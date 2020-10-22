Європарламент присудив білоруську опозицію премію імені Сахарова
Голова Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки" за 2020 рік опозицію Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нарада голів фракцій Європейського парламенту вирішила присудити премію імені Сахарова демократичній опозиції Білорусі", - сказав глава Європарламенту у четвер на пленарній сесії представницької асамблеї ЄС, що відбувається у Брюсселі.
Сассолі назвав лауреатів із Білорусі: ініціаторів Координаційної ради білоруської опозиції - колишнього кандидата у президенти Білорусі Світлану Тіхановську, письменницю та нобелівського лауреата Світлану Алексієвич, а також активістів Марію Колесникову, Ольгу Ковалькову, Вероніку Цепкало.
До білоруських лауреатів також увійшли опозиціонери Сергій Тихановський, Олесь Беляцький, Сергій Дилевський, Степан Путило і Микола Статкевич.
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