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Азербайджан взял под полный контроль госграницу с Ираном, - Алиев

Азербайджан взял под полный контроль госграницу с Ираном, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль государственной границы с Ираном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Освобождением поселка Агбянд в Зангиланском районе обеспечен полный контроль государственной границы Азербайджана с Ираном, написал Алиев в своем Твиттере.

Азербайджанский лидер также заявил об освобождении еще 21 населенного пункта в Физулинском, Джабраильском и Зангиланском районах.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Моллавяли, Йухары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района, села Сирик, Шыхлар, Масталибейли, Дярзили Джабраильского района", - написал он в Твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство Армении призывами к войне втягивает свой народ в пропасть, - МИД Азербайджана

Алиев также сообщил об освобождении 14 населенных пунктов в Зангиланском районе: села Коллугышлаг, Малаткешин, Кянд Зянгилан, Генлик, Вялигулубейли, Гарадяря, Чопядяря, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Дяллякли и поселок Агбянд.

В Азербайджане утверждают, что Вооруженные силы республики с 27 сентября освободили 142 населенных пункта в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, включая три города - Джабраил, Физули и Зангилан на юге Карабаха.

Также читайте: В Госдуме РФ допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе: Надо напомнить, "какая страна является ведущей"

Автор: 

Азербайджан (790) Алиев (161) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+105
Уважаемые УКРАИНЦЫ! Мы азербайджанцы, желаем Вам тоже скорейшего освобождения ваших оккупированных территорий. Надеюсь, это произойдет очень скоро. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.10.2020 18:32
+90
Я хочу и и верю на все 100% в ближаешем будешем увидет оброшение президента УКРАИНЕ - ГРАНИЦА УКРАИНЕ ПОЛНОСТЮ КОНТРОИРУЕТСА УКРАИНСКИМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ !!!в СИВАСТОПАЛЕ И ДОГЕТСКЕ ПОДНЯТА УКРАИНСКАЯ ПРАПОР !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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22.10.2020 18:24
+66
Это хорошо...
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22.10.2020 18:18
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Страница 2 из 2
Поздравляем Алиева с тем чего не смогли за 30 лет добиться ЕС, ООН, ОБСЕ и НАТО. Надеюсь к Новому году Азербайджан полностью деокупирует свою землю и Алиева нужно выдвинуть на Нобелевскую премию Мира.
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22.10.2020 19:19 Ответить
Полностью согласен. После действий Алиева и армии Азербайджана можно говорить ,что правда существует. Армень в этой истории з.л.о.
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22.10.2020 19:24 Ответить
Хорошо когда справедливо! Успехи Азербайджана искренне радуют. Да и наобдрыставшихся армян приятно смотреть.
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22.10.2020 19:20 Ответить
Украинцы, подпишитесь на блогера из Азербайджана Фуад Аббасов.Будете знать больше
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22.10.2020 19:25 Ответить
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Прекрасная новость перед сном.
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22.10.2020 19:36 Ответить
)))))) Я знаю и верю в ПРАВДУ !!! если когота волнует,боятса и беспакоет ПРАВДА )) мне на них лично наплеват .Я МАЙДАНЕЦ !!! И ЭТИМ ГАРЖУЦ !!!
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22.10.2020 19:36 Ответить
"Я МАЙДАНЕЦ " ??? странно. Как ты из Майдана попал в Америку? А я как дурак думал, что Серьгей Нигоян "Майданец". К стати Нигояны бежали от резни со стороны азербайджанцев. Какая ирония.
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22.10.2020 21:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/89657,ты тупой ********** тролль! сиди в спаме и не гавкай!
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23.10.2020 02:00 Ответить
Азербайджан узяв під повний контроль держкордон з Іраном, - Алієв - Цензор.НЕТ 7326
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23.10.2020 03:02 Ответить
Зангелан освободили это хорошо...
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22.10.2020 19:41 Ответить
Я в топе комментарие спустилса на 3 место ))) для меня не важен сегодня в каком месте Я !! Самое ГЛАВНОЕ ТУТ УКРАИНЦЫ ЗА АЗЕРБАЙДЖАНА И ЗА ПРАВДУ !!!
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22.10.2020 19:41 Ответить
Я вам плюсик добавил - поднимайтесь.
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22.10.2020 23:08 Ответить
Нашим засланцям далеко до Азеробайджану.
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22.10.2020 19:41 Ответить
В Україні при владі манкурти і колаборанти, набивають кишені за рахунок народу.
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22.10.2020 21:18 Ответить
це добре. тримати стрій...
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22.10.2020 19:42 Ответить
это еще не все новости

азера заявили об освобождении села Гюлебирд а это ( если кто не знает ) в двух шагах от Лачина . перережут одну из двух дорог идущую из Армении в Карабах

интрактивная карта https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.640579762361405%2C46.45791175000001&z=8
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22.10.2020 19:42 Ответить
УКРАИНЦЫ подняли меня на вторую )))
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22.10.2020 19:55 Ответить
Turan не волнуйся. Украинцы как поднимут тебя, так и опустят. Пока дорогой.
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22.10.2020 21:06 Ответить
Судя по последнему видео на haqqin.az , дронами уже пехоту мочат - танки, и всякие ПВО уже кончились...
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22.10.2020 19:56 Ответить
нет не кончились..и не кончатся...судя по всему у дрона есть ресурс полета и установка на задание по уничтожению противника...когда ресурс полета заканчивается он мочит все что шевелиться и летит домой....
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22.10.2020 20:01 Ответить
не пи..ди ..

залишки танків у Карабаху -50-максимум 100 шт..За різними оцінками...
і ще до 100 у Вірменії..

ТОБТО БРОНЕТАНКОВІ війська Вірменії ЗАКІНЧИЛИСЬ.
втім,як і авіація котра зараз старанно переховується від ПВО Азербайджану на російських авіабазах .

Зараз все ,що залишається сепарам -партизанити.. максимум з артилерією та мінометами... ТОБТО ВІЙСЬКОВУ ПОРАЗКУ ЗАЛИШИЛОСЬ ЛИШЕ ОФОРМИТИ ПЕРЕГОВОРАМИ..
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23.10.2020 09:05 Ответить
УКРАИНЦЫ Я ДЫШУ УКРАИНОЙ !!! Я ТОТ КАТОРЫЙ В ЛЬВОВЕ ПЕРЕД С.БАНЛЕРОЙ СТАВЛЯ СВЕТЫ ГОРДИЛСА ШО НАХАДУС В ЛЬВОВЕ !!
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22.10.2020 19:58 Ответить
Знаю шо тут ест пропагандисты-война как не как между АЗЕРБАЙДЖАНОМ И армяшками-парашой.НО УКРАИНЦЫ ВЫ ОСВОБОЖДАЯ СВАИ ТЕРРЕТОРИЕ НА ВЕС МИР ПОКАЗЫВАЛИ И ГОВАРИЛИ СЛАВА УКРАИНЕ !!! СЛАВА АЗЕРБАЙДЖАНУ !!! СЛАВА ВОИНАМ АЗЕРБАЙДЖАНА !!! СЛАВА СВАБОДНЫМ С РОЖДЕНИЕ УКРАИНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ НАРОДУ !!!
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22.10.2020 20:04 Ответить
Надо будет поучиться у Армии Азербайджана как НАДО освобождать Украинские земли .... но это уже не при соплиной нынешней власти. !
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22.10.2020 20:36 Ответить
Как минимум не корректно сравнивать Армению и Азербайджан их конфликт с нашим и реалии военных обоих машин и территориальной выгоды.Мы воем с фашиской армией в тройке самых больших армий мира.Это тяжело.Азербайджан имеет превосходство за счёт поставок с Израиля и особенно с Турции и их полной фактически помощи.Не забываем также реалии христианско-мусульманского течения.Распределение сил слишком разное плюс закрытость Армении со всех сторон.Тут за основу только что нам нада готовиться и ждать.Как готовился и ждал Азербайджан но не 30 почти лет.Всё произойдёт на много скорее.
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22.10.2020 20:44 Ответить
А ще не забувайте, що в Азербайджані - мононарод. У нас останній етнічний українець який правив Україною був Петро Шелест... Нагадаю, які першочергові два закони повинна ухвалити ВР: 1_ в паспортах має бути графа "етнічна приналежність", 2) до валди обирати лише етнічних українців і право голосу - теж лише у етнічних українців. За такого розкладу через років п'ять можна буде гнати москалів аж до самої Москви.
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22.10.2020 21:31 Ответить
На що нам їх гнати до Москви?Гробити хлопців за чужу землю.Хай вони путінські тварюки самі сконають.Нам головне свої землі.
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22.10.2020 21:57 Ответить
особливо тупим..
КОЖЕН (Будь-якої національності) в Україні має право голосу... МИ не ісламські фундаменталісти...
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23.10.2020 09:07 Ответить
Полностью согласен... детали разные ... ситуация разная но исход как у них так и у нас должен быть одинаковым - полное уничтожение тупорылого оккупанта.
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22.10.2020 21:32 Ответить
Именно но для этого нада готовиться и правильно выбрать момент.Может так случиться что будет достаточно десанта в Донецк что бы все сепары бросили всё и сверкали пятками .Они живут в страхе им здесь крышка и в рашке им крышка.
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22.10.2020 21:55 Ответить
Почему ето не корректно сравнивать? Украинская армия кстати относительно недавно была самая большая и мощная в Европе. А то что ее разосрали, разворовали и распустили ето уже другой вопрос. Получается дело не в армии и не в деньгах а в самих украинцах. Какую новую технику и кучу денег придуркам не дай они все равно все разосрут и пропью. А еще украинцы не хотят воевать за свой дом и свою землю так как азербайджанцы. Проще убежать в Польшу на зароботки и просить убежища, чем брать оружие в руки и защищать свой дом.
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22.10.2020 21:35 Ответить
Создание армии долгий процесс особенно большой как даже по нашим меркам.А главное это очень дорогое занятие.На словах всё просто на деле куча проблем и ситуаций.Особенно с перевооружением.Всё остальное это словоблудие без осознания проблем и реальной ситуации.
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22.10.2020 21:53 Ответить
Армяне за стол переговоров и выводите своих людей и войска.Дальнейшая война уже бесполезна.Всё будите воевать вам крышка.
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22.10.2020 20:38 Ответить
Ашот(ара) со своей шалав(женой) еще думает вести партизанскую войну с помощью рогатки и шампура. Опираясь на передовые отряды бомжей и алкашей ,собранными за бутылку по всем странам СНГ.
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22.10.2020 21:11 Ответить
Да никто там не будет партизанить. Ашоты соберут свои манатки и шампура и побегут в Масву захватывать места на рынках. Разве что Пашинян их на цепь посадит как уже практикуется в армянской армии. Но ето все равно уже не вояки.
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22.10.2020 21:38 Ответить
Ашоты не торгуют на рынках ))) ашоты занимают другую нишу криминального мира
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22.10.2020 21:43 Ответить
Пашинян ведет войну уже от безнадеги....
https://twitter.com/i/status/1318597037160583168 "сжигая армян в котле войни.."

просто продолжая свое пребивание на посту.. лишь ето его спасает от участи всех военних преступников и ,что для них значительно хуже - от судьби тех "правителей" ,которие понесли ГРАНДИОЗНОЕ ВОЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ..
------------

https://defence-line.org/2020/10/azerbajdzhan-likvidaciya-yuzhnogo-fronta-chast-1/ здесь отражен кусочек боя на Губалинском (если я правильно понял) направлении . Здесь видно, как армянская пехота идет в наступление. Как выяснилось, это - резервисты, которые не видели нынешней войны. Пашинян приказал отбросить противника мощной контратакой и те - пошли в атаку… цепями! По открытой местности.
Это напомнило Ржев и Сычовку, где вот так же цепями шли красноармейцы, а немцы укладывали их штабелями из своих пулеметов. Волны шли за волнами и идущие следом, шли по трупам своих предшественников и падали мертвыми, а следующие воины шли уже по их трупам. Тогда такое наступление организовал товарищ Жуков и уложил там, в общей сложности, около миллиона красноармейцев. Тем не менее, на Московии его всерьез называют «маршалом победы».
У Пашиняна не было столько людей, но сколько было, он бросил в бой. Говорят, когда азербайджанцы увидели эти «цепи» с дронов, сначала просто не поверили своим глазам. Такого не могло быть в принципе. Но нет, вот они идут, несколько сотен бойцов, причем - цепями. В общем, это был как раз тот случай, когда расходовать дроны нет смысла и всю эту пехоту накрыли артиллерией и в основном - РСЗО.
https://defence-line.org/2020/10/azerbajdzhan-likvidaciya-yuzhnogo-fronta-chast-1/
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23.10.2020 08:45 Ответить
СПАСИБО УКРАИНЦЫ !!! ВЫ ВСЕ ЗДЕЛАЛИ ПРАВИЛНО РАДИ ПРАВДЫ И ЗЕРКАЛО ДОМАШНОГО - а не кардовонного и придуманного
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22.10.2020 21:44 Ответить
Ешо 15 и Я на первом месте
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22.10.2020 21:52 Ответить
Ситуація у Нагірному Карабасі на основі офіційних даних, та підтвердженої у медіа інформації https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5YdI3WRzUcckag0ziXHR6k5q0IFh4Af&hl=uk&ll=39.439841749750855%2C46.89962977417642&z=9
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22.10.2020 22:18 Ответить
89 -71 проигрываем
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22.10.2020 22:33 Ответить
В кремле сегодня дали оценку по потерям армян и азербайджанцев - более 2000 с каждой стороны, общие - примерно 5000.
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22.10.2020 22:56 Ответить
Втрати вірмен спочатку приховували , а зараз взагалі ніхто не рахує , бо вірменські окупанти дуже швидко та оперативно передислоковуються назад від лінії фронту (відступають) , залишаючи тіла , техніку і поранених по всій звільненій території Азербайджану .
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22.10.2020 23:25 Ответить
Официально на сейчас они подтвердили 897 погибших. Ну и тела, которые не забрали, а значит не могут официально подтвердить смерть. А еще могут не учитывать, кто не был оформлен в войсках, но воевал и погиб. Еще не ясно, включают ли в статистику раненых, кто позже в больнице умер, или они остаются в списке раненых. Да и вообще, те раненые, кто выбыл, тоже минус солдаты, на место которых нужно новых набирать. Замес серьезный с большими потерями.
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23.10.2020 01:51 Ответить
И мы смогли бы так освободить свои территории,дождавшись нужного момента, но не с этим ссыклом---этот все шансы про-рет...
Тарас Черновил пишет на своей странице в Facebook, результат выборов в https://www.replyua.net/usa/ США для Кремля ничего хорошего не сулит, кто бы не победил. Байден будет готов уменьшить напряжение с Китаем, но значительно усилит давление на Москву. Трамп усилит давление на Китай, но с Кремлем серьезно заигрывать уже не станет. Медовый месяц закончился, вынужденный нейтралитет Путина на фоне войны на Южном Кавказе только подтвердил, что он уже кривая утка. А Трамп уважает сильных и произвольных. Россия резко стремится к изоляции и потери воздействий.
Политолог отмечает, это такое прекрасное окно возможностей для Украины. Был бы сейчас у нас президентом Порошенко, можно себе представить, как бы он этим воспользовался. А так - облизались и наблюдаем, как нынешний глава государства Зеленский и дальше трясется при одном лишь упоминании о Путине. Ему же в Брюсселе четко предложили присоединиться к уже их антипутинской коалиции под предлогом дела Навального, а он едва не обделался там при людях: «...а я не знаю, меня не информировали, мне еще изучать надо...».
По словам политолога, в Лондоне Зеленского в офис разведки пригласили и очень четко объяснили, в том числе и о то, кто в его окружении есть русские агенты. Что он после этого сделал? Ермак и вся московская камарилья на месте. Против Деркача ГПУ открывать дела отказалась. А сам Зеленский решил в этой ситуации поиграть в «нейтралитет» и реально склониться в сторону РФ.
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22.10.2020 23:18 Ответить
Азербайджанцям бажаю перемоги і поменше втрат . Окупантам - побільше втрат і поразки . Карабах - це Азербайджан , Крим -це Україна .
Слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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22.10.2020 23:29 Ответить
Как сообщается на сайте Минобороны, в результате операций, проведенных Азербайджанской Армией, были нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, разрушено несколько опорных пунктов противника, захвачены важные территории и высоты.
Нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника по всему фронту. Во вражеских подразделениях наблюдается нехватка военной техники, оружия и боеприпасов, а также продовольствия. Противник практически потерял контроль над войсками. Из-за отсутствия регулярных армейских частей для защиты боевых позиций, для их замены в принудительном порядке доставляются гражданские лица.
Стало известно, что военнослужащие, привезенные в Нагорный Карабах из Тавушского и Сисианского районов Армении, отказались вступать в боевые действия и покинули свои позиции.
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23.10.2020 08:36 Ответить
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