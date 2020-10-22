Армения и Азербайджан не договорились об обмене пленными
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Ереван и Баку не смогли начать переговоры об обмене пленными и телами погибших.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". По его словам, сейчас отсутствуют какие-либо контакты между оборонными ведомствами двух стран.
По словам Балаяна, в азербайджанский плен попали двое армянских военнослужащих.
"В плен, как мы знаем, попали двое военнослужащих. Это точная цифра, которую нам сообщает Красный Крест", - сообщил чиновник. (По данным главного редактора Цензор.НЕТ, Юрия Бутусова, в плену у сил Азербайджана - 11 армянских военнослужащих. - Ред.).
По его словам, армянские военные тоже пленили азербайджанских солдат. Точного количества он не назвал, однако отметил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.
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"В армии обороны Нагорного Карабаха есть пленные военнослужащие-азербайджанцы, в том числе те, кто нуждается в медицинской помощи. Эта медицинская помощь оказывается ", - отметил Балаян.
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После случившегося Хадиджа три дня не открывала глаза (при взрыве туда попал песок) и только стонала - звала маму. Теперь благодаря стараниям врачей она снова видит. Но это только начало ее пути к выздоровлению.
У девочки перелом бедра, поэтому ей нельзя ходить. Родственники по очереди носят ее на руках по дому. Хадиджа часто спрашивает дедушку, где же мама и когда они с папой за ней придут.
"И как я ей объясню, что мамы больше нет, как? Не нашел сил это сказать", - говорит дед Хадиджи и закрывает лицо руками, чтобы никто не видел его слез.
Ситуация на юге #Карабаха для Армении становится катастрофической. Местные источники передают о коллапсе обороны армян. Азербайджанцы все чаще захватывают пленных. На видео очередная партия пленных армян
https://twitter.com/newkc14/status/1319283007027462152?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
ПВО Армении оказались бессильны перед дронами Азербайджана турецкого производства. Этот факт признаёт даже армянское командование. Августовские учения не помогли. Зенитно-ракетные комплексы и другие элементы ПВО оказались мало полезными и более того, опасными штучками, поскольку притягивают к себе взрывчатые вещества противника.
Ильхам Алиев 20 октября сообщил, что за 23 дня войны армия Азербайджана уничтожила:
четыре разрекламированных Москвой зенитно-ракетных комплекса С-300,
три комплекса "Тор",
около сорока комплексов "Оса",
пять "Кубов" и "Кругов",
одну "Точку-У",
одну баллистическую ракету,
два оперативно-тактических ракетных комплекса "Эльбрус",
восемь средств радиоэлектронной борьбы,
две ракетные установки "Ураган",
около 70 установок "Град", прямых потомков "Катюши".
Алиев сообщил также об уничтожении 241 танка противника и взятии 39 танков в качестве трофеев.
Это всего на 120 машин меньше танкового парка Германии и числа танков, уничтоженных армией Украины в 2014-2015 г. Алиев, как и украинцы, тоже с иронией поинтересовался, откуда у армянских пастухов в Карабахе столько танков?
В Карабахе сейчас происходит дискредитация не только отдельных видов вооружений, но и привычных схем и стратегий ведения войны. С гранатами под танки уже не бросаются и сопки штурмуют не густыми цепями, как в советском кино. Военные эксперты могут к этому добавить ещё много чего интересного, но разумно помалкивают.
Российский военный провал в Карабахе настолько очевиден, что Кремль запустил тему: армяне якобы воюют не с Азербайджаном, а с Турцией. Кремлю крайне неудобно признать, что армянский филиал российской армии терпит полное поражение от армии Азербайджана. Поражение от турецкой армии выглядит, по мнению кремлёвских "старцев", более достойно и предпочтительно. Как ни как, но Турция - страна НАТО, а проиграть войну НАТО - это в порядке вещей.
Фиаско в Карабахе поставило "старцев" перед фактом: в случае вторжения армии РФ в страны Балтии, Украину, Польшу и Беларусь эта война будет ею тоже проиграна. Можно будет утешиться, что за армией Эстонии стояла армия США, а за армией Украины армии Великобритании и Турции, но это слабое утешение.
Анкара и Баку не только спутали все карты Москве, но и ввели в повестку дня новые и неприятные для неё факторы. Образно говоря, азербайджанцы и турки сейчас спасают от российского вторжения если не Вену и Берлин, то Киев, Варшаву и Таллин точно.
https://foreignpolicy.com.ua/polityka-i-suspilstvo/putyn-utratyl-vsiakuiu-tsennost-dlia-kremlevskykh-startsev/