Тіхановська закликала білорусів 26 жовтня розпочати народний страйк
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила гарантії для тих, хто підтримає народний страйк у Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Тіхановської.
Вона закликала людей не виходити на роботу і навчання з 26 жовтня.
"Я підтримаю кожного білоруса, який приєднається до загальнонаціонального страйку. Кожного - це означає, що відповідальність робітники розділять зі студентами, підприємцями, сусідами по району, водіями, вченими, пенсіонерами", - заявила лідерка опозиції.
Тіхановська обіцяє всім страйкарям підтримку від фонду BySol, у разі економічних репресій або втрати роботи.
У разі, якщо Тіхановська прийде до влади, вона обіцяє, зокрема, анулювати всі штрафи за несплату комунальних платежів; анулювати судимості й адміністративні штрафи; відновити на службі тих, хто втратив роботу; а також отримати фінансові амністії для тих, хто утримувався на роботі виплатами за контрактами.
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В случае, если Тихановская придет к власти, она обещает в частности аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать судимости и административные штрафы; восстановить на службе тех, кто потерял работу; а также получить финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам."
Источник: https://censor.net/ru/n3226054
А когда она придет к власти?
а сябры - терпилы голимые!
Это - политическая коррупция чистой воды!
а просит помощи у ЕС!!!
https://censor.net/ru/comments/locate/3226054/019214ad-0469-7117-9ddb-90613ee6e906
https://censor.net/ru/comments/locate/3226054/019214ad-0469-7117-9ddb-90613ee6e906
https://censor.net/ru/comments/locate/3226054/019214ad-0498-71ac-93fe-98574cc3edad
https://censor.net/ru/news/3226788/belorusskaya_oppozitsionerka_tsepkalo_otkazalas_ozvuchit_pozitsiyu_otnositelno_okkupatsii_kryma/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Перестань писать чепуху.
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https://pbs.twimg.com/media/Ek11HpVWkAArGpw?format=png&name=small
Мерзота.
Ще гірша за ката Лукашенка.
Пена сойдёт.
Всё будет ОК.
Да и в Украине такое невозможно. Пусть плесень дпже все сдаст и провалит.
Или они "два-в одном" - у двух маток сосут?!
У вас какое-то раздвоение личности.
Ты, лапаць, нiводнага слова не вымау'вiу'.
Прывядзi прыклад, валенак - дзе я хоць словам станавiу'ся на захiст азначаных палiтыканау'?!
Высрауся ты хлусней, байструк непiсьменны - тюфу на цябе.
Поэтому пусть в тюрьме сидят те, кого Тихановская толкает на протесты, а она на безопасном расстоянии получает премии мира и пиарится на этом.
А она не борец, а подстрекатель.
Этим и отличаются борцы от провокаторов и аферистов
- борцы верят в свое дело, свои цели своих соратников и готовы идти ради них на жертвы;
- провокаторы и аферисты - зарабатывают на жертвах других.