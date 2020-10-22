Азербайджан узяв під повний контроль держкордон з Іраном, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про взяття під контроль державного кордону з Іраном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Звільненням селища Агбянд в Зангіланському районі забезпечено повний контроль державного кордону Азербайджану з Іраном, написав Алієв у своєму Твіттері.

Азербайджанський лідер також заявив про звільнення ще 21 населеного пункту в Фізулінському, Джабраїльському і Зангіланському районах.

"Азербайджанська армія звільнила від окупації села Моллавялі, Юхарі Рафідінлі, Ашаги Рафідінлі Фізулінського району, села Сірик, Шихлар, Масталібейлі, Дярзілі Джабраільського району", - написав він у Твіттері.

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Алієв також повідомив про звільнення 14 населених пунктів у Зангіланському районі: села Коллугишлаг, Малаткешин, Кянд Зянгілан, Генлік, Вялігулубейлі, Гарадяря, Чопядяря, Татар, Тірі, Амірханлі, Гаргулу, Бартаз, Дялляклі і селище Агбянд.

В Азербайджані стверджують, що Збройні сили республіки з 27 вересня звільнили 142 населені пункти в Нагірному Карабасі і прилеглих до нього районах, включаючи три міста - Джабраїл, Фізулі і Зангілан на півдні Карабаху.