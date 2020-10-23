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Новости Политика Украины
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Министерство культуры и информационной политики (710) новости (290)

В Украине может снова заработать национальная версия Euronews , - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине может снова заработать национальная версия Euronews , - Минкульт

Кабинет Министров принял протокольное решение о внедрении 2021 медиапроект Euronews Ukraine.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Эта инициатива направлена ​​на усиление информационной безопасности и продвижения Украины за рубежом, отметили в ведомстве.

Украинское правительство уполномочило министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко провести переговоры с обществом Euronews.

"Сотрудничество с этим опытным СМИ позволит развернуть на отечественном медиарынке деятельность новостного центра под брендом Euronews, направленного на удовлетворение информационных потребностей украинского общества и освещение международных новостей общественно-политического характера, а также новостей в сфере технологий, бизнеса, культуры, туризма, спорта и т.д." , - сообщили в Минкультуры.

Euronews - европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание канала охватывает более 350 млн домовладений в 155 странах мира.

2010 Национальная телекомпания Украины подписала с Euronews договор о создании украинской версии сроком на пять лет. Однако уже 2014 правительство решило досрочно прекратить сотрудничество в связи с нехваткой финансирования.

Также читайте: На реставрацию и реконструкцию культурных объектов Украины необходимо более 55 млрд грн, - глава Минкульта Ткаченко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Кабинет Министров принял протокольное решение о внедрении 2021 медиапроект Euronews Ukraine. Источник: https://censor.net/ru/n3226513

Бідолашні не знають що Євроньюз переважно передає ПРОМОСКОВСЬКУ точку зору на події на території бувшого радянського союзу.

- Как крупный акционер ВГТРК, конечно, активно участвует в работе Euronews. Российская компания входит в совет директоров, и все важные управленческие решения принимаются, в том числе и с её согласия. Это касается бизнес-плана, бюджета и каких-то организационных функций компании.
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23.10.2020 00:54
+1
Хорошие новости

Турция арестовала российских шпионов. Они нанесли ущерб стране на миллиарды долларов

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/23/119398/turtsiya-arestovala-rossijskikh-shpionov--oni-nanesli-uscherb-strane-na-milliardy-dollarov.shtml
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23.10.2020 00:26
+1
Неплохо было бы украинскую редакцию Дискавери и Нэйшинал джиографи, а то русня такую пургу в дубляже несёт, особенно касается материалов о 2 мировой...
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23.10.2020 06:22
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Хорошие новости

Турция арестовала российских шпионов. Они нанесли ущерб стране на миллиарды долларов

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/23/119398/turtsiya-arestovala-rossijskikh-shpionov--oni-nanesli-uscherb-strane-na-milliardy-dollarov.shtml
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23.10.2020 00:26 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
«maga2020!» - Таким оказался "дагестанский" пароль Трампа, к его аккаунту в Твиттере и он был подобран хакером с 5-й попытки!
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23.10.2020 00:27 Ответить
Чуток подробностей...
Пароль президента США Дональда Трампа в Twitter сумел разгадать с пятой попытки специалист в области компьютерной безопасности из Нидерландов Виктор Геверс. Он отметил, что американский лидер использовал для пароля аббревиатуру своего предвыборного лозунга Make America Great Again 2020! - «maga2020!».
Также специалист сумел сменить пароль президента.

О взломе Twitter американского президента Геверс сам сообщил в ЦРУ, ФБР и Белый дом. Он рассказал, что через некоторое время при запросе к аккаунту лидера США появилась двухфакторная авторизация. Позже мужчина получил письмо от спецслужб, в котором ему выразили благодарность.
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23.10.2020 00:52 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Путинская Россия превратилась в дикие джунгли. В Челябинске похитители 7-месячного ребёнка. Малыша украли прямо на улице средь бела дня на глазах десятков людей, вырвав из рук матери переноску, в которой он спал. Скорее всего младенца пустят на органы
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23.10.2020 00:29 Ответить
Кабинет Министров принял протокольное решение о внедрении 2021 медиапроект Euronews Ukraine. Источник: https://censor.net/ru/n3226513

Бідолашні не знають що Євроньюз переважно передає ПРОМОСКОВСЬКУ точку зору на події на території бувшого радянського союзу.

- Как крупный акционер ВГТРК, конечно, активно участвует в работе Euronews. Российская компания входит в совет директоров, и все важные управленческие решения принимаются, в том числе и с её согласия. Это касается бизнес-плана, бюджета и каких-то организационных функций компании.
показать весь комментарий
23.10.2020 00:54 Ответить
ВГТРК це - Всеросійська Державна Теле Радіо Компанія
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23.10.2020 00:56 Ответить
Его Порошенко закрыл. Значит было за что. Неудивительно что Зеленский хочет вернуть.
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23.10.2020 05:32 Ответить
Никто его не закрывал.
Его финансировали частные лица, которые перестали это делать.
Кто-то из орбиты фирташа.
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23.10.2020 07:07 Ответить
Неплохо было бы украинскую редакцию Дискавери и Нэйшинал джиографи, а то русня такую пургу в дубляже несёт, особенно касается материалов о 2 мировой...
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23.10.2020 06:22 Ответить
 
 