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У Європі немає поняття "термін експлуатації вагона", важлива його справність, - експерт

У Європі немає поняття

У Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання, важлива його справність.

Про це заявив виконавчий директор Європейського Співтовариства залізничних та інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман, передає РБК-Україна.

"У ЄС існує 2 режими авторизації - для вагонів, виготовлених до Директиви щодо сумісності (interoperability Directive) і після. Для тих вагонів, які були зроблені до цього часу, діє RIV режим - йому підпорядковуються більшість вагонів, які використовуються на європейській залізниці. І більшість цих вагонів не мають певного терміну придатності, але вони, звичайно ж, є предметом інспектування. Тобто вагони мають регулярно перевірятися, але не існує граничного терміну придатності. Так що вони можуть використовуватися так довго, наскільки ви можете їх підтримувати в придатному стані", - розповів Лохман.

Що стосується нових вагонів, які є суб'єктом нових директив щодо сумісності, то вони вже мають граничний термін придатності, і він визначений у документах.

За словами Лохмана, коли термін придатності такого вагона добігає кінця, потрібно оновлювати терміни його авторизації.

При цьому він зазначив, що вік вагона не є основним критерієм для його списання. Зокрема, у західній Європі середній термін експлуатації вагонів становить 20-30 років, а в східній Європі можна знайти набагато більш старі вагони, яким 40-50 років.

"Не існує яких-небудь причин відправляти вагон на звалище лише через його вік. Ви завжди можете знайти спосіб продовжити терміни життя вагона", - наголосив Лохман.

Нагадаємо, раніше президентка Асоціації "Укрведтранс", до якої входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталія Петриченко заявила, що намір Мінінфраструктури скоротити термін експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви.

Своєю чергою в "Укрметалургпромі" вважають, що ухвалення Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативного терміну призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.

Автор: 

залізниця (1500) вагони (798)


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Топ коментарі
+2
Ну да, конечно, усталостная прочность металла для вагонов не существует.
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21.10.2020 15:20
+2
у стеклянных бутылок и тары есть срок эксплуатации?
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21.10.2020 16:03
+1
Ну да, - вагон не самолет.
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21.10.2020 15:03
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Ну да, - вагон не самолет.
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21.10.2020 15:03 Відповісти
У нас реставрация - сказочный распил бабла.
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21.10.2020 15:03 Відповісти
В место того что-бы списывать вагоны необходимо ввести понятие полной *********** ущерба связаного с вагоном. Ну допустим разлилось с цестерны нефть в речку ликвидация последствий + покупка живности похибшей при этом разливе !
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21.10.2020 15:12 Відповісти
Ну да, конечно, усталостная прочность металла для вагонов не существует.
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21.10.2020 15:20 Відповісти
Так. Але, як правило, в таких випадках, де робота пов'язана з безпекою людей, інженери проєктують з запасом міцности/витривалости, що перевищує в кілька разів для даного терміну експлуатації. Плюс особливий контроль під час виготовлення.
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21.10.2020 15:35 Відповісти
Думаю. немецкие вагоны столетней давности до сих пор исправны. Но что-то не видно их в Германии.
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21.10.2020 15:27 Відповісти
Они по нигериям всяким катаются как Евробляхи по Украине!
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21.10.2020 15:39 Відповісти
это совковые понятия, формализм
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21.10.2020 15:47 Відповісти
Не знаю как к вагонам,но у нас такое понятие применяется к газовым плитам.10 лет срок эксплуатации.
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21.10.2020 15:51 Відповісти
вагон это не самолет, у которого есть срок эксплуатации, ты еще дома у себя к туалетной бумаге и канцтоварам срок эксплуатации приклей
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21.10.2020 15:53 Відповісти
под вагоном есть платформа, вагон снимается и ставится новый на нее, если негодный, вагон это расходник, тара
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21.10.2020 15:55 Відповісти
Вы путаете вагон с его частью - кузовом. Вагон состоит из кузова, ходовой части, ударно-сцепного механизма и тормозной системы. Кузов состоит из рамы, пола, иногда бортов и иногда крыши. Так что под вагоном только рельсы.
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21.10.2020 16:27 Відповісти
в данном случае пытаются установить срок эксплуатациии и на часть вагона тоже - КУЗОВ, как вы выражаетесь, платформа же (ходовая часть) должна проходить обычный техосмотр
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21.10.2020 16:44 Відповісти
а КУЗОВ это расходник такой же как туалетная бумага или флэшка, один 2 года прослужит, другой 40 лет, смотря как эксплуатировать, а я просто отделяю вагон от ходовой части, это спорный вопрос, без кузова нет вагона. нельзя назвать вагоном голую платформу без кузова
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21.10.2020 16:47 Відповісти
ВАГОН это в первую очередь емкость, тара которая находится на ходовой части
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21.10.2020 16:48 Відповісти
Глупость повторенная многократно не станет истиной. Изучите для начала вопрос: https://studfile.net/preview/2912281/page:3/
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21.10.2020 17:05 Відповісти
иди лесом... хамло
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21.10.2020 17:09 Відповісти
ты можешь назвать САR ходовую часть без кузова? - нет, не можешь, дебила кусок
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21.10.2020 17:11 Відповісти
и не лезь больше мне в комменты, быдлохам.... лишь бы нахамить кому, а самого мозгов, что у птички
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21.10.2020 17:13 Відповісти
Неуч
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21.10.2020 18:19 Відповісти
мало того что ты хамишь, так ты и думать не умеешь, а лишь копипастить, как школота.. проваливай уже...
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21.10.2020 18:32 Відповісти
Чё у тебя так подгорает? Ты разберись для начала, что нет никакой платформы. Кузов изготавливается в большинстве случаев вместе с рамой, это одно целое (исключение лишь некоторые вагоны-цистерны). Кузов это основная деталь и поменять можно только под ним колесные пары, сцепной механизм и тормозную систему. Поэтому если срок эксплуатации вагона истек, то это означает что истек срок эксплуатации самого кузова, рама накопила усталостную прочность.Кузов это не расходник, а считай сам вагон и есть, поскольку все остальные детали в процессе эксплуатации подлежат замене, а сам кузов выполненный совместно с рамой не заменить, а если заменить, то это уже будет новый вагон.
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21.10.2020 18:45 Відповісти
у стеклянных бутылок и тары есть срок эксплуатации?
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21.10.2020 16:03 Відповісти
Совковое наследие, бред.
Вы же носите ботинки не все одинаково по сроку. Одни расползутся за сезон, а другие служат 6 сезонов и даже больше. Смотрите на их степень изношенности, а не на срок эксплуатации.
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21.10.2020 17:02 Відповісти
совершенно верно
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21.10.2020 17:15 Відповісти
Почему тогда для самолетов есть ?
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21.10.2020 20:16 Відповісти
 
 