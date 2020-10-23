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Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство

Підприємства сектору зеленої енергетики написали звернення до інституту бізнес-омбудсмена, якому поскаржилися на кризу неплатежів у галузі через бездіяльність влади.

Про це повідомила директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк. "Декілька членів ЄУЄА подали пропозицію бізнес-омбудсмену розглянути поточу кризу неплатежів та знайти шляхи для її вирішення. Ми сподіваємося, що це буде додатковий та дієвий інструмент для захисту галузі", - сказала Гуменюк. За її словами, підприємство поскаржилося на дії Кабінету міністрів України, Міністерство фінансів, Міністерство енергетики, НКРЕКП.

"В умовах відсутності прийнятих регуляторних рішень з боку НКРЕКП, а також відсутності реальних дій Уряду щодо розв’язання фінансової кризи врегулювання неплатежів у сфері зеленої енергетики, маємо констатувати загрозу для забезпечення захисту визначених законом прав інвесторів", - підкреслила вона.

Як зазначила директорка ЄУЄА, бізнес омбудсмен може допомогти здійснювати комунікацію на постійній основі із органами державної влади всіх рівнів – Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство енергетики України, НКРЕКП, Верховна рада України тощо, а також із міжнародними фінансовими інституціями протягом всього часу для забезпечення прав гравців ринку та інвесторів.

Вона нагадала, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4151, яким пропонується передбачити у держбюджеті поточного року кошти на підтримку виробництва "зеленої" генерації у розмірі 20% від вартості товарної продукції у 2020 році, а також кошти для покриття заборгованості у розмірі 40% шляхом випуску ОВДП. "Згідно з нашим розумінням, нині Уряд не підтримує цю ініціативу, незважаючи на те, що вона спрямована на імплементацію Меморандуму. Також на межі провалу стоїть виконання зобов’язання уряду щодо забезпечення надання кредитних коштів для НЕК "Укренерго", адже законопроєкт № 3960, яким пропонувалось створити можливість видачі державних гарантій для отримання кредиту від міжнародних фінансових інституцій НЕК Укренерго не був підтриманий у парламенті", - підкреслила Гуменюк.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди з "Гарантованим покупцем" інвестори вже почали вигравати.

Провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в "зелену" енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі. Окрім того, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев заявив, що держава має виплатити борги інвесторам.

На думку економіста Бориса Кушнірука, погашення боргів перед інвесторами у проекти "зеленої" енергетики з допомогою випуску ОВДП дозволить державі виконати свої зобов’язання та відновити довіру інвесторів до України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Давайте еще омбудсмену жаловаться) Может в ООН напишете?))))
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23.10.2020 17:42
+3
Да какие там инвестора?
Фунты подставные
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23.10.2020 17:55
+2
на хрена нам простым пенсионерам ваша сраная зеленая, в пять раз дорогущая знергетика По 4.50-5.00 гривен \за квт?? Нам-бедному населению, достаточно и устраивают цены на тепло-электроэнергию и по 1 гривен\ за кВТ.!! ТАК что идите в жопу к Грете Тумберг, со своими солнечными батареями, ветровой энергетикой и т. д..Толкайте свою зелёную энергию ворюгам -олигархам, на промышленность Ахметову. Бени , королеской, фирташу. пинчуку. новинскому. таруте. братьм клюевым и прочим не бедным ворам Украины
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23.10.2020 13:08
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ВИЗИВАЙТЕ "ИНВЕСТИЦИОННУЮ НЯНЮ " СРОЧНО !!!!
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23.10.2020 11:31 Відповісти
Вона сачкує, або очкує.
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23.10.2020 11:33 Відповісти
Предприятия зеленой энергетики призвали бизнес-омбудсмена защитить отрасль от искусственного кризиса неплатежей, - Европейско-Украинское энергетическое агентство - Цензор.НЕТ 4869
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23.10.2020 11:33 Відповісти
что значит кризис неплатежей, кто запускал на таких условиях этих т.н. инвесторов, пусть им и платит...
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23.10.2020 11:36 Відповісти
А чому б їм не звернутись до того, хто підписав той закон?
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23.10.2020 11:39 Відповісти
Предприятия зеленой энергетики призвали бизнес-омбудсмена защитить отрасль от искусственного кризиса неплатежей, - Европейско-Украинское энергетическое агентство - Цензор.НЕТ 466 Та де ж людям брати гроші на сплату "зеленой єнергетики"?!
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23.10.2020 11:42 Відповісти
Список "людей" чомусь з одного бені)
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23.10.2020 12:00 Відповісти
Та хоч Ви не ведіться на Беніні казочки про дорогу "зелену енергетику". Прості люди на своїх дахах і городах монтували більше 15 тисяч міні сонячних електростанцій, які забезпечують їх потребами, а надлишки продають. Великі сонячні електростанціх перші роки продають дорожчу електроенергію, але вона пізніше стає дешевою, тим більше вже є ряд законів, що зменшили ціну "зеленої енергетики". Раніше при ненависному вами Порошенко, Яценюку і Гройсману "зелена" енергетика змішувалася з атомною і була не така дорога, як вас лякають. А уже рік геруси і бені створили штучну проблему - відключають як сонячні, так і енергоблоеки атомних електростанцій, а закупляють вугілля для своїх ТЕЦ і електроенергію з росії і Білорусі.
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23.10.2020 12:02 Відповісти
Не свисти. Никто из частников не пользуется солнечной и ветряной енергией той что они себе установили. Кроме конечно тех хозяйств к которым не подведены ЛЕП. Покатайся вокруг Киева где установлены ветряки. Все они в 90% времени стоят недвижимые и только иногда крутятся при порывах ветра и то в холостую.
А если ты предлогаешь смешивать *дорогую зеленую енергию* с дешовой атомной и так лучше смешай свою еду с дерьмом и жри. При етом чтобы дерьма у тебя было 90%.
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23.10.2020 12:15 Відповісти
Алексу Суровому пишу ще раз, вже особисто.Якщо прочитати першу стрічку мого коментаря, то там написано, що люди встановили на свої дахи і городи сонячні модулі. А Ви мені і всім розповідаєте за вітряки. Я знаю про що пишу. При заключеня договора на отримання "зеленої енергетики" там все вказується - власник використовує вироблену електроенергію для себе, надлишки продає. І сам власник монтує свою міні сонячну НЕ ВІТРОВУ, станцію у своєму дворі, то облєнерго зобовязані до нього монтувати свою лінію і брати у нього надлишки. Куйтуйте самі своє "дерьмо". А то що в мене "дерьма" більше 90 % Ви вже куштували? Сподобалось?
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23.10.2020 12:46 Відповісти
Ты настолько тупое и лживое ахметовское что тебя хочется ****нуть.
*зеленая енергетика* аж никак не может работать с атомной. Потому что атомная енергия ето тебе не бензогенератор который можно включать и или выключать на пару часов когда нет ветра или солнца. *зеленая енергетика* работает только в тандеме с Ахметовскими ТЕС, которые работают на угле закупаемом у окупантов. так что ето твой Ахметов и Петя пособники и финансисты окупантов.
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23.10.2020 12:22 Відповісти
Для ALEX SUROVV. Не нервуйте і не брешіть будь ласка. Для Вас повідомляю, що вся виготовлена електроенергія різними одиницями (генерація) поступає в едину ежергетичну систему, яку контролює диспетчер і ТЄЦ і "сонячна" і атомна і "вітрова". Різниця в лічильнику, по якому гарантований покупець перечисляє гроші по тому тарифу, який записаний в договорах. А Ви розумієте так, що реально беруть у відра і змішують? Вам моя порада. Не ображайте людину, яку не знаєте. Я до Ахметки маю таке відношення, як Ви до Марса. Викинбьте із свого лексікона слово "дерьмо", а то скоадається таке враження, що Ви тільки і в ньому розбираєтеся. Але по тексту і Вашій думці просліджується якесь відношення до Бені, бо якраз цими питаннями займається Беня і Петя ніякого відношення до цього не мав і не має. Чи можливо у нього є "Центрєнерго", чи ДЄТЄК, чи атомна, чи сонячна станція? Не брешіть.
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23.10.2020 12:54 Відповісти
Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство - Цензор.НЕТ 7061
- Ціна в країні найвища у Європі. Країна по єкономічному станну остання у Європі.

- "Прості люди" незовсім "прості" :пересічному назараз економічно не вигідно "для себе" купувати "зелене" обладнання - немає окупності навіть через "п*ять" років. А за цей період обладння вже буде потребувати оновлення. І так "бег по кругу, по кругу без конца"...
Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство - Цензор.НЕТ 4550 - "Смешались в кучу кони, люди..."У Бені і Гєруса не має ТЕЦ: Рахметов монополіст у ТЕЦ та "зеленой енергетіке", тому "атомниє" вимикали виключно заради Рахмєтова...

Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство - Цензор.НЕТ 6077 А може й бути ще гірше:
...В дни без солнца и ветра немцы вынуждены закупать электроэнергию у других стран, а солнечные и ветреные периоды продавать избыток своей энергии за бесценок

"Зеленая" энергетика Германии из-за особенностей своего функционирования подрывает европейский рынок электрической энергии. Об этом говорится в статье "ВИЭ-энергетика Германии стала проблемой всей Европы" информационно-отраслевого портала Eenergy Мedia.
Сегодня ВИЭ-энергетика Германии перекрывает более 35% ежегодного потребления электроэнергии посредством ветровых и солнечных электростанций.

В то же время, чаще всего фактическое количество произведенной "зеленой" электроэнергии составляет только часть установленной мощности, а в отдельные дни - без ветра и солнца - генерация вовсе может упасть до нуля...
Аналитики подытожили, что попытка перехода к возобновляемым источникам в качестве основы энергетической системы ФРГ - план Energiewende - уже значительно снизила экономическую эффективность страны.
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23.10.2020 12:39 Відповісти
Нічого не допоможе, бо бородата бабушка вирішили купувати російське вугілля і російську електроенергію.
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23.10.2020 11:55 Відповісти
Зелена енергетика працювала, а Центренерго і Енергоатом були прибутковими ще в 2018 році. Шо ж сталося?)
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23.10.2020 12:02 Відповісти
Та какие там прибыли.
Его который год уже загоняют. Раньше Петя с Ринатом, теперь Ринат со своими падаванами в правительстве.
Выравнивать тепловозов и зелепопов за счет атомной генерации уже лет 10 как вошло в привычку
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23.10.2020 18:09 Відповісти
а не пойти бы вам нах. со своим Ахметовым и вашими *зелеными тарифами*? Продавайте свою *зеленуюенергию* в Европу. Ах да, Европейцам нах. нужна ваша сверхдорогая сезонная енергия.
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23.10.2020 12:09 Відповісти
Мы то можем их посылать, а государство - нет. Международное соглашение, однако... Самое страшное, что оно продалжает действовать
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23.10.2020 12:21 Відповісти
Ну государство же выиграло суд у Газпрома по договору *БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ*. Почему же ето же государство не может выиграть суд у какого то Ахметова подписавшего точно такой же кабальный договор *БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ*? Украина движется в пропасть. У нас война, нищета и епидемия, а нам нужно платить миллиарды Евро банде Ахметова и КО за воздух. При етом етт договор *бери или плати* подписанный в ЕВРО-валюте. Вы представляете что будет если гривна упадет в цене и 1 Евро будет стоить пол украинской зарплаты, которую мы вынуждены будем отдавать Ахметову и КО?
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23.10.2020 12:26 Відповісти
Если государство не имеет желания судиться с бенефициарами этой аферы, смею предположить, что они и есть государство Украина
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23.10.2020 12:31 Відповісти
ALEX SUROVV держава виграла суд у гаспрома по газовим договорам, який вони поставляли, а не ми виробляли. Тут інше. Інвестори підписали договора і гарантії, що вкладуть в "зелену енергетику" свої кошти і на такий-то період мають отримувати такий-то тариф. Представники держави все підписали, тим більше що в нас проблема із вуглями антрацитних пород на яких працюють ТЕЦи, що залишилися на Донбасі, окрім здається Ладижинської, яка працює на марках вугілля ГР, що виробляється на шахтах Західного Донбасу. Але пан Герус і пан Беня, з мовчання гаранта закупляють вугілля в агресора, крім вугілля купляють електроенергію через посередників, де можна вкрасти. А наші підприємства "зеленої енергетики" і навіть по одному енергоблоку АЕС відключають периодично, бо є надлишки генерації. Ось чому "Укренерго" банкрот на мільярди, "Центренерго", де є відсотки властності бородатої бабушки у великому мінусі, хоча до 2018 року були великі прибутки.
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23.10.2020 13:03 Відповісти
Не рассказывайте мне про бородатую бабушку. Еще до бородатой бабушки я видел пздц который творит Гудок и его банда в мошенничестве с *зелеными тарифами*. Вас ничего не удивляет что *зеленая енергия* вырабатывает только максимум до 8% всей енергетики а потребляет все 28% денег из бюджета тоесть с наших карманов? При сегодняшней ситуации в стране ето все равно что весь общественный транспорт утилизировать и закупить пару десятков *зеленых* автомобилей Тесла и сказать что ето путь в лучшую жизнь.
Насчет отключения Блоков АЕС. Почему их отключают или продают електроенергию за бесценок за бугор а не продают украинцам? Я неоднократно обращался в Киевобленерго принадлежащее банде Ахметова, и мне не дали подключить 20кВт для отопления дома и ночной тариф сославшись что не хватает мощностей. И в ето же время я каждый день смотрю по телевизору как Петя и Ахметов закрывают Енергоблоки и утилизируют Мегаваты енергии на миллиарды гривень потому что ее некуда девать.
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23.10.2020 13:17 Відповісти
Навіщо Ви знову маніпулюєте. Навіщо Ви приплітаєте до "зеленої енергетики " Петю? Яке він до неї має відношення? Вже півтора року країною, в прмямому смислі слова -рулює пан Володя із Кривого Рогу. Ви і запитайте в нього, навіщо він дозволяє продавати дешеву атомну за кордон і на заводи олігархів Бені, Ахметова, Пінчука,Фірташа, Новінського, Григоришина, а людям збуває дорогу? Чому він так робить? Ви знаєте, що крім Ахметова сонячні електростанції в Україні за свої кошти будували французи, шведи, канадійці, німці та інші інвестори з інших країн? Ви знаєте, що крім своїх грошей, які вони вложили в це бідівництво вони дали можливість працювати багатьом заводам в Україні для виготовлення обладнання, починаючи від конструкцій, кабеля і до трансформаторів. Бо по закону забудовник має використати певнимй відсоток імпортного обладнання, наприклад модулів і інверторних станцій, які поки що Україна не випускає, а інше використовувати тільки українське? А скільки людей із України працює на проектних,монтажних, земляних роботах.? А скільки працюють по обслуговуванню? А скільки поступає коштів при розмитненню обладнання, яке ввозиться за кордону? Це набагато більші кошти, чим Ви підрахували продажу "зеленої енергетики". Ці кошти пішли в бюджет і великі зарплати будівельникам і обслузі.
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23.10.2020 13:38 Відповісти
А почему мы постоянно критиковали Януковоща когда Петя уже несколько лет правил страной? Потому что Петя перед уходом, в 2019 подарил Ахметову еще парочку Обленерго и подписал с Ахметовым договор о введении новых мощностей для расширения *зеленых тарифов* до 2030 года. Так же Петя пообещал Ахметову и ЕС повышение тарифов для населения в 2-3 раза уже к концу 2019 года. Теперь пожинаем Петины плоды.
И зачем вы несете чушь если не разбираетесь в етом ни***я? Какое оборудование производитсы в Украине? Я уже сколько раз кидал конкретные ссылки, что все оборудование для *зеленых тарифов* импортное и завозится без уплаты пошлин и налогов по льготному коридору. Кстати ето тоже заслуга именно Пети. Так что кроме выкачки денег ета ваша *зеленая енергетика* ничего Украине и украинскому народу не приносит хорошего. Такую *енергетику* только врагу желают.
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23.10.2020 13:47 Відповісти
А навіщо я Вам маю вірити. Якщо Петя мав намір повишати тарифи для підприємств Ахметова, то де меморандум, засідання Кабміна (бо це вони приймають такі рішення разом із ВР, а не призедент), де договора? Ви знову займаєтеся маніпуляцією. Бо при Порошенко ніхто не збирався щось повишати, хоча дійсно олігархи цього дуже бажали і через свої телепрограми на своїх канах зщапускали різні фейки. А ось є правдою те, що після Гройсмана і Порошенко пан Зеленський і його монобільшість у ВР і його камбін зо всіма силовими блоками дали можливість Ахметову, Фірташу,Григоришину, Медведчуку і Новінському отримувати кошти окрам оплати за газ, ще й за його транспортування окремим платіжним документом.
Що стосується обладнання, то Ви знову пишете неправду. При будівництві сонячної електростанції власник спочатку отримує землю під забудову і звичайно робить проекту документацію взявши всі дозволи і в тому числі, наприклад облєнерго, куда будуть скидати генерацію. По обладнанню я вже писав і не бажаю повторюватися. Якщо Ви побудуєте виключно на іноземному обладнані, то на наступний день до вас прийдуть із карною справою. Має бути облвязково відсоток українського обладнання і не як про іншому. Знайдіть законодавчу базу і там все розписано, починаючи з проектної і тендерної документації....
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23.10.2020 14:04 Відповісти
Навіщо Ви приплітаєте до "зеленої енергетики " Петю? Яке він до неї має відношення?

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Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство - Цензор.НЕТ 7273 Прямоє...О том, що будуть проблеми з оплатою "зеленої" енергії попереджали ще у 19 році.

А цю "свиню" (як і багато інших) підсунув громадянам папєрєднік....

....Украина поставила амбициозную цель поднять процент использования возобновляемых источников энергии с нынешних восьми до 11 процентов в следующем году и до 25 процентов к 2035-му.
Чтобы «уложиться в срок», государство платит частным производителям за солнечную и ветровую энергию по особым тарифам, которые вдвое превышают аналогичные тарифы в странах - членах ЕС.
По оценкам Министерства энергетики, рост числа электростанций приведет к значительному увеличению суммы платежей: в 2018 году она составила более 600 миллионов долларов, но к 2021 году достигнет примерно 1,5 миллиарда.
Критики считают, что в долгосрочной перспективе ситуация может негативно сказаться на зеленой энергетике Украины.
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23.10.2020 13:56 Відповісти
Я не буду з Вами сперечатися. Лише факти. При Петі все працювало і в тому числі "зелена енергетика" і приносила прибутки. Все, що я мав сказати. Дай дурню металеву кулю, то він і її розіб*є.
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23.10.2020 14:13 Відповісти
Так, сенсу нема сперечатися..."При Петі" "все працювало" тому, що у населення ще була "матеріальна подушка". Ковін "з*їв" заощадження - нема чим платити "інвесторам" подвійну ціну.
Петя замутив - от нехай й оплачує зі своєї кишені ціну своїх похибок.
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23.10.2020 14:52 Відповісти
Я думаю, что этой веревочке тоже скоро конец будет.
Большая часть работающей энергетики государства в руках одного человека - это не норм.
Министр карманный.
Премьер карманный.
Эксперты такие же.
Инвестора подставные.
Статьи - чисто заказухи по темникам.

И типа никто этого не замечает.
При этом, да, получить ТУ в ДТЕК на пару киловатт или перезаключить договор - это семь кругов ада
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23.10.2020 17:48 Відповісти
Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство - Цензор.НЕТ 6090 Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство - Цензор.НЕТ 6090 Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство - Цензор.НЕТ 6090 Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство - Цензор.НЕТ 6090
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23.10.2020 17:49 Відповісти
на хрена нам простым пенсионерам ваша сраная зеленая, в пять раз дорогущая знергетика По 4.50-5.00 гривен \за квт?? Нам-бедному населению, достаточно и устраивают цены на тепло-электроэнергию и по 1 гривен\ за кВТ.!! ТАК что идите в жопу к Грете Тумберг, со своими солнечными батареями, ветровой энергетикой и т. д..Толкайте свою зелёную энергию ворюгам -олигархам, на промышленность Ахметову. Бени , королеской, фирташу. пинчуку. новинскому. таруте. братьм клюевым и прочим не бедным ворам Украины
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23.10.2020 13:08 Відповісти
Так воно і було. "Зелена" плюс атомна і виходила середня ціна, бо якщо я не помиляюся то атомна коштує 0,60 коп. Але її недостаньо для задоволення потреб населення і підприємств, ТЕЦи почали закупляти вугялля антрацитних порід за кордоном: США, ПАР, московії та інших, бо ТЄЦи побудовані на спалювання антрацитних пород, які видавав Донбас. Але Донбас окупований засрашкою і дуже багато писунів, які і зараз пишуть кричали, що купівля вугілля по формулі "Ротердам+" дуже дорого і відмінили цю формулу. Вийшло, що без формули вугілля стало набагато дорожче і "Ротердам+" було правильним рішенням. Більше всіх волали за це Беня і московія. Вони свого досягли Беня з одобрямс президента закупляє російське вугілля, яке фактично виробляється на окупованих територіях для генерації на "Центренерго" і входять в залежність до засрашки, яка при знищенні сонячної і вітрової енергетики в Україні підніме ціни. Крім закупки вугілля, Беня і ще деякі "бізнесмени" напраму з росії і Білорусі поставляють електроенергію. В зв*язку з цим, на ринку електроенершгію є надлишки в генерації і дают команду відімкнути вітвору, сонячну і атомну (окремі блоки), щоб дати можливість одній бородатій бабушці вести бізнес з окупантом і мати надприбутки.
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23.10.2020 13:26 Відповісти
Вы хоть себя слышите? Вы утверждаете что Атомной енергии не достаточно для нужд населения поетому енергоблоки АЕС и закрывают потому что у нас профицит електроенергии? Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство - Цензор.НЕТ 7857
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23.10.2020 13:32 Відповісти
Я себе дуже добре чую. В Україні є Чорнобильська, Південноукраїнська,Запорізька (Енергодар) Хмельницька (Нітишин), Рівненська АЕС від яких генерація йде через потужну підстанцію 330- КВт в загальну енергосистему, яка зо всіх боків має підпитку від ТЄЦ, сонячних, вітрових станцій. Бо електроенергія при транспортуванні втрачається. І "сонячні електростанції" вночі не працюють і замість енергії, яку вони виробляли днем вливається атомна та інша. Іншими словами - є великий казан, куди все зливають і великою кількістю проводів з нього потребляють. Влітку більше, взимку менше.
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23.10.2020 13:52 Відповісти
Да вы шо?
А может основной собственник зеленой и тепловой генерации по фамилии Ах -какой чудесный человек, с помощью карманного премьера Шмыги и своей бывшей работницы Буси - нынешней ио мининистра энергетики, кончают атомку?
В угоду зеленки и ихних ТЕС.
И проплачивают этих всех чудо экспердов и журналюг, чтобы ваяли подобные статьи-высеры, формируя общественное мнение.
Учите матчасть.
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23.10.2020 17:39 Відповісти
А з якого такого дива треба "захищати" бізнес тому, що вони не дотримали надприбутки, ще й спекулюють ніби,то втратою вартості товарної продукції. Ей, пройдисвіти з великої дороги, то що пересічний українець Вам має платити завищені тарифи, бо ви собі задумали "пристойний бізнес" як викачати мільярди з державного бюджету. Нікому, крім вас самих, ця зелена енергетика не потрібна, коли в країні надлишок дешевої атомної енергетики. Навчіться жити за загальними правилами світового бізнесу. Коли у світі криза, воно волає за втрачені надприбутки. Тіштися тарифами 1,6 грн. + 10% (прибутку), а не фіг 300-400%. А відповідь пошукайте у Зе команди і її лідера "Я Вам нічего не должен", а ще спитайте у вкладчиків 2009-2014 років де їхні власні кошти, а ще пенсіонерів, у котрих пенсія знизилась в 3 рази на фоні галопуючої інфляції. А вони ниють та плачуться "Ой, мені прибуток урвався, довго чекати з низьким рівнем прибутковості щоб купити яхти і вілли в Іспанії", бо держава і її народ не хоче платити завищених тарифів та дотувати Ваш грабіжницький (для простого українця) бізнес, ой де той омбутсмен від бізнесу. А щодо меморандуму (а це документ про ніщо, так про задекларовані наміри) і до виконання нічого не зобов"язує. Тому, коли в Україні державний бюджет буде понад 1 трлн. доларів (а не гривень), середня зарплата понад 2 тис. дол., зарплата вчителів у 4 тис. доларів ( а не гривень), а пенсія понад 1 тис. дол. США, тоді можна буде думати і про зелені тарифи. Дивні, але надто настирливі мрійники. Але мріяти можна усім і рахувати нездійсненні мільйонні прибутки, дивлячись високо в небесну далечінь.
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23.10.2020 13:11 Відповісти
Ну да. И никто не говорит о намеренном ослаблении атомной отрасли.
Ни слова о коррупции при составлении энергобаланса.
О том, что Минтоп топит за хозяйскую зеленку.
О том, что Буславец выполняет стратегию ДТЕКа, а не стратегию государственной энергополитики.
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23.10.2020 17:44 Відповісти
А Ви її відключіть. Об'явіть страйк. І побачимо чи Українцям стане гірше?
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23.10.2020 13:41 Відповісти
А они что не отключают каждую ночь СЕС (когда заходит солнце) и каждый день ВЕС (когда нет ветра)? Вся ета *зеленая енергетика вырабатывает мизер до 5% електронерегии не стоит даже того чтобы про нее говорить не то чтобы ее дотировать ежегодно десятками миллиардов..
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23.10.2020 18:42 Відповісти
Це так через окремих писунів олігархи досягають свого. Вкладають у вуха народу, що "зелена енергетика" погано, бо там нічого не вкоадеш, а російське вугілля добре. Я нікого не збираюся захищати, але подивяться розвинені країни Англію, Німеччину, Чехію, Голландію.. який там відсоток "зеленої енергетики". Самі великі маніпуляції на закупівлі і використанню вугілля на ТЕЦ - підтасовка якості вугілля його фізичними та хімічними властивостями, зокрема виходом летких речовин, питомою теплотою згоряння, вологістю, зольністю і вмістом сірки. Нормальні країни відмовляються від вугілля, а Беня і Ахметка нас туди затягують.
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23.10.2020 14:10 Відповісти
Для клоунів від величі зеленої енергетики, ніхто не каже що зелена енергетика це погано, як і гіперлупи, а до цього треба економіці дожити щоб таке собі можна дозволити. Хіба хто проти вітрової чи іншої не шкідливої енергетики, всі дружньо за, але не за чужий рахунок, бо народу на ту енергетику у 4-5 раз завишених тарифів -просто начхати. А щодо "писунів олігархів" ,то хочу таких писак заспокоїти. Поки найбільший олігарх країни А. є найбільшим власником Зе-енергетики, а другий найбільший олігарх є хрещеним батьком Зе-команди, у країні порядку не буде, а буде вугілля з ротердам + і газ із дюсельдорського хабу, а реверсом будуть тішити та дурити народ. А зеленим від енергетики, не плачтесь, землі Ви викупили у її народу? Ні, покажіть обгрунтування тарифів (вартість одиниці виробленої енергії та + рентабельність), тоді можна предметно говорити, а хто не хоче, то біжіть до Зе-команди по няню чи омбутсмена і поплачтесь, особливо під час повного хаосу в економіці та кризи неплатежів.
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23.10.2020 17:01 Відповісти
Стоя аплодирую!!!!
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23.10.2020 17:34 Відповісти
Опять двадцать пять.
А кто инвесторы?

Одни наши рожи

И герус тут как тут. Отстаивает интересы повелителя Підприємства зеленої енергетики закликали бізнес-омбудсмена захистити галузь від штучної кризи неплатежів, - Європейсько-Українське енергетичне агентство - Цензор.НЕТ 2830
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23.10.2020 17:33 Відповісти
Звичайно, що наші інвестори) Один раніше через НБУ робив докапіталізацію свого банку на мільярдні суми, а інший тепер через інвестфонди підтримує свій бізнес. Капєц!!!
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23.10.2020 17:48 Відповісти
Давайте еще омбудсмену жаловаться) Может в ООН напишете?))))
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23.10.2020 17:42 Відповісти
Пусть Буславец напишут. Она отработает)))
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23.10.2020 17:51 Відповісти
Буславец палєвно))) Типу ніхто не знає, хто її поставив і кому має відпрацьовувати))) Запропонуй ще Шмигалю написати, щоб зовсім палєвно було)
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23.10.2020 17:54 Відповісти
Пофиг, что палевно, деньги не пахнут
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23.10.2020 17:58 Відповісти
там вообще большой вопрос - её из ДТЕКа уволили или она до сих пор на ставке паралелльно с министерством)))
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23.10.2020 18:11 Відповісти
Блін. Малий бізнес потерпає від збитків по короновірусу, а вони жаліються омбудсмену. Всі розповідають про підтримку малого та середнього бізнесу, а підтримують тільки олігархів через їх інвестфонди
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23.10.2020 17:46 Відповісти
в стране жопа. население тарифами раком поставили. И те же собственники энергокомпаний через подставных инвесторов пытаются дополнительно нагнуть бюджет и получить сверхприбыли.
вся энергетика страны работает на одного олигарха
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23.10.2020 17:54 Відповісти
І за рахунок всього населення
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23.10.2020 17:55 Відповісти
Собрались наши инвестора, бедные и несчастные и решили, что мало они еще с бюджета получили)))
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23.10.2020 17:50 Відповісти
Да какие там инвестора?
Фунты подставные
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23.10.2020 17:55 Відповісти
А где весна?))) Опять прошла мимо((( Как качали наши липовые инвестора с бюджета так и будут качать
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23.10.2020 17:59 Відповісти
Країна в кризі, корона шурує у всю, а їм мало( Інвєстори. Наші повиводили гроші в офшор і качають далі гроші з бюджету. І по фігу, що люди хворіють, аби своє урвати
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23.10.2020 17:53 Відповісти
Вы думаете там кто-то о людях думает?
Там вопрос сверхприбылей. Пусть расскажут что за инвестора? И откуда деньги у этих инвесторов, где заработали, откуда вывели
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23.10.2020 17:59 Відповісти
Пусть продают свою "дешевую" современную зеленую энергию тем ворюгам, которые на ней сейчас пытаются сверхприбыли заработать. Ахметовым коломойским ключевым и всем остальным.
По полной ее себестоимости. Нахер надо нашей стране такая чудесная энергетика и такие инвестора, которые кончают экономику
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23.10.2020 18:03 Відповісти
 
 