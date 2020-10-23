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В статистику летальности от COVID-19 входят и случаи, установленные посмертно, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В статистику летальности от COVID-19 входят и случаи, установленные посмертно, - Степанов

В статистику Минздрава по летальности от COVID-19 попадают и те случаи, когда человеку устанавливается диагноз посмертно.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге 23 октября, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки в Украине зафиксирован 121 летальный случай с подтвержденным коронавирусом. Хочу заметить, что если прижизненно COVID-19 не установлен, но были клинические признаки по заболеваемости коронавирусной болезнью, то он (диагноз. - Ред.) устанавливается посмертно, и это попадает в нашу статистику. Это по поводу того, как некоторые политики начинают рассказывать, что Минздрав неправильно подает статистику", - сказал Степанов.

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Кашлял, выпал с 9го этажа, но умер от коронавируса В статистику летальности от COVID-19 входят и случаи, установленные посмертно, - Степанов - Цензор.НЕТ 2081
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23.10.2020 10:31 Ответить
В статистику летальности от COVID-19 входят и случаи, установленные посмертно, - Степанов - Цензор.НЕТ 1345 Правильно. Утонул, сгорел или с крыши упал - если вирус, сразу понятно, от чего умер.
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23.10.2020 10:32 Ответить
А чего? Могла голова закружиться от вируса = упал с лесов, или с парков))
или вирус повлиял на давление = ударился на авто о столб и погиб, или еще кого-то прихватил с собой к Аллаху, или Аиду, или кто там щас главарь в Нирване.
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23.10.2020 10:38 Ответить
Вам присвоено звание больного коронавирусом посмерно. Вибачте за чорний гумор.
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23.10.2020 10:33 Ответить
Статистика - бог коронавирусной войны!

Скоро коронавирусные будут жечь дома здоровых.
Все шкереберть.
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23.10.2020 10:48 Ответить
Статистика...говорите? Знакомую женщину (да, были сопутствующие заболевания) в морге больницы положили в гроб в кульке и забили гвоздями ,а в документе -инсульт!
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23.10.2020 12:33 Ответить
 
 