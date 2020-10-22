Азербайджан взял под полный контроль госграницу с Ираном, - Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль государственной границы с Ираном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Освобождением поселка Агбянд в Зангиланском районе обеспечен полный контроль государственной границы Азербайджана с Ираном, написал Алиев в своем Твиттере.
Азербайджанский лидер также заявил об освобождении еще 21 населенного пункта в Физулинском, Джабраильском и Зангиланском районах.
"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Моллавяли, Йухары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района, села Сирик, Шыхлар, Масталибейли, Дярзили Джабраильского района", - написал он в Твиттере.
Алиев также сообщил об освобождении 14 населенных пунктов в Зангиланском районе: села Коллугышлаг, Малаткешин, Кянд Зянгилан, Генлик, Вялигулубейли, Гарадяря, Чопядяря, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Дяллякли и поселок Агбянд.
В Азербайджане утверждают, что Вооруженные силы республики с 27 сентября освободили 142 населенных пункта в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, включая три города - Джабраил, Физули и Зангилан на юге Карабаха.
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Прекрасная новость перед сном.
азера заявили об освобождении села Гюлебирд а это ( если кто не знает ) в двух шагах от Лачина . перережут одну из двух дорог идущую из Армении в Карабах
интрактивная карта https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.640579762361405%2C46.45791175000001&z=8
залишки танків у Карабаху -50-максимум 100 шт..За різними оцінками...
і ще до 100 у Вірменії..
ТОБТО БРОНЕТАНКОВІ війська Вірменії ЗАКІНЧИЛИСЬ.
втім,як і авіація котра зараз старанно переховується від ПВО Азербайджану на російських авіабазах .
Зараз все ,що залишається сепарам -партизанити.. максимум з артилерією та мінометами... ТОБТО ВІЙСЬКОВУ ПОРАЗКУ ЗАЛИШИЛОСЬ ЛИШЕ ОФОРМИТИ ПЕРЕГОВОРАМИ..
КОЖЕН (Будь-якої національності) в Україні має право голосу... МИ не ісламські фундаменталісти...
https://twitter.com/i/status/1318597037160583168 "сжигая армян в котле войни.."
просто продолжая свое пребивание на посту.. лишь ето его спасает от участи всех военних преступников и ,что для них значительно хуже - от судьби тех "правителей" ,которие понесли ГРАНДИОЗНОЕ ВОЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ..
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https://defence-line.org/2020/10/azerbajdzhan-likvidaciya-yuzhnogo-fronta-chast-1/ здесь отражен кусочек боя на Губалинском (если я правильно понял) направлении . Здесь видно, как армянская пехота идет в наступление. Как выяснилось, это - резервисты, которые не видели нынешней войны. Пашинян приказал отбросить противника мощной контратакой и те - пошли в атаку… цепями! По открытой местности.
Это напомнило Ржев и Сычовку, где вот так же цепями шли красноармейцы, а немцы укладывали их штабелями из своих пулеметов. Волны шли за волнами и идущие следом, шли по трупам своих предшественников и падали мертвыми, а следующие воины шли уже по их трупам. Тогда такое наступление организовал товарищ Жуков и уложил там, в общей сложности, около миллиона красноармейцев. Тем не менее, на Московии его всерьез называют «маршалом победы».
У Пашиняна не было столько людей, но сколько было, он бросил в бой. Говорят, когда азербайджанцы увидели эти «цепи» с дронов, сначала просто не поверили своим глазам. Такого не могло быть в принципе. Но нет, вот они идут, несколько сотен бойцов, причем - цепями. В общем, это был как раз тот случай, когда расходовать дроны нет смысла и всю эту пехоту накрыли артиллерией и в основном - РСЗО.
https://defence-line.org/2020/10/azerbajdzhan-likvidaciya-yuzhnogo-fronta-chast-1/
Тарас Черновил пишет на своей странице в Facebook, результат выборов в https://www.replyua.net/usa/ США для Кремля ничего хорошего не сулит, кто бы не победил. Байден будет готов уменьшить напряжение с Китаем, но значительно усилит давление на Москву. Трамп усилит давление на Китай, но с Кремлем серьезно заигрывать уже не станет. Медовый месяц закончился, вынужденный нейтралитет Путина на фоне войны на Южном Кавказе только подтвердил, что он уже кривая утка. А Трамп уважает сильных и произвольных. Россия резко стремится к изоляции и потери воздействий.
Политолог отмечает, это такое прекрасное окно возможностей для Украины. Был бы сейчас у нас президентом Порошенко, можно себе представить, как бы он этим воспользовался. А так - облизались и наблюдаем, как нынешний глава государства Зеленский и дальше трясется при одном лишь упоминании о Путине. Ему же в Брюсселе четко предложили присоединиться к уже их антипутинской коалиции под предлогом дела Навального, а он едва не обделался там при людях: «...а я не знаю, меня не информировали, мне еще изучать надо...».
По словам политолога, в Лондоне Зеленского в офис разведки пригласили и очень четко объяснили, в том числе и о то, кто в его окружении есть русские агенты. Что он после этого сделал? Ермак и вся московская камарилья на месте. Против Деркача ГПУ открывать дела отказалась. А сам Зеленский решил в этой ситуации поиграть в «нейтралитет» и реально склониться в сторону РФ.
Слава нації !!! Смерть ворогам !!!
Нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника по всему фронту. Во вражеских подразделениях наблюдается нехватка военной техники, оружия и боеприпасов, а также продовольствия. Противник практически потерял контроль над войсками. Из-за отсутствия регулярных армейских частей для защиты боевых позиций, для их замены в принудительном порядке доставляются гражданские лица.
Стало известно, что военнослужащие, привезенные в Нагорный Карабах из Тавушского и Сисианского районов Армении, отказались вступать в боевые действия и покинули свои позиции.