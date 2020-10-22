УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5173 відвідувача онлайн
Новини
3 245 15

Практика раннього увімкнення опалення призводить до завищених рахунків за опалення, - Шлапак

Практика раннього увімкнення опалення призводить до завищених рахунків за опалення, - Шлапак

Алла Шлапак звернула увагу на проблему столичної влади, яка починає опалювальний сезон без нагальної необхідності.

Про це кандидатка в депутати Київської міської ради від "Батьківщини" заявила під час брифінгу, передають Українські новини.

Вона звернула увагу на проблему столичної влади, яка розпочинає опалювальний сезон без нагальної необхідності. І тим самим змушує людей оплачувати додаткові кошти за опалення в рахунках.

"Сьогодні потрібно змінювати практику початку опалювального сезону 15 жовтня. Адже зараз люди переживають, що їм доведеться оплатити дорогі послуги теплопостачання, хоча на вулиці іще тепло і необхідності у включенні опалення не було. Це потрібно припиняти", - повідомила Шлапак.

Вона також заявила: "Тест на ковід-19 не має ставати розкішшю для медиків, вчителів, рядових киян. Він має бути безкоштовним. Сьогодні такі можливості є. У столичному бюджеті коштів достатньо, щоб допомогти і підтримати людей".

Автор: 

Київ (19401) Шлапак (56) опалювальний сезон (1743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
От "Лени-космоса" до "бабы-жульки" - достойная политическая карьера. А если вообще отопление жилых домов отключить, вот это будет экономия!
показати весь коментар
22.10.2020 14:31
+2
Популістка
показати весь коментар
22.10.2020 14:24
+2
А коли це вже вона до Юльки переметнулася? Раніше ж була в маладой камандє Льоні Космоса...
показати весь коментар
22.10.2020 14:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Котельням потрібне бабло.
показати весь коментар
22.10.2020 14:18 Відповісти
Популістка
показати весь коментар
22.10.2020 14:24 Відповісти
А коли це вже вона до Юльки переметнулася? Раніше ж була в маладой камандє Льоні Космоса...
показати весь коментар
22.10.2020 14:30 Відповісти
От "Лени-космоса" до "бабы-жульки" - достойная политическая карьера. А если вообще отопление жилых домов отключить, вот это будет экономия!
показати весь коментар
22.10.2020 14:31 Відповісти
Во-первых, каждый год не топят с начала октября, когда человеку субъективно (после лета) холодно, и топят в апреле, когда тепло. Этот маразм с советских времен - потому что таким образом заботятся о сохранении жилищного фонда, а на здоровье людей и особенно детей срут с великой горки. Домашний краник, как в Европе, чтобы не топить днем, когда, как в этом году, действительно бывало +20, присобачить леньки - хотя в стоимость тарифов наверняка входит обновление сетей.
Во-вторых, в этом сезоне "включение отопления" привело к отоплению только на бумаге, точнее в компьютерах жеков, а не в реальности. Такого ********* еще не было. Вот не было никогда, за все года независимости. Хотелось бы понять, кто за это отвечает?
В-третьих, рекламировать отключение отопления вместо борьбы за снижение тарифов - это поведение АНТИдепутата. Это все равно, как предлагать не жрать, чтобы сэкономить деньги. Предлагаю всем не голосовать за эту @ку.
показати весь коментар
22.10.2020 14:51 Відповісти
"топят в апреле, когда тепло. Этот маразм"через особливостіі в технології ЦО (централізованого опалення).
"Домашний краник, как в Европе, присобачить леньки" - нє, цей кранмк проблема власника квартири.
" в стоимость тарифов наверняка входит обновление сетей" - саме так, мереж. Від котла до дому - ТЕЦ, в домі ЖЕК чи управляюча компанія..

"снижение тарифов" - це маячня, Можливо на 1-2% занижений, а загалом тариф обґрунтований. Інша справа що платять вам/нам так, що не вистачає грошей на життя по таким тарифам.
показати весь коментар
22.10.2020 16:22 Відповісти
А я думаю, чого це в нас труби досі розриті? Задля економії! Вже п'ять місяців немає гарячої води!
показати весь коментар
22.10.2020 14:52 Відповісти
7 років немає гарячої води, а ви про 5 місяців. Ще раз
показати весь коментар
22.10.2020 16:26 Відповісти
Каждый год, дней 10 до включения тепла, народ конкретно мерзнет в квартирах и болеет. В чем прикол?
показати весь коментар
22.10.2020 16:11 Відповісти
В законі про ДКХ. опалення включається якщо 3 доби поспіль середньодобова температура +8 і нижче.
показати весь коментар
22.10.2020 16:24 Відповісти
Але не раніше 15/10.
показати весь коментар
22.10.2020 16:25 Відповісти
Та я знаю. Сделайте, значиица, +10.
показати весь коментар
22.10.2020 16:33 Відповісти
А з цим до зеклманди чи самого Янелоха (ще 3 роки)
показати весь коментар
22.10.2020 22:27 Відповісти
ей лишь бы вякнуть
лучше топить во время пандемии и доплатить.
показати весь коментар
22.10.2020 17:03 Відповісти
 
 