Практика раннего включения отопления приводит к завышенным счетам за отопление, - Шлапак

Алла Шлапак обратила внимание на проблему столичной власти, которая начинает отопительный сезон без крайней необходимости.

Об этом кандидат в депутаты Киевского городского совета от "Батькивщины" заявила во время брифинга, передают Українські новини.

Она обратила внимание на проблему столичной власти, которая начинает отопительный сезон без крайней необходимости. И тем самым заставляет людей оплачивать дополнительные средства за отопление в счетах.

"Сегодня нужно менять практику начала отопительного сезона 15 октября. Ведь сейчас люди переживают, что им придется оплатить дорогие услуги теплоснабжения, хотя на улице еще тепло и необходимости во включении отопления не было. Это нужно прекращать", - сообщила Шлапак.

Она также заявила: "Тест на ковид-19 не должен становиться роскошью для медиков, учителей, рядовых киевлян. Он должен быть бесплатным. Сегодня такие возможности есть. В столичном бюджете средств достаточно, чтобы помочь и поддержать людей".