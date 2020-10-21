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Российский бомбардировщик Су-34 разбился в Хабаровском крае РФ

Российский бомбардировщик Су-34 разбился в Хабаровском крае РФ

Бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"21 октября в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет", - сказали в пресс-службе.

По словам военных, в настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования.

"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский истребитель Су-27 упал в Черное море - за сутки в армии РФ вторая авиакатастрофа военного самолета

Автор: 

авиакатастрофа (1718) армия РФ (19011) самолет (3587)


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Топ комментарии
+45
Упс! Вычёркиваем...
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21.10.2020 15:51
+36
Яка сумна новина!
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21.10.2020 15:51
+35
Так і запишем, був важче повітря, самогубство.

Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 8633
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21.10.2020 15:58
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Упс! Вычёркиваем...
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21.10.2020 15:51 Ответить
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 1088
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21.10.2020 16:17 Ответить
Бомбардувальник армії РФ Су-34 розбився в Хабаровському краї Росії - Цензор.НЕТ 8040
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21.10.2020 16:26 Ответить
очередная звездочка на небосклоне.
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21.10.2020 16:18 Ответить
Бомбардувальник армії РФ Су-34 розбився в Хабаровському краї Росії - Цензор.НЕТ 8286
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21.10.2020 17:10 Ответить
Русские пенсионеры сбросились на 1 миллиард рублей (в ценах 2019) . . .
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21.10.2020 18:54 Ответить
Яка сумна новина!
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21.10.2020 15:51 Ответить
Згоден, "іх здаров'ю нічєго нє угражаєт"
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21.10.2020 15:57 Ответить
хорошие новости из залесья, я считаю
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21.10.2020 15:51 Ответить
ЕНОООТ!!!!))))
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21.10.2020 15:51 Ответить
Нальём коньячку за приятную новость
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21.10.2020 15:52 Ответить
Москалів знову небо викинуло
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21.10.2020 15:53 Ответить
А сколько у них еще осталось этого металлолома?
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21.10.2020 15:53 Ответить
Он в серйном производстве, становится только больше не переживай
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21.10.2020 15:57 Ответить
Ну и ладно! Тратьте миллионы на падающий металлолом ! Может на кремль когда-нибудь рухнет )))
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21.10.2020 15:59 Ответить
Та мы за дебилов и не переживаем!)))
Клепайте дерьмо, заживёте ещё лучше!)))))
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21.10.2020 16:04 Ответить
Москалику, чо ховаэшся під африканським прапором? Триколора встидаєшся?
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21.10.2020 16:10 Ответить
Ты перепутало меня с кем то
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21.10.2020 16:12 Ответить
Нет не перепутал! Это как в анекдоте про Штирлица! Все узнавали в нем русского шпиона!
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21.10.2020 16:18 Ответить
Рыло кацапа сложно перепутать, особенно если рядом свиньи нет!))
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21.10.2020 16:20 Ответить
О, та ти ще й неграмотний))) Що у тебе за утворення?))))
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21.10.2020 16:51 Ответить
Запускайте енота!
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21.10.2020 15:53 Ответить
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 7518
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21.10.2020 16:09 Ответить
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 3046
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21.10.2020 15:53 Ответить
Gut Waldemar !
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21.10.2020 15:55 Ответить
дохніть тварюки!
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21.10.2020 15:55 Ответить
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 7591
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21.10.2020 15:55 Ответить
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 7011
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21.10.2020 15:56 Ответить
Сегодня в США тоже разбился.

Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 9020
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21.10.2020 15:57 Ответить
І що? Та хоч ядерна зима, нам наср.ати. Головне, тільки щоби у РФ-ї і чим побільше шкоди чи жертв.
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21.10.2020 15:59 Ответить
так то ж у людей..
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21.10.2020 16:04 Ответить
Пойди боярки накати с радости, кацапед
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21.10.2020 16:07 Ответить
Шо, козломорде, абідна?!)))
Привыкай!)
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21.10.2020 16:08 Ответить
Тільки от Хорнетів у США більше тисячі, а Су-34 у кацапів 126...
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21.10.2020 16:12 Ответить
Но их делают. Хотя по мне тактические бомбардировщики - пережиток Совка.
Бомбардувальник армії РФ Су-34 розбився в Хабаровському краї Росії - Цензор.НЕТ 6364
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21.10.2020 16:29 Ответить
Тільки є один нюанс - майже всі літаки в таблиці (крім Як-130) - розробки совка! Як-130 - спільна розробка з італійськими Macchi, причому італійці вийшли з проекту і почали швидко створювати свій аналог заново, бо Як-130 получився лайном...
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21.10.2020 17:12 Ответить
Разговор про Су-34. Но если уж речь про Як-130 и Aermacchi M-346, то ничего провального в "Яке" нет. Итальянцы захотели дорогую титаново-композитную машинку, что и понятно - их рынок сбыта Европа. Минобороны засРашки настояло на дешёвой алюминиевой версии, что тоже понятно - их рынок сбыта Азия. Обе машины в основном для обучения пилотов (а-ля летающая парта L-39), обе производятся и продаются.
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21.10.2020 20:57 Ответить
Так і запишем, був важче повітря, самогубство.

Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 8633
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21.10.2020 15:58 Ответить
Задротов по такому поводу любил сострить, земля ему фекалиями...
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21.10.2020 15:58 Ответить
Все хорошо...жаль только что винторогий скот успел катапультироваться...
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21.10.2020 15:58 Ответить
если б не было Земли -
кацап ещё бы полетал...
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21.10.2020 16:02 Ответить
Мои поздравления лесисто-равнинной местности Хабаровского края. Так держать!
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21.10.2020 16:04 Ответить
Танцуй, Рассея
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 2607
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21.10.2020 16:05 Ответить
И плач Европа
А у нас в Россеи полная жопа!
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21.10.2020 16:19 Ответить
Чем больше, тем лучше.
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21.10.2020 16:06 Ответить
"Желаю чтобы все!!!"(с)😄
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21.10.2020 16:13 Ответить
Кабы это многофункциональный самолёт не базе истребителя, а не бомбардировщик.
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21.10.2020 16:13 Ответить
Нет, это все таки фронтовой бомбер. Замена Су-24.
Упал, и збс.
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21.10.2020 17:05 Ответить
Турки на войнах меньше байрактаров теряют чем мокшане военных самолетов в мирное время.
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21.10.2020 16:16 Ответить
а туркам лишнехромосомность не грозит.
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21.10.2020 16:21 Ответить
Окупанти не здохли , тож без вподобання .
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21.10.2020 16:21 Ответить
Если б он не упал, - его сбили б солдаты НАТО!!!😝
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21.10.2020 16:33 Ответить
по сто грамм боярышника перед вылетом экипажу таки аукнулись...
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21.10.2020 16:40 Ответить
Ну и Слава Богу. Сколько жизней мирных людей спасли которые могли пострадать от кацапских бомб.
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21.10.2020 16:44 Ответить
бомбіть Хабаровск собирался
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21.10.2020 16:45 Ответить
Бомбардувальник армії РФ Су-34 розбився в Хабаровському краї Росії - Цензор.НЕТ 2126
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21.10.2020 16:45 Ответить
Трепещи НАТО
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21.10.2020 16:46 Ответить
Хорошая новость из России. Очередной летающий гроб, т.н. фронтовой бомбардировщик Су-34 рухнул в Хабаровском крае. К сожалению летчик успел катапультироваться. Будем надеется, что в следующий раз ему это не удастся.
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21.10.2020 16:50 Ответить
На Су-34 их двое.
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21.10.2020 17:04 Ответить
Бггг. Не успели кацапы нарадоваться, что в Калифорнии истребитель разбился, как ответка прилетела )).
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21.10.2020 16:50 Ответить
Карма она такая )))
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21.10.2020 17:43 Ответить
У рукожопых все идет по плану . Они самоуничтожаются
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21.10.2020 16:55 Ответить
К сожалению, в кацапии остается в строю еще более 100 таких машин. К еще большему сожалению, из доставшихся нам после развала союза более 240 Су-24 всех модификаций, (прародителя нынешнего Су-34), в ВСУ в настоящее время их осталось не более полутора десятков. Так что трудно сказать где следует искать визитки Яроша.
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21.10.2020 17:16 Ответить
Ну так и экипаж с полезными навыками остался. Так что скоро будет 99.
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21.10.2020 17:23 Ответить
Ура ! Погано тільки , що фашистські льотчики не загинули .
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21.10.2020 17:27 Ответить
может это как раз вполне приличные пилоты. за еще пару самолетов им уже гражданство можно дать и медальку. - могли бы официально закон принять, глядишь - и прогресс был бы виден.
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21.10.2020 18:55 Ответить
--- Черговому стерв*ятнику-- бомбомету----глибинного занурення !!! А під п*ятиконечною зіронькою не забудьте нашкрябати традиційне : --- Первьім делом... первьім делом-- самалетьі... Ну а девушки... а девушки --потом !?
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21.10.2020 17:34 Ответить
Літак зарився "рогами в землю". Шкода, що кацапи не подохли.
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21.10.2020 18:06 Ответить
И на Кузе два утонуло а потом и Кузя утонул,
кацапам нужно только не мешать и они сами себя уничтожат..
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21.10.2020 18:46 Ответить
А у нас не бьются?! Только разница в этом хламе что у нас их десятки, а у кацапов тысячи как говна.
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21.10.2020 21:34 Ответить
Бомбардувальник армії РФ Су-34 розбився в Хабаровському краї Росії - Цензор.НЕТ 7689
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21.10.2020 22:17 Ответить
Російський бомбардувальник Су-34 розбився в Хабаровському краї РФ - Цензор.НЕТ 2871
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22.10.2020 00:58 Ответить
 
 