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Тернополь сможет выйти из "красной зоны" уже через неделю, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Тернополь сможет выйти из

Город Тернополь, вероятно, сможет выйти из "красной зоны" карантина уже через неделю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"При условии сохранения позитивной динамики город Тернополь сможет выйти из "красной зоны" уже через неделю", - отметил глава Минздрава.

Уровень заболеваемости в Сумах, которые также находятся в "красной зоне", вторую неделю подряд превышает показатель 900 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, сегодня комиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинное зонирование в Украине, которое начнет действовать с 26 октября. Согласно ему, Тернополь попал в "красную зону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество административных единиц в "зеленой" зоне за неделю сократилось с 54 до 27, 100 - вошли в "красную" зону, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Зараз в червоній зоні є міста, в яких корону і не фіксували.
Отак рознесли люди, з одного пацієнта.
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23.10.2020 11:39 Ответить
Я уже месяц недоумеваю, как область, в которой практически ежедневно выздоравливает больше, чем заболевает, вообще, туда попала.
Свобода и матькивщина в пролете и надо их наказать?
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23.10.2020 12:33 Ответить
 
 