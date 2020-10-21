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Кабмин официально рассекретил около 40 документов времен СССР

Кабинет Министров снял гриф секретности с ряда документов времен СССР, которые были приняты в 1937-1987 годах.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 21 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Министерством обороны Украины сформирован перечень актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР и приложений к ним, выданных в 1937-1987 годах. Указанные акты имеют гриф секретности "совершенно секретно", "секретно", не соответствует законодательству Украины по вопросам тайн ", - говорится в пояснительной записке.

Принятое распоряжение Кабмина согласовано с рядом министерств и ведомств, а также с Центральным архивом высших органов власти и управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассекречены почти 350 документов, касающихся УНР

Автор: 

архив (155) Кабмин (14023) секретные документы (95)


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Топ комментарии
+7
Цікаво ознайомитись із цими документами.
Бо з тексту новини не дуже зрозуміло, чекають на нас нові шокуючі подробиці комуняцьких злочинів - чи там сволочужна, але вже в цілому відома ді(л)дівська рутина...
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21.10.2020 16:41
+5
Интересно там есть что-то по Мертвердчуку? в тех дакументах интиреснинькое
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21.10.2020 16:41
+4
Мабуть нема, раз розсекретили.
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21.10.2020 16:43
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво ознайомитись із цими документами.
Бо з тексту новини не дуже зрозуміло, чекають на нас нові шокуючі подробиці комуняцьких злочинів - чи там сволочужна, але вже в цілому відома ді(л)дівська рутина...
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21.10.2020 16:41 Ответить
Интересно там есть что-то по Мертвердчуку? в тех дакументах интиреснинькое
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21.10.2020 16:41 Ответить
Мабуть нема, раз розсекретили.
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21.10.2020 16:43 Ответить
Щось мені підказує, що від зеленого кабміну гляба чекати на розкриття дійсно важливих таємниць, здатних суттєво підвищити рівень русофобії та совкофобії. Скоріше розсекретили малоцінну рутину, а жесть так і залишилась -

Кабмин официально рассекретил около 40 документов времен СССР - Цензор.НЕТ 2660
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21.10.2020 16:46 Ответить
не могу понять как совковое прошлое может быть под грифом секретно, уже даже просто на зло катсапам это нада было давно рассекретить.
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21.10.2020 16:49 Ответить
Мабуть тому, що зараз ще живі замасковані комуняки і вони при владі.
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21.10.2020 16:57 Ответить
-Мене друзі запитують, чому я не даю детального аналізу "послання" ЗЕлі до народу в парламенті ...

-ШАНОВНІ, - ну що можу сказати? Хіба шо - Порожня бочка...

-Широту чи густину абсолютної порожнечі виміряти не можу, бо вона, по-моєму - безкінечна.... А чи вона Торічелієва? Але я не астрофізик, щоб уточнити...

-Трішки знайомий з матеріалознавством, то матеріал самої бочки - як був, так і лишився - майстерним, але суцільним фальсифікатом..
-Технічний суфлер біля трибуни- не гірший від "держави в смартфоні"...
Обстановка - урочиста. Але як по іншому може отара "баранів" вітати свого "кАзла- прєдводітєля"? Як завжди - "ми іх сдєлалі вмєстє"

"І какая ім разніца" що він там промекав?

-Міжнародним експертам, як я встиг почитати, - весело, бо вони сміються...
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21.10.2020 17:47 Ответить
Они сегодня прям... трудяги.
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21.10.2020 16:41 Ответить
давайте все рассекречивайте
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21.10.2020 16:44 Ответить
Цікаво які секретні документи 1937 року знайшло в своїх архівах Міністерство оборони - про будівництво укріпрайонів чи плани нападу на Польщу
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21.10.2020 17:23 Ответить
Фокин,Кравчук Медведчук и еже с ними
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21.10.2020 17:54 Ответить
давайте лучше списки сексотов, пока те живьі
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21.10.2020 23:12 Ответить
 
 