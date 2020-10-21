В Европе нет понятия "срок эксплуатации вагона", важна его исправность, - эксперт

В Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания, важна его исправность.

Об этом заявил исполнительный директор Сообщества Европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющего операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман, передает РБК Украина.

"В ЕС существует 2 режима авторизации - для вагонов произведенных до Директивы по совместимости (interoperability Directive) и после. Для тех вагонов, которые были произведены до этого времени действует RIV режим - ему подчиняются большинство вагонов, использующихся на европейской железной дороге. И большинство этих вагонов не имеют определенного срока годности, но они, конечно же, являются предметом инспектирования. То есть вагоны должны регулярно проверяться, но не существует предельного срока годности. Так что они могут использоваться так долго, насколько вы можете их поддерживать в пригодном состоянии", - рассказал Лохман.

Что касается новых вагонов, которые являются субъектом новых директив по совместимости, то они уже имеют предельный срок годности, и он определен в документах.

По словам Лохмана, когда срок годности такого вагона приходит к концу, нужно обновлять сроки его авторизации.

При этом он отметил, что возраст вагона не является основным критерием для его списания. В частности, в западной Европе средний срок эксплуатации вагонов составляет 20-30 лет, а в восточной Европе можно найти гораздо более старые вагоны, которым 40-50 лет.

"Не существует каких-либо причин отправлять вагон на свалку только из-за его возраста. Вы всегда можете найти способ продлить сроки жизни вагона", - подчеркнул Лохман.

Напомним, ранее президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.

В свою очередь в "Укрметаллургпроме" считают, что принятие Мининфраструктуры решения об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.