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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Почти половина кандидатов на местных выборах – женщины, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Почти половина кандидатов на местных выборах – женщины, - ОПОРА

В гражданской сети "ОПОРА" заявили, что среди кандидатов в органы местного самоуправления всех уровней 55% составляют мужчины.

Об этом сказала председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на пресс-конференции 23 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Мы понимаем, что на этих выборах впервые по-настоящему работает гендерная квота, которая является обязательной для регистрации списка политической партии. В первой пятерке должно быть зарегистрировано двое - до трех представителей разного пола и общее число мужчин, которые баллотируются на этих выборах составляет 55%, 44,2% - это женщины и есть у нас интересная норма, что у 0,3% по техническим причинам пол не удалось определить, он не был указан в соответствующих базах данных, в том числе и в официально опубликованных данных от избирательных комиссий территориального и центрального уровня", - сказала Айвазовская.

Согласно данным "ОПОРЫ", в областные советы баллотируется 57% мужчин и 43% женщин, похожая ситуация и с выборами в райсоветы.

В громадах с количеством избирателей менее 10 тысяч среди претендентов больше женщин - 56%.

В то же время в организации отмечают, что первый номер, который гарантированно получит место в совете громады, города, района или области, как правило, отдают кандидату мужского пола - только 22% женщин получили такое место.

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Корабельні сосни теж пхнуться до корита. Баби да, баби да.
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23.10.2020 13:08 Ответить
Почти половина кандидатов на местных выборах – женщины, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 8723

...
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23.10.2020 13:40 Ответить
Почти половина кандидатов на местных выборах – женщины, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9278 И шо не одного трансвестита?
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23.10.2020 13:16 Ответить
"...у 0,3% по техническим причинам пол не удалось определить..."
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23.10.2020 13:42 Ответить
Ура?
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23.10.2020 13:42 Ответить
В мэры Киева идёт гражданин Мацковии, ( Пальчевский): являвшийся доверенным лицом Зеленскага на выборах в президенты,и бравший анализы у Чма на наличие наркотиков в организме.
Сюр! Днище!
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23.10.2020 13:43 Ответить
у 0,3% по техническим причинам пол не удалось определить, он не был указан в соответствующих базах данных, в том числе и в официально опубликованных данных от избирательных комиссий территориального и центрального уровня Почти половина кандидатов на местных выборах – женщины, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 826
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23.10.2020 13:43 Ответить
 
 