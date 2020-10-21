Кабмин официально рассекретил около 40 документов времен СССР
Кабинет Министров снял гриф секретности с ряда документов времен СССР, которые были приняты в 1937-1987 годах.
Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 21 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Министерством обороны Украины сформирован перечень актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР и приложений к ним, выданных в 1937-1987 годах. Указанные акты имеют гриф секретности "совершенно секретно", "секретно", не соответствует законодательству Украины по вопросам тайн ", - говорится в пояснительной записке.
Принятое распоряжение Кабмина согласовано с рядом министерств и ведомств, а также с Центральным архивом высших органов власти и управления.
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Бо з тексту новини не дуже зрозуміло, чекають на нас нові шокуючі подробиці комуняцьких злочинів - чи там сволочужна, але вже в цілому відома ді(л)дівська рутина...
-ШАНОВНІ, - ну що можу сказати? Хіба шо - Порожня бочка...
-Широту чи густину абсолютної порожнечі виміряти не можу, бо вона, по-моєму - безкінечна.... А чи вона Торічелієва? Але я не астрофізик, щоб уточнити...
-Трішки знайомий з матеріалознавством, то матеріал самої бочки - як був, так і лишився - майстерним, але суцільним фальсифікатом..
-Технічний суфлер біля трибуни- не гірший від "держави в смартфоні"...
Обстановка - урочиста. Але як по іншому може отара "баранів" вітати свого "кАзла- прєдводітєля"? Як завжди - "ми іх сдєлалі вмєстє"
"І какая ім разніца" що він там промекав?
-Міжнародним експертам, як я встиг почитати, - весело, бо вони сміються...