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Правительство утвердило проекты постановлений Рады про изменение границ 7 городов

Правительство утвердило проекты постановлений Рады про изменение границ 7 городов

Кабинет Министров утвердил постановления ВР об изменении границ ряда городов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал представитель ВР в Кабмине Василий Мокан.

Он отметил: "На сегодняшнем заседании правительство приняло 7 проектов постановлений ВРУ об изменении и установлении границ таких населенных пунктов:

-  города Овруча Коростенского района Житомирской области;

- города Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;

-  города Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;

- города Рубежное Северодонецкого района Луганской области;

-  города Арцыза Болградского района Одесской области;

- города Великих Мостов Червоноградского района Львовской области;

-  города Шполы Звенигородского района Черкасской области.

До сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены, что мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности".

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Автор: 

граница (5256) города (50) Мокан Василий (44)


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вам шо бл22ть нечнм заняться ?
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21.10.2020 17:45 Ответить
мебель переставляют....
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21.10.2020 17:47 Ответить
Перекроїли виборчі округи - окуєнно важлива і невідкладна постанова, завтра без неї сонце не зійде. Так сказати що це законодавчий онанізм (тільки відомих дрочунів і збоченців там валом, а скільки латентних по радівських клозетах ?)
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21.10.2020 22:28 Ответить
 
 