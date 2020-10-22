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Новости Революция в Беларуси
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Европарламент присудил белорусской оппозиции премию имени Сахарова

Европарламент присудил белорусской оппозиции премию имени Сахарова

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год оппозицию Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Совещание председателей фракций Европейского парламента решило присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Беларуси", - сказал глава Европарламента в четверг на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС, проходящей в Брюсселе.

Сассоли назвал лауреатов из Беларуси: инициатора Координационного совета белорусской оппозиции - бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало.

В число белорусских лауреатов также вошли также оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

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Беларусь (7886) Европарламент (1795) оппозиция (5335) премия (480)


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Білоруській опозиції залишилося провести ще пару ^райдужних^ парадів і європа буде пісяти окропом.
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22.10.2020 13:56 Ответить
Зазвичай Тарган номінується на премію "ДДТ (дуст) -експрес"
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22.10.2020 14:02 Ответить
а нашу оппу, во главе с Фирташем, обошли стороной???))))
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22.10.2020 14:07 Ответить
А звідки вони взяли, що ці опозиція? Та ще й демократична? А чому не вихідці з совітської номенклатури, які рвуться до влади й дерибану? Як такі ж в Україні роздерибанили, а тим Лукашенко не дозволив. А хто думає, що вони змирились. Вони давно дуже заздрять Ахметову, Коломойському, Медведчуку та іншим. А дерибан, то це що, демократія? Краще б з Європарламента не лізли куди не належить.
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25.10.2020 15:43 Ответить
 
 