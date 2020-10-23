Какие медучреждения перепрофилировать для лечения COVID-19 - решают на местах, - Ляшко
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Органы местного самоуправления решают, какие медицинские учреждения можно перепрофилировать для оказания помощи больным коронавирусом.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в начале пандемии Минздрав поручил руководителям областей определить как минимум один роддом в регионе, который будет оказывать помощь беременным с COVID-19.
По словам Ляшко, например, в Волынской области таким заведением было определено коммунальное предприятие "Луцкий клинический родильный дом". На сегодня его задача оказывать акушерскую помощь населению региона, в том числе беременным с COVID-19.
Также регионам была поставлена задача отдельно определить многопрофильные больницы, которые будут полностью перепрофилированы под оказание помощи другим пациентам с коронавирусной болезнью. Таким образом пациенты, которые кроме COVID-19, имеют другие патологии - инфаркты, инсульты и т.д. и нуждаются в стационарном лечении, смогут получать надлежащую медицинскую помощь.
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