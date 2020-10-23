Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство
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Підприємства сектору зеленої енергетики написали звернення до інституту бізнес-омбудсмена, якому поскаржилися на кризу неплатежів у галузі через бездіяльність влади.
Про це повідомила директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк. "Декілька членів ЄУЄА подали пропозицію бізнес-омбудсмену розглянути поточу кризу неплатежів та знайти шляхи для її вирішення. Ми сподіваємося, що це буде додатковий та дієвий інструмент для захисту галузі", - сказала Гуменюк. За її словами, підприємство поскаржилося на дії Кабінету міністрів України, Міністерство фінансів, Міністерство енергетики, НКРЕКП.
"В умовах відсутності прийнятих регуляторних рішень з боку НКРЕКП, а також відсутності реальних дій Уряду щодо розв’язання фінансової кризи врегулювання неплатежів у сфері зеленої енергетики, маємо констатувати загрозу для забезпечення захисту визначених законом прав інвесторів", - підкреслила вона.
Як зазначила директорка ЄУЄА, бізнес омбудсмен може допомогти здійснювати комунікацію на постійній основі із органами державної влади всіх рівнів – Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство енергетики України, НКРЕКП, Верховна рада України тощо, а також із міжнародними фінансовими інституціями протягом всього часу для забезпечення прав гравців ринку та інвесторів.
Вона нагадала, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4151, яким пропонується передбачити у держбюджеті поточного року кошти на підтримку виробництва "зеленої" генерації у розмірі 20% від вартості товарної продукції у 2020 році, а також кошти для покриття заборгованості у розмірі 40% шляхом випуску ОВДП. "Згідно з нашим розумінням, нині Уряд не підтримує цю ініціативу, незважаючи на те, що вона спрямована на імплементацію Меморандуму. Також на межі провалу стоїть виконання зобов’язання уряду щодо забезпечення надання кредитних коштів для НЕК "Укренерго", адже законопроєкт № 3960, яким пропонувалось створити можливість видачі державних гарантій для отримання кредиту від міжнародних фінансових інституцій НЕК Укренерго не був підтриманий у парламенті", - підкреслила Гуменюк.
За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди з "Гарантованим покупцем" інвестори вже почали вигравати.
Провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.
За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.
Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.
Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в "зелену" енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі. Окрім того, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев заявив, що держава має виплатити борги інвесторам.
На думку економіста Бориса Кушнірука, погашення боргів перед інвесторами у проекти "зеленої" енергетики з допомогою випуску ОВДП дозволить державі виконати свої зобов’язання та відновити довіру інвесторів до України.
Будь ласка, зачекайте...
А если ты предлогаешь смешивать *дорогую зеленую енергию* с дешовой атомной и так лучше смешай свою еду с дерьмом и жри. При етом чтобы дерьма у тебя было 90%.
*зеленая енергетика* аж никак не может работать с атомной. Потому что атомная енергия ето тебе не бензогенератор который можно включать и или выключать на пару часов когда нет ветра или солнца. *зеленая енергетика* работает только в тандеме с Ахметовскими ТЕС, которые работают на угле закупаемом у окупантов. так что ето твой Ахметов и Петя пособники и финансисты окупантов.
- Ціна в країні найвища у Європі. Країна по єкономічному станну остання у Європі.
- "Прості люди" незовсім "прості" :пересічному назараз економічно не вигідно "для себе" купувати "зелене" обладнання - немає окупності навіть через "п*ять" років. А за цей період обладння вже буде потребувати оновлення. І так "бег по кругу, по кругу без конца"...
- "Смешались в кучу кони, люди..."У Бені і Гєруса не має ТЕЦ: Рахметов монополіст у ТЕЦ та "зеленой енергетіке", тому "атомниє" вимикали виключно заради Рахмєтова...
А може й бути ще гірше:
...В дни без солнца и ветра немцы вынуждены закупать электроэнергию у других стран, а солнечные и ветреные периоды продавать избыток своей энергии за бесценок
"Зеленая" энергетика Германии из-за особенностей своего функционирования подрывает европейский рынок электрической энергии. Об этом говорится в статье "ВИЭ-энергетика Германии стала проблемой всей Европы" информационно-отраслевого портала Eenergy Мedia.
Сегодня ВИЭ-энергетика Германии перекрывает более 35% ежегодного потребления электроэнергии посредством ветровых и солнечных электростанций.
В то же время, чаще всего фактическое количество произведенной "зеленой" электроэнергии составляет только часть установленной мощности, а в отдельные дни - без ветра и солнца - генерация вовсе может упасть до нуля...
Аналитики подытожили, что попытка перехода к возобновляемым источникам в качестве основы энергетической системы ФРГ - план Energiewende - уже значительно снизила экономическую эффективность страны.
Его который год уже загоняют. Раньше Петя с Ринатом, теперь Ринат со своими падаванами в правительстве.
Выравнивать тепловозов и зелепопов за счет атомной генерации уже лет 10 как вошло в привычку
Насчет отключения Блоков АЕС. Почему их отключают или продают електроенергию за бесценок за бугор а не продают украинцам? Я неоднократно обращался в Киевобленерго принадлежащее банде Ахметова, и мне не дали подключить 20кВт для отопления дома и ночной тариф сославшись что не хватает мощностей. И в ето же время я каждый день смотрю по телевизору как Петя и Ахметов закрывают Енергоблоки и утилизируют Мегаваты енергии на миллиарды гривень потому что ее некуда девать.
И зачем вы несете чушь если не разбираетесь в етом ни***я? Какое оборудование производитсы в Украине? Я уже сколько раз кидал конкретные ссылки, что все оборудование для *зеленых тарифов* импортное и завозится без уплаты пошлин и налогов по льготному коридору. Кстати ето тоже заслуга именно Пети. Так что кроме выкачки денег ета ваша *зеленая енергетика* ничего Украине и украинскому народу не приносит хорошего. Такую *енергетику* только врагу желают.
Що стосується обладнання, то Ви знову пишете неправду. При будівництві сонячної електростанції власник спочатку отримує землю під забудову і звичайно робить проекту документацію взявши всі дозволи і в тому числі, наприклад облєнерго, куда будуть скидати генерацію. По обладнанню я вже писав і не бажаю повторюватися. Якщо Ви побудуєте виключно на іноземному обладнані, то на наступний день до вас прийдуть із карною справою. Має бути облвязково відсоток українського обладнання і не як про іншому. Знайдіть законодавчу базу і там все розписано, починаючи з проектної і тендерної документації....
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Прямоє...О том, що будуть проблеми з оплатою "зеленої" енергії попереджали ще у 19 році.
А цю "свиню" (як і багато інших) підсунув громадянам папєрєднік....
....Украина поставила амбициозную цель поднять процент использования возобновляемых источников энергии с нынешних восьми до 11 процентов в следующем году и до 25 процентов к 2035-му.
Чтобы «уложиться в срок», государство платит частным производителям за солнечную и ветровую энергию по особым тарифам, которые вдвое превышают аналогичные тарифы в странах - членах ЕС.
По оценкам Министерства энергетики, рост числа электростанций приведет к значительному увеличению суммы платежей: в 2018 году она составила более 600 миллионов долларов, но к 2021 году достигнет примерно 1,5 миллиарда.
Критики считают, что в долгосрочной перспективе ситуация может негативно сказаться на зеленой энергетике Украины.
Петя замутив - от нехай й оплачує зі своєї кишені ціну своїх похибок.
Большая часть работающей энергетики государства в руках одного человека - это не норм.
Министр карманный.
Премьер карманный.
Эксперты такие же.
Инвестора подставные.
Статьи - чисто заказухи по темникам.
И типа никто этого не замечает.
При этом, да, получить ТУ в ДТЕК на пару киловатт или перезаключить договор - это семь кругов ада
А может основной собственник зеленой и тепловой генерации по фамилии Ах -какой чудесный человек, с помощью карманного премьера Шмыги и своей бывшей работницы Буси - нынешней ио мининистра энергетики, кончают атомку?
В угоду зеленки и ихних ТЕС.
И проплачивают этих всех чудо экспердов и журналюг, чтобы ваяли подобные статьи-высеры, формируя общественное мнение.
Учите матчасть.
Ни слова о коррупции при составлении энергобаланса.
О том, что Минтоп топит за хозяйскую зеленку.
О том, что Буславец выполняет стратегию ДТЕКа, а не стратегию государственной энергополитики.
А кто инвесторы?
Одни наши рожи
И герус тут как тут. Отстаивает интересы повелителя
вся энергетика страны работает на одного олигарха
Фунты подставные
Там вопрос сверхприбылей. Пусть расскажут что за инвестора? И откуда деньги у этих инвесторов, где заработали, откуда вывели
По полной ее себестоимости. Нахер надо нашей стране такая чудесная энергетика и такие инвестора, которые кончают экономику