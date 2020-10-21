Без реформ "Укрзализныцю" ждет упадок, - эксперт
Реформа "Укрзализныци" давно перезрела, без нее железная дорога деградирует.
Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов.
"Железная дорога деградирует, ее услуги деградируют. Это негативно сказывается на всей украинской промышленности. Которая из фактора роста превращается в фактор стагнации, если не развала. Реформа давно назрела и перезрела. Просто давно с ней тянут", - заявил Соколов.
По его мнению, одной из причин, по которой реформирование УЗ затягивается, является нежелание власти брать ответственность за непопулярные решения, которые придется принимать, в частности по пассажирским перевозкам. Реформа предусматривает выделение в отдельные направления пассажирские и грузовые перевозки.
"И тогда, наконец, придется не топить убытки пассажирских перевозок в доходах, которые дают грузовые перевозки. А, как и положено, субсидировать их за счет госбюджета", - объяснил Соколов.
Но, по его словам, государство к прямому субсидированию пассажирских перевозок не готово. Поэтому в УЗ продолжают решать финансовые проблемы компании за счет повышения тарифов на грузовые перевозки без улучшения качества предоставляемых услуг.
"И это тяжелое и неприятное решение, которое, очевидно, власть на себя не хочет брать. И вот мы имеем совокупность таких проблем, из-за которых реформа не происходит, и из-за которых мы сталкиваемся с этими проблемами, когда УЗ пытается решать свои проблемы за счет бизнеса", - рассказал Соколов.
Ранее американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявил, что "Укрзализныцю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.
В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.
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а це лише приміські і міжрайонні перевезення...які найзбитковіші...і вирішалося б на місцевому рівні - 1-2-3 сусідні громади(райони) в долях на маршруті заключали б договір з уз і платили б тій за експлуатацію рейок, вокзалів, платформ
І шо? Майбутні зеботи тут в коментах постійно називали його патлатим, сміялися з його захоплення роком (хоча рок - краща музика!)... Що тут сказати? Сірожа Лєщ, який зі своєю дружиною торчить від наркоманського туц-туц-туц їм кращий реформатор!
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-40881209 Балчун в "Укрзализныце": успехи, конфликты и концерты
Положительные цифры работы железной дороги часто списывали на изменения курса гривны и простое повышение тарифов.
Хм. звідкіля такі впевнені твердження? Не знаю хто з нього сміявся та як називав, але подав у відставку він у 2017 році. І головним його критиком був Омелян, який підтримував Петра Олексійовича..
віддайте УЗ американцям,німцям або японцям за символічну 1гривню і буде вам конкурентна компанія яка не навантажує державний бюджет.
1. Ліквідації наглядової ради.
2. Саджання на палю Сірожі 'Скунса' Лещенка.
3. Власне, самих реформ.