В статистику летальности от COVID-19 входят и случаи, установленные посмертно, - Степанов
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В статистику Минздрава по летальности от COVID-19 попадают и те случаи, когда человеку устанавливается диагноз посмертно.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге 23 октября, передает Цензор.НЕТ.
"За последние сутки в Украине зафиксирован 121 летальный случай с подтвержденным коронавирусом. Хочу заметить, что если прижизненно COVID-19 не установлен, но были клинические признаки по заболеваемости коронавирусной болезнью, то он (диагноз. - Ред.) устанавливается посмертно, и это попадает в нашу статистику. Это по поводу того, как некоторые политики начинают рассказывать, что Минздрав неправильно подает статистику", - сказал Степанов.
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или вирус повлиял на давление = ударился на авто о столб и погиб, или еще кого-то прихватил с собой к Аллаху, или Аиду, или кто там щас главарь в Нирване.
Скоро коронавирусные будут жечь дома здоровых.
Все шкереберть.