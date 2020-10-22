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Новости Коронавирус и карантин
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Во Франции зарегистрировали более 26 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Во Франции зарегистрировали более 26 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Во Франции за последние сутки зарегистрировали более 26 тыс. новых случаев заражения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета "Фигаро".

Кроме того, за сутки скончались 166 человек, у которых ранее подтвердился коронавирус.

Таким образом, с начала пандемии во Франции выявили 957,4 тыс. зараженных COVID-19, скончались из них 34 тыс. человек. За последние дни госпитализировали более девяти тысяч человек, из них 1 584 находятся в реанимации.

Процент положительных результатов тестов на коронавирус во Франции продолжает расти. В регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны действует комендантский час, за первое нарушение которого грозит штраф в 135 евро, а за повторное нарушение - до 3,7 тысяч евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина введет жесткий карантин при 11-15 тыс. больных COVID-19 в сутки, при 20 тыс. - будут активированы протоколы медсортировки, - Степанов

Франция (3485) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Сьогоденну фармакологічну медицину можна порівняти з друкаркою яка друкувала тексти на механічній друкарській машинці ще в минулому тисячолітті. Але з середини 1990-х років механічна друкарська машинка поступилася компутеру з лазерною друкаркою/принтером.
То чому застаріла фармакологічна медицина й досі не поступилася природно-науковій медицині?? В такому новому підході немає потреби вводити карантин та носити маски, адже профілактичні заходи дозволяють підтримувати імунну систему в здоровому стані і ніякі коронавіруси не залазять в організм взагалі. Більше інформації про здорову систему Охорони Здоров'я читайте в статті "Природно-науковий підхід до лікування хворих" https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa2lSRTlpdDY5V3J5TUFOQkgwNHk1VDJva1VJZ3xBQ3Jtc0trWThyaEJzZjJhRlU0TWdMVXQ0SHNEb2VVejFrQk1fM2RqSWZfRDZTNUpqY3FRNkVFc1lyZkpIWVVWUnRqWENJZ0hPY05aem5VWmN5UjQzT2hsZnVJZzZnM2lJaUszcnBTQlhVN0swYXk0U2ZEVVJUbw%3D%3D&q=http%3A%2F%2Finerton.kiev.ua%2FV.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20%5BUKR%5D.pdf&event=comments&stzid=UgyoXDECt-73wGqFoDN4AaABAg http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf ЧОМУ УКРАЇНА ВПЕРТО НЕ ХОЧЕ ПІДТРИМУВАТИ ВИНАХОДИ СВРЇХ НАУКОВЦІВ?
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22.10.2020 08:07 Ответить
Патамушта то всьо від папірєднікав з якими зелень і досі воює.
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22.10.2020 08:30 Ответить
Віруси старіші від нас, вони більш пристосовані. Людині з її примітивним мозком вдалося придумати антибіотики, знищують мікробів, трохи знищують себе, але то нічого. Людина знищила бізонів, левів, тигрів, бегемогів, метеликів, великих рогатих жуків, всіляких кузьок, бабок, коників-стрибунців, ромашку, медункку, сокирки, мак польовий, трохи мікробів, а знищити віруси не може. Вони її знищать
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22.10.2020 08:32 Ответить
Людина - оце і є справжній вірус. Віруси - це антивірус планети Земля
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22.10.2020 09:27 Ответить
Чи не про цю страшну смертоносну хворобу пророкувала ВАНГА, кажучи, що вона викосить велику кількість людей і проти якої не буде ліків? В усякому разі, на початках?
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22.10.2020 09:07 Ответить
 
 