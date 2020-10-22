Практика раннего включения отопления приводит к завышенным счетам за отопление, - Шлапак
Алла Шлапак обратила внимание на проблему столичной власти, которая начинает отопительный сезон без крайней необходимости.
Об этом кандидат в депутаты Киевского городского совета от "Батькивщины" заявила во время брифинга, передают Українські новини.
Она обратила внимание на проблему столичной власти, которая начинает отопительный сезон без крайней необходимости. И тем самым заставляет людей оплачивать дополнительные средства за отопление в счетах.
"Сегодня нужно менять практику начала отопительного сезона 15 октября. Ведь сейчас люди переживают, что им придется оплатить дорогие услуги теплоснабжения, хотя на улице еще тепло и необходимости во включении отопления не было. Это нужно прекращать", - сообщила Шлапак.
Она также заявила: "Тест на ковид-19 не должен становиться роскошью для медиков, учителей, рядовых киевлян. Он должен быть бесплатным. Сегодня такие возможности есть. В столичном бюджете средств достаточно, чтобы помочь и поддержать людей".
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Во-вторых, в этом сезоне "включение отопления" привело к отоплению только на бумаге, точнее в компьютерах жеков, а не в реальности. Такого ********* еще не было. Вот не было никогда, за все года независимости. Хотелось бы понять, кто за это отвечает?
В-третьих, рекламировать отключение отопления вместо борьбы за снижение тарифов - это поведение АНТИдепутата. Это все равно, как предлагать не жрать, чтобы сэкономить деньги. Предлагаю всем не голосовать за эту @ку.
"Домашний краник, как в Европе, присобачить леньки" - нє, цей кранмк проблема власника квартири.
" в стоимость тарифов наверняка входит обновление сетей" - саме так, мереж. Від котла до дому - ТЕЦ, в домі ЖЕК чи управляюча компанія..
"снижение тарифов" - це маячня, Можливо на 1-2% занижений, а загалом тариф обґрунтований. Інша справа що платять вам/нам так, що не вистачає грошей на життя по таким тарифам.
лучше топить во время пандемии и доплатить.