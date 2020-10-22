Практика раннього увімкнення опалення призводить до завищених рахунків за опалення, - Шлапак

Алла Шлапак звернула увагу на проблему столичної влади, яка починає опалювальний сезон без нагальної необхідності.

Про це кандидатка в депутати Київської міської ради від "Батьківщини" заявила під час брифінгу, передають Українські новини.

Вона звернула увагу на проблему столичної влади, яка розпочинає опалювальний сезон без нагальної необхідності. І тим самим змушує людей оплачувати додаткові кошти за опалення в рахунках.

"Сьогодні потрібно змінювати практику початку опалювального сезону 15 жовтня. Адже зараз люди переживають, що їм доведеться оплатити дорогі послуги теплопостачання, хоча на вулиці іще тепло і необхідності у включенні опалення не було. Це потрібно припиняти", - повідомила Шлапак.

Вона також заявила: "Тест на ковід-19 не має ставати розкішшю для медиків, вчителів, рядових киян. Він має бути безкоштовним. Сьогодні такі можливості є. У столичному бюджеті коштів достатньо, щоб допомогти і підтримати людей".