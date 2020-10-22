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У Франції зареєстрували понад 26 тис. нових випадків COVID-19 за добу
У Франції за останню добу зареєстрували понад 26 тис. нових випадків зараження.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета "Фігаро".
Крім того, за добу померли 166 осіб, у яких раніше підтвердився коронавірус.
Таким чином, від початку пандемії у Франції виявили 957,4 тис. заражених COVID-19, померли з них 34 тис. осіб. За останні дні госпіталізували понад дев'ять тисяч осіб, з них 1584 перебувають у реанімації.
Відсоток позитивних результатів тестів на коронавірус у Франції продовжує зростати. В регіоні Іль-де-Франс та ще у восьми містах країни діє комендантська година, за перше порушення якої загрожує штраф у 135 євро, а за повторне порушення - до 3,7 тис. євро.
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То чому застаріла фармакологічна медицина й досі не поступилася природно-науковій медицині?? В такому новому підході немає потреби вводити карантин та носити маски, адже профілактичні заходи дозволяють підтримувати імунну систему в здоровому стані і ніякі коронавіруси не залазять в організм взагалі. Більше інформації про здорову систему Охорони Здоров'я читайте в статті "Природно-науковий підхід до лікування хворих" https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa2lSRTlpdDY5V3J5TUFOQkgwNHk1VDJva1VJZ3xBQ3Jtc0trWThyaEJzZjJhRlU0TWdMVXQ0SHNEb2VVejFrQk1fM2RqSWZfRDZTNUpqY3FRNkVFc1lyZkpIWVVWUnRqWENJZ0hPY05aem5VWmN5UjQzT2hsZnVJZzZnM2lJaUszcnBTQlhVN0swYXk0U2ZEVVJUbw%3D%3D&q=http%3A%2F%2Finerton.kiev.ua%2FV.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20%5BUKR%5D.pdf&event=comments&stzid=UgyoXDECt-73wGqFoDN4AaABAg http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf ЧОМУ УКРАЇНА ВПЕРТО НЕ ХОЧЕ ПІДТРИМУВАТИ ВИНАХОДИ СВРЇХ НАУКОВЦІВ?