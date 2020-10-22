7-летняя девочка упала в 15-метровый колодец на Херсонщине: ребенок выжил

На Херсонщине сотрудники ГСЧС спасли семилетнюю девочку, которая упала в 15-метровий колодец.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"21 октября в селе Казачьи Лагери Алешковского района на частном дворе в 15-метровую водозаборную скважину, дно которой песчаное и практически сухое, упала 7-летняя девочка. Крики ребенка услышали взрослые. Дома, предварительно, была только мать, поэтому неравнодушный сосед по вмонтированной трубе спустился на дно колодца чтобы успокоить девочку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место вызова и с помощью специальной веревки и оборудования извлекли сначала ребенка, а потом мужчину. Сейчас девочка находится в больнице с, предварительно, открытым переломом правой голени.

Также сообщается, что ребенок упал в скважину из-за игрушки.

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