В Украине может снова заработать национальная версия Euronews , - Минкульт

Кабинет Министров принял протокольное решение о внедрении 2021 медиапроект Euronews Ukraine.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Эта инициатива направлена ​​на усиление информационной безопасности и продвижения Украины за рубежом, отметили в ведомстве.

Украинское правительство уполномочило министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко провести переговоры с обществом Euronews.

"Сотрудничество с этим опытным СМИ позволит развернуть на отечественном медиарынке деятельность новостного центра под брендом Euronews, направленного на удовлетворение информационных потребностей украинского общества и освещение международных новостей общественно-политического характера, а также новостей в сфере технологий, бизнеса, культуры, туризма, спорта и т.д." , - сообщили в Минкультуры.

Euronews - европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание канала охватывает более 350 млн домовладений в 155 странах мира.

2010 Национальная телекомпания Украины подписала с Euronews договор о создании украинской версии сроком на пять лет. Однако уже 2014 правительство решило досрочно прекратить сотрудничество в связи с нехваткой финансирования.

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