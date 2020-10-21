Голова Держгеокадастру оцінив обсяг розкрадання державних земель в "одну Словаччину"

В інтерв’ю "Українській правді" Роман Лещенко заявив, що через схеми з безоплатною приватизацією з державної власності виведено 5 мільйонів гектарів земель.

Служба з питань геодезії, картографії та кадастру була головним розпорядником державної землі сільськогосподарського призначення. Її обсяг, вважалося, станом на 2019 рік перевищував 10 млн га. У червні 2020 року керівником Держгеокадастру було призначено Романа Лещенка, що до того обіймав посаду уповноваженого Президента України з земельних питань. Нова команда розпочала аудит земельної бази.

Як розповів Лещенко журналістам "Української правди", аудит виявив, що в системах Міністерства юстиції та Державного земельного кадастру не було процедури перевірки громадян, які скористалися правом безоплатної приватизації. В електронному реєстрі виявлено тисячі дублюючих записів. Тобто люди отримували земельні ділянки по 2 гектари багато разів.

"Коли вам казали, що в країні 10 мільйонів гектарів земель державної власності, то це була брехня. Країна фактично розграбована. Залишилося надзвичайно мало – приблизно 2 мільйони га ми передаємо в об'єднані територіальні громади, і лишається вільних 0,75 мільйона га", – каже Лещенко в інтерв’ю.

Втрату 700 тисяч га державних земель через маніпуляції з правом безоплатної приватизації вдалося встановити за електронним реєстром. Відомості про 5 мільйонів гектарів, виданих у 2002-2013 роках, зберігаються в паперовому вигляді та лише мають бути оцифровані. Хто є власниками всіх цих земель, сьогодні сказати неможливо.