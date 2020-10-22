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Новини Коронавірус і карантин
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У Франції зареєстрували понад 26 тис. нових випадків COVID-19 за добу

У Франції зареєстрували понад 26 тис. нових випадків COVID-19 за добу

У Франції за останню добу зареєстрували понад 26 тис. нових випадків зараження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета "Фігаро".

Крім того, за добу померли 166 осіб, у яких раніше підтвердився коронавірус.

Таким чином, від початку пандемії у Франції виявили 957,4 тис. заражених COVID-19, померли з них 34 тис. осіб. За останні дні госпіталізували понад дев'ять тисяч осіб, з них 1584 перебувають у реанімації.

Відсоток позитивних результатів тестів на коронавірус у Франції продовжує зростати. В регіоні Іль-де-Франс та ще у восьми містах країни діє комендантська година, за перше порушення якої загрожує штраф у 135 євро, а за повторне порушення - до 3,7 тис. євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: У паризькому регіоні та ще восьми містах Франції щонайменше на чотири тижні запроваджується комендантська година

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Франція (3037) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Сьогоденну фармакологічну медицину можна порівняти з друкаркою яка друкувала тексти на механічній друкарській машинці ще в минулому тисячолітті. Але з середини 1990-х років механічна друкарська машинка поступилася компутеру з лазерною друкаркою/принтером.
То чому застаріла фармакологічна медицина й досі не поступилася природно-науковій медицині?? В такому новому підході немає потреби вводити карантин та носити маски, адже профілактичні заходи дозволяють підтримувати імунну систему в здоровому стані і ніякі коронавіруси не залазять в організм взагалі. Більше інформації про здорову систему Охорони Здоров'я читайте в статті "Природно-науковий підхід до лікування хворих" https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa2lSRTlpdDY5V3J5TUFOQkgwNHk1VDJva1VJZ3xBQ3Jtc0trWThyaEJzZjJhRlU0TWdMVXQ0SHNEb2VVejFrQk1fM2RqSWZfRDZTNUpqY3FRNkVFc1lyZkpIWVVWUnRqWENJZ0hPY05aem5VWmN5UjQzT2hsZnVJZzZnM2lJaUszcnBTQlhVN0swYXk0U2ZEVVJUbw%3D%3D&q=http%3A%2F%2Finerton.kiev.ua%2FV.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20%5BUKR%5D.pdf&event=comments&stzid=UgyoXDECt-73wGqFoDN4AaABAg http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf ЧОМУ УКРАЇНА ВПЕРТО НЕ ХОЧЕ ПІДТРИМУВАТИ ВИНАХОДИ СВРЇХ НАУКОВЦІВ?
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22.10.2020 08:07 Відповісти
Патамушта то всьо від папірєднікав з якими зелень і досі воює.
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22.10.2020 08:30 Відповісти
Віруси старіші від нас, вони більш пристосовані. Людині з її примітивним мозком вдалося придумати антибіотики, знищують мікробів, трохи знищують себе, але то нічого. Людина знищила бізонів, левів, тигрів, бегемогів, метеликів, великих рогатих жуків, всіляких кузьок, бабок, коників-стрибунців, ромашку, медункку, сокирки, мак польовий, трохи мікробів, а знищити віруси не може. Вони її знищать
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22.10.2020 08:32 Відповісти
Людина - оце і є справжній вірус. Віруси - це антивірус планети Земля
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22.10.2020 09:27 Відповісти
Чи не про цю страшну смертоносну хворобу пророкувала ВАНГА, кажучи, що вона викосить велику кількість людей і проти якої не буде ліків? В усякому разі, на початках?
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22.10.2020 09:07 Відповісти
 
 