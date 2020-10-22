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Вірменія й Азербайджан не домовились про обмін полоненими

Вірменія й Азербайджан не домовились про обмін полоненими

Єреван і Баку не змогли почати переговори про обмін полоненими й тілами загиблих.

Про це повідомив заступник міністра оборони Вірменії Габріел Балаян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". За його словами, зараз відсутні будь-які контакти між оборонними відомствами двох країн.

За словами Балаяна, в азербайджанський полон потрапили двоє вірменських військовослужбовців.

"У полон, як ми знаємо, потрапили двоє військовослужбовців. Це точна цифра, яку нам повідомляє Червоний Хрест", - повідомив чиновник. (За даними головного редактора Цензор.НЕТ, Юрія Бутусова, в полоні у сил Азербайджану - 11 вірменських військовослужбовців. - Ред.).

За словами Балаяна, вірменські військові теж полонили азербайджанських солдатів. Точної кількості він не назвав, однак зазначив, що їм надається необхідна медична допомога.

"В армії оборони Нагірного Карабаху є полонені військовослужбовці-азербайджанці, зокрема ті, хто потребує медичної допомоги. Ця медична допомога надається", - зазначив Балаян.

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Азербайджан (854) Вірменія (738) полон (1546) Нагірний Карабах (466)


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Семья Агаевых из Гянджи, члены которой стали жертвами армянского обстрела. Лишь трехлетняя Хадиджа чудом осталась жива. Отец девочки, мать и сестра погибли под завалами дома. Их дом оказался в эпицентре взрыва.

После случившегося Хадиджа три дня не открывала глаза (при взрыве туда попал песок) и только стонала - звала маму. Теперь благодаря стараниям врачей она снова видит. Но это только начало ее пути к выздоровлению.
У девочки перелом бедра, поэтому ей нельзя ходить. Родственники по очереди носят ее на руках по дому. Хадиджа часто спрашивает дедушку, где же мама и когда они с папой за ней придут.
"И как я ей объясню, что мамы больше нет, как? Не нашел сил это сказать", - говорит дед Хадиджи и закрывает лицо руками, чтобы никто не видел его слез.
Армения и Азербайджан не договорились об обмене пленными - Цензор.НЕТ 6753
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22.10.2020 23:15 Відповісти
Договорятся, когда Азербайджан Степанакерт освободит. Держим кулаки и готовим баяны для Пашиняна. Советую и для }{уйла ими запастись, пока не подорожали (случаи уже были).
Армения и Азербайджан не договорились об обмене пленными - Цензор.НЕТ 7290
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22.10.2020 23:17 Відповісти
Если блокируется обмен пленными, значит роSSия всунула в процесс свое скотское рыло. А гумконвои из белых КамАЗов на территорию Армении ничего не напоминают?
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22.10.2020 23:19 Відповісти
Эти гумконвои по воздуху летают ?
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23.10.2020 00:14 Відповісти
На этом видео, армяне наконец то признали. что Карабах - это Азербайджан.
Ситуация на юге https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0?src=hashtag_click #Карабаха для Армении становится катастрофической. Местные источники передают о коллапсе обороны армян. Азербайджанцы все чаще захватывают пленных. На видео очередная партия пленных армян

https://twitter.com/newkc14/status/1319283007027462152?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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22.10.2020 23:30 Відповісти
Рашці вірити - себе обманювати.
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22.10.2020 23:44 Відповісти
Вообще-то это война в которой пленных не берут. Судя по ничтожному количеству пленных относительно значительных общих потерь живой силы, это счастливчики которым случайно повезло остаться живыми
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23.10.2020 00:19 Відповісти
Армия Армении - это не просто миниатюрная копия армии РФ, а её филиал. В практическом применении это означает, что азербайджанская армия сейчас де-факто громит российскую армию, легендарную и непобедимую.
ПВО Армении оказались бессильны перед дронами Азербайджана турецкого производства. Этот факт признаёт даже армянское командование. Августовские учения не помогли. Зенитно-ракетные комплексы и другие элементы ПВО оказались мало полезными и более того, опасными штучками, поскольку притягивают к себе взрывчатые вещества противника.
Ильхам Алиев 20 октября сообщил, что за 23 дня войны армия Азербайджана уничтожила:
четыре разрекламированных Москвой зенитно-ракетных комплекса С-300,
три комплекса "Тор",
около сорока комплексов "Оса",
пять "Кубов" и "Кругов",
одну "Точку-У",
одну баллистическую ракету,
два оперативно-тактических ракетных комплекса "Эльбрус",
восемь средств радиоэлектронной борьбы,
две ракетные установки "Ураган",
около 70 установок "Град", прямых потомков "Катюши".
Алиев сообщил также об уничтожении 241 танка противника и взятии 39 танков в качестве трофеев.
Это всего на 120 машин меньше танкового парка Германии и числа танков, уничтоженных армией Украины в 2014-2015 г. Алиев, как и украинцы, тоже с иронией поинтересовался, откуда у армянских пастухов в Карабахе столько танков?
В Карабахе сейчас происходит дискредитация не только отдельных видов вооружений, но и привычных схем и стратегий ведения войны. С гранатами под танки уже не бросаются и сопки штурмуют не густыми цепями, как в советском кино. Военные эксперты могут к этому добавить ещё много чего интересного, но разумно помалкивают.
Российский военный провал в Карабахе настолько очевиден, что Кремль запустил тему: армяне якобы воюют не с Азербайджаном, а с Турцией. Кремлю крайне неудобно признать, что армянский филиал российской армии терпит полное поражение от армии Азербайджана. Поражение от турецкой армии выглядит, по мнению кремлёвских "старцев", более достойно и предпочтительно. Как ни как, но Турция - страна НАТО, а проиграть войну НАТО - это в порядке вещей.
Фиаско в Карабахе поставило "старцев" перед фактом: в случае вторжения армии РФ в страны Балтии, Украину, Польшу и Беларусь эта война будет ею тоже проиграна. Можно будет утешиться, что за армией Эстонии стояла армия США, а за армией Украины армии Великобритании и Турции, но это слабое утешение.
Анкара и Баку не только спутали все карты Москве, но и ввели в повестку дня новые и неприятные для неё факторы. Образно говоря, азербайджанцы и турки сейчас спасают от российского вторжения если не Вену и Берлин, то Киев, Варшаву и Таллин точно.
https://foreignpolicy.com.ua/polityka-i-suspilstvo/putyn-utratyl-vsiakuiu-tsennost-dlia-kremlevskykh-startsev/
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23.10.2020 01:25 Відповісти
Підчас війни ніяких обмінів, тільки при її закінчені - раз і на всіх. У іншому випадку це буде постійна работоргівля заручниками для піару політиків. Будуть відловлювати за національною ознакою бранців, а потім їх обмінювати на таких же самих, і крім того туди будуть включати кротів, диверсантів і ворожу агентуру. Це тільки в української влади клепки чомусь не вистачає і вона вічно вляпується в халепу при цих обмінах.
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23.10.2020 07:07 Відповісти
 
 