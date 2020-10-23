Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House

По данным соцопроса, на президентских выборах в Беларуси 9 августа Светлана Тихановская получила 52,2% голосов, Александр Лукашенко - 20,6%.

Это в ходе соцопроса выяснили в британском аналитическом центре Chatham House, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Британский Королевский институт международных отношений (Chatham House) провел исследование по принципу Computer Assisted Web Interview (CAWI, Компьютерное веб-интервью) общественного мнения жителей Беларуси. Опрос был проведен среди 899 граждан Беларуси, и статистическая погрешность не превышает 3,27%, утверждают в организации.

"Более 70% респондентов заявили, что считают выборы фиктивными, и только 20,6% респондентов сказали, что проголосовали за Лукашенко. В то же время 52,2% отдали свой голос за его оппонента Светлану Тихановскую, а 13,7% отказались разглашать, как они проголосовали", - говорится в сообщении.

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Британские исследователи делают вывод, что Тихановская "получила либо больше половины голосов в целом — что дало бы ей победу в одном туре — или, по крайней мере, получила достаточно поддержки, чтобы потребовался второй тур голосования".

Опрос показывает, что белорусское общество по существу разделено на три основных кластера. В первую группу вошли люди, которые как поддерживают протесты, так и голосовали за Светлану Цихановскую (43,3% опрошенных).

"Они, похоже, убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а правоохранительные органы применяли насилие и применяли тактику пыток против протестующих", — утверждают британские исследователи.

По данным исследования, эта группа формируется из широкого спектра общества, "причем ее члены не ограничиваются так называемым "креативным классом" — хотя они, скорее всего, из Минска и имеют высшее образование".

Вторую группы в белорусском обществе британские исследователи назвали "зрителями" (33,6%).

Согласно данным опроса ее представители "с наибольшей вероятностью проголосовали "ни за кого из вышеперечисленных" на недавних выборах (39,1% группы).

"Примечательно, что 41,9% респондентов, сгруппированных как "зрители", в целом отказались раскрывать, как они голосовали. Возможно, потому, что некоторые опасались, что участие в опросе общественного мнения может привести к последствиям в случае утечки данных, или просто потому, что некоторые не решались честно ответить на вопрос", — считают британские социологи.

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"Эта группа, как правило, больше поддерживает протестующих, чем власти. По большому счету, "зрители’ сочувствуют требованиям протестующих и считают, что Лукашенко должен уйти в отставку (64%" зрителей’ согласились с этим, только 4% — нет)", — уверены в Chatham House.

"Третья группа – "Оплот Лукашенко" – содержит сравнительно больше пенсионеров и лиц только со средним образованием и включает людей, негативно относящихся к протестам (23,1% нашей выборки)", — рассказали исследователи.

По данным опроса, только 60% опрошенных из группы "оплота Лукашенко" верят в честность прошедших выборов.

"Около половины членов этой группы считают, что необходимо провести честное расследование актов насилия в отношении протестующих", — сообщает Chatham House.

"Те, кто в нашей выборке участвовал в протестах, не планируют сдаваться в ближайшее время. Причем 83,9% из них заявили, что намерены продолжать протестовать до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены", — рассказали британские исследователи.

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Данные опроса также указывают на значительное использование альтернативных, хотя и менее заметных форм протеста и солидарности:

8,6% всех респондентов заявили, что оказывали финансовую помощь протестующим или пострадавшим лицам;

7,3% принимали участие в акциях "от работы к управлению";

5,5% отказывались оплачивать счета за коммунальные услуги.

"Эти выводы лишь подчеркивают очевидное – масштабы нынешних протестов в белорусском обществе беспрецедентны. Согласно опросу, в августе и сентябре каждый пятый взрослый житель белорусских городов принимал участие хотя бы в одном уличном протесте, и это число составляет лишь около половины тех, кто однозначно заявил о своей поддержке протестов", — сделали вывод британские социологи.