Лукашенко погрожує замінити працівників "Білоруськалій", які страйкують, українськими шахтарями: "У всьому світі безробіття"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про можливість заміни працівників ВАТ "Білоруськалій", які страйкують, шахтарями з інших країн, зокрема, з України.
"Що ви страйкуєте? Добре, страйкуєте - ладно. Я команду директору: не треба за ними бігати. У нас в Солігорську 2 тис. людей, які бажають працювати на "Білоруськалій". Вони прийдуть. Чи не вони прийдуть - в усьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі. Їх море - безробітних", - заявив Лукашенко в п'ятницю на зустрічі з колективом агрокомбінату "Дзержинський", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше страйком "Білоруськалій" повідомляв про втрати зв'язку з двома своїми членами - Дмитром Куделевичем і Максимом Філановичем. Останній вийшов на зв'язок вдень у четвер. "З ним все добре", - інформував страйком. А затриманий білоруський активіст Куделевич втік з КДБ через кватирку в туалеті і тепер, можливо, перебуває в Україні
Як повідомлялося, вранці 19 серпня на головній площі міста Солігорська, де розташовуються основні шахти калійного комбінату, пройшов мітинг робітників. Страйком "Білоруськалій" вирішив продовжити страйк до виконання вимог страйкарів, першочерговим з яких є відставка чинного президента Олександра Лукашенка. Шахтарі вирішили поки не оголошувати голодування. 17 серпня білоруські ЗМІ проінформували про зупинку всіх шахт на "Білоруськалій" і про оголошення робочими страйку. Співробітники підприємства зажадали, в тому числі, звільнити Солігорськ від загону особливого призначення, як такого, що втратив довіру громадян, притягнути до відповідальності тих, хто перевищив повноваження під час і після виборчої кампанії, не виконали свої обов'язки сумлінно відповідно до законодавства Білорусі; визнати вибори недійсними і провести нові вибори з новим ЦВК і залученням незалежних спостерігачів.
"Білоруськалій" є єдиним виробником хлоркалія в країні, а також одним з найбільших постачальників калійних добрив на світовий ринок. Підприємство реалізує свою продукцію через ВАТ "Білоруська калійна компанія".
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в Україні:
Середня зарплата близько 24-25 тисяч гривень. Ми щороку приймаємо більше ста молодих фахівців, створюємо їм нормальні умови для роботи. Даємо їм" підйомні ", оплачуємо частину житла", - розповідає гендиректор шахтоуправління "Покровське" Леонід Байсаров
у цих руссолюбців зарплата зараз справді "не альо"...І з багатомісячними затримками..
ця "вата" пи..ди получить ще й як штрейкбрейхери.. )))
і заплатять їм білоруськими рублями, котрого невідомо який курс буде за тиждень-два..
Зарплата
Конкретные цифры привести трудно, потому что заработная плата шахтёров сильно варьируется - в зависимости от специальности, разряда, выслуги, различных доплат. Но меньше 1 000 рублей в месяц люди, работающие под землёй, не зарабатывают. Чаще это около 1500 рублей. У забойной группы - несколько тысяч рублей.
Лукашенко предупредил о поползновении отделить Белоруссию от России.
Внешние силы намереваются «наклонить» мирную Белоруссию, «застрявшую у них как кость в горле», создать санитарный кордон и отделить ее от России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По его мнению, происходящее сейчас в Белоруссии - это попытка изолировать Россию. «Конечно, ни я, ни [российский президент Владимир] Путин на это никогда не пойдем, и мы дадим серьезнейший ответ на эти поползновения. Мы знаем, откуда идут команды», - предупредил Лукашенко.»
Аналітіко - кукарєкатєлям: «Только Лукашенко !!!»
iz lugandoniji ? nu nu - davai - prigloshai
Максимальное на что они могут рассчитывать это вариант уровня зебила. ЭТО ЛУЧШЕЕ ЧТО ОНИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ. Да мало свободы. Украина в этом высоко - можна как и мента ***** послать, так и предателя говно-президента. НО тот вариант демократии добивает и уничтожает промышленность, последние заводы закрываются на окончательную порезку, земля международной мафии продана дураком, дурак кредитов добирает ТАК, что украина только на обслуживание долгов выплачивает по миллиарду $ в месяц - закапывает каждый месяц лярд в песок как в черную дыру.Это даже не погашение, А ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЦЕНТОВ дурака зе.И дурак ТРЕБУЕТ поднять зарплаты при тотальном падении экономики, большего дурака можно найти наверное только на какой-нибуть планете дураков.
А про предательство придурка это отдельно - оно СО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЕТСЯ НАоБАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД, чтобы его предать. А потом в своих *****-шоу рассказывает какая украина проститутка, принимает всех со всех сторон.Отборный дурак- это тихий ужас. Закон приходит с кремля о фокине - оно только подписывает.
Вы хотите такой секс с антивластью? Нужно чуть ли не каждый месяц нужно выходить и шатать придурка, потому что его понесло хзк и в какую строну этот флюгер уже чекисты нагнули проститку и пут его кормит своей спермой в рот зепроститутке.
Вы что, мол, хотите как в Украине?
В Україні є взагалі МЗС?
Чи буде Нота цьому охрєнєвшому ідіоту ?
Это Таракан с пьяну Украину попутал с Позорной Зоной ОРДЛО - там да, те нищеброды за еду поедут работать хоть в Нигерию.
Но, хочу им напомнить:
В Белоруси, с многих гос предприятий ЗАПРЕЩЕНО УВОЛЬНЯТЬСЯ "по собственному желанию".
Как вам такой прикол?
Це він натякає на тих "шахтарів", що у шахтах відкопують новітню російську військову техніку?
У тебя выбор не велик,либо быть повешенным собственным народом,но остаться национальной достопримечательностью как Чаушеску или Каддафи,либо тебя отравят твои кацапских братья и ты сдохнеш от случайного отравления как Навальный,и о тебе будут вспоминать плохо и недолго,а потом тебя вытрут из истории.
Раз так этак разок в лет 10-15 . Или меняться как-то .
Вот только где взять столько послушных и безобидных баранов ?
Разве только клонировать ...
тогда да, очень реализуемо
...