Во Франции зарегистрировали более 26 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Во Франции за последние сутки зарегистрировали более 26 тыс. новых случаев заражения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета "Фигаро".
Кроме того, за сутки скончались 166 человек, у которых ранее подтвердился коронавирус.
Таким образом, с начала пандемии во Франции выявили 957,4 тыс. зараженных COVID-19, скончались из них 34 тыс. человек. За последние дни госпитализировали более девяти тысяч человек, из них 1 584 находятся в реанимации.
Процент положительных результатов тестов на коронавирус во Франции продолжает расти. В регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны действует комендантский час, за первое нарушение которого грозит штраф в 135 евро, а за повторное нарушение - до 3,7 тысяч евро.
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То чому застаріла фармакологічна медицина й досі не поступилася природно-науковій медицині?? В такому новому підході немає потреби вводити карантин та носити маски, адже профілактичні заходи дозволяють підтримувати імунну систему в здоровому стані і ніякі коронавіруси не залазять в організм взагалі. Більше інформації про здорову систему Охорони Здоров'я читайте в статті "Природно-науковий підхід до лікування хворих" https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa2lSRTlpdDY5V3J5TUFOQkgwNHk1VDJva1VJZ3xBQ3Jtc0trWThyaEJzZjJhRlU0TWdMVXQ0SHNEb2VVejFrQk1fM2RqSWZfRDZTNUpqY3FRNkVFc1lyZkpIWVVWUnRqWENJZ0hPY05aem5VWmN5UjQzT2hsZnVJZzZnM2lJaUszcnBTQlhVN0swYXk0U2ZEVVJUbw%3D%3D&q=http%3A%2F%2Finerton.kiev.ua%2FV.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20%5BUKR%5D.pdf&event=comments&stzid=UgyoXDECt-73wGqFoDN4AaABAg http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf ЧОМУ УКРАЇНА ВПЕРТО НЕ ХОЧЕ ПІДТРИМУВАТИ ВИНАХОДИ СВРЇХ НАУКОВЦІВ?