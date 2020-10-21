Без реформ "Укрзалізницю" чекає занепад, - експерт

Реформа "Укрзалізниці" давно перезріла, без неї залізниця деградує.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов.

"Залізниця деградує, її послуги деградують. Це негативно позначається на всій українській промисловості. Яка з фактора росту перетворюється на чинник стагнації, якщо не розвалу. Реформа давно назріла і перезріла. Просто давно з нею тягнуть", - заявив Соколов.

На його думку, однією з причин, через яку реформування УЗ затягується, є небажання влади брати відповідальність за непопулярні рішення, які доведеться ухвалювати, зокрема з пасажирських перевезень. Реформа передбачає виділення в окремі напрямки пасажирські та вантажні перевезення.

"І тоді, нарешті, доведеться не топити збитки пасажирських перевезень в доходах, які дають вантажні перевезення. А, як і належить, субсидувати їх за рахунок держбюджету", - пояснив Соколов.

Але, за його словами, держава до прямого субсидування пасажирських перевезень не готова. Тому в УЗ і далі вирішують фінансові проблеми компанії за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення без поліпшення якості послуг, що надаються.

"І це важке і неприємне рішення, яке, очевидно, влада на себе не хоче брати. І ось ми маємо сукупність таких проблем, через які реформа не відбувається, і через які ми стикаємося з цими проблемами, коли УЗ намагається вирішувати свої проблеми за рахунок бізнесу", - розповів Соколов.

Раніше американський транспортний експерт Джефферсон Сінклер заявив, що "Укрзалізницю" потрібно реформувати за європейською моделлю, що сприятиме подальшій інтеграції України з ЄС.

У свою чергу економіст Борис Кушнірук зазначав, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних.