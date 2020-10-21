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Без реформ "Укрзалізницю" чекає занепад, - експерт

Без реформ

Реформа "Укрзалізниці" давно перезріла, без неї залізниця деградує.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов.

"Залізниця деградує, її послуги деградують. Це негативно позначається на всій українській промисловості. Яка з фактора росту перетворюється на чинник стагнації, якщо не розвалу. Реформа давно назріла і перезріла. Просто давно з нею тягнуть", - заявив Соколов.

На його думку, однією з причин, через яку реформування УЗ затягується, є небажання влади брати відповідальність за непопулярні рішення, які доведеться ухвалювати, зокрема з пасажирських перевезень. Реформа передбачає виділення в окремі напрямки пасажирські та вантажні перевезення.

"І тоді, нарешті, доведеться не топити збитки пасажирських перевезень в доходах, які дають вантажні перевезення. А, як і належить, субсидувати їх за рахунок держбюджету", - пояснив Соколов.

Але, за його словами, держава до прямого субсидування пасажирських перевезень не готова. Тому в УЗ і далі вирішують фінансові проблеми компанії за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення без поліпшення якості послуг, що надаються.

"І це важке і неприємне рішення, яке, очевидно, влада на себе не хоче брати. І ось ми маємо сукупність таких проблем, через які реформа не відбувається, і через які ми стикаємося з цими проблемами, коли УЗ намагається вирішувати свої проблеми за рахунок бізнесу", - розповів Соколов.

Раніше американський транспортний експерт Джефферсон Сінклер заявив, що "Укрзалізницю" потрібно реформувати за європейською моделлю, що сприятиме подальшій інтеграції України з ЄС.

У свою чергу економіст Борис Кушнірук зазначав, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних.

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Укрзалізниця (6811) реформи (3206)


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Топ коментарі
+3
А за шо бородатая баба Лещенко получает там такое бабло ?
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21.10.2020 16:47
+2
Странно как это при зебиле еще некогда прибыльные предприятия стают не прибыльными он же такый бубачька
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21.10.2020 16:45
+1
Ну був реформатор Бальчун, за перший ж рік він зробив Укрзалізницю прибутковою - вперше з часів Кірпи...

І шо? Майбутні зеботи тут в коментах постійно називали його патлатим, сміялися з його захоплення роком (хоча рок - краща музика!)... Що тут сказати? Сірожа Лєщ, який зі своєю дружиною торчить від наркоманського туц-туц-туц їм кращий реформатор!
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21.10.2020 17:03
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Странно как это при зебиле еще некогда прибыльные предприятия стают не прибыльными он же такый бубачька
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21.10.2020 16:45 Відповісти
Где оно прибыльное, если постоянно зализницу доят? Это ведь правительственная корова на дотациях и при всех правительствах там милиардные суммы отмывались. Такой себе наркокартель на рельсах со шпалами.)))
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21.10.2020 19:11 Відповісти
А за шо бородатая баба Лещенко получает там такое бабло ?
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21.10.2020 16:47 Відповісти
Сказал бы, что за глаза красивые, но где уж там) Получает за то, чтоб УЗ продолжали разграблять под шумок, при этом никто не жаловался.
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22.10.2020 00:54 Відповісти
Она уже давно в упадке.
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21.10.2020 16:49 Відповісти
А зараз у них "розквіт"?
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21.10.2020 16:51 Відповісти
везде упадок по стране
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21.10.2020 16:51 Відповісти
пути тоже деградируют, из-за этого некорые региональные дизель-поезда могут двигаться со скоростью не более 25 км/ч, и путь из Винницы в Черкассы (к примеру) занимает 8 часов по таким путям
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21.10.2020 16:53 Відповісти
давно би вже налагодили випуск рейкових автобусів...і були б вони у комунальній власності цих новоутворених районів, а не укрзалізниці...і з оплатою при вході і ціною проїзду вищою за нинішню
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21.10.2020 17:16 Відповісти
так можна и рейки Укралізниці предати у чиюсь власність, розбити по компаніям і тягу, про що вже писали многоразово і багато, і не було б так усе занедбано
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21.10.2020 17:21 Відповісти
то складна робота та великі зміни...
а це лише приміські і міжрайонні перевезення...які найзбитковіші...і вирішалося б на місцевому рівні - 1-2-3 сусідні громади(райони) в долях на маршруті заключали б договір з уз і платили б тій за експлуатацію рейок, вокзалів, платформ
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21.10.2020 17:39 Відповісти
починати потрібно саме з провінції - укрзалізниця гниє там
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21.10.2020 17:42 Відповісти
Та хотя бы уже частную тягу запустили, хоть что-то. Очевидно, что УЗ в её нынешнем виде тупо не работает эффективно. Не зря все уходят на дороги, хотя ж/д всегда была в приоритете.
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22.10.2020 01:00 Відповісти
так, больно смотреть на это все занедбаное дальше Киевской области, как Скрябин пел покойный "А наша країна - суцільна руїна"
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22.10.2020 01:04 Відповісти
а ж/д действительно уже меньшую роль играет чем раньше, но если такие ветки и станции существуют брошенные, то их ликвидируют и даже рельсы снимают, если нет смысла это пользовать дальше, а иначе ухаживают и наводят порядок, хоть за счет туристов хоть за счет частной сети рельсовых дорог, частной тяги, местных бюджетов, находят способы...
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22.10.2020 01:08 Відповісти
А шо? Концессия вокзалов и белья в пакетах не помогает???, так может вернёте из аренды вагоны? Или избавитесь от ведомственной медицины и миллионных зарплат???
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21.10.2020 16:57 Відповісти
никакого упадка не будет...половину уволят, продадут лишние рельсы и всё расцветёт
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21.10.2020 16:59 Відповісти
Ну був реформатор Бальчун, за перший ж рік він зробив Укрзалізницю прибутковою - вперше з часів Кірпи...

І шо? Майбутні зеботи тут в коментах постійно називали його патлатим, сміялися з його захоплення роком (хоча рок - краща музика!)... Що тут сказати? Сірожа Лєщ, який зі своєю дружиною торчить від наркоманського туц-туц-туц їм кращий реформатор!
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21.10.2020 17:03 Відповісти
На счет Бальчуна интересный материал у ББС есть
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-40881209 Балчун в "Укрзализныце": успехи, конфликты и концерты
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21.10.2020 17:15 Відповісти
Ну так електронні квитки, міжнародні експреси, вивід компанії в плюс вперше за років 10-12 - це що не досягнення?
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21.10.2020 17:40 Відповісти
В цій статті що до виводу в плюс є деякі сумніви. Цитата:
Положительные цифры работы железной дороги часто списывали на изменения курса гривны и простое повышение тарифов.
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21.10.2020 19:25 Відповісти
Майбутні зеботи тут в коментах постійно називали його патлатим, сміялися з його захоплення роком (хоча рок - краща музика!)... Що тут сказати?

Хм. звідкіля такі впевнені твердження? Не знаю хто з нього сміявся та як називав, але подав у відставку він у 2017 році. І головним його критиком був Омелян, який підтримував Петра Олексійовича..
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21.10.2020 17:19 Відповісти
А захищав Бальчуна Гройсман, який теж підтримував Петра Олексійовича...
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21.10.2020 17:28 Відповісти
А винні безумовно майбутні зеботи. Цікава логіка.
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21.10.2020 17:33 Відповісти
А там ті коментатори, які хейтили Бальчуна, чомусь весною 2019 почали топити за Зе... Я просто констатую факт! І це при тому, що Бальчуна важко нзвати порохоботом... Порохоботи,я кщо що, теж хейтили, але лише ті, які вірили в ********** Омеляна))
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21.10.2020 17:35 Відповісти
Я до того просто це написав, що вже кислицю набило постійне згадування де треба і не треба зебіли/порохоботи. Цікаво, що частіше це роблять останні. Програвати гідно теж треба вміти.
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21.10.2020 19:28 Відповісти
Ага, поменяли систему расчёта прибыли, лол)) Так можно хоть каждый год делать её прибыльной) Ну и плюс тарифы поднял, это конечно звездец реформа. Однако непонятно, как вы себе представляете, чтоб реально за год, не устранив тотальную коррупцию, можно было бы вытащить струткру из ж?
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22.10.2020 01:10 Відповісти
Укрзализныця уже давно в упадке. Коррупция и воровство там буйным цветом цветет давным давно.
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21.10.2020 17:13 Відповісти
не ври, там всё педрошенко наладил, это только при зеленском всё началось
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21.10.2020 20:31 Відповісти
Стеб засчитан.
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21.10.2020 20:36 Відповісти
реформа- это при всех урядах одна- поднять тарифы
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21.10.2020 17:15 Відповісти
а почему сырожа лещенко не реагирует, а только в ведомости за зарплату подписывается,?
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21.10.2020 17:16 Відповісти
"упадок" це відбулося ще позавчора)
віддайте УЗ американцям,німцям або японцям за символічну 1гривню і буде вам конкурентна компанія яка не навантажує державний бюджет.
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21.10.2020 18:11 Відповісти
...і починати реформи треба з:
1. Ліквідації наглядової ради.
2. Саджання на палю Сірожі 'Скунса' Лещенка.
3. Власне, самих реформ.
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21.10.2020 18:33 Відповісти
УЗ банкротят чтобы прихватизировать. Что прибыльно - будет работать, что нет-на чермет.
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21.10.2020 18:58 Відповісти
МВФ распорядился чтоб УЗ приватизировали или отдали под управление иностранцам, поэтому нет нужды банкротить, а только создать видимость. Хватит с них уже и гиперлупов и американских паровозов от прошлого управления.)))
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21.10.2020 19:17 Відповісти
Странно, ужеи власть поменялась, а её всё намеренно банкротят)) Всё намного проще - УЗ очень прибыльная кормушка. Они монополисты, к ним хошь не хошь, а пойдёшь. Потому УЗ доят, причём бессовестно
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22.10.2020 01:16 Відповісти
Интересно даже стало как это УЗ будут реформировать от упадка? Если так-же как Порошенко все реформировал, то каюк будет железке. А лучше по рецепту Супрун. Тогда деньги будут идти перед пассажирами, а пассажиры будут махать билетами вслед уходящим поездам.
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21.10.2020 19:14 Відповісти
одни эксперды, а работать не кому, шел бы туда и работал бы
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21.10.2020 20:29 Відповісти
Я сейчас страшную вещь вам скажу - на УЗ уже упадок. Просто может так статься, что мы вообще загубим ж/д инфраструктуру, а восстановить её денег не хватит. УЗ монополист, причём в важной логистической отрасли. Там просто уже сажать нужно, как саботаж и предательство интересов Родины.
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22.10.2020 00:53 Відповісти
 
 