В Украине может снова заработать национальная версия Euronews , - Минкульт
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров принял протокольное решение о внедрении 2021 медиапроект Euronews Ukraine.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.
Эта инициатива направлена на усиление информационной безопасности и продвижения Украины за рубежом, отметили в ведомстве.
Украинское правительство уполномочило министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко провести переговоры с обществом Euronews.
"Сотрудничество с этим опытным СМИ позволит развернуть на отечественном медиарынке деятельность новостного центра под брендом Euronews, направленного на удовлетворение информационных потребностей украинского общества и освещение международных новостей общественно-политического характера, а также новостей в сфере технологий, бизнеса, культуры, туризма, спорта и т.д." , - сообщили в Минкультуры.
Euronews - европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание канала охватывает более 350 млн домовладений в 155 странах мира.
2010 Национальная телекомпания Украины подписала с Euronews договор о создании украинской версии сроком на пять лет. Однако уже 2014 правительство решило досрочно прекратить сотрудничество в связи с нехваткой финансирования.
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@newkc14
«maga2020!» - Таким оказался "дагестанский" пароль Трампа, к его аккаунту в Твиттере и он был подобран хакером с 5-й попытки!
Пароль президента США Дональда Трампа в Twitter сумел разгадать с пятой попытки специалист в области компьютерной безопасности из Нидерландов Виктор Геверс. Он отметил, что американский лидер использовал для пароля аббревиатуру своего предвыборного лозунга Make America Great Again 2020! - «maga2020!».
Также специалист сумел сменить пароль президента.
О взломе Twitter американского президента Геверс сам сообщил в ЦРУ, ФБР и Белый дом. Он рассказал, что через некоторое время при запросе к аккаунту лидера США появилась двухфакторная авторизация. Позже мужчина получил письмо от спецслужб, в котором ему выразили благодарность.
@newkc14
‼ Путинская Россия превратилась в дикие джунгли. В Челябинске похитители 7-месячного ребёнка. Малыша украли прямо на улице средь бела дня на глазах десятков людей, вырвав из рук матери переноску, в которой он спал. Скорее всего младенца пустят на органы
Бідолашні не знають що Євроньюз переважно передає ПРОМОСКОВСЬКУ точку зору на події на території бувшого радянського союзу.
- Как крупный акционер ВГТРК, конечно, активно участвует в работе Euronews. Российская компания входит в совет директоров, и все важные управленческие решения принимаются, в том числе и с её согласия. Это касается бизнес-плана, бюджета и каких-то организационных функций компании.
Его финансировали частные лица, которые перестали это делать.
Кто-то из орбиты фирташа.