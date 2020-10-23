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Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Половину урожая картофеля со своих соток захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отдал бойцам ОМОНа.
Об этом со ссылкой на "Радыё Свабода" сообщает Цензор.НЕТ.
Половина урожая картофеля, который семья Лукашенко собрала на своем участке, отправлена ОМОНу, говорится в заметке со ссылкой на провластный телеграмм канал.
Ранее свою картошку Лукашенко возил в Москву своему коллеге Владимиру Путину, дарил журналистам из своего пула, делился с ближайшим окружением, напомнили в белорусской службе "РС".
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+15 Goldman Sachs
показать весь комментарий23.10.2020 15:47
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+7 Андрей Андрийко
показать весь комментарий23.10.2020 15:45
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А эта тварь, как и )(уйло, как и ахметов или коломойша - нищие, а не богатые,
потому что деньги, которыми они пользуются, не их - они украли эти миллиарды у народа.
И по законам любой адекватной страны должны сидеть в тюрьме за вороство в особо крупных масштабах.
Омоновец съел одну, а рука за второй тянется)))
Проходим мимо.
https://news.tut.by/kaleidoscope/460706.html
Далі буде.