ...
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21.10.2020 13:37
+1
Кто являетя владельцами всех этих земель, сегодня сказать невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3226083.

Это все что нужно знать про все эти, якобы, аудиты. Очередная видимость работы.
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21.10.2020 14:15
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Да какая разница !!! ..зато рынок земли будет работать ...
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21.10.2020 13:37 Ответить
а в манаках было бы интересней
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21.10.2020 13:42 Ответить
гады нечего не оставили додеребанить
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21.10.2020 13:46 Ответить
Кто являетя владельцами всех этих земель, сегодня сказать невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3226083.

Это все что нужно знать про все эти, якобы, аудиты. Очередная видимость работы.
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21.10.2020 14:15 Ответить
Зі ЗМІ та соцмереж не зникає, а постійно ятрить увагу інформація щодо крадіжки державних земель. Буцім-то втрачаємо території, за маштабами цілої країни. Це вже типовий випадок, коли заклик "Тримай злодія" лише заколисує спільноту. Отож, відбулося типове "трамбування" нашої уваги і ніякої уваги з боку правоохоронців. Коли ж українська влада нарешті стане єдинною, а не розпорошеною на виконавчу, судову та законодавчу? Та мабуть, це нікому не потрібно, а вірніше, невигідно.
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21.10.2020 14:20 Ответить
Вопили патриотики, цэ моя земля, цэ наша, а ее то уже нету и давно. Вот вам и достояние народа. Вам лапшу на уши вешают, Земля, леса и реки - это ваше. Раскатали губу. Митингуйте - это ваше, а остальное ДЯДИ.
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21.10.2020 14:31 Ответить
ну так если есть факты и доказательства - конфискация, посадки. только в путь!
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21.10.2020 14:34 Ответить
И где реакция правоохранителей?
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21.10.2020 15:13 Ответить
Теперь все будут "жевать сопли" без последствий для нарушителей
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21.10.2020 15:20 Ответить
Председатель Госгеокадастра сам же воровал землю, а теперь готовит почву отодвинуть папиных конкурентов.
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21.10.2020 15:52 Ответить
І що, нема юридичних механізмів повернення вкраденого? Опа-на, так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
Голова Держгеокадастру оцінив обсяг розкрадання державних земель в "одну Словаччину" - Цензор.НЕТ 3708
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21.10.2020 16:49 Ответить
Сам собі суперечить.Адже всі данні вже є в паперовому виді.Тому елементарно встановлюються порушники Закрну (про 2 га) та відновлюється справедливість через ліквідацію зайвого.Та я забув-з корупцією у нас все "о кей"
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21.10.2020 18:09 Ответить
А тупому быдлу до сих пор внушают шо Низя продавать иноземцам бо будемо рабами на власний земли. Правильно, без открытого рынка земли и электронного кадастра им гороздо проще пи@дить землю по серым схемам а быдло пугать иноземцами, растаскивая землю самим...
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21.10.2020 22:13 Ответить
всё то за 20 лет украл лично Зе.
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22.10.2020 03:17 Ответить
 
 