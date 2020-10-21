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Уряд затвердив проєкти постанов Ради про зміну меж 7 міст

Уряд затвердив проєкти постанов Ради про зміну меж 7 міст

Кабінет Міністрів затвердив постанови ВР про зміну меж низки міст.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав представник ВР у Кабміні Василь Мокан.

Він зазначив: "На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив 7 проєктів постанов ВРУ про зміну і встановлення меж таких населених пунктів:

- міста Овруча Коростенського району Житомирської області;

- міста Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області;

- міста Городка Хмельницького району Хмельницької області;

- міста Рубіжного Сєвєродонецького району Луганської області;

- міста Арциза Болградського району Одеської області;

- міста Великих Мостів Червоноградського району Львівської області;

- міста Шполи Звенигородського району Черкаської області.

До сьогодні межі цих міст були не встановлені та юридично не закріплені, що заважало створенню повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов для їхнього розвитку, забезпеченню ефективного використання потенціалу територій із збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності".

Автор: 

кордон (4748) міста (50) Мокан Василь (55)


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вам шо бл22ть нечнм заняться ?
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21.10.2020 17:45 Відповісти
мебель переставляют....
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21.10.2020 17:47 Відповісти
Перекроїли виборчі округи - окуєнно важлива і невідкладна постанова, завтра без неї сонце не зійде. Так сказати що це законодавчий онанізм (тільки відомих дрочунів і збоченців там валом, а скільки латентних по радівських клозетах ?)
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21.10.2020 22:28 Відповісти
 
 