Майже половина кандидатів на місцевих виборах - жінки, - ОПОРА

У громадянській мережі "ОПОРА" заявили, що серед кандидатів в органи місцевого самоврядування всіх рівнів 55% становлять чоловіки.

Про це сказала голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська на пресконференції 23 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розуміємо, що на цих виборах вперше по-справжньому працює гендерна квота, яка є обов'язковою для реєстрації списку політичної партії. У першій п'ятірці має бути зареєстровано двоє - до трьох представників різної статі і загальна кількість чоловіків, які балотуються на цих виборах становить 55 %, 44,2% - це жінки і є у нас цікава норма, що у 0,3% з технічних причин стать не вдалося визначити, вона не була зазначена у відповідних базах даних, в тому числі і в офіційно опублікованих даних від виборчих комісій територіального та центрального рівня", - сказала Айвазовська.

Згідно з даними "ОПОРИ", в обласні ради балотується 57% чоловіків і 43% жінок, схожа ситуація і з виборами в райради.

У громадах з кількістю виборців менше 10 тисяч серед претендентів більше жінок - 56%.

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Водночас в організації зазначають, що перший номер, який гарантовано отримає місце в раді громади, міста, району чи області, як правило, віддають кандидату чоловічої статі - тільки 22% жінок отримали таке місце.