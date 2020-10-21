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В Европе нет понятия "срок эксплуатации вагона", важна его исправность, - эксперт

В Европе нет понятия

В Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания, важна его исправность.

Об этом заявил исполнительный директор Сообщества Европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющего операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман, передает РБК Украина.

"В ЕС существует 2 режима авторизации - для вагонов произведенных до Директивы по совместимости (interoperability Directive) и после. Для тех вагонов, которые были произведены до этого времени действует RIV режим - ему подчиняются большинство вагонов, использующихся на европейской железной дороге. И большинство этих вагонов не имеют определенного срока годности, но они, конечно же, являются предметом инспектирования. То есть вагоны должны регулярно проверяться, но не существует предельного срока годности. Так что они могут использоваться так долго, насколько вы можете их поддерживать в пригодном состоянии", - рассказал Лохман.

Что касается новых вагонов, которые являются субъектом новых директив по совместимости, то они уже имеют предельный срок годности, и он определен в документах.

По словам Лохмана, когда срок годности такого вагона приходит к концу, нужно обновлять сроки его авторизации.

При этом он отметил, что возраст вагона не является основным критерием для его списания. В частности, в западной Европе средний срок эксплуатации вагонов составляет 20-30 лет, а в восточной Европе можно найти гораздо более старые вагоны, которым 40-50 лет.

"Не существует каких-либо причин отправлять вагон на свалку только из-за его возраста. Вы всегда можете найти способ продлить сроки жизни вагона", - подчеркнул Лохман.

Напомним, ранее президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.

В свою очередь в "Укрметаллургпроме" считают, что принятие Мининфраструктуры решения об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.

Автор: 

железная дорога (1411) вагоны (179)


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Топ комментарии
+2
Ну да, конечно, усталостная прочность металла для вагонов не существует.
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21.10.2020 15:20
+2
у стеклянных бутылок и тары есть срок эксплуатации?
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21.10.2020 16:03
+1
Ну да, - вагон не самолет.
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21.10.2020 15:03
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Ну да, - вагон не самолет.
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21.10.2020 15:03 Ответить
У нас реставрация - сказочный распил бабла.
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21.10.2020 15:03 Ответить
В место того что-бы списывать вагоны необходимо ввести понятие полной *********** ущерба связаного с вагоном. Ну допустим разлилось с цестерны нефть в речку ликвидация последствий + покупка живности похибшей при этом разливе !
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21.10.2020 15:12 Ответить
Ну да, конечно, усталостная прочность металла для вагонов не существует.
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21.10.2020 15:20 Ответить
Так. Але, як правило, в таких випадках, де робота пов'язана з безпекою людей, інженери проєктують з запасом міцности/витривалости, що перевищує в кілька разів для даного терміну експлуатації. Плюс особливий контроль під час виготовлення.
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21.10.2020 15:35 Ответить
Думаю. немецкие вагоны столетней давности до сих пор исправны. Но что-то не видно их в Германии.
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21.10.2020 15:27 Ответить
Они по нигериям всяким катаются как Евробляхи по Украине!
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21.10.2020 15:39 Ответить
это совковые понятия, формализм
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21.10.2020 15:47 Ответить
Не знаю как к вагонам,но у нас такое понятие применяется к газовым плитам.10 лет срок эксплуатации.
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21.10.2020 15:51 Ответить
вагон это не самолет, у которого есть срок эксплуатации, ты еще дома у себя к туалетной бумаге и канцтоварам срок эксплуатации приклей
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21.10.2020 15:53 Ответить
под вагоном есть платформа, вагон снимается и ставится новый на нее, если негодный, вагон это расходник, тара
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21.10.2020 15:55 Ответить
Вы путаете вагон с его частью - кузовом. Вагон состоит из кузова, ходовой части, ударно-сцепного механизма и тормозной системы. Кузов состоит из рамы, пола, иногда бортов и иногда крыши. Так что под вагоном только рельсы.
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21.10.2020 16:27 Ответить
в данном случае пытаются установить срок эксплуатациии и на часть вагона тоже - КУЗОВ, как вы выражаетесь, платформа же (ходовая часть) должна проходить обычный техосмотр
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21.10.2020 16:44 Ответить
а КУЗОВ это расходник такой же как туалетная бумага или флэшка, один 2 года прослужит, другой 40 лет, смотря как эксплуатировать, а я просто отделяю вагон от ходовой части, это спорный вопрос, без кузова нет вагона. нельзя назвать вагоном голую платформу без кузова
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21.10.2020 16:47 Ответить
ВАГОН это в первую очередь емкость, тара которая находится на ходовой части
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21.10.2020 16:48 Ответить
Глупость повторенная многократно не станет истиной. Изучите для начала вопрос: https://studfile.net/preview/2912281/page:3/
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21.10.2020 17:05 Ответить
иди лесом... хамло
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21.10.2020 17:09 Ответить
ты можешь назвать САR ходовую часть без кузова? - нет, не можешь, дебила кусок
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21.10.2020 17:11 Ответить
и не лезь больше мне в комменты, быдлохам.... лишь бы нахамить кому, а самого мозгов, что у птички
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21.10.2020 17:13 Ответить
Неуч
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21.10.2020 18:19 Ответить
мало того что ты хамишь, так ты и думать не умеешь, а лишь копипастить, как школота.. проваливай уже...
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21.10.2020 18:32 Ответить
Чё у тебя так подгорает? Ты разберись для начала, что нет никакой платформы. Кузов изготавливается в большинстве случаев вместе с рамой, это одно целое (исключение лишь некоторые вагоны-цистерны). Кузов это основная деталь и поменять можно только под ним колесные пары, сцепной механизм и тормозную систему. Поэтому если срок эксплуатации вагона истек, то это означает что истек срок эксплуатации самого кузова, рама накопила усталостную прочность.Кузов это не расходник, а считай сам вагон и есть, поскольку все остальные детали в процессе эксплуатации подлежат замене, а сам кузов выполненный совместно с рамой не заменить, а если заменить, то это уже будет новый вагон.
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21.10.2020 18:45 Ответить
у стеклянных бутылок и тары есть срок эксплуатации?
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21.10.2020 16:03 Ответить
Совковое наследие, бред.
Вы же носите ботинки не все одинаково по сроку. Одни расползутся за сезон, а другие служат 6 сезонов и даже больше. Смотрите на их степень изношенности, а не на срок эксплуатации.
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21.10.2020 17:02 Ответить
совершенно верно
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21.10.2020 17:15 Ответить
Почему тогда для самолетов есть ?
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21.10.2020 20:16 Ответить
 
 