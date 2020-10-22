У Франції зареєстрували понад 26 тис. нових випадків COVID-19 за добу

У Франції за останню добу зареєстрували понад 26 тис. нових випадків зараження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета "Фігаро".

Крім того, за добу померли 166 осіб, у яких раніше підтвердився коронавірус.

Таким чином, від початку пандемії у Франції виявили 957,4 тис. заражених COVID-19, померли з них 34 тис. осіб. За останні дні госпіталізували понад дев'ять тисяч осіб, з них 1584 перебувають у реанімації.

Відсоток позитивних результатів тестів на коронавірус у Франції продовжує зростати. В регіоні Іль-де-Франс та ще у восьми містах країни діє комендантська година, за перше порушення якої загрожує штраф у 135 євро, а за повторне порушення - до 3,7 тис. євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: У паризькому регіоні та ще восьми містах Франції щонайменше на чотири тижні запроваджується комендантська година