Европарламент присудил белорусской оппозиции премию имени Сахарова

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год оппозицию Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Совещание председателей фракций Европейского парламента решило присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Беларуси", - сказал глава Европарламента в четверг на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС, проходящей в Брюсселе.

Сассоли назвал лауреатов из Беларуси: инициатора Координационного совета белорусской оппозиции - бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало.

В число белорусских лауреатов также вошли также оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

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