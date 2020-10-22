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Практика раннего включения отопления приводит к завышенным счетам за отопление, - Шлапак

Практика раннего включения отопления приводит к завышенным счетам за отопление, - Шлапак

Алла Шлапак обратила внимание на проблему столичной власти, которая начинает отопительный сезон без крайней необходимости.

Об этом кандидат в депутаты Киевского городского совета от "Батькивщины" заявила во время брифинга, передают Українські новини.

Она обратила внимание на проблему столичной власти, которая начинает отопительный сезон без крайней необходимости. И тем самым заставляет людей оплачивать дополнительные средства за отопление в счетах.

"Сегодня нужно менять практику начала отопительного сезона 15 октября. Ведь сейчас люди переживают, что им придется оплатить дорогие услуги теплоснабжения, хотя на улице еще тепло и необходимости во включении отопления не было. Это нужно прекращать", - сообщила Шлапак.

Она также заявила: "Тест на ковид-19 не должен становиться роскошью для медиков, учителей, рядовых киевлян. Он должен быть бесплатным. Сегодня такие возможности есть. В столичном бюджете средств достаточно, чтобы помочь и поддержать людей".

Автор: 

Киев (25466) Шлапак (146) отопительный сезон (528)


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Топ комментарии
+3
От "Лени-космоса" до "бабы-жульки" - достойная политическая карьера. А если вообще отопление жилых домов отключить, вот это будет экономия!
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22.10.2020 14:31
+2
Популістка
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22.10.2020 14:24
+2
А коли це вже вона до Юльки переметнулася? Раніше ж була в маладой камандє Льоні Космоса...
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22.10.2020 14:30
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Котельням потрібне бабло.
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22.10.2020 14:18 Ответить
Популістка
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22.10.2020 14:24 Ответить
А коли це вже вона до Юльки переметнулася? Раніше ж була в маладой камандє Льоні Космоса...
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22.10.2020 14:30 Ответить
От "Лени-космоса" до "бабы-жульки" - достойная политическая карьера. А если вообще отопление жилых домов отключить, вот это будет экономия!
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22.10.2020 14:31 Ответить
Во-первых, каждый год не топят с начала октября, когда человеку субъективно (после лета) холодно, и топят в апреле, когда тепло. Этот маразм с советских времен - потому что таким образом заботятся о сохранении жилищного фонда, а на здоровье людей и особенно детей срут с великой горки. Домашний краник, как в Европе, чтобы не топить днем, когда, как в этом году, действительно бывало +20, присобачить леньки - хотя в стоимость тарифов наверняка входит обновление сетей.
Во-вторых, в этом сезоне "включение отопления" привело к отоплению только на бумаге, точнее в компьютерах жеков, а не в реальности. Такого ********* еще не было. Вот не было никогда, за все года независимости. Хотелось бы понять, кто за это отвечает?
В-третьих, рекламировать отключение отопления вместо борьбы за снижение тарифов - это поведение АНТИдепутата. Это все равно, как предлагать не жрать, чтобы сэкономить деньги. Предлагаю всем не голосовать за эту @ку.
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22.10.2020 14:51 Ответить
"топят в апреле, когда тепло. Этот маразм"через особливостіі в технології ЦО (централізованого опалення).
"Домашний краник, как в Европе, присобачить леньки" - нє, цей кранмк проблема власника квартири.
" в стоимость тарифов наверняка входит обновление сетей" - саме так, мереж. Від котла до дому - ТЕЦ, в домі ЖЕК чи управляюча компанія..

"снижение тарифов" - це маячня, Можливо на 1-2% занижений, а загалом тариф обґрунтований. Інша справа що платять вам/нам так, що не вистачає грошей на життя по таким тарифам.
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22.10.2020 16:22 Ответить
А я думаю, чого це в нас труби досі розриті? Задля економії! Вже п'ять місяців немає гарячої води!
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22.10.2020 14:52 Ответить
7 років немає гарячої води, а ви про 5 місяців. Ще раз
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22.10.2020 16:26 Ответить
Каждый год, дней 10 до включения тепла, народ конкретно мерзнет в квартирах и болеет. В чем прикол?
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22.10.2020 16:11 Ответить
В законі про ДКХ. опалення включається якщо 3 доби поспіль середньодобова температура +8 і нижче.
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22.10.2020 16:24 Ответить
Але не раніше 15/10.
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22.10.2020 16:25 Ответить
Та я знаю. Сделайте, значиица, +10.
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22.10.2020 16:33 Ответить
А з цим до зеклманди чи самого Янелоха (ще 3 роки)
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22.10.2020 22:27 Ответить
ей лишь бы вякнуть
лучше топить во время пандемии и доплатить.
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22.10.2020 17:03 Ответить
 
 