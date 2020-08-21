Лукашенко погрожує замінити працівників "Білоруськалій", які страйкують, українськими шахтарями: "У всьому світі безробіття"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про можливість заміни працівників ВАТ "Білоруськалій", які страйкують, шахтарями з інших країн, зокрема, з України.

"Що ви страйкуєте? Добре, страйкуєте - ладно. Я команду директору: не треба за ними бігати. У нас в Солігорську 2 тис. людей, які бажають працювати на "Білоруськалій". Вони прийдуть. Чи не вони прийдуть - в усьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі. Їх море - безробітних", - заявив Лукашенко в п'ятницю на зустрічі з колективом агрокомбінату "Дзержинський", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше страйком "Білоруськалій" повідомляв про втрати зв'язку з двома своїми членами - Дмитром Куделевичем і Максимом Філановичем. Останній вийшов на зв'язок вдень у четвер. "З ним все добре", - інформував страйком. А затриманий білоруський активіст Куделевич втік з КДБ через кватирку в туалеті і тепер, можливо, перебуває в Україні

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Як повідомлялося, вранці 19 серпня на головній площі міста Солігорська, де розташовуються основні шахти калійного комбінату, пройшов мітинг робітників. Страйком "Білоруськалій" вирішив продовжити страйк до виконання вимог страйкарів, першочерговим з яких є відставка чинного президента Олександра Лукашенка. Шахтарі вирішили поки не оголошувати голодування. 17 серпня білоруські ЗМІ проінформували про зупинку всіх шахт на "Білоруськалій" і про оголошення робочими страйку. Співробітники підприємства зажадали, в тому числі, звільнити Солігорськ від загону особливого призначення, як такого, що втратив довіру громадян, притягнути до відповідальності тих, хто перевищив повноваження під час і після виборчої кампанії, не виконали свої обов'язки сумлінно відповідно до законодавства Білорусі; визнати вибори недійсними і провести нові вибори з новим ЦВК і залученням незалежних спостерігачів.

"Білоруськалій" є єдиним виробником хлоркалія в країні, а також одним з найбільших постачальників калійних добрив на світовий ринок. Підприємство реалізує свою продукцію через ВАТ "Білоруська калійна компанія".

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.