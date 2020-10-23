Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство

Підприємства сектору зеленої енергетики написали звернення до інституту бізнес-омбудсмена, якому поскаржилися на кризу неплатежів у галузі через бездіяльність влади.

Про це повідомила директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк. "Декілька членів ЄУЄА подали пропозицію бізнес-омбудсмену розглянути поточу кризу неплатежів та знайти шляхи для її вирішення. Ми сподіваємося, що це буде додатковий та дієвий інструмент для захисту галузі", - сказала Гуменюк. За її словами, підприємство поскаржилося на дії Кабінету міністрів України, Міністерство фінансів, Міністерство енергетики, НКРЕКП.

"В умовах відсутності прийнятих регуляторних рішень з боку НКРЕКП, а також відсутності реальних дій Уряду щодо розв’язання фінансової кризи врегулювання неплатежів у сфері зеленої енергетики, маємо констатувати загрозу для забезпечення захисту визначених законом прав інвесторів", - підкреслила вона.

Як зазначила директорка ЄУЄА, бізнес омбудсмен може допомогти здійснювати комунікацію на постійній основі із органами державної влади всіх рівнів – Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство енергетики України, НКРЕКП, Верховна рада України тощо, а також із міжнародними фінансовими інституціями протягом всього часу для забезпечення прав гравців ринку та інвесторів.

Вона нагадала, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4151, яким пропонується передбачити у держбюджеті поточного року кошти на підтримку виробництва "зеленої" генерації у розмірі 20% від вартості товарної продукції у 2020 році, а також кошти для покриття заборгованості у розмірі 40% шляхом випуску ОВДП. "Згідно з нашим розумінням, нині Уряд не підтримує цю ініціативу, незважаючи на те, що вона спрямована на імплементацію Меморандуму. Також на межі провалу стоїть виконання зобов’язання уряду щодо забезпечення надання кредитних коштів для НЕК "Укренерго", адже законопроєкт № 3960, яким пропонувалось створити можливість видачі державних гарантій для отримання кредиту від міжнародних фінансових інституцій НЕК Укренерго не був підтриманий у парламенті", - підкреслила Гуменюк.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди з "Гарантованим покупцем" інвестори вже почали вигравати.

Провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в "зелену" енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі. Окрім того, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев заявив, що держава має виплатити борги інвесторам.

На думку економіста Бориса Кушнірука, погашення боргів перед інвесторами у проекти "зеленої" енергетики з допомогою випуску ОВДП дозволить державі виконати свої зобов’язання та відновити довіру інвесторів до України.