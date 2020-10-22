Практика раннього увімкнення опалення призводить до завищених рахунків за опалення, - Шлапак
Алла Шлапак звернула увагу на проблему столичної влади, яка починає опалювальний сезон без нагальної необхідності.
Про це кандидатка в депутати Київської міської ради від "Батьківщини" заявила під час брифінгу, передають Українські новини.
Вона звернула увагу на проблему столичної влади, яка розпочинає опалювальний сезон без нагальної необхідності. І тим самим змушує людей оплачувати додаткові кошти за опалення в рахунках.
"Сьогодні потрібно змінювати практику початку опалювального сезону 15 жовтня. Адже зараз люди переживають, що їм доведеться оплатити дорогі послуги теплопостачання, хоча на вулиці іще тепло і необхідності у включенні опалення не було. Це потрібно припиняти", - повідомила Шлапак.
Вона також заявила: "Тест на ковід-19 не має ставати розкішшю для медиків, вчителів, рядових киян. Він має бути безкоштовним. Сьогодні такі можливості є. У столичному бюджеті коштів достатньо, щоб допомогти і підтримати людей".
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Во-вторых, в этом сезоне "включение отопления" привело к отоплению только на бумаге, точнее в компьютерах жеков, а не в реальности. Такого ********* еще не было. Вот не было никогда, за все года независимости. Хотелось бы понять, кто за это отвечает?
В-третьих, рекламировать отключение отопления вместо борьбы за снижение тарифов - это поведение АНТИдепутата. Это все равно, как предлагать не жрать, чтобы сэкономить деньги. Предлагаю всем не голосовать за эту @ку.
"Домашний краник, как в Европе, присобачить леньки" - нє, цей кранмк проблема власника квартири.
" в стоимость тарифов наверняка входит обновление сетей" - саме так, мереж. Від котла до дому - ТЕЦ, в домі ЖЕК чи управляюча компанія..
"снижение тарифов" - це маячня, Можливо на 1-2% занижений, а загалом тариф обґрунтований. Інша справа що платять вам/нам так, що не вистачає грошей на життя по таким тарифам.
лучше топить во время пандемии и доплатить.