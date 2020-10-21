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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская призвала белорусов 26 октября начать народную забастовку

Тихановская призвала белорусов 26 октября начать народную забастовку

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила гарантии для тех, кто поддержит народную забастовку в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

Она призвала людей не выходить на работу и учебу с 26 октября.

"Я поддержу каждого белоруса, который присоединится к общенациональной забастовке. Каждый - это значит, что ответственность рабочие разделят со студентами, предпринимателями, соседями по району, водителями, учеными, пенсионерами", - заявила лидер оппозиции.

Тихановская обещает всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.

В случае, если Тихановская придет к власти, она обещает в частности аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать судимости и административные штрафы; восстановить на службе тех, кто потерял работу; а также получить финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица"

Автор: 

Беларусь (7886) забастовка (321) Тихановская (390)


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Топ комментарии
+6
Українці мают клоуна, а білоруси мают клоунесу !!! Фартить ,сябрам !!!))
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21.10.2020 12:13
+5
Во порохоботов корежит - в упор от путиноидов не отличить.
Или они "два-в одном" - у двух маток сосут?!
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21.10.2020 12:23
+4
"Тихановская обещает всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.

В случае, если Тихановская придет к власти, она обещает в частности аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать судимости и административные штрафы; восстановить на службе тех, кто потерял работу; а также получить финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам."

Источник: https://censor.net/ru/n3226054

А когда она придет к власти?
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21.10.2020 12:02
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"Тихановская обещает всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.

В случае, если Тихановская придет к власти, она обещает в частности аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать судимости и административные штрафы; восстановить на службе тех, кто потерял работу; а также получить финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам."

Источник: https://censor.net/ru/n3226054

А когда она придет к власти?
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21.10.2020 12:02 Ответить
...і головне: де візьме гроші на все? Адже неоплата комун. послуг -- це чиясь платня.
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21.10.2020 13:04 Ответить
Мова йде про штрафи, а не про саму комуналку.
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21.10.2020 13:20 Ответить
І це, звісно. Адже чиясь неоплата комун.послуг -- це затримка платні чи кредит на її виплату вчасно. Хто покриватиме кредити?
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21.10.2020 13:27 Ответить
Тіхановська бреше, як дихає
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21.10.2020 21:46 Ответить
Квіти зав"яли,немає з чим вже білорусам водити хороводи.
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21.10.2020 12:03 Ответить
Призываю тихановскую - застрелиться и не пудрить сябрам мозги из-за поребрика!
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21.10.2020 12:04 Ответить
Ona s liderami ES stran govorit pro pomoc strane tam, i bezviz dlia liudej prosit zdelat u ES stob mogli tam svobodno rabotat liudi s Belorus.
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21.10.2020 12:15 Ответить
Беларусы- РАБЫ! Их безвиз- таёжный союз!
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21.10.2020 12:19 Ответить
Стыдно предположить, кто для тебя украинцы, если твой президент клоун.
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21.10.2020 12:41 Ответить
Мой президент Порошенко.
а сябры - терпилы голимые!
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21.10.2020 12:43 Ответить
Стыдно предположить, кто для тебя украинцы, если для тебя твой президент клоун.
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21.10.2020 13:20 Ответить
Стыдно быть дебилом таким как ты. Остальное все можно!
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21.10.2020 13:29 Ответить
нармальна соскачил.
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21.10.2020 14:07 Ответить
А можно не просить?
Это - политическая коррупция чистой воды!
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21.10.2020 12:21 Ответить
Скорее политическая проституция! Потому что она говорит, - мы с россией!
а просит помощи у ЕС!!!
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21.10.2020 12:22 Ответить
Это и есть политика. Тот, кто в политике трындит то, что думает-профнепригоден. Пора понимать
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22.10.2020 18:59 Ответить
Я начну понимать тогда когда вы мусорам цветочки дарить перестанете!
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22.10.2020 19:39 Ответить
Ona kak lider opoziciji i naroda, prosit pro pomoc narodu ot rezima samozvanca.Ona vet i vybori vygrala Belorus,tak mnogyje cytajet
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21.10.2020 12:24 Ответить
ага просит помощи у самозванца от самозванца... ты наркоманштоле?
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21.10.2020 12:26 Ответить
Ona priznani ES lider naroda i opoziji,a Lukosenko jest nicto toze oficialno.Takoj tupoj sto neponimajes
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21.10.2020 12:33 Ответить
вот ты асёл, сябры вы все тупорылые! Ваш ЕС - это россия!
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21.10.2020 12:36 Ответить
Ja bi etogo neskal kak Evropejec pro nix,tam jest raznije liudi.Pri ciom tut rosija?
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21.10.2020 12:39 Ответить
Спорим на 1л РедЛейбла (красного) что нихера не будет?!
https://censor.net/ru/comments/locate/3226054/019214ad-0469-7117-9ddb-90613ee6e906
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21.10.2020 12:44 Ответить
Mi zyviom v ES uze 16 let mezdu procim,i oni takze budet tam
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21.10.2020 12:44 Ответить
A sto ti protiv Litvi imejes?Ja litovec mezdu procim,a ne belorus no ix poderzyvaju kak i absoliutnoje bolsinstvo nasix liudej
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21.10.2020 12:51 Ответить
Спорим на 1л РедЛейбла (красного) что нихера не будет?!
https://censor.net/ru/comments/locate/3226054/019214ad-0469-7117-9ddb-90613ee6e906
https://censor.net/ru/comments/locate/3226054/019214ad-0498-71ac-93fe-98574cc3edad
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21.10.2020 13:30 Ответить
Ja takoje nepju.Uvidem sto tut sporit
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21.10.2020 13:38 Ответить
Я пью. Засцал?
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21.10.2020 22:28 Ответить
Vot kak raz kusaju sir golandski s Golandiji prislali podarok ,u nas takogo net po vskusu, tut delajet poxozyje no ne to, u vas tem beleje net. takogo.No net na nego tocno nebudu sporit,luce sam sjem Ja neliubitel pit
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21.10.2020 23:14 Ответить
Ja ne tolko svojio mnenije skazal no vsego litovskogo naroda i prezidenta i pravitelstva i sejma odnoglasno po poderzke belorusov.Jest konecno i u nas ruskije vatniki kto dumajet inace,no u nas takix malo gde to 3% samom lucem variante.U nas takije v vlast nepopadajet daze 1% nabrat im na vyborax jest cerez ciur mnogo
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21.10.2020 14:24 Ответить
Кто ты такой что считаешь что можешь озвучивать чьето мнение??
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21.10.2020 22:29 Ответить
Ja prosto skazal mnenije prezidenta,premjera i seima pro Belorus.Mi poderzyvajem Belorus narod i Cichanovsku kak lidera naroda eto vsio priniato i oficialno.Liudi takze poderzyvajet narod bez voprosov
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21.10.2020 23:17 Ответить
Za sto mi dolzni poderzyvat lukosenka?Stto svojix liudej bjiot,ubyvajet,a mozet za to sto jadernuju bombu ot VIlniusa 50 kilometrov postavil?Net on nam ne drug a vrag Nr1
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21.10.2020 23:23 Ответить
Вот вся хитровые**я суть сябров, почти как кацапы!
https://censor.net/ru/news/3226788/belorusskaya_oppozitsionerka_tsepkalo_otkazalas_ozvuchit_pozitsiyu_otnositelno_okkupatsii_kryma/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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24.10.2020 09:39 Ответить
Da ja cytal eto.Tam raznaja opozicija,odin daze skazal sto verit lukosenko i nenado nicego meniat.Mozet vy cytali kogda s tiurmi togo vypustili tam advokat Babariko tak skazal.U nas te sto zyvut zdes belorusi vot ix jest skoli,tak kogda byli mitingi imeno oni nepoderzali i byli na nasej storone,a ruskije i polskije skoli mitingovali,tam za zarplati stob podniali uceteliami u nas ucetelia i tak 1500 evro polucajet
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24.10.2020 10:13 Ответить
хватит оправдывать этих ублюдков. Ты что троль?
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24.10.2020 10:28 Ответить
Jesli ja trol togda i ves ES jest troli.
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24.10.2020 10:34 Ответить
Ты не ЕС не ***** *****!
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24.10.2020 14:14 Ответить
приклад покажи - пальни собі у безтолковку
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21.10.2020 12:25 Ответить
Щось забагато обіцянок. Прямо мати Тереза.
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21.10.2020 12:04 Ответить
в ерусалиме що то афроамериканцы ничего не предлагают : ни земли, ни банков, ни пароходов, ни оплату больничных. поэтому наверное никто не вспоминает манделу ?!
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21.10.2020 12:18 Ответить
Pasmotrim kak udastsia zabastovka.Jesli vse vydut na zabastovku togda xoroso
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21.10.2020 12:11 Ответить
Спорим на 1л РедЛейбла (красного) что нихера не будет?!
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21.10.2020 12:19 Ответить
Кому хорошо?
Перестань писать чепуху.
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21.10.2020 12:22 Ответить
Xoroso jesli ujdiot Lukosenko,tak cytajet vse bez iskliucenyje civilozovanije strani.A dlia etogo nado sto to delat.Sto tut neponiatno?
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21.10.2020 12:28 Ответить
Jesli u vas drugoje mnenije cem ES i civilizovanix stran,eto vase licnoje mnenije
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21.10.2020 12:29 Ответить
До тех пор, пока беларусы не выберут себе настоящего боевого лидера, ориентированного на свободный мир, а не на царскую "братскую" Россию (как Тихановская) - все их протесты будут полным идиотизмом. Но они никогда себе не выберут другого лидера, поскольку они сами не хотят отдаляться от "братской" России. Поэтому лучше всего беларусам - прекратить обманывать самих себя, смириться, прийти с поклоном к Лукашенко, зализать себе раны на задницах, отбитых ОМОНом, и вернуться работать на благо нового "союзного государства". Их судьба давно уже предрешена.
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21.10.2020 12:11 Ответить
тихановская - тварь
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21.10.2020 12:12 Ответить
Українці мают клоуна, а білоруси мают клоунесу !!! Фартить ,сябрам !!!))
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21.10.2020 12:13 Ответить
Глянув на фото Тхановскої тут і зразу згадалось - у тебя скучноє ліцо Міша , c такім ліцом тебе денег нікто не даст . .
Тихановская призвала белорусов 26 октября начать народную забастовку - Цензор.НЕТ 7005 .
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21.10.2020 12:14 Ответить
От в нас нескучний!

https://pbs.twimg.com/media/Ek11HpVWkAArGpw?format=png&name=small
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21.10.2020 12:18 Ответить
А Тихановская таки да, скучная, даже унылая.
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21.10.2020 12:27 Ответить
Сама звалила закордон, а інших закликає протестувати.
Мерзота.
Ще гірша за ката Лукашенка.
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21.10.2020 12:17 Ответить
Прямо як Ленін з Женеви.
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21.10.2020 13:23 Ответить
Желательно деньги вперед.
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21.10.2020 12:18 Ответить
А що тобі мало Пуйло дав,шо ти і тут жебракуєш?
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21.10.2020 12:23 Ответить
Дык эти деньги тоже от Путина. Надо его разорить вщент.
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21.10.2020 12:31 Ответить
Держитесь...
Пена сойдёт.
Всё будет ОК.
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21.10.2020 12:24 Ответить
Обещать - не значит жениться
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21.10.2020 12:23 Ответить
Не надо забывать, что белорусы очень медленно просыапются. Очень. Но неотвратимо для Луки. Навряд ли забастовка , как ее желали бы организатопы, получится.

Да и в Украине такое невозможно. Пусть плесень дпже все сдаст и провалит.
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21.10.2020 12:23 Ответить
Во порохоботов корежит - в упор от путиноидов не отличить.
Или они "два-в одном" - у двух маток сосут?!
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21.10.2020 12:23 Ответить
Не понял...
У вас какое-то раздвоение личности.
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21.10.2020 12:27 Ответить
Это ябацька, который за пуйло, таракана и метветчука-рабиновича! Скрепные они все такие!
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21.10.2020 13:45 Ответить
Ябацка решил впрячься за жоппоблок и других предателей Украины?
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21.10.2020 13:44 Ответить
Чмо ты, разанскае - я табе у'жо прапанавау' на мове размау'ляць.
Ты, лапаць, нiводнага слова не вымау'вiу'.
Прывядзi прыклад, валенак - дзе я хоць словам станавiу'ся на захiст азначаных палiтыканау'?!
Высрауся ты хлусней, байструк непiсьменны - тюфу на цябе.
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21.10.2020 14:11 Ответить
ЯБацько освоил гугл-переводчик! Методичку скрепную смени! Соседи, чтобы вы понимали: это лукашенковский стукач-бот, у нас, к сожалению, такие есть!
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22.10.2020 10:14 Ответить
Тихановская пообещала дать всем!
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21.10.2020 12:25 Ответить
забастовку і в Україні по ходу - одна наволоч обдирає націю
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21.10.2020 12:27 Ответить
На Жанну д'Арк не тянет , до Юли ей далеко , кто она , мечтающая договориться с путлом ?
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21.10.2020 12:34 Ответить
Одержима владою персона. То, направду, паршивий симптом.
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21.10.2020 12:51 Ответить
Вона хоче йому "в глаза посмотреть".
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21.10.2020 22:01 Ответить
Ніяк не вгамується пацавата цьотка. Біда...
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21.10.2020 12:49 Ответить
Слабо поехать и возглавить, а не подстрекать их теплого и уютного ЕС?
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21.10.2020 12:52 Ответить
Ona xocet vernutisia realno domoj svojiu rodinu,no tam ejio bi zdala tiurma.Ne ona odna siuda prijexalo vot nedavno olimpijskaja cempionka po plavaniju toze prijexalo siuda izza rezima
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21.10.2020 13:04 Ответить
Логично.
Поэтому пусть в тюрьме сидят те, кого Тихановская толкает на протесты, а она на безопасном расстоянии получает премии мира и пиарится на этом.
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21.10.2020 15:22 Ответить
Jesli ona prijexala ejio srazu posadili v tiurmu,mozet daze rastreliali kto znajet?Ona imejet prava govorit poskolku vygrala vybori,teper ona ne tak prostoj uze celovek a lider naroda,tak cytajet na zapade.Merkel,Makron i drugyje tak s ulici liudmi nevstrecajetsia.U nejio vse prizivy jest mirnyje
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21.10.2020 15:47 Ответить
Ну такова участь настоящих борцов - стоять впереди и вести за собой.

А она не борец, а подстрекатель.
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21.10.2020 15:52 Ответить
S tiurmi bi tam vela borcov ona i neslisali pro nejio,kak i pro drugix zakliucionix.Ejio ocenili na vyborax gde ona vygrala,vot za eto ona lider strani.Na zapade formirovat mnenije toze ocen vazno,i zdes ona sebia pokazyvajet s lucej storoni
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21.10.2020 16:01 Ответить
Ееще раз для тех, кто на Финском заливе.

Этим и отличаются борцы от провокаторов и аферистов
- борцы верят в свое дело, свои цели своих соратников и готовы идти ради них на жертвы;
- провокаторы и аферисты - зарабатывают на жертвах других.
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21.10.2020 16:07 Ответить
Ejio muz tiurme,sto nado stob deti byli sirotami?Ona delajet vsio verno teper mne necego dobavit.Samozvanec ujdiot rano ili pozno mozete nesomnevatsia etim.
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21.10.2020 16:34 Ответить
Які вибори вона виграла? хто підраховував? Армія, поліція, бюджетники, пенсіонери, більшість студентів голосували за Лукашенка. Вона провокаторка і штовхає народ до війни і анексії Росією. Її треба судити, російську курву.
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21.10.2020 22:09 Ответить
Тіхановська закликала білорусів 26 жовтня розпочати народний страйк - Цензор.НЕТ 3461
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21.10.2020 13:06 Ответить
Золотое время для владельцев цветочных ларьков.
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21.10.2020 14:10 Ответить
Ой не буде дила.....
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21.10.2020 16:09 Ответить
Фигня, денёк помитингуют возле цехов и всё, да и то далеко не все, это уже было.
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25.10.2020 21:15 Ответить
 
 