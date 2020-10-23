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Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам

Половину урожая картофеля со своих соток захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отдал бойцам ОМОНа.

Об этом со ссылкой на "Радыё Свабода" сообщает Цензор.НЕТ.

Половина урожая картофеля, который семья Лукашенко собрала на своем участке, отправлена ОМОНу, говорится в заметке со ссылкой на провластный телеграмм канал.

Ранее свою картошку Лукашенко возил в Москву своему коллеге Владимиру Путину, дарил журналистам из своего пула, делился с ближайшим окружением, напомнили в белорусской службе "РС".

Читайте также: Лукашенко отменил провластный "супермитинг" в Минске, в регионах его бойкотировали
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Топ комментарии
+15
На месте его опричников следовало б задуматься - ворует миллиардами, а платит тем, на ком держится, картошкой.
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23.10.2020 15:47
+8
Не, ну а че - скоро денег не будет, а с омоном надо же как то рассчитаться
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23.10.2020 15:48
+7
Лукошенко - преступник как и путин. Просто они богатые - и все! Но преступники .
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23.10.2020 15:45
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Лукошенко - преступник как и путин. Просто они богатые - и все! Но преступники .
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23.10.2020 15:45 Ответить
Богатые - это Цукерберг, Безос, Гейтс, Брин, .
А эта тварь, как и )(уйло, как и ахметов или коломойша - нищие, а не богатые,
потому что деньги, которыми они пользуются, не их - они украли эти миллиарды у народа.
И по законам любой адекватной страны должны сидеть в тюрьме за вороство в особо крупных масштабах.
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23.10.2020 16:15 Ответить
Остання трапеза злодія перед ешафотом...
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23.10.2020 16:55 Ответить
На месте его опричников следовало б задуматься - ворует миллиардами, а платит тем, на ком держится, картошкой.
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23.10.2020 15:47 Ответить
Радиосвободы решила мемасиков подкинуть. Рукалицо
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23.10.2020 15:48 Ответить
Не, ну а че - скоро денег не будет, а с омоном надо же как то рассчитаться
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23.10.2020 15:48 Ответить
Виллы-будет обещать,что бы дупло его спасли(от лопаты). Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам - Цензор.НЕТ 6632
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23.10.2020 16:22 Ответить
Голодают ?
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23.10.2020 15:49 Ответить
пожадничал...нафига ему оставшаяся половина будет,если омон не справится Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам - Цензор.НЕТ 2372
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23.10.2020 15:49 Ответить
Будет картохой отстреливаться?! ))
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23.10.2020 15:54 Ответить
кто картошку, кто билеты на квартал Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам - Цензор.НЕТ 2048
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23.10.2020 15:49 Ответить
хто 4000 $ і посадками весною на вуха.
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23.10.2020 16:13 Ответить
А вторую половина Путену - надо ж как-то кредит отдавать.
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23.10.2020 15:49 Ответить
Не думал я шо он такой жлоб ! ))
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23.10.2020 15:49 Ответить
Как кстати, ведь голод косит омоновцев..
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23.10.2020 15:49 Ответить
Довёл страну, что омон за ведро картошки людей безбожно лупит.
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23.10.2020 15:51 Ответить
Великолепно и в который раз прокололся колхозник! Отдал половину! Но многим. А себе как бы одному тоже половина. Как комуняки в своё время поступали. Надо было поштучно выдавать лягавым! По одной бараболе, но абсолютно всем лягавым страны.
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23.10.2020 15:52 Ответить
И зону топтать пополам будут!
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23.10.2020 15:52 Ответить
капусты он овалил им тоже поди не мало. но без шума и медийной пыли.
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23.10.2020 15:53 Ответить
В очко им затусовать ту картоху ... Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам - Цензор.НЕТ 2181
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23.10.2020 15:55 Ответить
А картошка та наколотая.
Омоновец съел одну, а рука за второй тянется)))
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23.10.2020 15:57 Ответить
Новость про ботву.
Проходим мимо.
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23.10.2020 16:00 Ответить
Вспомнилось как Мадуро награждал своих силовиков туалетной бумагой...
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23.10.2020 16:05 Ответить
Как же теперь ***** без его картошки? Ягелем перебиваться будет?
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23.10.2020 16:06 Ответить
Це найвища ступінь визнання у Біларусі.
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23.10.2020 16:11 Ответить
Урожай 2015 года.
https://news.tut.by/kaleidoscope/460706.html
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23.10.2020 16:16 Ответить
даже не знаю чей клоун грустнее наш или тамошний
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23.10.2020 16:27 Ответить
A putleru ego sestiorka bulbi nenaberiot?Tolko banditam otdal?
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23.10.2020 16:35 Ответить
Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам - Цензор.НЕТ 3160 Лукашеску такой же клоун, как и Бубочка.
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23.10.2020 16:40 Ответить
Значит ОМОН теперь с карьтошканом и с драниками.....хммм, веселый тракторист попался.
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23.10.2020 16:45 Ответить
Омоновцам Лукашенко отдаст не только всю картошку.
Далі буде.
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23.10.2020 16:57 Ответить
проклятие сатирика - это когда сама ситуация абсурднее любой шутки про неё.
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23.10.2020 17:17 Ответить
+100
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23.10.2020 17:24 Ответить
Просто она ему зимой уже не понадобится
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23.10.2020 17:27 Ответить
Логічно. Господар повинен годувати собак, а то його покусають.
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23.10.2020 18:20 Ответить
Настоящий картофельный фюрер.
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23.10.2020 18:22 Ответить
Мне нравится скорость, с которой у Луки едет кукуха!
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23.10.2020 19:09 Ответить
Хаха... до слез проржался.. зарплату картошкой омоновцам) Да лука, когда же ты уже брыкнешь то?)
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23.10.2020 19:10 Ответить
злобный клоун. Худшая разновидность.
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23.10.2020 19:33 Ответить
Фотка зачётная. Особенно одинаковые труселя. У дебила и пиар дебильный
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23.10.2020 19:58 Ответить
Я буду чекати невзоровські срєди. З привод бульбєйшества буде відпадний стьоб.
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23.10.2020 20:10 Ответить
дешевые однако мусора в Беларуси.
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23.10.2020 20:23 Ответить
Надеюсь, омоновцы подавятся этим капитаном.
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23.10.2020 21:11 Ответить
Картофаном, подавятся. т9 - говно.
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23.10.2020 21:12 Ответить
 
 