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Какие медучреждения перепрофилировать для лечения COVID-19 - решают на местах, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Какие медучреждения перепрофилировать для лечения COVID-19 - решают на местах, - Ляшко

Органы местного самоуправления решают, какие медицинские учреждения можно перепрофилировать для оказания помощи больным коронавирусом.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в начале пандемии Минздрав поручил руководителям областей определить как минимум один роддом в регионе, который будет оказывать помощь беременным с COVID-19.

По словам Ляшко, например, в Волынской области таким заведением было определено коммунальное предприятие "Луцкий клинический родильный дом". На сегодня его задача оказывать акушерскую помощь населению региона, в том числе беременным с COVID-19.

Также регионам была поставлена ​​задача отдельно определить многопрофильные больницы, которые будут полностью перепрофилированы под оказание помощи другим пациентам с коронавирусной болезнью. Таким образом пациенты, которые кроме COVID-19, имеют другие патологии - инфаркты, инсульты и т.д. и нуждаются в стационарном лечении, смогут получать надлежащую медицинскую помощь.

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В продуктовых ввели 2 часа для пенсионеров с 9-11. Других в жто время не пускают
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23.10.2020 10:29 Ответить
Селите больных в те учреждения, которые визжали что нет никакого ковида
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23.10.2020 10:31 Ответить
ответ из серии (сам дурак ) ....... генерал Рыбалко про приказ взять Орел .... я Орел брать не буду , там улицы узкие мне все танки пожгут , я его окружу а всю славу отдам пехоте ...... так и тут действия Ляшко
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23.10.2020 10:33 Ответить
 
 