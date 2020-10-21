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Новини
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Російський бомбардувальник Су-34 розбився в Хабаровському краї РФ

Російський бомбардувальник Су-34 розбився в Хабаровському краї РФ

Бомбардувальник Су-34 розбився під час планового польоту в Хабаровському краї Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомили в пресслужбі Східного військового округу (СВО).

"21 жовтня в Хабаровському краї під час проведення планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34 Східного військового округу. Льотчики катапультувалися. Їхньому здоров'ю загрози немає", - сказали в пресслужбі.

За словами військових, нині члени екіпажу евакуйовані на аеродром базування.

"Політ виконувався без боєкомплекту. Літак впав у лісисто-рівнинній місцевості. На землі руйнувань немає", - сказали в пресслужбі.

Там зазначили, що для встановлення причин і обставин події до місця аварії направлено комісію Східного військового округу.

Також читайте: Російський винищувач Су-27 впав у Чорне море - за добу в армії РФ друга авіакатастрофа військового літака

Автор: 

авіакатастрофа (1093) армія рф (17160) літак (2896)


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Топ коментарі
+45
Упс! Вычёркиваем...
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21.10.2020 15:51
+36
Яка сумна новина!
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21.10.2020 15:51
+35
Так і запишем, був важче повітря, самогубство.

Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 8633
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21.10.2020 15:58
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Упс! Вычёркиваем...
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21.10.2020 15:51 Відповісти
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 1088
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21.10.2020 16:17 Відповісти
Бомбардувальник армії РФ Су-34 розбився в Хабаровському краї Росії - Цензор.НЕТ 8040
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21.10.2020 16:26 Відповісти
очередная звездочка на небосклоне.
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21.10.2020 16:18 Відповісти
Бомбардувальник армії РФ Су-34 розбився в Хабаровському краї Росії - Цензор.НЕТ 8286
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21.10.2020 17:10 Відповісти
Русские пенсионеры сбросились на 1 миллиард рублей (в ценах 2019) . . .
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21.10.2020 18:54 Відповісти
Яка сумна новина!
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21.10.2020 15:51 Відповісти
Згоден, "іх здаров'ю нічєго нє угражаєт"
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21.10.2020 15:57 Відповісти
хорошие новости из залесья, я считаю
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21.10.2020 15:51 Відповісти
ЕНОООТ!!!!))))
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21.10.2020 15:51 Відповісти
Нальём коньячку за приятную новость
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21.10.2020 15:52 Відповісти
Москалів знову небо викинуло
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21.10.2020 15:53 Відповісти
А сколько у них еще осталось этого металлолома?
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21.10.2020 15:53 Відповісти
Он в серйном производстве, становится только больше не переживай
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21.10.2020 15:57 Відповісти
Ну и ладно! Тратьте миллионы на падающий металлолом ! Может на кремль когда-нибудь рухнет )))
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21.10.2020 15:59 Відповісти
Та мы за дебилов и не переживаем!)))
Клепайте дерьмо, заживёте ещё лучше!)))))
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21.10.2020 16:04 Відповісти
Москалику, чо ховаэшся під африканським прапором? Триколора встидаєшся?
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21.10.2020 16:10 Відповісти
Ты перепутало меня с кем то
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21.10.2020 16:12 Відповісти
Нет не перепутал! Это как в анекдоте про Штирлица! Все узнавали в нем русского шпиона!
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21.10.2020 16:18 Відповісти
Рыло кацапа сложно перепутать, особенно если рядом свиньи нет!))
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21.10.2020 16:20 Відповісти
О, та ти ще й неграмотний))) Що у тебе за утворення?))))
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21.10.2020 16:51 Відповісти
Запускайте енота!
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21.10.2020 15:53 Відповісти
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 7518
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21.10.2020 16:09 Відповісти
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 3046
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21.10.2020 15:53 Відповісти
Gut Waldemar !
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21.10.2020 15:55 Відповісти
дохніть тварюки!
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21.10.2020 15:55 Відповісти
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 7591
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21.10.2020 15:55 Відповісти
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 7011
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21.10.2020 15:56 Відповісти
Сегодня в США тоже разбился.

Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 9020
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21.10.2020 15:57 Відповісти
І що? Та хоч ядерна зима, нам наср.ати. Головне, тільки щоби у РФ-ї і чим побільше шкоди чи жертв.
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21.10.2020 15:59 Відповісти
так то ж у людей..
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21.10.2020 16:04 Відповісти
Пойди боярки накати с радости, кацапед
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21.10.2020 16:07 Відповісти
Шо, козломорде, абідна?!)))
Привыкай!)
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21.10.2020 16:08 Відповісти
Тільки от Хорнетів у США більше тисячі, а Су-34 у кацапів 126...
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21.10.2020 16:12 Відповісти
Но их делают. Хотя по мне тактические бомбардировщики - пережиток Совка.
Бомбардувальник армії РФ Су-34 розбився в Хабаровському краї Росії - Цензор.НЕТ 6364
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21.10.2020 16:29 Відповісти
Тільки є один нюанс - майже всі літаки в таблиці (крім Як-130) - розробки совка! Як-130 - спільна розробка з італійськими Macchi, причому італійці вийшли з проекту і почали швидко створювати свій аналог заново, бо Як-130 получився лайном...
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21.10.2020 17:12 Відповісти
Разговор про Су-34. Но если уж речь про Як-130 и Aermacchi M-346, то ничего провального в "Яке" нет. Итальянцы захотели дорогую титаново-композитную машинку, что и понятно - их рынок сбыта Европа. Минобороны засРашки настояло на дешёвой алюминиевой версии, что тоже понятно - их рынок сбыта Азия. Обе машины в основном для обучения пилотов (а-ля летающая парта L-39), обе производятся и продаются.
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21.10.2020 20:57 Відповісти
Так і запишем, був важче повітря, самогубство.

Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 8633
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21.10.2020 15:58 Відповісти
Задротов по такому поводу любил сострить, земля ему фекалиями...
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21.10.2020 15:58 Відповісти
Все хорошо...жаль только что винторогий скот успел катапультироваться...
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21.10.2020 15:58 Відповісти
если б не было Земли -
кацап ещё бы полетал...
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21.10.2020 16:02 Відповісти
Мои поздравления лесисто-равнинной местности Хабаровского края. Так держать!
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21.10.2020 16:04 Відповісти
Танцуй, Рассея
Бомбардировщик армии РФ Су-34 разбился в Хабаровском крае России - Цензор.НЕТ 2607
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21.10.2020 16:05 Відповісти
И плач Европа
А у нас в Россеи полная жопа!
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21.10.2020 16:19 Відповісти
Чем больше, тем лучше.
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21.10.2020 16:06 Відповісти
"Желаю чтобы все!!!"(с)😄
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21.10.2020 16:13 Відповісти
Кабы это многофункциональный самолёт не базе истребителя, а не бомбардировщик.
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21.10.2020 16:13 Відповісти
Нет, это все таки фронтовой бомбер. Замена Су-24.
Упал, и збс.
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21.10.2020 17:05 Відповісти
Турки на войнах меньше байрактаров теряют чем мокшане военных самолетов в мирное время.
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21.10.2020 16:16 Відповісти
а туркам лишнехромосомность не грозит.
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21.10.2020 16:21 Відповісти
Окупанти не здохли , тож без вподобання .
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21.10.2020 16:21 Відповісти
Если б он не упал, - его сбили б солдаты НАТО!!!😝
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21.10.2020 16:33 Відповісти
по сто грамм боярышника перед вылетом экипажу таки аукнулись...
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21.10.2020 16:40 Відповісти
Ну и Слава Богу. Сколько жизней мирных людей спасли которые могли пострадать от кацапских бомб.
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21.10.2020 16:44 Відповісти
бомбіть Хабаровск собирался
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21.10.2020 16:45 Відповісти
Бомбардувальник армії РФ Су-34 розбився в Хабаровському краї Росії - Цензор.НЕТ 2126
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21.10.2020 16:45 Відповісти
Трепещи НАТО
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21.10.2020 16:46 Відповісти
Хорошая новость из России. Очередной летающий гроб, т.н. фронтовой бомбардировщик Су-34 рухнул в Хабаровском крае. К сожалению летчик успел катапультироваться. Будем надеется, что в следующий раз ему это не удастся.
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21.10.2020 16:50 Відповісти
На Су-34 их двое.
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21.10.2020 17:04 Відповісти
Бггг. Не успели кацапы нарадоваться, что в Калифорнии истребитель разбился, как ответка прилетела )).
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21.10.2020 16:50 Відповісти
Карма она такая )))
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21.10.2020 17:43 Відповісти
У рукожопых все идет по плану . Они самоуничтожаются
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21.10.2020 16:55 Відповісти
К сожалению, в кацапии остается в строю еще более 100 таких машин. К еще большему сожалению, из доставшихся нам после развала союза более 240 Су-24 всех модификаций, (прародителя нынешнего Су-34), в ВСУ в настоящее время их осталось не более полутора десятков. Так что трудно сказать где следует искать визитки Яроша.
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21.10.2020 17:16 Відповісти
Ну так и экипаж с полезными навыками остался. Так что скоро будет 99.
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21.10.2020 17:23 Відповісти
Ура ! Погано тільки , що фашистські льотчики не загинули .
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21.10.2020 17:27 Відповісти
может это как раз вполне приличные пилоты. за еще пару самолетов им уже гражданство можно дать и медальку. - могли бы официально закон принять, глядишь - и прогресс был бы виден.
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21.10.2020 18:55 Відповісти
--- Черговому стерв*ятнику-- бомбомету----глибинного занурення !!! А під п*ятиконечною зіронькою не забудьте нашкрябати традиційне : --- Первьім делом... первьім делом-- самалетьі... Ну а девушки... а девушки --потом !?
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21.10.2020 17:34 Відповісти
Літак зарився "рогами в землю". Шкода, що кацапи не подохли.
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21.10.2020 18:06 Відповісти
И на Кузе два утонуло а потом и Кузя утонул,
кацапам нужно только не мешать и они сами себя уничтожат..
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21.10.2020 18:46 Відповісти
А у нас не бьются?! Только разница в этом хламе что у нас их десятки, а у кацапов тысячи как говна.
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21.10.2020 21:34 Відповісти
Бомбардувальник армії РФ Су-34 розбився в Хабаровському краї Росії - Цензор.НЕТ 7689
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21.10.2020 22:17 Відповісти
Російський бомбардувальник Су-34 розбився в Хабаровському краї РФ - Цензор.НЕТ 2871
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22.10.2020 00:58 Відповісти
 
 