Кабмін офіційно розсекретив близько 40 документів часів СРСР
Кабінет Міністрів зняв гриф секретності з низки документів часів СРСР, які були прийняті у 1937-1987 роках.
Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 21 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Міністерством оборони України сформовано перелік актів Ради Народних Комісарів УРСР, Ради Міністрів УРСР та додатків до них, виданих у 1937-1987 роках. Зазначені акти мають гриф секретності "совершенно секретно", "секретно", що не відповідає законодавству України з питань таємниць", - йдеться у пояснювальній записці.
Ухвалене розпорядження Кабміну погоджено з низкою міністерств і відомств, а також із Центральним архівом вищих органів влади та управління.
Топ коментарі
+7 Welt Schmerz
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+5 Підлога Маккартні
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+4 Oljik
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Бо з тексту новини не дуже зрозуміло, чекають на нас нові шокуючі подробиці комуняцьких злочинів - чи там сволочужна, але вже в цілому відома ді(л)дівська рутина...
-ШАНОВНІ, - ну що можу сказати? Хіба шо - Порожня бочка...
-Широту чи густину абсолютної порожнечі виміряти не можу, бо вона, по-моєму - безкінечна.... А чи вона Торічелієва? Але я не астрофізик, щоб уточнити...
-Трішки знайомий з матеріалознавством, то матеріал самої бочки - як був, так і лишився - майстерним, але суцільним фальсифікатом..
-Технічний суфлер біля трибуни- не гірший від "держави в смартфоні"...
Обстановка - урочиста. Але як по іншому може отара "баранів" вітати свого "кАзла- прєдводітєля"? Як завжди - "ми іх сдєлалі вмєстє"
"І какая ім разніца" що він там промекав?
-Міжнародним експертам, як я встиг почитати, - весело, бо вони сміються...