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Новости За рубежом Революция в Беларуси
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Беларусь (7520) выборы (24313) Лукашенко (3501) опрос (2616) Тихановская (390)

Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House

По данным соцопроса, на президентских выборах в Беларуси 9 августа Светлана Тихановская получила 52,2% голосов, Александр Лукашенко - 20,6%.

Это в ходе соцопроса выяснили в британском аналитическом центре Chatham House, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Британский Королевский институт международных отношений (Chatham House) провел исследование по принципу Computer Assisted Web Interview (CAWI, Компьютерное веб-интервью) общественного мнения жителей Беларуси. Опрос был проведен среди 899 граждан Беларуси, и статистическая погрешность не превышает 3,27%, утверждают в организации.

"Более 70% респондентов заявили, что считают выборы фиктивными, и только 20,6% респондентов сказали, что проголосовали за Лукашенко. В то же время 52,2% отдали свой голос за его оппонента Светлану Тихановскую, а 13,7% отказались разглашать, как они проголосовали", - говорится в сообщении.

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Британские исследователи делают вывод, что Тихановская "получила либо больше половины голосов в целом — что дало бы ей победу в одном туре — или, по крайней мере, получила достаточно поддержки, чтобы потребовался второй тур голосования".

Опрос показывает, что белорусское общество по существу разделено на три основных кластера. В первую группу вошли люди, которые как поддерживают протесты, так и голосовали за Светлану Цихановскую (43,3% опрошенных).

"Они, похоже, убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а правоохранительные органы применяли насилие и применяли тактику пыток против протестующих", — утверждают британские исследователи.

По данным исследования, эта группа формируется из широкого спектра общества, "причем ее члены не ограничиваются так называемым "креативным классом" — хотя они, скорее всего, из Минска и имеют высшее образование".

Вторую группы в белорусском обществе британские исследователи назвали "зрителями" (33,6%).

Согласно данным опроса ее представители "с наибольшей вероятностью проголосовали "ни за кого из вышеперечисленных" на недавних выборах (39,1% группы).

"Примечательно, что 41,9% респондентов, сгруппированных как "зрители", в целом отказались раскрывать, как они голосовали. Возможно, потому, что некоторые опасались, что участие в опросе общественного мнения может привести к последствиям в случае утечки данных, или просто потому, что некоторые не решались честно ответить на вопрос", — считают британские социологи.

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"Эта группа, как правило, больше поддерживает протестующих, чем власти. По большому счету, "зрители’ сочувствуют требованиям протестующих и считают, что Лукашенко должен уйти в отставку (64%" зрителей’ согласились с этим, только 4% — нет)", — уверены в Chatham House.

"Третья группа – "Оплот Лукашенко" – содержит сравнительно больше пенсионеров и лиц только со средним образованием и включает людей, негативно относящихся к протестам (23,1% нашей выборки)", — рассказали исследователи.

По данным опроса, только 60% опрошенных из группы "оплота Лукашенко" верят в честность прошедших выборов.

"Около половины членов этой группы считают, что необходимо провести честное расследование актов насилия в отношении протестующих", — сообщает Chatham House.

"Те, кто в нашей выборке участвовал в протестах, не планируют сдаваться в ближайшее время. Причем 83,9% из них заявили, что намерены продолжать протестовать до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены", — рассказали британские исследователи.

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Данные опроса также указывают на значительное использование альтернативных, хотя и менее заметных форм протеста и солидарности:

  • 8,6% всех респондентов заявили, что оказывали финансовую помощь протестующим или пострадавшим лицам;
  • 7,3% принимали участие в акциях "от работы к управлению";
  • 5,5% отказывались оплачивать счета за коммунальные услуги.

"Эти выводы лишь подчеркивают очевидное – масштабы нынешних протестов в белорусском обществе беспрецедентны. Согласно опросу, в августе и сентябре каждый пятый взрослый житель белорусских городов принимал участие хотя бы в одном уличном протесте, и это число составляет лишь около половины тех, кто однозначно заявил о своей поддержке протестов", — сделали вывод британские социологи.
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Топ комментарии
+1
Та ні, як так? Що б у біцькі диктатора такий низький рейтинг був, ні ні ні. Он у вати сралін скоро вождем серед шанованих вождей буде.
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23.10.2020 11:02
+1
Но победил Лукашенко Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House - Цензор.НЕТ 6198
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23.10.2020 11:02
+1
Напряженные отношения России и Турции рискует омрачить еще и шпионский скандал. Турецкие спецслужбы задержали заместителя управляющего директора и еще пятерых сотрудников компании Bosphorus Gaz - крупного покупателя российского газа, который до 2018 года находился в собственности «Газпрома».
Эмель Озтюрк и ее подчиненные подозреваются в политическом и военном шпионаже. Как сообщает турецкая пресса, они были пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту «крупной зарубежной энергетической компании». Расследование ведут Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения.
Озтюрк, как считает следствие, как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте с тремя представителями иностранной компании, которой передавала информацию об объемах закупки газа Турцией и ценах. Ущерб от ее деятельности оценивается в миллиарды долларов.
Иностранной компанией, в интересах которой действовала Озтюрк, является «Газпром», сообщает Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их сведениям, российской монополии передавались данные о газовом месторождении, открытом Турцией в Черном море, а также цифры по потокам газа и его стоимости.
Шпионский скандал угрожает переговорам по продлению контрактов на поставки российского газа в Турцию, говорят источники ICIS.
В 2021 году истекает срока договоров на 7,75 млрд кубометров в год, и возможность их пролонгации уже под вопросом из-за конфликтов Москвы и Анкары в Сирии, Ливии, к которым добавилась война в Нагорном Карабахе.
Для Bosphorus Gaz расследование может закончиться отзывом лицензии, не исключает один из участников турецкого газового рынка. У компании есть контракты на импорт 4 млрд кубометров российского газа ежегодно. Один из них - на 0,75 млрд кубов - истекает в 2021 году.
Кроме того, «Газпрому» предстоит договориться о продлении поставок крупнейшему государственному импортеру BOTAS. Один контракт с компанией истекает в 2021 году (на 4 млрд кубометров), а другой - в 2028м (на 16 млрд кубов).
Летом, напомним, Турция практически полностью отказалась от российского газа. Поставки на некогда второй крупнейший рынок после Германии резко снизились с минувшей зимы. В январе это было 2,254 млрд кубометров, в феврале - 1,119 млрд, в марте - 0,394 млрд, в апреле - 0,473 млрд, в мае - 0,342 млрд, а в июне - всего 0,002 млрд.
В июле и августе прокачка возобновились, однако ее объем существенно ниже прошлогоднего - около 0,8 млрд кубометров.
Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который с марта удерживает статус крупнейшего поставщика в страну.
По итогам прошлого года поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз выросли на 27%, и Анкара намерена продолжать их наращивать.
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23.10.2020 11:07
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Правила форума Совет форумчан
Та ні, як так? Що б у біцькі диктатора такий низький рейтинг був, ні ні ні. Он у вати сралін скоро вождем серед шанованих вождей буде.
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23.10.2020 11:02 Ответить
Но победил Лукашенко Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House - Цензор.НЕТ 6198
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23.10.2020 11:02 Ответить
И хорошо: нам еще на севере дуры, руководствующейся принципом "ничего о Беларуси без Беларуси Путина", не хватало.
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23.10.2020 11:09 Ответить
Напряженные отношения России и Турции рискует омрачить еще и шпионский скандал. Турецкие спецслужбы задержали заместителя управляющего директора и еще пятерых сотрудников компании Bosphorus Gaz - крупного покупателя российского газа, который до 2018 года находился в собственности «Газпрома».
Эмель Озтюрк и ее подчиненные подозреваются в политическом и военном шпионаже. Как сообщает турецкая пресса, они были пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту «крупной зарубежной энергетической компании». Расследование ведут Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения.
Озтюрк, как считает следствие, как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте с тремя представителями иностранной компании, которой передавала информацию об объемах закупки газа Турцией и ценах. Ущерб от ее деятельности оценивается в миллиарды долларов.
Иностранной компанией, в интересах которой действовала Озтюрк, является «Газпром», сообщает Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их сведениям, российской монополии передавались данные о газовом месторождении, открытом Турцией в Черном море, а также цифры по потокам газа и его стоимости.
Шпионский скандал угрожает переговорам по продлению контрактов на поставки российского газа в Турцию, говорят источники ICIS.
В 2021 году истекает срока договоров на 7,75 млрд кубометров в год, и возможность их пролонгации уже под вопросом из-за конфликтов Москвы и Анкары в Сирии, Ливии, к которым добавилась война в Нагорном Карабахе.
Для Bosphorus Gaz расследование может закончиться отзывом лицензии, не исключает один из участников турецкого газового рынка. У компании есть контракты на импорт 4 млрд кубометров российского газа ежегодно. Один из них - на 0,75 млрд кубов - истекает в 2021 году.
Кроме того, «Газпрому» предстоит договориться о продлении поставок крупнейшему государственному импортеру BOTAS. Один контракт с компанией истекает в 2021 году (на 4 млрд кубометров), а другой - в 2028м (на 16 млрд кубов).
Летом, напомним, Турция практически полностью отказалась от российского газа. Поставки на некогда второй крупнейший рынок после Германии резко снизились с минувшей зимы. В январе это было 2,254 млрд кубометров, в феврале - 1,119 млрд, в марте - 0,394 млрд, в апреле - 0,473 млрд, в мае - 0,342 млрд, а в июне - всего 0,002 млрд.
В июле и августе прокачка возобновились, однако ее объем существенно ниже прошлогоднего - около 0,8 млрд кубометров.
Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который с марта удерживает статус крупнейшего поставщика в страну.
По итогам прошлого года поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз выросли на 27%, и Анкара намерена продолжать их наращивать.
показать весь комментарий
23.10.2020 11:07 Ответить
Эмм... 899 опрошенных путем веб-интервью... маловата выборка.
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23.10.2020 11:17 Ответить
Выборка, возможно, маловата, но СИЗО в Беларуси переполнены.
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23.10.2020 12:34 Ответить
Да хз. Я в Киеве. Если опираться на вот такие вот опросы и твои слова, то да. А на деле ... я могу сказать из Киева что там никто не сидит, потому что опрошу своих знакомых... в виртуальном мире...

Я просто таким вот опросам... не сильно доверяю. Ладно бы личное интервью с выкладыванием в сеть. А так...
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23.10.2020 12:48 Ответить
Там еще написано, что исследование основано на изучении мнений городского населения всех возрастных групп и обоих полов.
Как они опрашивали 65-летних бабок, пусть даже из города... которые вполне могли голосовать за Луку... опрос умаличвает.

Хотя я удивлен. Даже в такой выборке - ну то есть объективно - умеющего пользоваться зумом городского населения, скорее всего более молодого...
Знающего англ., что немаловажно...
И Саша 3% превращается в Саша уже 20+%.
А если еще учесть всех тех кто постарше... да и села подключить...
Было б небезынтересно сравнить.
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23.10.2020 11:20 Ответить
В сёлах опрос проводили?
Или только в Минске на Партизанском проспекте?
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23.10.2020 11:26 Ответить
В ссылочку заходим в статье на сайт этого самого агентства.
Они проводили опрос путем веб-интервью.
Никто из них никуда не ездил.
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23.10.2020 11:33 Ответить
Когда я читаю такую бредятину, по ссылочкам не перехожу.
Время жаль тратить на эту пропаганду.
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23.10.2020 11:35 Ответить
Ей многие верят.
А я лично вижу это так: несколько европейских специалистов провели опрос не выходя из уютного офиса.
Объективно: они могли его провести только среди тех, кто умеет пользоваться инструментами веб-интервью, не послал их нахрен с ходу, и главное - знает инглиш. Вряд ли эти самые специалисты говорят по-беларусски или хотя бы по-русски.
Т.е. это - аудитория 100% Тихановской.
Но даже (!!!) в ней мы видим... аж 20% за Бацьку.
Удивительно.
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23.10.2020 11:40 Ответить
Дійсно, звідки в Лондоні два спеціаліста, які б володіли хоча б російською, якесь вузьколобе мишлення.
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23.10.2020 12:03 Ответить
Если бы эти два специалиста знали "хотя бы русский", они бы знали, например, что с русского на английский фамилия Бацьки - Lukashenko.
А не Luakshenka, как они пишут у себя в отчете.

Будь они профессионалами - они бы не поленились, например, зайти на его сайт и посмотреть там, как правильно пишется его фамилия.

Это вот без прям анализа до запятой, эьто то что на поверхности.

Дьявол - он в деталях, понимаешь?

Задумайся над тем, как бы отреагировал к примеру 50-летний мужик из Минска если бы ему из Лондона позвонили в скайп. А 50-летняя женщина из села?
Там 100% была аудитория именно Тихановской. Т.е. молодых людей, которые вообще знают что такое веб-интервью. И даже в ней... блин 20%. Неожиданно. Я реально думал там 3%.

З.Ы.: Работаем с компанией из Лондона, в сфере внедрения ERP-систем. Они работают с русскими, говорили они об этом. Ты думаешь там хоть кто-то знает русский?
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23.10.2020 12:12 Ответить
Nasli oni perevocika dlia takogo dela,net problem u britov.Toj kompaniji neobezatelno komu to znat ruski.Opros bil na ruskom jazyke kak ponial.
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23.10.2020 12:43 Ответить
Ок. Пусть так. Хотя и странные косяки в переводе.
Но все же... как они опросили категорию 50+ к примеру (а пишут жеж что опрос репрезентативен по всем категориям). Та даже 40-45+.
Как-то... не верится, чтоб скажем женщина лет 50+ такая ловко активирует скайп или зум и общается с бриттами...
Я больше верю, что они опрашивали современную молодежь.
Т.е. целевую группу как раз тех кто за Тихановскую.
И даже там (!!!) 20% за Луку.
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23.10.2020 12:46 Ответить
Мені 52, які проблеми зі скайпом чи зумом?
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23.10.2020 12:48 Ответить
У тебя-то может и не быть. Поручишься за остальных?
Хочешь тебе реакцию моего отца (60) если вдруг ему позвонят на скайп (а он у него есть) с незнакомой учетки и предложат принять участие в опросе?
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23.10.2020 12:51 Ответить
Ну тоді ваш батько попаде у відсотки, що відмовились від участі і все, не у всіх є час на ці опитування.
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23.10.2020 12:53 Ответить
Jest i 70 let kotoryje vladejet ******* i drugoje.U nas dopustim takix mnogo daze derevniax.U nix mozet drugoje mnogyje paprostu bojatsia govorit na etu temu,poskolku jesli kto uznajet mozet i pasadit v tiurmu.Vot eto oni bojatsia realno.Luce bylo stob vybori byli prozracnyje,vot togda nebyla pretenziji nekomu.
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23.10.2020 12:57 Ответить
Я просто не думаю что балерусская деревня сильно от украинской отличается. А там...
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23.10.2020 13:01 Ответить
Вони просто освідчені люди і знають що білоруською його прізвище - Алякса́ндр Рыго́равіч Лукашэ́нка
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23.10.2020 12:47 Ответить
Образованные люди знают, что его фамилия на английский транслитерируется как Lukashenko.
Смотрим его сайт. Кто как не он лучше знает))
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23.10.2020 12:49 Ответить
Те що він не володіє білоруською, принижує його як президента Біларусі, а вони траслітирують з біларуської а не російської.
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23.10.2020 12:52 Ответить
1) http://president.gov.by/en/president_en/
2) Смотрим европейские новостные сайты:
https://www.euronews.com/2020/09/24/he-stopped-listening-and-became-cruel-lukashenko-remembered-by-former-campaign-manager

https://www.dw.com/en/belarus-strongman-lukashenko-marks-25-years-in-power/a-49530563

3) Смотрим сайт Совета Европы:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/24/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-so-called-inauguration-of-aleksandr-lukashenko/

Ты меня убедил. Там сплошь неучи, которые не умеют в перевод.
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23.10.2020 12:55 Ответить
Ми говоримо про переклад чи траслітерацію? Дивно що білоруське прізвище лукашенка спочатку транслітерують на російську, а вже з неї на латиницю.
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23.10.2020 12:57 Ответить
Транслитерация - это один из способов перевода. Мы говорим о профессионализме.
И вот такие вот мелочи как косяки в фамилии... они кое-что о нем говорят.

Я думаю, оно так было: ребята из ноунейм агентства провели интернет опрос из числа сторонников Тихановской. Все ОК, проблем нет.

Меня только удивила высокая цифра среди таковых - за бацьку. Целых 20%, думал там отсилы 3% будет.
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23.10.2020 13:00 Ответить
Не полінувався, поліз у вікі - Зародження
Королівський інститут міжнародних відносин виник внаслідок зустрічі 30 травня 1919 року за ініціативи Лайонела Кертіса американських та британських делегатів на Паризькій мирній конференції. Кертіс вже довгий час до того був прибічником наукового дослідження міжнародних відносин.
Зрештою, британські та американські делегати сформували кілька окремих інститутів.
Британський інститут міжнародних відносин провів перше засідання 5 липня 1920 року, яке очолив юрист Роберт Сесіл. На цьому засіданні колишній Міністр закордонних справ Едвард Грей проголосив резолюцію, яка закликала до створення інституту: «Створити інститут для вивчення міжнародних питань та назвати його Британським інститутом міжнародних відносин».
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23.10.2020 13:01 Ответить
Эх. Знали бы Вы как эти презентации делаются.
У нас компании тоже формально 100 лет и начинается с одного деда который просто... скажем так делал что-то у себя в хате...
А в реальности...
Но если для Вас мнение ребят, которые в самой Беларуси не были может считаться достоверным...
Ну ОК.
З.Ы.: А как Вы тогда поясните рейтинги Юща. Ну помните... у него он до долей процента упал, какие там 15
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23.10.2020 14:31 Ответить
А три відсотки не могло бути, згідно соціологічних законів, діюча влада завжди має 15 відсотків, така властивість людського соціуму.
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23.10.2020 13:02 Ответить
А вот тебе еще:
Против кого бритты оцифиально ввели санкции:
https://www.gov.uk/government/news/belarus-uk-sanctions-eight-members-of-regime-including-alexander-lukashenko

Правительство Британии... тоже неучи. И там работают дебилы, которые на умеют в транслит.
Именно там: в еропейских СМИ, в Совете Европы, в правительстве Соединенного Королевства работают тупые переводчики. А вот в каком-то ноунейм-агентстве - суперпрофи.
Ок. Убедил.
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23.10.2020 12:57 Ответить
Ну як ноунеймагенція, фірмі більше 100 років, заснована в 1919, в порівнянні з нею Україна чи РФ з Біларус'ю як країни, немовлята, по 30 років.
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23.10.2020 13:00 Ответить
Бацька хоче в Тамбов
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23.10.2020 11:33 Ответить
Realno kartina molodioz i liudi s vysym obrazavanijem za Tichonovskuju golosovali,a pensioneri bolsinstve protiv.Mnogo neopredelilis ili bajatsia skazat, no toze xocet stob usiol samozvanec
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23.10.2020 11:38 Ответить
Чем РАБссия 14 века отличается от Украины 9 века?В Украине понятия деревня не было с 4 века...
Другими словами на верховьях ДНЕПРА селились только рюсские болваны.... Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House - Цензор.НЕТ 7237 Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House - Цензор.НЕТ 7237а разница между селом и деревней проста...в СЕЛЕ УКРАИНЦЫ перед поселением сначала ставили ЦЕРКОВЬ...а потом дома...на РАБссии ставили сначала дяревню....
Итог этого ЛИКБЕЗА....???РАБссия никогда нге могла быть Украиной.... Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House - Цензор.НЕТ 8489 Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House - Цензор.НЕТ 8489
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23.10.2020 11:40 Ответить
Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House - Цензор.НЕТ 6216
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23.10.2020 11:56 Ответить
Тихановская крутая выпускница школы КГБ....,но сегодня Белорусь радует....развалит долбанный ссср по 5 копеек за тонну....дерьма Мавзолейного...
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23.10.2020 12:02 Ответить
Брешете, панове
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23.10.2020 12:05 Ответить
Более тысячи Айтишников Белоруси переехали в Украину,Лукашенко переиграл Путлера....
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23.10.2020 12:07 Ответить
Пока разумков не проведет опрос НЕ ПО ВЕ РЮ
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23.10.2020 12:08 Ответить
Чтобы закрыть РАБссию навсегда достаточно одной кнопки в Пентагоне....Но США не сделают этого...
я причину этого знаю...а ВЫ? Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House - Цензор.НЕТ 9211 Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House - Цензор.НЕТ 440
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23.10.2020 12:11 Ответить
Тіхановська - це червоний горобець. Скільки ж їх вилетіло з підвалів кагебе та розлетілося по світу.
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23.10.2020 12:12 Ответить
Штирлиц,вы развалили Гитлеровскую Германию,Британию,СССр и США..астанавитесь.... Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House - Цензор.НЕТ 5260полковник
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23.10.2020 12:19 Ответить
Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House - Цензор.НЕТ 1275
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23.10.2020 12:20 Ответить
Політичні обставини в Білорусії невідомі, але Лукашенко став злодієм до народу Білорусії.
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23.10.2020 12:39 Ответить
согласен, даже допускаю высокий процент за него. Но последующие шаги его делигитимизируют полностью
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23.10.2020 13:31 Ответить
Та пусте це усе...опроси .... і крики " А цар то не настояшый". Поки кількість не переросте в якість все буде далі так як є. Зроблять їм вибори ...тільки ось кандидата в ошейнік знайдуть...і заспокояться Білоруси як немовля з соскою.
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23.10.2020 13:58 Ответить
Брехня. Я, хоч і не приймав участі у цих виборах, отримав усі 85%. Доведи, Тихановська, що ні.
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23.10.2020 19:45 Ответить
Это уже ближе. То есть получается, что так называемая оппозиция врали и давали еще больше результаты. Так как можно верить таким людям, которые рвутся к власти на вранье. Но если снять все "но", то наверняка в Лукашенко больше чем в Тихановской.
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25.10.2020 15:30 Ответить
 
 