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Лукашенко отменил провластный "супермитинг" в Минске, в регионах его бойкотировали

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко отменил провластный

Провластный митинг "в поддержку мира, добра и процветания Беларуси", намеченный на 25 октября в Минске, отменен.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радыё Свабода", передает Цензор.НЕТ.

"Основная причина - сложная эпидемиологическая ситуация в стране. Власти защищают население, понимают, что вторая волна коронавируса набирает обороты, поэтому опасаются резкого роста заболеваемости", - говорится в сообщении.

Издание "Наша Ніва" сообщает, о массовом отказе людей ехать на митинг из регионов.

Планировалось, что митинг пройдет возле стелы на проспекте Победителей, а потом состоится шествие до площади Независимости, где не исключалось выступление Александра Лукашенко.

Однако рабочие, монтировавшие сцену на площади Независимости, заявили, что в субботу и воскресенье у них уже объявлены выходными днями. Также разобрали сцену возле стелы.

Телеграм-канал захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко сообщает, что "президент не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга, который организует ФПБ вместе с другими общественными организациями страны".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
звісно кацапи.
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23.10.2020 15:39
+4
Лукашенко всем опротивел. Даже его ядерному электорату-пенсионерам, колхозникам, рабочим.
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23.10.2020 15:25
+3
Шол 2025 год. Лукашенко до сих пор узурпирывает власть. Беларусы носят цветы омоновцам и водят хороводы Лукашенко отменил провластный "супермитинг" в Минске, в регионах его бойкотировали - Цензор.НЕТ 52
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23.10.2020 15:21
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Шол 2025 год. Лукашенко до сих пор узурпирывает власть. Беларусы носят цветы омоновцам и водят хороводы Лукашенко отменил провластный "супермитинг" в Минске, в регионах его бойкотировали - Цензор.НЕТ 52
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23.10.2020 15:21 Ответить
Указом Лукашенка 25 октября в Минске отменяется..
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23.10.2020 15:22 Ответить
Это хорошо , что на северной границе не до нас . У них митинги , у нас выборы .
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23.10.2020 15:23 Ответить
Не смешно. Цветы это психологическая тактика. Уже давно не носят.
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23.10.2020 15:24 Ответить
Лукашенко всем опротивел. Даже его ядерному электорату-пенсионерам, колхозникам, рабочим.
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23.10.2020 15:25 Ответить
тобто, в Білорусі антимайдан скопитився навіть не розпочавшись )))
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23.10.2020 15:27 Ответить
Лукашенко просидел 30 лет. Янукович 3 года. Две ненормальные крайности. Не знаю даже кто тупее, белорусы или украинцы.
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23.10.2020 15:33 Ответить
звісно кацапи.
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23.10.2020 15:39 Ответить
Лукашенко скасував провладний "супермітинг" у Мінську, в регіонах його бойкотували - Цензор.НЕТ 5811 Лукашенко скасував провладний "супермітинг" у Мінську, в регіонах його бойкотували - Цензор.НЕТ 5811 Лукашенко скасував провладний "супермітинг" у Мінську, в регіонах його бойкотували - Цензор.НЕТ 6035

Точняк. Их вертел на бую и тот и другой)
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23.10.2020 17:34 Ответить
Спихнул на коронавирус. Не видел, не видел - а тут увидел.Прозрел!
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23.10.2020 15:54 Ответить
лука понял свою ошибку...что надо было не силой пугать, а короновирусом.....Сейчас объявит чрезвычайное положение и комендантский час в связи с короной...
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23.10.2020 17:39 Ответить
Просто по имеющейся информации, пленных смогли собрать тысяч 20-30 только. И чтобы не позорится перед противоположным митингом-решили вспомнить про вирус. Когда давали разрешение пару дней назад вируса конечно еще не было и в помине.
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23.10.2020 18:35 Ответить
Не назбирали людей , бо всі проти захоплення влади лукашенком .
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23.10.2020 22:44 Ответить
 
 