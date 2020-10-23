Предприятия зеленой энергетики призвали бизнес-омбудсмена защитить отрасль от искусственного кризиса неплатежей, - Европейско-Украинское энергетическое агентство

Предприятия сектора зеленой энергетики написали обращение в институт бизнес-омбудсмена, которому пожаловались на кризис неплатежей в отрасли из-за бездействия власти.

Об этом сообщила директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

"Несколько членов ЕУЭА подали предложение бизнес-омбудсмену рассмотреть текущий кризис неплатежей и найти пути для его решения. Мы надеемся, что это будет дополнительный и эффективный инструмент для защиты отрасли ", - сказала Гуменюк.

По ее словам, предприятие пожаловалось на действия Кабинета Министров Украины, Министерства финансов, Министерства энергетики, НКРЭКУ.



"В условиях отсутствия принятых регуляторных решений со стороны НКРЭКУ, а также отсутствия реальных действий правительства по решению финансового кризиса урегулирования неплатежей в сфере зеленой энергетики, приходится констатировать угрозу для обеспечения защиты определенных законом прав инвесторов", - подчеркнула она.



Как отметила директор ЕУЭА, бизнес-омбудсмен может помочь осуществлять коммуникацию на постоянной основе с органами государственной власти всех уровней - Офис Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство энергетики Украины, НКРЭКУ, Верховная Рада Украины и т.д., а также с международными финансовыми институтами в течение всего времени для обеспечения прав игроков рынка и инвесторов.



Она напомнила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4151, которым предлагается предусмотреть в госбюджете текущего года средства на поддержку производства "зеленой" генерации в размере 20% от стоимости товарной продукции в 2020 году, а также средства для покрытия задолженности в размере 40% путем выпуска ОВГЗ.



"Согласно нашему пониманию, сейчас правительство не поддерживает эту инициативу, несмотря на то, что она направлена ​​на имплементацию Меморандума. Также на грани провала стоит выполнение обязательства правительства по обеспечению предоставления кредитных средств для НЭК "Укрэнерго", ведь законопроект № 3960, которым предлагалось создать возможность выдачи государственных гарантий для получения кредита от международных финансовых институтов НЭК Укрэнерго, не был поддержан в парламенте ", - подчеркнула Гуменюк.



По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды с "Гарантированным покупателем" инвесторы уже начали выигрывать.



Ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.



По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.



Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе. Кроме того, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев заявил, что государство должно выплатить долги инвесторам.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, погашение долгов перед инвесторами в проекты "зеленой" энергетики за счет выпуска ОВГЗ позволит государству выполнить свои обязательства и восстановить доверие инвесторов к Украине.