Ночью на Ривненщине горел жилой дом: трое погибших, - ГСЧС

Ночью в частном жилом доме в Ривненской области произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ГСЧС.

"23 октября в 00:12 в с. Переброди Дубровицкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - сказано в сообщении.

В 3:55 пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытия и повреждены вещи домашнего обихода на площади 48 м2.

К тушению привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 6 человек личного состава и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.

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