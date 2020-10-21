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Без реформ "Укрзализныцю" ждет упадок, - эксперт

Без реформ

Реформа "Укрзализныци" давно перезрела, без нее железная дорога деградирует.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов.

"Железная дорога деградирует, ее услуги деградируют. Это негативно сказывается на всей украинской промышленности. Которая из фактора роста превращается в фактор стагнации, если не развала. Реформа давно назрела и перезрела. Просто давно с ней тянут", - заявил Соколов.

По его мнению, одной из причин, по которой реформирование УЗ затягивается, является нежелание власти брать ответственность за непопулярные решения, которые придется принимать, в частности по пассажирским перевозкам. Реформа предусматривает выделение в отдельные направления пассажирские и грузовые перевозки.

"И тогда, наконец, придется не топить убытки пассажирских перевозок в доходах, которые дают грузовые перевозки. А, как и положено, субсидировать их за счет госбюджета", - объяснил Соколов.

Но, по его словам, государство к прямому субсидированию пассажирских перевозок не готово. Поэтому в УЗ продолжают решать финансовые проблемы компании за счет повышения тарифов на грузовые перевозки без улучшения качества предоставляемых услуг.

"И это тяжелое и неприятное решение, которое, очевидно, власть на себя не хочет брать. И вот мы имеем совокупность таких проблем, из-за которых реформа не происходит, и из-за которых мы сталкиваемся с этими проблемами, когда УЗ пытается решать свои проблемы за счет бизнеса", - рассказал Соколов.

Ранее американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявил, что "Укрзализныцю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.

Автор: 

Укрзализныця (2741) реформы (3950)


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Топ комментарии
+3
А за шо бородатая баба Лещенко получает там такое бабло ?
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21.10.2020 16:47
+2
Странно как это при зебиле еще некогда прибыльные предприятия стают не прибыльными он же такый бубачька
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21.10.2020 16:45
+1
Ну був реформатор Бальчун, за перший ж рік він зробив Укрзалізницю прибутковою - вперше з часів Кірпи...

І шо? Майбутні зеботи тут в коментах постійно називали його патлатим, сміялися з його захоплення роком (хоча рок - краща музика!)... Що тут сказати? Сірожа Лєщ, який зі своєю дружиною торчить від наркоманського туц-туц-туц їм кращий реформатор!
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21.10.2020 17:03
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Странно как это при зебиле еще некогда прибыльные предприятия стают не прибыльными он же такый бубачька
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21.10.2020 16:45 Ответить
Где оно прибыльное, если постоянно зализницу доят? Это ведь правительственная корова на дотациях и при всех правительствах там милиардные суммы отмывались. Такой себе наркокартель на рельсах со шпалами.)))
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21.10.2020 19:11 Ответить
А за шо бородатая баба Лещенко получает там такое бабло ?
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21.10.2020 16:47 Ответить
Сказал бы, что за глаза красивые, но где уж там) Получает за то, чтоб УЗ продолжали разграблять под шумок, при этом никто не жаловался.
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22.10.2020 00:54 Ответить
Она уже давно в упадке.
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21.10.2020 16:49 Ответить
А зараз у них "розквіт"?
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21.10.2020 16:51 Ответить
везде упадок по стране
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21.10.2020 16:51 Ответить
пути тоже деградируют, из-за этого некорые региональные дизель-поезда могут двигаться со скоростью не более 25 км/ч, и путь из Винницы в Черкассы (к примеру) занимает 8 часов по таким путям
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21.10.2020 16:53 Ответить
давно би вже налагодили випуск рейкових автобусів...і були б вони у комунальній власності цих новоутворених районів, а не укрзалізниці...і з оплатою при вході і ціною проїзду вищою за нинішню
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21.10.2020 17:16 Ответить
так можна и рейки Укралізниці предати у чиюсь власність, розбити по компаніям і тягу, про що вже писали многоразово і багато, і не було б так усе занедбано
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21.10.2020 17:21 Ответить
то складна робота та великі зміни...
а це лише приміські і міжрайонні перевезення...які найзбитковіші...і вирішалося б на місцевому рівні - 1-2-3 сусідні громади(райони) в долях на маршруті заключали б договір з уз і платили б тій за експлуатацію рейок, вокзалів, платформ
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21.10.2020 17:39 Ответить
починати потрібно саме з провінції - укрзалізниця гниє там
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21.10.2020 17:42 Ответить
Та хотя бы уже частную тягу запустили, хоть что-то. Очевидно, что УЗ в её нынешнем виде тупо не работает эффективно. Не зря все уходят на дороги, хотя ж/д всегда была в приоритете.
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22.10.2020 01:00 Ответить
так, больно смотреть на это все занедбаное дальше Киевской области, как Скрябин пел покойный "А наша країна - суцільна руїна"
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22.10.2020 01:04 Ответить
а ж/д действительно уже меньшую роль играет чем раньше, но если такие ветки и станции существуют брошенные, то их ликвидируют и даже рельсы снимают, если нет смысла это пользовать дальше, а иначе ухаживают и наводят порядок, хоть за счет туристов хоть за счет частной сети рельсовых дорог, частной тяги, местных бюджетов, находят способы...
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22.10.2020 01:08 Ответить
А шо? Концессия вокзалов и белья в пакетах не помогает???, так может вернёте из аренды вагоны? Или избавитесь от ведомственной медицины и миллионных зарплат???
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21.10.2020 16:57 Ответить
никакого упадка не будет...половину уволят, продадут лишние рельсы и всё расцветёт
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21.10.2020 16:59 Ответить
Ну був реформатор Бальчун, за перший ж рік він зробив Укрзалізницю прибутковою - вперше з часів Кірпи...

І шо? Майбутні зеботи тут в коментах постійно називали його патлатим, сміялися з його захоплення роком (хоча рок - краща музика!)... Що тут сказати? Сірожа Лєщ, який зі своєю дружиною торчить від наркоманського туц-туц-туц їм кращий реформатор!
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21.10.2020 17:03 Ответить
На счет Бальчуна интересный материал у ББС есть
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-40881209 Балчун в "Укрзализныце": успехи, конфликты и концерты
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21.10.2020 17:15 Ответить
Ну так електронні квитки, міжнародні експреси, вивід компанії в плюс вперше за років 10-12 - це що не досягнення?
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21.10.2020 17:40 Ответить
В цій статті що до виводу в плюс є деякі сумніви. Цитата:
Положительные цифры работы железной дороги часто списывали на изменения курса гривны и простое повышение тарифов.
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21.10.2020 19:25 Ответить
Майбутні зеботи тут в коментах постійно називали його патлатим, сміялися з його захоплення роком (хоча рок - краща музика!)... Що тут сказати?

Хм. звідкіля такі впевнені твердження? Не знаю хто з нього сміявся та як називав, але подав у відставку він у 2017 році. І головним його критиком був Омелян, який підтримував Петра Олексійовича..
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21.10.2020 17:19 Ответить
А захищав Бальчуна Гройсман, який теж підтримував Петра Олексійовича...
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21.10.2020 17:28 Ответить
А винні безумовно майбутні зеботи. Цікава логіка.
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21.10.2020 17:33 Ответить
А там ті коментатори, які хейтили Бальчуна, чомусь весною 2019 почали топити за Зе... Я просто констатую факт! І це при тому, що Бальчуна важко нзвати порохоботом... Порохоботи,я кщо що, теж хейтили, але лише ті, які вірили в ********** Омеляна))
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21.10.2020 17:35 Ответить
Я до того просто це написав, що вже кислицю набило постійне згадування де треба і не треба зебіли/порохоботи. Цікаво, що частіше це роблять останні. Програвати гідно теж треба вміти.
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21.10.2020 19:28 Ответить
Ага, поменяли систему расчёта прибыли, лол)) Так можно хоть каждый год делать её прибыльной) Ну и плюс тарифы поднял, это конечно звездец реформа. Однако непонятно, как вы себе представляете, чтоб реально за год, не устранив тотальную коррупцию, можно было бы вытащить струткру из ж?
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22.10.2020 01:10 Ответить
Укрзализныця уже давно в упадке. Коррупция и воровство там буйным цветом цветет давным давно.
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21.10.2020 17:13 Ответить
не ври, там всё педрошенко наладил, это только при зеленском всё началось
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21.10.2020 20:31 Ответить
Стеб засчитан.
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21.10.2020 20:36 Ответить
реформа- это при всех урядах одна- поднять тарифы
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21.10.2020 17:15 Ответить
а почему сырожа лещенко не реагирует, а только в ведомости за зарплату подписывается,?
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21.10.2020 17:16 Ответить
"упадок" це відбулося ще позавчора)
віддайте УЗ американцям,німцям або японцям за символічну 1гривню і буде вам конкурентна компанія яка не навантажує державний бюджет.
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21.10.2020 18:11 Ответить
...і починати реформи треба з:
1. Ліквідації наглядової ради.
2. Саджання на палю Сірожі 'Скунса' Лещенка.
3. Власне, самих реформ.
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21.10.2020 18:33 Ответить
УЗ банкротят чтобы прихватизировать. Что прибыльно - будет работать, что нет-на чермет.
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21.10.2020 18:58 Ответить
МВФ распорядился чтоб УЗ приватизировали или отдали под управление иностранцам, поэтому нет нужды банкротить, а только создать видимость. Хватит с них уже и гиперлупов и американских паровозов от прошлого управления.)))
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21.10.2020 19:17 Ответить
Странно, ужеи власть поменялась, а её всё намеренно банкротят)) Всё намного проще - УЗ очень прибыльная кормушка. Они монополисты, к ним хошь не хошь, а пойдёшь. Потому УЗ доят, причём бессовестно
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22.10.2020 01:16 Ответить
Интересно даже стало как это УЗ будут реформировать от упадка? Если так-же как Порошенко все реформировал, то каюк будет железке. А лучше по рецепту Супрун. Тогда деньги будут идти перед пассажирами, а пассажиры будут махать билетами вслед уходящим поездам.
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21.10.2020 19:14 Ответить
одни эксперды, а работать не кому, шел бы туда и работал бы
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21.10.2020 20:29 Ответить
Я сейчас страшную вещь вам скажу - на УЗ уже упадок. Просто может так статься, что мы вообще загубим ж/д инфраструктуру, а восстановить её денег не хватит. УЗ монополист, причём в важной логистической отрасли. Там просто уже сажать нужно, как саботаж и предательство интересов Родины.
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22.10.2020 00:53 Ответить
 
 