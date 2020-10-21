Російський бомбардувальник Су-34 розбився в Хабаровському краї РФ

Бомбардувальник Су-34 розбився під час планового польоту в Хабаровському краї Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомили в пресслужбі Східного військового округу (СВО).

"21 жовтня в Хабаровському краї під час проведення планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34 Східного військового округу. Льотчики катапультувалися. Їхньому здоров'ю загрози немає", - сказали в пресслужбі.

За словами військових, нині члени екіпажу евакуйовані на аеродром базування.

"Політ виконувався без боєкомплекту. Літак впав у лісисто-рівнинній місцевості. На землі руйнувань немає", - сказали в пресслужбі.

Там зазначили, що для встановлення причин і обставин події до місця аварії направлено комісію Східного військового округу.

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