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Голова Держгеокадастру оцінив обсяг розкрадання державних земель в "одну Словаччину"

Голова Держгеокадастру оцінив обсяг розкрадання державних земель в

В інтерв’ю "Українській правді" Роман Лещенко заявив, що через схеми з безоплатною приватизацією з державної власності виведено 5 мільйонів гектарів земель.

Служба з питань геодезії, картографії та кадастру була головним розпорядником державної землі сільськогосподарського призначення. Її обсяг, вважалося, станом на 2019 рік перевищував 10 млн га. У червні 2020 року керівником Держгеокадастру було призначено Романа Лещенка, що до того обіймав посаду уповноваженого Президента України з земельних питань. Нова команда розпочала аудит земельної бази.

Як розповів Лещенко журналістам "Української правди", аудит виявив, що в системах Міністерства юстиції та Державного земельного кадастру не було процедури перевірки громадян, які скористалися правом безоплатної приватизації. В електронному реєстрі виявлено тисячі дублюючих записів. Тобто люди отримували земельні ділянки по 2 гектари багато разів.

"Коли вам казали, що в країні 10 мільйонів гектарів земель державної власності, то це була брехня. Країна фактично розграбована. Залишилося надзвичайно мало – приблизно 2 мільйони га ми передаємо в об'єднані територіальні громади, і лишається вільних 0,75 мільйона га", – каже Лещенко в інтерв’ю.

Втрату 700 тисяч га державних земель через маніпуляції з правом безоплатної приватизації вдалося встановити за електронним реєстром. Відомості про 5 мільйонів гектарів, виданих у 2002-2013 роках, зберігаються в паперовому вигляді та лише мають бути оцифровані. Хто є власниками всіх цих земель, сьогодні сказати неможливо.

Автор: 

земля (1667) Держгеокадастр (300) Лещенко Роман (126)


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Топ коментарі
+2
гады нечего не оставили додеребанить
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21.10.2020 13:46
+1
Да какая разница !!! ..зато рынок земли будет работать ...
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21.10.2020 13:37
+1
Кто являетя владельцами всех этих земель, сегодня сказать невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3226083.

Это все что нужно знать про все эти, якобы, аудиты. Очередная видимость работы.
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21.10.2020 14:15
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Да какая разница !!! ..зато рынок земли будет работать ...
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21.10.2020 13:37 Відповісти
а в манаках было бы интересней
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21.10.2020 13:42 Відповісти
гады нечего не оставили додеребанить
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21.10.2020 13:46 Відповісти
Кто являетя владельцами всех этих земель, сегодня сказать невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3226083.

Это все что нужно знать про все эти, якобы, аудиты. Очередная видимость работы.
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21.10.2020 14:15 Відповісти
Зі ЗМІ та соцмереж не зникає, а постійно ятрить увагу інформація щодо крадіжки державних земель. Буцім-то втрачаємо території, за маштабами цілої країни. Це вже типовий випадок, коли заклик "Тримай злодія" лише заколисує спільноту. Отож, відбулося типове "трамбування" нашої уваги і ніякої уваги з боку правоохоронців. Коли ж українська влада нарешті стане єдинною, а не розпорошеною на виконавчу, судову та законодавчу? Та мабуть, це нікому не потрібно, а вірніше, невигідно.
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21.10.2020 14:20 Відповісти
Вопили патриотики, цэ моя земля, цэ наша, а ее то уже нету и давно. Вот вам и достояние народа. Вам лапшу на уши вешают, Земля, леса и реки - это ваше. Раскатали губу. Митингуйте - это ваше, а остальное ДЯДИ.
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21.10.2020 14:31 Відповісти
ну так если есть факты и доказательства - конфискация, посадки. только в путь!
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21.10.2020 14:34 Відповісти
И где реакция правоохранителей?
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21.10.2020 15:13 Відповісти
Теперь все будут "жевать сопли" без последствий для нарушителей
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21.10.2020 15:20 Відповісти
Председатель Госгеокадастра сам же воровал землю, а теперь готовит почву отодвинуть папиных конкурентов.
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21.10.2020 15:52 Відповісти
І що, нема юридичних механізмів повернення вкраденого? Опа-на, так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
Голова Держгеокадастру оцінив обсяг розкрадання державних земель в "одну Словаччину" - Цензор.НЕТ 3708
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21.10.2020 16:49 Відповісти
Сам собі суперечить.Адже всі данні вже є в паперовому виді.Тому елементарно встановлюються порушники Закрну (про 2 га) та відновлюється справедливість через ліквідацію зайвого.Та я забув-з корупцією у нас все "о кей"
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21.10.2020 18:09 Відповісти
А тупому быдлу до сих пор внушают шо Низя продавать иноземцам бо будемо рабами на власний земли. Правильно, без открытого рынка земли и электронного кадастра им гороздо проще пи@дить землю по серым схемам а быдло пугать иноземцами, растаскивая землю самим...
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21.10.2020 22:13 Відповісти
всё то за 20 лет украл лично Зе.
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22.10.2020 03:17 Відповісти
 
 