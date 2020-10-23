Предприятия зеленой энергетики призвали бизнес-омбудсмена защитить отрасль от искусственного кризиса неплатежей, - Европейско-Украинское энергетическое агентство
Новости Цензор.НЕТ Общество
Предприятия сектора зеленой энергетики написали обращение в институт бизнес-омбудсмена, которому пожаловались на кризис неплатежей в отрасли из-за бездействия власти.
Об этом сообщила директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.
"Несколько членов ЕУЭА подали предложение бизнес-омбудсмену рассмотреть текущий кризис неплатежей и найти пути для его решения. Мы надеемся, что это будет дополнительный и эффективный инструмент для защиты отрасли ", - сказала Гуменюк.
По ее словам, предприятие пожаловалось на действия Кабинета Министров Украины, Министерства финансов, Министерства энергетики, НКРЭКУ.
"В условиях отсутствия принятых регуляторных решений со стороны НКРЭКУ, а также отсутствия реальных действий правительства по решению финансового кризиса урегулирования неплатежей в сфере зеленой энергетики, приходится констатировать угрозу для обеспечения защиты определенных законом прав инвесторов", - подчеркнула она.
Как отметила директор ЕУЭА, бизнес-омбудсмен может помочь осуществлять коммуникацию на постоянной основе с органами государственной власти всех уровней - Офис Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство энергетики Украины, НКРЭКУ, Верховная Рада Украины и т.д., а также с международными финансовыми институтами в течение всего времени для обеспечения прав игроков рынка и инвесторов.
Она напомнила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4151, которым предлагается предусмотреть в госбюджете текущего года средства на поддержку производства "зеленой" генерации в размере 20% от стоимости товарной продукции в 2020 году, а также средства для покрытия задолженности в размере 40% путем выпуска ОВГЗ.
"Согласно нашему пониманию, сейчас правительство не поддерживает эту инициативу, несмотря на то, что она направлена на имплементацию Меморандума. Также на грани провала стоит выполнение обязательства правительства по обеспечению предоставления кредитных средств для НЭК "Укрэнерго", ведь законопроект № 3960, которым предлагалось создать возможность выдачи государственных гарантий для получения кредита от международных финансовых институтов НЭК Укрэнерго, не был поддержан в парламенте ", - подчеркнула Гуменюк.
По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды с "Гарантированным покупателем" инвесторы уже начали выигрывать.
Ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.
По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.
Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.
Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе. Кроме того, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев заявил, что государство должно выплатить долги инвесторам.
По мнению экономиста Бориса Кушнирука, погашение долгов перед инвесторами в проекты "зеленой" энергетики за счет выпуска ОВГЗ позволит государству выполнить свои обязательства и восстановить доверие инвесторов к Украине.
Пожалуйста, подождите...
А если ты предлогаешь смешивать *дорогую зеленую енергию* с дешовой атомной и так лучше смешай свою еду с дерьмом и жри. При етом чтобы дерьма у тебя было 90%.
*зеленая енергетика* аж никак не может работать с атомной. Потому что атомная енергия ето тебе не бензогенератор который можно включать и или выключать на пару часов когда нет ветра или солнца. *зеленая енергетика* работает только в тандеме с Ахметовскими ТЕС, которые работают на угле закупаемом у окупантов. так что ето твой Ахметов и Петя пособники и финансисты окупантов.
- Ціна в країні найвища у Європі. Країна по єкономічному станну остання у Європі.
- "Прості люди" незовсім "прості" :пересічному назараз економічно не вигідно "для себе" купувати "зелене" обладнання - немає окупності навіть через "п*ять" років. А за цей період обладння вже буде потребувати оновлення. І так "бег по кругу, по кругу без конца"...
- "Смешались в кучу кони, люди..."У Бені і Гєруса не має ТЕЦ: Рахметов монополіст у ТЕЦ та "зеленой енергетіке", тому "атомниє" вимикали виключно заради Рахмєтова...
А може й бути ще гірше:
...В дни без солнца и ветра немцы вынуждены закупать электроэнергию у других стран, а солнечные и ветреные периоды продавать избыток своей энергии за бесценок
"Зеленая" энергетика Германии из-за особенностей своего функционирования подрывает европейский рынок электрической энергии. Об этом говорится в статье "ВИЭ-энергетика Германии стала проблемой всей Европы" информационно-отраслевого портала Eenergy Мedia.
Сегодня ВИЭ-энергетика Германии перекрывает более 35% ежегодного потребления электроэнергии посредством ветровых и солнечных электростанций.
В то же время, чаще всего фактическое количество произведенной "зеленой" электроэнергии составляет только часть установленной мощности, а в отдельные дни - без ветра и солнца - генерация вовсе может упасть до нуля...
Аналитики подытожили, что попытка перехода к возобновляемым источникам в качестве основы энергетической системы ФРГ - план Energiewende - уже значительно снизила экономическую эффективность страны.
Его который год уже загоняют. Раньше Петя с Ринатом, теперь Ринат со своими падаванами в правительстве.
Выравнивать тепловозов и зелепопов за счет атомной генерации уже лет 10 как вошло в привычку
Насчет отключения Блоков АЕС. Почему их отключают или продают електроенергию за бесценок за бугор а не продают украинцам? Я неоднократно обращался в Киевобленерго принадлежащее банде Ахметова, и мне не дали подключить 20кВт для отопления дома и ночной тариф сославшись что не хватает мощностей. И в ето же время я каждый день смотрю по телевизору как Петя и Ахметов закрывают Енергоблоки и утилизируют Мегаваты енергии на миллиарды гривень потому что ее некуда девать.
И зачем вы несете чушь если не разбираетесь в етом ни***я? Какое оборудование производитсы в Украине? Я уже сколько раз кидал конкретные ссылки, что все оборудование для *зеленых тарифов* импортное и завозится без уплаты пошлин и налогов по льготному коридору. Кстати ето тоже заслуга именно Пети. Так что кроме выкачки денег ета ваша *зеленая енергетика* ничего Украине и украинскому народу не приносит хорошего. Такую *енергетику* только врагу желают.
Що стосується обладнання, то Ви знову пишете неправду. При будівництві сонячної електростанції власник спочатку отримує землю під забудову і звичайно робить проекту документацію взявши всі дозволи і в тому числі, наприклад облєнерго, куда будуть скидати генерацію. По обладнанню я вже писав і не бажаю повторюватися. Якщо Ви побудуєте виключно на іноземному обладнані, то на наступний день до вас прийдуть із карною справою. Має бути облвязково відсоток українського обладнання і не як про іншому. Знайдіть законодавчу базу і там все розписано, починаючи з проектної і тендерної документації....
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Прямоє...О том, що будуть проблеми з оплатою "зеленої" енергії попереджали ще у 19 році.
А цю "свиню" (як і багато інших) підсунув громадянам папєрєднік....
....Украина поставила амбициозную цель поднять процент использования возобновляемых источников энергии с нынешних восьми до 11 процентов в следующем году и до 25 процентов к 2035-му.
Чтобы «уложиться в срок», государство платит частным производителям за солнечную и ветровую энергию по особым тарифам, которые вдвое превышают аналогичные тарифы в странах - членах ЕС.
По оценкам Министерства энергетики, рост числа электростанций приведет к значительному увеличению суммы платежей: в 2018 году она составила более 600 миллионов долларов, но к 2021 году достигнет примерно 1,5 миллиарда.
Критики считают, что в долгосрочной перспективе ситуация может негативно сказаться на зеленой энергетике Украины.
Петя замутив - от нехай й оплачує зі своєї кишені ціну своїх похибок.
Большая часть работающей энергетики государства в руках одного человека - это не норм.
Министр карманный.
Премьер карманный.
Эксперты такие же.
Инвестора подставные.
Статьи - чисто заказухи по темникам.
И типа никто этого не замечает.
При этом, да, получить ТУ в ДТЕК на пару киловатт или перезаключить договор - это семь кругов ада
А может основной собственник зеленой и тепловой генерации по фамилии Ах -какой чудесный человек, с помощью карманного премьера Шмыги и своей бывшей работницы Буси - нынешней ио мининистра энергетики, кончают атомку?
В угоду зеленки и ихних ТЕС.
И проплачивают этих всех чудо экспердов и журналюг, чтобы ваяли подобные статьи-высеры, формируя общественное мнение.
Учите матчасть.
Ни слова о коррупции при составлении энергобаланса.
О том, что Минтоп топит за хозяйскую зеленку.
О том, что Буславец выполняет стратегию ДТЕКа, а не стратегию государственной энергополитики.
А кто инвесторы?
Одни наши рожи
И герус тут как тут. Отстаивает интересы повелителя
вся энергетика страны работает на одного олигарха
Фунты подставные
Там вопрос сверхприбылей. Пусть расскажут что за инвестора? И откуда деньги у этих инвесторов, где заработали, откуда вывели
По полной ее себестоимости. Нахер надо нашей стране такая чудесная энергетика и такие инвестора, которые кончают экономику