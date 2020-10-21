Тихановская призвала белорусов 26 октября начать народную забастовку

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила гарантии для тех, кто поддержит народную забастовку в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

Она призвала людей не выходить на работу и учебу с 26 октября.

"Я поддержу каждого белоруса, который присоединится к общенациональной забастовке. Каждый - это значит, что ответственность рабочие разделят со студентами, предпринимателями, соседями по району, водителями, учеными, пенсионерами", - заявила лидер оппозиции.

Тихановская обещает всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.

В случае, если Тихановская придет к власти, она обещает в частности аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать судимости и административные штрафы; восстановить на службе тех, кто потерял работу; а также получить финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица"