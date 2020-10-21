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Новини
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Кабмін офіційно розсекретив близько 40 документів часів СРСР

Кабінет Міністрів зняв гриф секретності з низки документів часів СРСР, які були прийняті у 1937-1987 роках.

Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 21 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністерством оборони України сформовано перелік актів Ради Народних Комісарів УРСР, Ради Міністрів УРСР та додатків до них, виданих у 1937-1987 роках. Зазначені акти мають гриф секретності "совершенно секретно", "секретно", що не відповідає законодавству України з питань таємниць", - йдеться у пояснювальній записці.

Ухвалене розпорядження Кабміну погоджено з низкою міністерств і відомств, а також із Центральним архівом вищих органів влади та управління.

Читайте також: Розсекречено майже 350 документів, що стосуються УНР

Автор: 

архів (81) Кабмін (14057) секретні документи (92)


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Топ коментарі
+7
Цікаво ознайомитись із цими документами.
Бо з тексту новини не дуже зрозуміло, чекають на нас нові шокуючі подробиці комуняцьких злочинів - чи там сволочужна, але вже в цілому відома ді(л)дівська рутина...
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21.10.2020 16:41
+5
Интересно там есть что-то по Мертвердчуку? в тех дакументах интиреснинькое
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21.10.2020 16:41
+4
Мабуть нема, раз розсекретили.
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21.10.2020 16:43
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Цікаво ознайомитись із цими документами.
Бо з тексту новини не дуже зрозуміло, чекають на нас нові шокуючі подробиці комуняцьких злочинів - чи там сволочужна, але вже в цілому відома ді(л)дівська рутина...
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21.10.2020 16:41 Відповісти
Интересно там есть что-то по Мертвердчуку? в тех дакументах интиреснинькое
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21.10.2020 16:41 Відповісти
Мабуть нема, раз розсекретили.
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21.10.2020 16:43 Відповісти
Щось мені підказує, що від зеленого кабміну гляба чекати на розкриття дійсно важливих таємниць, здатних суттєво підвищити рівень русофобії та совкофобії. Скоріше розсекретили малоцінну рутину, а жесть так і залишилась -

Кабмин официально рассекретил около 40 документов времен СССР - Цензор.НЕТ 2660
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21.10.2020 16:46 Відповісти
не могу понять как совковое прошлое может быть под грифом секретно, уже даже просто на зло катсапам это нада было давно рассекретить.
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21.10.2020 16:49 Відповісти
Мабуть тому, що зараз ще живі замасковані комуняки і вони при владі.
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21.10.2020 16:57 Відповісти
-Мене друзі запитують, чому я не даю детального аналізу "послання" ЗЕлі до народу в парламенті ...

-ШАНОВНІ, - ну що можу сказати? Хіба шо - Порожня бочка...

-Широту чи густину абсолютної порожнечі виміряти не можу, бо вона, по-моєму - безкінечна.... А чи вона Торічелієва? Але я не астрофізик, щоб уточнити...

-Трішки знайомий з матеріалознавством, то матеріал самої бочки - як був, так і лишився - майстерним, але суцільним фальсифікатом..
-Технічний суфлер біля трибуни- не гірший від "держави в смартфоні"...
Обстановка - урочиста. Але як по іншому може отара "баранів" вітати свого "кАзла- прєдводітєля"? Як завжди - "ми іх сдєлалі вмєстє"

"І какая ім разніца" що він там промекав?

-Міжнародним експертам, як я встиг почитати, - весело, бо вони сміються...
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21.10.2020 17:47 Відповісти
Они сегодня прям... трудяги.
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21.10.2020 16:41 Відповісти
давайте все рассекречивайте
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21.10.2020 16:44 Відповісти
Цікаво які секретні документи 1937 року знайшло в своїх архівах Міністерство оборони - про будівництво укріпрайонів чи плани нападу на Польщу
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21.10.2020 17:23 Відповісти
Фокин,Кравчук Медведчук и еже с ними
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21.10.2020 17:54 Відповісти
давайте лучше списки сексотов, пока те живьі
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21.10.2020 23:12 Відповісти
 
 