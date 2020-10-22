Вірменія й Азербайджан не домовились про обмін полоненими

Єреван і Баку не змогли почати переговори про обмін полоненими й тілами загиблих.

Про це повідомив заступник міністра оборони Вірменії Габріел Балаян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". За його словами, зараз відсутні будь-які контакти між оборонними відомствами двох країн.

За словами Балаяна, в азербайджанський полон потрапили двоє вірменських військовослужбовців.

"У полон, як ми знаємо, потрапили двоє військовослужбовців. Це точна цифра, яку нам повідомляє Червоний Хрест", - повідомив чиновник. (За даними головного редактора Цензор.НЕТ, Юрія Бутусова, в полоні у сил Азербайджану - 11 вірменських військовослужбовців. - Ред.).

За словами Балаяна, вірменські військові теж полонили азербайджанських солдатів. Точної кількості він не назвав, однак зазначив, що їм надається необхідна медична допомога.

"В армії оборони Нагірного Карабаху є полонені військовослужбовці-азербайджанці, зокрема ті, хто потребує медичної допомоги. Ця медична допомога надається", - зазначив Балаян.

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