7-летняя девочка упала в 15-метровый колодец на Херсонщине: ребенок выжил
На Херсонщине сотрудники ГСЧС спасли семилетнюю девочку, которая упала в 15-метровий колодец.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"21 октября в селе Казачьи Лагери Алешковского района на частном дворе в 15-метровую водозаборную скважину, дно которой песчаное и практически сухое, упала 7-летняя девочка. Крики ребенка услышали взрослые. Дома, предварительно, была только мать, поэтому неравнодушный сосед по вмонтированной трубе спустился на дно колодца чтобы успокоить девочку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место вызова и с помощью специальной веревки и оборудования извлекли сначала ребенка, а потом мужчину. Сейчас девочка находится в больнице с, предварительно, открытым переломом правой голени.
Также сообщается, что ребенок упал в скважину из-за игрушки.
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