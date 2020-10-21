УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10733 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
3 409 91

Тіхановська закликала білорусів 26 жовтня розпочати народний страйк

Тіхановська закликала білорусів 26 жовтня розпочати народний страйк

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила гарантії для тих, хто підтримає народний страйк у Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Тіхановської.

Вона закликала людей не виходити на роботу і навчання з 26 жовтня.

"Я підтримаю кожного білоруса, який приєднається до загальнонаціонального страйку. Кожного - це означає, що відповідальність робітники розділять зі студентами, підприємцями, сусідами по району, водіями, вченими, пенсіонерами", - заявила лідерка опозиції.

Тіхановська обіцяє всім страйкарям підтримку від фонду BySol, у разі економічних репресій або втрати роботи.

У разі, якщо Тіхановська прийде до влади, вона обіцяє, зокрема, анулювати всі штрафи за несплату комунальних платежів; анулювати судимості й адміністративні штрафи; відновити на службі тих, хто втратив роботу; а також отримати фінансові амністії для тих, хто утримувався на роботі виплатами за контрактами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко погрожує замінити працівників "Білоруськалій", які страйкують, українськими шахтарями: "У всьому світі безробіття"

Автор: 

Білорусь (7922) страйк (208) Тіхановська (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Українці мают клоуна, а білоруси мают клоунесу !!! Фартить ,сябрам !!!))
показати весь коментар
21.10.2020 12:13
+5
Во порохоботов корежит - в упор от путиноидов не отличить.
Или они "два-в одном" - у двух маток сосут?!
показати весь коментар
21.10.2020 12:23
+4
"Тихановская обещает всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.

В случае, если Тихановская придет к власти, она обещает в частности аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать судимости и административные штрафы; восстановить на службе тех, кто потерял работу; а также получить финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам."

Источник: https://censor.net/ru/n3226054

А когда она придет к власти?
показати весь коментар
21.10.2020 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Тихановская обещает всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.

В случае, если Тихановская придет к власти, она обещает в частности аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать судимости и административные штрафы; восстановить на службе тех, кто потерял работу; а также получить финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам."

Источник: https://censor.net/ru/n3226054

А когда она придет к власти?
показати весь коментар
21.10.2020 12:02 Відповісти
...і головне: де візьме гроші на все? Адже неоплата комун. послуг -- це чиясь платня.
показати весь коментар
21.10.2020 13:04 Відповісти
Мова йде про штрафи, а не про саму комуналку.
показати весь коментар
21.10.2020 13:20 Відповісти
І це, звісно. Адже чиясь неоплата комун.послуг -- це затримка платні чи кредит на її виплату вчасно. Хто покриватиме кредити?
показати весь коментар
21.10.2020 13:27 Відповісти
Тіхановська бреше, як дихає
показати весь коментар
21.10.2020 21:46 Відповісти
Квіти зав"яли,немає з чим вже білорусам водити хороводи.
показати весь коментар
21.10.2020 12:03 Відповісти
Призываю тихановскую - застрелиться и не пудрить сябрам мозги из-за поребрика!
показати весь коментар
21.10.2020 12:04 Відповісти
Ona s liderami ES stran govorit pro pomoc strane tam, i bezviz dlia liudej prosit zdelat u ES stob mogli tam svobodno rabotat liudi s Belorus.
показати весь коментар
21.10.2020 12:15 Відповісти
Беларусы- РАБЫ! Их безвиз- таёжный союз!
показати весь коментар
21.10.2020 12:19 Відповісти
Стыдно предположить, кто для тебя украинцы, если твой президент клоун.
показати весь коментар
21.10.2020 12:41 Відповісти
Мой президент Порошенко.
а сябры - терпилы голимые!
показати весь коментар
21.10.2020 12:43 Відповісти
Стыдно предположить, кто для тебя украинцы, если для тебя твой президент клоун.
показати весь коментар
21.10.2020 13:20 Відповісти
Стыдно быть дебилом таким как ты. Остальное все можно!
показати весь коментар
21.10.2020 13:29 Відповісти
нармальна соскачил.
показати весь коментар
21.10.2020 14:07 Відповісти
А можно не просить?
Это - политическая коррупция чистой воды!
показати весь коментар
21.10.2020 12:21 Відповісти
Скорее политическая проституция! Потому что она говорит, - мы с россией!
а просит помощи у ЕС!!!
показати весь коментар
21.10.2020 12:22 Відповісти
Это и есть политика. Тот, кто в политике трындит то, что думает-профнепригоден. Пора понимать
показати весь коментар
22.10.2020 18:59 Відповісти
Я начну понимать тогда когда вы мусорам цветочки дарить перестанете!
показати весь коментар
22.10.2020 19:39 Відповісти
Ona kak lider opoziciji i naroda, prosit pro pomoc narodu ot rezima samozvanca.Ona vet i vybori vygrala Belorus,tak mnogyje cytajet
показати весь коментар
21.10.2020 12:24 Відповісти
ага просит помощи у самозванца от самозванца... ты наркоманштоле?
показати весь коментар
21.10.2020 12:26 Відповісти
Ona priznani ES lider naroda i opoziji,a Lukosenko jest nicto toze oficialno.Takoj tupoj sto neponimajes
показати весь коментар
21.10.2020 12:33 Відповісти
вот ты асёл, сябры вы все тупорылые! Ваш ЕС - это россия!
показати весь коментар
21.10.2020 12:36 Відповісти
Ja bi etogo neskal kak Evropejec pro nix,tam jest raznije liudi.Pri ciom tut rosija?
показати весь коментар
21.10.2020 12:39 Відповісти
Спорим на 1л РедЛейбла (красного) что нихера не будет?!
https://censor.net/ru/comments/locate/3226054/019214ad-0469-7117-9ddb-90613ee6e906
показати весь коментар
21.10.2020 12:44 Відповісти
Mi zyviom v ES uze 16 let mezdu procim,i oni takze budet tam
показати весь коментар
21.10.2020 12:44 Відповісти
A sto ti protiv Litvi imejes?Ja litovec mezdu procim,a ne belorus no ix poderzyvaju kak i absoliutnoje bolsinstvo nasix liudej
показати весь коментар
21.10.2020 12:51 Відповісти
Спорим на 1л РедЛейбла (красного) что нихера не будет?!
https://censor.net/ru/comments/locate/3226054/019214ad-0469-7117-9ddb-90613ee6e906
https://censor.net/ru/comments/locate/3226054/019214ad-0498-71ac-93fe-98574cc3edad
показати весь коментар
21.10.2020 13:30 Відповісти
Ja takoje nepju.Uvidem sto tut sporit
показати весь коментар
21.10.2020 13:38 Відповісти
Я пью. Засцал?
показати весь коментар
21.10.2020 22:28 Відповісти
Vot kak raz kusaju sir golandski s Golandiji prislali podarok ,u nas takogo net po vskusu, tut delajet poxozyje no ne to, u vas tem beleje net. takogo.No net na nego tocno nebudu sporit,luce sam sjem Ja neliubitel pit
показати весь коментар
21.10.2020 23:14 Відповісти
Ja ne tolko svojio mnenije skazal no vsego litovskogo naroda i prezidenta i pravitelstva i sejma odnoglasno po poderzke belorusov.Jest konecno i u nas ruskije vatniki kto dumajet inace,no u nas takix malo gde to 3% samom lucem variante.U nas takije v vlast nepopadajet daze 1% nabrat im na vyborax jest cerez ciur mnogo
показати весь коментар
21.10.2020 14:24 Відповісти
Кто ты такой что считаешь что можешь озвучивать чьето мнение??
показати весь коментар
21.10.2020 22:29 Відповісти
Ja prosto skazal mnenije prezidenta,premjera i seima pro Belorus.Mi poderzyvajem Belorus narod i Cichanovsku kak lidera naroda eto vsio priniato i oficialno.Liudi takze poderzyvajet narod bez voprosov
показати весь коментар
21.10.2020 23:17 Відповісти
Za sto mi dolzni poderzyvat lukosenka?Stto svojix liudej bjiot,ubyvajet,a mozet za to sto jadernuju bombu ot VIlniusa 50 kilometrov postavil?Net on nam ne drug a vrag Nr1
показати весь коментар
21.10.2020 23:23 Відповісти
Вот вся хитровые**я суть сябров, почти как кацапы!
https://censor.net/ru/news/3226788/belorusskaya_oppozitsionerka_tsepkalo_otkazalas_ozvuchit_pozitsiyu_otnositelno_okkupatsii_kryma/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
показати весь коментар
24.10.2020 09:39 Відповісти
Da ja cytal eto.Tam raznaja opozicija,odin daze skazal sto verit lukosenko i nenado nicego meniat.Mozet vy cytali kogda s tiurmi togo vypustili tam advokat Babariko tak skazal.U nas te sto zyvut zdes belorusi vot ix jest skoli,tak kogda byli mitingi imeno oni nepoderzali i byli na nasej storone,a ruskije i polskije skoli mitingovali,tam za zarplati stob podniali uceteliami u nas ucetelia i tak 1500 evro polucajet
показати весь коментар
24.10.2020 10:13 Відповісти
хватит оправдывать этих ублюдков. Ты что троль?
показати весь коментар
24.10.2020 10:28 Відповісти
Jesli ja trol togda i ves ES jest troli.
показати весь коментар
24.10.2020 10:34 Відповісти
Ты не ЕС не ***** *****!
показати весь коментар
24.10.2020 14:14 Відповісти
приклад покажи - пальни собі у безтолковку
показати весь коментар
21.10.2020 12:25 Відповісти
Щось забагато обіцянок. Прямо мати Тереза.
показати весь коментар
21.10.2020 12:04 Відповісти
в ерусалиме що то афроамериканцы ничего не предлагают : ни земли, ни банков, ни пароходов, ни оплату больничных. поэтому наверное никто не вспоминает манделу ?!
показати весь коментар
21.10.2020 12:18 Відповісти
Pasmotrim kak udastsia zabastovka.Jesli vse vydut na zabastovku togda xoroso
показати весь коментар
21.10.2020 12:11 Відповісти
Спорим на 1л РедЛейбла (красного) что нихера не будет?!
показати весь коментар
21.10.2020 12:19 Відповісти
Кому хорошо?
Перестань писать чепуху.
показати весь коментар
21.10.2020 12:22 Відповісти
Xoroso jesli ujdiot Lukosenko,tak cytajet vse bez iskliucenyje civilozovanije strani.A dlia etogo nado sto to delat.Sto tut neponiatno?
показати весь коментар
21.10.2020 12:28 Відповісти
Jesli u vas drugoje mnenije cem ES i civilizovanix stran,eto vase licnoje mnenije
показати весь коментар
21.10.2020 12:29 Відповісти
До тех пор, пока беларусы не выберут себе настоящего боевого лидера, ориентированного на свободный мир, а не на царскую "братскую" Россию (как Тихановская) - все их протесты будут полным идиотизмом. Но они никогда себе не выберут другого лидера, поскольку они сами не хотят отдаляться от "братской" России. Поэтому лучше всего беларусам - прекратить обманывать самих себя, смириться, прийти с поклоном к Лукашенко, зализать себе раны на задницах, отбитых ОМОНом, и вернуться работать на благо нового "союзного государства". Их судьба давно уже предрешена.
показати весь коментар
21.10.2020 12:11 Відповісти
тихановская - тварь
показати весь коментар
21.10.2020 12:12 Відповісти
Українці мают клоуна, а білоруси мают клоунесу !!! Фартить ,сябрам !!!))
показати весь коментар
21.10.2020 12:13 Відповісти
Глянув на фото Тхановскої тут і зразу згадалось - у тебя скучноє ліцо Міша , c такім ліцом тебе денег нікто не даст . .
Тихановская призвала белорусов 26 октября начать народную забастовку - Цензор.НЕТ 7005 .
показати весь коментар
21.10.2020 12:14 Відповісти
От в нас нескучний!

https://pbs.twimg.com/media/Ek11HpVWkAArGpw?format=png&name=small
показати весь коментар
21.10.2020 12:18 Відповісти
А Тихановская таки да, скучная, даже унылая.
показати весь коментар
21.10.2020 12:27 Відповісти
Сама звалила закордон, а інших закликає протестувати.
Мерзота.
Ще гірша за ката Лукашенка.
показати весь коментар
21.10.2020 12:17 Відповісти
Прямо як Ленін з Женеви.
показати весь коментар
21.10.2020 13:23 Відповісти
Желательно деньги вперед.
показати весь коментар
21.10.2020 12:18 Відповісти
А що тобі мало Пуйло дав,шо ти і тут жебракуєш?
показати весь коментар
21.10.2020 12:23 Відповісти
Дык эти деньги тоже от Путина. Надо его разорить вщент.
показати весь коментар
21.10.2020 12:31 Відповісти
Держитесь...
Пена сойдёт.
Всё будет ОК.
показати весь коментар
21.10.2020 12:24 Відповісти
Обещать - не значит жениться
показати весь коментар
21.10.2020 12:23 Відповісти
Не надо забывать, что белорусы очень медленно просыапются. Очень. Но неотвратимо для Луки. Навряд ли забастовка , как ее желали бы организатопы, получится.

Да и в Украине такое невозможно. Пусть плесень дпже все сдаст и провалит.
показати весь коментар
21.10.2020 12:23 Відповісти
Во порохоботов корежит - в упор от путиноидов не отличить.
Или они "два-в одном" - у двух маток сосут?!
показати весь коментар
21.10.2020 12:23 Відповісти
Не понял...
У вас какое-то раздвоение личности.
показати весь коментар
21.10.2020 12:27 Відповісти
Это ябацька, который за пуйло, таракана и метветчука-рабиновича! Скрепные они все такие!
показати весь коментар
21.10.2020 13:45 Відповісти
Ябацка решил впрячься за жоппоблок и других предателей Украины?
показати весь коментар
21.10.2020 13:44 Відповісти
Чмо ты, разанскае - я табе у'жо прапанавау' на мове размау'ляць.
Ты, лапаць, нiводнага слова не вымау'вiу'.
Прывядзi прыклад, валенак - дзе я хоць словам станавiу'ся на захiст азначаных палiтыканау'?!
Высрауся ты хлусней, байструк непiсьменны - тюфу на цябе.
показати весь коментар
21.10.2020 14:11 Відповісти
ЯБацько освоил гугл-переводчик! Методичку скрепную смени! Соседи, чтобы вы понимали: это лукашенковский стукач-бот, у нас, к сожалению, такие есть!
показати весь коментар
22.10.2020 10:14 Відповісти
Тихановская пообещала дать всем!
показати весь коментар
21.10.2020 12:25 Відповісти
забастовку і в Україні по ходу - одна наволоч обдирає націю
показати весь коментар
21.10.2020 12:27 Відповісти
На Жанну д'Арк не тянет , до Юли ей далеко , кто она , мечтающая договориться с путлом ?
показати весь коментар
21.10.2020 12:34 Відповісти
Одержима владою персона. То, направду, паршивий симптом.
показати весь коментар
21.10.2020 12:51 Відповісти
Вона хоче йому "в глаза посмотреть".
показати весь коментар
21.10.2020 22:01 Відповісти
Ніяк не вгамується пацавата цьотка. Біда...
показати весь коментар
21.10.2020 12:49 Відповісти
Слабо поехать и возглавить, а не подстрекать их теплого и уютного ЕС?
показати весь коментар
21.10.2020 12:52 Відповісти
Ona xocet vernutisia realno domoj svojiu rodinu,no tam ejio bi zdala tiurma.Ne ona odna siuda prijexalo vot nedavno olimpijskaja cempionka po plavaniju toze prijexalo siuda izza rezima
показати весь коментар
21.10.2020 13:04 Відповісти
Логично.
Поэтому пусть в тюрьме сидят те, кого Тихановская толкает на протесты, а она на безопасном расстоянии получает премии мира и пиарится на этом.
показати весь коментар
21.10.2020 15:22 Відповісти
Jesli ona prijexala ejio srazu posadili v tiurmu,mozet daze rastreliali kto znajet?Ona imejet prava govorit poskolku vygrala vybori,teper ona ne tak prostoj uze celovek a lider naroda,tak cytajet na zapade.Merkel,Makron i drugyje tak s ulici liudmi nevstrecajetsia.U nejio vse prizivy jest mirnyje
показати весь коментар
21.10.2020 15:47 Відповісти
Ну такова участь настоящих борцов - стоять впереди и вести за собой.

А она не борец, а подстрекатель.
показати весь коментар
21.10.2020 15:52 Відповісти
S tiurmi bi tam vela borcov ona i neslisali pro nejio,kak i pro drugix zakliucionix.Ejio ocenili na vyborax gde ona vygrala,vot za eto ona lider strani.Na zapade formirovat mnenije toze ocen vazno,i zdes ona sebia pokazyvajet s lucej storoni
показати весь коментар
21.10.2020 16:01 Відповісти
Ееще раз для тех, кто на Финском заливе.

Этим и отличаются борцы от провокаторов и аферистов
- борцы верят в свое дело, свои цели своих соратников и готовы идти ради них на жертвы;
- провокаторы и аферисты - зарабатывают на жертвах других.
показати весь коментар
21.10.2020 16:07 Відповісти
Ejio muz tiurme,sto nado stob deti byli sirotami?Ona delajet vsio verno teper mne necego dobavit.Samozvanec ujdiot rano ili pozno mozete nesomnevatsia etim.
показати весь коментар
21.10.2020 16:34 Відповісти
Які вибори вона виграла? хто підраховував? Армія, поліція, бюджетники, пенсіонери, більшість студентів голосували за Лукашенка. Вона провокаторка і штовхає народ до війни і анексії Росією. Її треба судити, російську курву.
показати весь коментар
21.10.2020 22:09 Відповісти
Тіхановська закликала білорусів 26 жовтня розпочати народний страйк - Цензор.НЕТ 3461
показати весь коментар
21.10.2020 13:06 Відповісти
Золотое время для владельцев цветочных ларьков.
показати весь коментар
21.10.2020 14:10 Відповісти
Ой не буде дила.....
показати весь коментар
21.10.2020 16:09 Відповісти
Фигня, денёк помитингуют возле цехов и всё, да и то далеко не все, это уже было.
показати весь коментар
25.10.2020 21:15 Відповісти
 
 