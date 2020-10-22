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Новини Революція в Білорусі
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Європарламент присудив білоруську опозицію премію імені Сахарова

Європарламент присудив білоруську опозицію премію імені Сахарова

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки" за 2020 рік опозицію Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нарада голів фракцій Європейського парламенту вирішила присудити премію імені Сахарова демократичній опозиції Білорусі", - сказав глава Європарламенту у четвер на пленарній сесії представницької асамблеї ЄС, що відбувається у Брюсселі.

Сассолі назвав лауреатів із Білорусі: ініціаторів Координаційної ради білоруської опозиції - колишнього кандидата у президенти Білорусі Світлану Тіхановську, письменницю та нобелівського лауреата Світлану Алексієвич, а також активістів Марію Колесникову, Ольгу Ковалькову, Вероніку Цепкало.

До білоруських лауреатів також увійшли опозиціонери Сергій Тихановський, Олесь Беляцький, Сергій Дилевський, Степан Путило і Микола Статкевич.

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Білорусь (7922) Європарламент (1041) опозиція (292) премія (384)


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Білоруській опозиції залишилося провести ще пару ^райдужних^ парадів і європа буде пісяти окропом.
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22.10.2020 13:56 Відповісти
Зазвичай Тарган номінується на премію "ДДТ (дуст) -експрес"
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22.10.2020 14:02 Відповісти
а нашу оппу, во главе с Фирташем, обошли стороной???))))
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22.10.2020 14:07 Відповісти
А звідки вони взяли, що ці опозиція? Та ще й демократична? А чому не вихідці з совітської номенклатури, які рвуться до влади й дерибану? Як такі ж в Україні роздерибанили, а тим Лукашенко не дозволив. А хто думає, що вони змирились. Вони давно дуже заздрять Ахметову, Коломойському, Медведчуку та іншим. А дерибан, то це що, демократія? Краще б з Європарламента не лізли куди не належить.
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25.10.2020 15:43 Відповісти
 
 