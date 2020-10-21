Правительство утвердило проекты постановлений Рады про изменение границ 7 городов

Кабинет Министров утвердил постановления ВР об изменении границ ряда городов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал представитель ВР в Кабмине Василий Мокан.

Он отметил: "На сегодняшнем заседании правительство приняло 7 проектов постановлений ВРУ об изменении и установлении границ таких населенных пунктов:

- города Овруча Коростенского района Житомирской области;

- города Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;

- города Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;

- города Рубежное Северодонецкого района Луганской области;

- города Арцыза Болградского района Одесской области;

- города Великих Мостов Червоноградского района Львовской области;

- города Шполы Звенигородского района Черкасской области.

До сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены, что мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности".

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