Кабмин официально рассекретил около 40 документов времен СССР

Кабинет Министров снял гриф секретности с ряда документов времен СССР, которые были приняты в 1937-1987 годах.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 21 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Министерством обороны Украины сформирован перечень актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР и приложений к ним, выданных в 1937-1987 годах. Указанные акты имеют гриф секретности "совершенно секретно", "секретно", не соответствует законодательству Украины по вопросам тайн ", - говорится в пояснительной записке.

Принятое распоряжение Кабмина согласовано с рядом министерств и ведомств, а также с Центральным архивом высших органов власти и управления.

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