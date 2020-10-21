Российский бомбардировщик Су-34 разбился в Хабаровском крае РФ

Бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"21 октября в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет", - сказали в пресс-службе.

По словам военных, в настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования.

"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа.

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