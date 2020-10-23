Лукашенко отменил провластный "супермитинг" в Минске, в регионах его бойкотировали

Провластный митинг "в поддержку мира, добра и процветания Беларуси", намеченный на 25 октября в Минске, отменен.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радыё Свабода", передает Цензор.НЕТ.

"Основная причина - сложная эпидемиологическая ситуация в стране. Власти защищают население, понимают, что вторая волна коронавируса набирает обороты, поэтому опасаются резкого роста заболеваемости", - говорится в сообщении.

Издание "Наша Ніва" сообщает, о массовом отказе людей ехать на митинг из регионов.

Планировалось, что митинг пройдет возле стелы на проспекте Победителей, а потом состоится шествие до площади Независимости, где не исключалось выступление Александра Лукашенко.

Однако рабочие, монтировавшие сцену на площади Независимости, заявили, что в субботу и воскресенье у них уже объявлены выходными днями. Также разобрали сцену возле стелы.

Телеграм-канал захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко сообщает, что "президент не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга, который организует ФПБ вместе с другими общественными организациями страны".

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