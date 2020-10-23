Выборы в Беларуси: Тихановская - 52,2%, Лукашенко - 20,6%, - опрос Chatham House
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По данным соцопроса, на президентских выборах в Беларуси 9 августа Светлана Тихановская получила 52,2% голосов, Александр Лукашенко - 20,6%.
Это в ходе соцопроса выяснили в британском аналитическом центре Chatham House, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Британский Королевский институт международных отношений (Chatham House) провел исследование по принципу Computer Assisted Web Interview (CAWI, Компьютерное веб-интервью) общественного мнения жителей Беларуси. Опрос был проведен среди 899 граждан Беларуси, и статистическая погрешность не превышает 3,27%, утверждают в организации.
"Более 70% респондентов заявили, что считают выборы фиктивными, и только 20,6% респондентов сказали, что проголосовали за Лукашенко. В то же время 52,2% отдали свой голос за его оппонента Светлану Тихановскую, а 13,7% отказались разглашать, как они проголосовали", - говорится в сообщении.
Британские исследователи делают вывод, что Тихановская "получила либо больше половины голосов в целом — что дало бы ей победу в одном туре — или, по крайней мере, получила достаточно поддержки, чтобы потребовался второй тур голосования".
Опрос показывает, что белорусское общество по существу разделено на три основных кластера. В первую группу вошли люди, которые как поддерживают протесты, так и голосовали за Светлану Цихановскую (43,3% опрошенных).
"Они, похоже, убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а правоохранительные органы применяли насилие и применяли тактику пыток против протестующих", — утверждают британские исследователи.
По данным исследования, эта группа формируется из широкого спектра общества, "причем ее члены не ограничиваются так называемым "креативным классом" — хотя они, скорее всего, из Минска и имеют высшее образование".
Вторую группы в белорусском обществе британские исследователи назвали "зрителями" (33,6%).
Согласно данным опроса ее представители "с наибольшей вероятностью проголосовали "ни за кого из вышеперечисленных" на недавних выборах (39,1% группы).
"Примечательно, что 41,9% респондентов, сгруппированных как "зрители", в целом отказались раскрывать, как они голосовали. Возможно, потому, что некоторые опасались, что участие в опросе общественного мнения может привести к последствиям в случае утечки данных, или просто потому, что некоторые не решались честно ответить на вопрос", — считают британские социологи.
"Эта группа, как правило, больше поддерживает протестующих, чем власти. По большому счету, "зрители’ сочувствуют требованиям протестующих и считают, что Лукашенко должен уйти в отставку (64%" зрителей’ согласились с этим, только 4% — нет)", — уверены в Chatham House.
"Третья группа – "Оплот Лукашенко" – содержит сравнительно больше пенсионеров и лиц только со средним образованием и включает людей, негативно относящихся к протестам (23,1% нашей выборки)", — рассказали исследователи.
По данным опроса, только 60% опрошенных из группы "оплота Лукашенко" верят в честность прошедших выборов.
"Около половины членов этой группы считают, что необходимо провести честное расследование актов насилия в отношении протестующих", — сообщает Chatham House.
"Те, кто в нашей выборке участвовал в протестах, не планируют сдаваться в ближайшее время. Причем 83,9% из них заявили, что намерены продолжать протестовать до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены", — рассказали британские исследователи.
Данные опроса также указывают на значительное использование альтернативных, хотя и менее заметных форм протеста и солидарности:
- 8,6% всех респондентов заявили, что оказывали финансовую помощь протестующим или пострадавшим лицам;
- 7,3% принимали участие в акциях "от работы к управлению";
- 5,5% отказывались оплачивать счета за коммунальные услуги.
"Эти выводы лишь подчеркивают очевидное – масштабы нынешних протестов в белорусском обществе беспрецедентны. Согласно опросу, в августе и сентябре каждый пятый взрослый житель белорусских городов принимал участие хотя бы в одном уличном протесте, и это число составляет лишь около половины тех, кто однозначно заявил о своей поддержке протестов", — сделали вывод британские социологи.
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БеларусиПутина", не хватало.
Эмель Озтюрк и ее подчиненные подозреваются в политическом и военном шпионаже. Как сообщает турецкая пресса, они были пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту «крупной зарубежной энергетической компании». Расследование ведут Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения.
Озтюрк, как считает следствие, как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте с тремя представителями иностранной компании, которой передавала информацию об объемах закупки газа Турцией и ценах. Ущерб от ее деятельности оценивается в миллиарды долларов.
Иностранной компанией, в интересах которой действовала Озтюрк, является «Газпром», сообщает Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их сведениям, российской монополии передавались данные о газовом месторождении, открытом Турцией в Черном море, а также цифры по потокам газа и его стоимости.
Шпионский скандал угрожает переговорам по продлению контрактов на поставки российского газа в Турцию, говорят источники ICIS.
В 2021 году истекает срока договоров на 7,75 млрд кубометров в год, и возможность их пролонгации уже под вопросом из-за конфликтов Москвы и Анкары в Сирии, Ливии, к которым добавилась война в Нагорном Карабахе.
Для Bosphorus Gaz расследование может закончиться отзывом лицензии, не исключает один из участников турецкого газового рынка. У компании есть контракты на импорт 4 млрд кубометров российского газа ежегодно. Один из них - на 0,75 млрд кубов - истекает в 2021 году.
Кроме того, «Газпрому» предстоит договориться о продлении поставок крупнейшему государственному импортеру BOTAS. Один контракт с компанией истекает в 2021 году (на 4 млрд кубометров), а другой - в 2028м (на 16 млрд кубов).
Летом, напомним, Турция практически полностью отказалась от российского газа. Поставки на некогда второй крупнейший рынок после Германии резко снизились с минувшей зимы. В январе это было 2,254 млрд кубометров, в феврале - 1,119 млрд, в марте - 0,394 млрд, в апреле - 0,473 млрд, в мае - 0,342 млрд, а в июне - всего 0,002 млрд.
В июле и августе прокачка возобновились, однако ее объем существенно ниже прошлогоднего - около 0,8 млрд кубометров.
Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который с марта удерживает статус крупнейшего поставщика в страну.
По итогам прошлого года поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз выросли на 27%, и Анкара намерена продолжать их наращивать.
Я просто таким вот опросам... не сильно доверяю. Ладно бы личное интервью с выкладыванием в сеть. А так...
Как они опрашивали 65-летних бабок, пусть даже из города... которые вполне могли голосовать за Луку... опрос умаличвает.
Хотя я удивлен. Даже в такой выборке - ну то есть объективно - умеющего пользоваться зумом городского населения, скорее всего более молодого...
Знающего англ., что немаловажно...
И Саша 3% превращается в Саша уже 20+%.
А если еще учесть всех тех кто постарше... да и села подключить...
Было б небезынтересно сравнить.
Или только в Минске на Партизанском проспекте?
Они проводили опрос путем веб-интервью.
Никто из них никуда не ездил.
Время жаль тратить на эту пропаганду.
А я лично вижу это так: несколько европейских специалистов провели опрос не выходя из уютного офиса.
Объективно: они могли его провести только среди тех, кто умеет пользоваться инструментами веб-интервью, не послал их нахрен с ходу, и главное - знает инглиш. Вряд ли эти самые специалисты говорят по-беларусски или хотя бы по-русски.
Т.е. это - аудитория 100% Тихановской.
Но даже (!!!) в ней мы видим... аж 20% за Бацьку.
Удивительно.
А не Luakshenka, как они пишут у себя в отчете.
Будь они профессионалами - они бы не поленились, например, зайти на его сайт и посмотреть там, как правильно пишется его фамилия.
Это вот без прям анализа до запятой, эьто то что на поверхности.
Дьявол - он в деталях, понимаешь?
Задумайся над тем, как бы отреагировал к примеру 50-летний мужик из Минска если бы ему из Лондона позвонили в скайп. А 50-летняя женщина из села?
Там 100% была аудитория именно Тихановской. Т.е. молодых людей, которые вообще знают что такое веб-интервью. И даже в ней... блин 20%. Неожиданно. Я реально думал там 3%.
З.Ы.: Работаем с компанией из Лондона, в сфере внедрения ERP-систем. Они работают с русскими, говорили они об этом. Ты думаешь там хоть кто-то знает русский?
Но все же... как они опросили категорию 50+ к примеру (а пишут жеж что опрос репрезентативен по всем категориям). Та даже 40-45+.
Как-то... не верится, чтоб скажем женщина лет 50+ такая ловко активирует скайп или зум и общается с бриттами...
Я больше верю, что они опрашивали современную молодежь.
Т.е. целевую группу как раз тех кто за Тихановскую.
И даже там (!!!) 20% за Луку.
Хочешь тебе реакцию моего отца (60) если вдруг ему позвонят на скайп (а он у него есть) с незнакомой учетки и предложат принять участие в опросе?
Смотрим его сайт. Кто как не он лучше знает))
2) Смотрим европейские новостные сайты:
https://www.euronews.com/2020/09/24/he-stopped-listening-and-became-cruel-lukashenko-remembered-by-former-campaign-manager
https://www.dw.com/en/belarus-strongman-lukashenko-marks-25-years-in-power/a-49530563
3) Смотрим сайт Совета Европы:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/24/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-so-called-inauguration-of-aleksandr-lukashenko/
Ты меня убедил. Там сплошь неучи, которые не умеют в перевод.
И вот такие вот мелочи как косяки в фамилии... они кое-что о нем говорят.
Я думаю, оно так было: ребята из ноунейм агентства провели интернет опрос из числа сторонников Тихановской. Все ОК, проблем нет.
Меня только удивила высокая цифра среди таковых - за бацьку. Целых 20%, думал там отсилы 3% будет.
Королівський інститут міжнародних відносин виник внаслідок зустрічі 30 травня 1919 року за ініціативи Лайонела Кертіса американських та британських делегатів на Паризькій мирній конференції. Кертіс вже довгий час до того був прибічником наукового дослідження міжнародних відносин.
Зрештою, британські та американські делегати сформували кілька окремих інститутів.
Британський інститут міжнародних відносин провів перше засідання 5 липня 1920 року, яке очолив юрист Роберт Сесіл. На цьому засіданні колишній Міністр закордонних справ Едвард Грей проголосив резолюцію, яка закликала до створення інституту: «Створити інститут для вивчення міжнародних питань та назвати його Британським інститутом міжнародних відносин».
У нас компании тоже формально 100 лет и начинается с одного деда который просто... скажем так делал что-то у себя в хате...
А в реальности...
Но если для Вас мнение ребят, которые в самой Беларуси не были может считаться достоверным...
Ну ОК.
З.Ы.: А как Вы тогда поясните рейтинги Юща. Ну помните... у него он до долей процента упал, какие там 15
Против кого бритты оцифиально ввели санкции:
https://www.gov.uk/government/news/belarus-uk-sanctions-eight-members-of-regime-including-alexander-lukashenko
Правительство Британии... тоже неучи. И там работают дебилы, которые на умеют в транслит.
Именно там: в еропейских СМИ, в Совете Европы, в правительстве Соединенного Королевства работают тупые переводчики. А вот в каком-то ноунейм-агентстве - суперпрофи.
Ок. Убедил.
Другими словами на верховьях ДНЕПРА селились только рюсские болваны.... а разница между селом и деревней проста...в СЕЛЕ УКРАИНЦЫ перед поселением сначала ставили ЦЕРКОВЬ...а потом дома...на РАБссии ставили сначала дяревню....
Итог этого ЛИКБЕЗА....???РАБссия никогда нге могла быть Украиной....
я причину этого знаю...а ВЫ?