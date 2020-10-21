Правительство утвердило проекты постановлений Рады про изменение границ 7 городов
Кабинет Министров утвердил постановления ВР об изменении границ ряда городов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал представитель ВР в Кабмине Василий Мокан.
Он отметил: "На сегодняшнем заседании правительство приняло 7 проектов постановлений ВРУ об изменении и установлении границ таких населенных пунктов:
- города Овруча Коростенского района Житомирской области;
- города Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
- города Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;
- города Рубежное Северодонецкого района Луганской области;
- города Арцыза Болградского района Одесской области;
- города Великих Мостов Червоноградского района Львовской области;
- города Шполы Звенигородского района Черкасской области.
До сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены, что мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль