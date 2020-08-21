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Лукашенко погрожує замінити працівників "Білоруськалій", які страйкують, українськими шахтарями: "У всьому світі безробіття"

Лукашенко погрожує замінити працівників

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про можливість заміни працівників ВАТ "Білоруськалій", які страйкують, шахтарями з інших країн, зокрема, з України.

"Що ви страйкуєте? Добре, страйкуєте - ладно. Я команду директору: не треба за ними бігати. У нас в Солігорську 2 тис. людей, які бажають працювати на "Білоруськалій". Вони прийдуть. Чи не вони прийдуть - в усьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі. Їх море - безробітних", - заявив Лукашенко в п'ятницю на зустрічі з колективом агрокомбінату "Дзержинський", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше страйком "Білоруськалій" повідомляв про втрати зв'язку з двома своїми членами - Дмитром Куделевичем і Максимом Філановичем. Останній вийшов на зв'язок вдень у четвер. "З ним все добре", - інформував страйком. А затриманий білоруський активіст Куделевич втік з КДБ через кватирку в туалеті і тепер, можливо, перебуває в Україні

Також читайте: Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках"

Як повідомлялося, вранці 19 серпня на головній площі міста Солігорська, де розташовуються основні шахти калійного комбінату, пройшов мітинг робітників. Страйком "Білоруськалій" вирішив продовжити страйк до виконання вимог страйкарів, першочерговим з яких є відставка чинного президента Олександра Лукашенка. Шахтарі вирішили поки не оголошувати голодування. 17 серпня білоруські ЗМІ проінформували про зупинку всіх шахт на "Білоруськалій" і про оголошення робочими страйку. Співробітники підприємства зажадали, в тому числі, звільнити Солігорськ від загону особливого призначення, як такого, що втратив довіру громадян, притягнути до відповідальності тих, хто перевищив повноваження під час і після виборчої кампанії, не виконали свої обов'язки сумлінно відповідно до законодавства Білорусі; визнати вибори недійсними і провести нові вибори з новим ЦВК і залученням незалежних спостерігачів.

"Білоруськалій" є єдиним виробником хлоркалія в країні, а також одним з найбільших постачальників калійних добрив на світовий ринок. Підприємство реалізує свою продукцію через ВАТ "Білоруська калійна компанія".

Також читайте: Затриманий білоруський активіст Куделевич утік з КДБ через кватирку в туалеті і тепер, можливо, перебуває в Україні, - страйком "Білоруськалій"

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) страйк (208) Лукашенко (2653) репресії (1621)


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Топ коментарі
+42
безработный шахтер с Донбасса
Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица" - Цензор.НЕТ 4644
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21.08.2020 16:42
+39
Будут касками стучать тебе по лысой голове .
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21.08.2020 16:36
+31
«Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - заявил ЛукашенкоИсточник: https://censor.net/n3215208»

В Україні є взагалі МЗС?
Чи буде Нота цьому охрєнєвшому ідіоту ?
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21.08.2020 16:40
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Будут касками стучать тебе по лысой голове .
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21.08.2020 16:36 Відповісти
Там такі зарплати що українські шахтарі стануть в чергу для працевлаштуваня в Білорусі.
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21.08.2020 16:38 Відповісти
Какие?
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21.08.2020 16:40 Відповісти
Середня зарплата шахтарів в Білорусі 15 тис. грн! Це середня по об'єднанню! А шахтарі отримують по 20-30 тис.грн в перерахунку. І регулярно отримують! Ніхто в Президента на площі не просить борги виплатити, бо все виплачено вчасно, без корупції та олігархів
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21.08.2020 16:43 Відповісти
Тю! Це 15 тис. грн. ти вважаєш великою зарплатою?
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21.08.2020 16:50 Відповісти
https://ua.trud.com/salary/2/52680.html
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21.08.2020 16:50 Відповісти
Неможит быть. Барыга убил ведь экономику. Эта какойта парахаботский сайт
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21.08.2020 16:51 Відповісти
И у нас 15000. В некоторых шахтах, да есть проблема с невыплатами. Но никаких заоблачных зарплат по сравнению с Украиной нет.
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21.08.2020 16:50 Відповісти
Ого.
А в Україні:
Середня зарплата близько 24-25 тисяч гривень. Ми щороку приймаємо більше ста молодих фахівців, створюємо їм нормальні умови для роботи. Даємо їм" підйомні ", оплачуємо частину житла", - розповідає гендиректор шахтоуправління "Покровське" Леонід Байсаров
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21.08.2020 16:51 Відповісти
Средняя зарплата шахтеров в Украине те же 15 тыс. грн. Прям предвижу как толпы украинских шахтеров ломятся в Беларусь на ту же зарплату, просто потому, что окончательно поехавший Лука очередной бред сморозил и потому, что там якобы "все виплачено вчасно, без корупції та олігархів", а еще "стабильность", диктатура, мусора с омоном людей за бесправный скот держат, но то такое...
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21.08.2020 16:52 Відповісти
Да "тихо будь"... Это Лука говорит о "кормильцах Украины"... Они создали "Малороссию", накормили всю Россию, завалили своей продукцией полмира, а теперь, купаясь в роскоши, будут в отпуске заниматься "благотворительностью" - поднимать экономику Беларуси...
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21.08.2020 17:06 Відповісти
Да понятно, что к нему никто кроме наших бывших "кормильцев", ************ с донбаситами, которые уже притомились в своих "процветающих" говнореспубликах прозябать, не поедет, даже если бы Лука реально звал, а не нес очередную чушь ради красного словца. Но этот кацапских холуй про всю Украину опять ляпнул, вообще он уже утомил все время Украину приплетать.
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21.08.2020 17:23 Відповісти
Яка заборгованість по зарплаті на українських шахтах? В Білорусі платять регулярно!
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22.08.2020 09:10 Відповісти
це напевне про "Днр-івських шахтарів"..
у цих руссолюбців зарплата зараз справді "не альо"...І з багатомісячними затримками..
ця "вата" пи..ди получить ще й як штрейкбрейхери.. )))

і заплатять їм білоруськими рублями, котрого невідомо який курс буде за тиждень-два..
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21.08.2020 18:57 Відповісти
Нахрен ты херню пишешь не разобравшись? кацапштоле?
Зарплата
Конкретные цифры привести трудно, потому что заработная плата шахтёров сильно варьируется - в зависимости от специальности, разряда, выслуги, различных доплат. Но меньше 1 000 рублей в месяц люди, работающие под землёй, не зарабатывают. Чаще это около 1500 рублей. У забойной группы - несколько тысяч рублей.
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21.08.2020 16:54 Відповісти
Тоже, что и у нас. Только Беларусь диктаторская страна без свобод. Плюс ко всему завтра рашка не кинет кость, в виде халявных денег и от экономики Беларуси ничего не останется
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21.08.2020 16:57 Відповісти
Зачем шахтёрам ехать работать шахтёром в Беларусь, если можно на более вменяемой работе без таких вредных последствий получать больше в Европе? Это мне напоминает когда вата на голубом глазу козыряет друг перед дружкой зп в 30-32к расеянских рублей, даже не понимая на сколько они жалко выглядят)))
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21.08.2020 19:37 Відповісти
В Варшаві білорусів повно. Кажуть, що 300 доларів заробити не просто в Біларусі.
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21.08.2020 17:31 Відповісти
Когда этот фонтан уже заткнут?
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21.08.2020 16:36 Відповісти
Биндеровцами из правого сектора, бригадир будет Ярош!!!
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21.08.2020 16:36 Відповісти
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21.08.2020 17:24 Відповісти
«21 августа 2020
Лукашенко предупредил о поползновении отделить Белоруссию от России.
Внешние силы намереваются «наклонить» мирную Белоруссию, «застрявшую у них как кость в горле», создать санитарный кордон и отделить ее от России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По его мнению, происходящее сейчас в Белоруссии - это попытка изолировать Россию. «Конечно, ни я, ни [российский президент Владимир] Путин на это никогда не пойдем, и мы дадим серьезнейший ответ на эти поползновения. Мы знаем, откуда идут команды», - предупредил Лукашенко.»
Аналітіко - кукарєкатєлям: «Только Лукашенко !!!»
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21.08.2020 16:36 Відповісти
Беги Лука! Американские авианосцы уже в Немане! Фокин направил! Он с Кравчуком ещё боевиков готовят.
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21.08.2020 17:59 Відповісти
Приедут из Украины шахтеры

iz lugandoniji ? nu nu - davai - prigloshai
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21.08.2020 16:38 Відповісти
Белорусские дурачки не понимают, что больше НОРМАЛЬНОГО президента чекисткое иго и его носитель парашка НЕ ДАДУТ. Это последний норм. през. Пусть радуются то что есть. Потому что существует парашка и она не даст нормального президента выбрать, кроме какой-то проститутки или топкоррупционера.
Максимальное на что они могут рассчитывать это вариант уровня зебила. ЭТО ЛУЧШЕЕ ЧТО ОНИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ. Да мало свободы. Украина в этом высоко - можна как и мента ***** послать, так и предателя говно-президента. НО тот вариант демократии добивает и уничтожает промышленность, последние заводы закрываются на окончательную порезку, земля международной мафии продана дураком, дурак кредитов добирает ТАК, что украина только на обслуживание долгов выплачивает по миллиарду $ в месяц - закапывает каждый месяц лярд в песок как в черную дыру.Это даже не погашение, А ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЦЕНТОВ дурака зе.И дурак ТРЕБУЕТ поднять зарплаты при тотальном падении экономики, большего дурака можно найти наверное только на какой-нибуть планете дураков.
А про предательство придурка это отдельно - оно СО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЕТСЯ НАоБАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД, чтобы его предать. А потом в своих *****-шоу рассказывает какая украина проститутка, принимает всех со всех сторон.Отборный дурак- это тихий ужас. Закон приходит с кремля о фокине - оно только подписывает.
Вы хотите такой секс с антивластью? Нужно чуть ли не каждый месяц нужно выходить и шатать придурка, потому что его понесло хзк и в какую строну этот флюгер уже чекисты нагнули проститку и пут его кормит своей спермой в рот зепроститутке.
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21.08.2020 22:00 Відповісти
Может омоном заменишь?
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21.08.2020 16:38 Відповісти
Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица" - Цензор.НЕТ 882
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21.08.2020 16:42 Відповісти
Луковошка .
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21.08.2020 16:48 Відповісти
Это он не донбаситов имел ввиду как украинских шахтеров? Так там только трактористы остались.
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21.08.2020 16:38 Відповісти
правильно! и с удовольствием поедут.
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21.08.2020 16:38 Відповісти
Усатый таракан совсем оборзел!
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21.08.2020 16:39 Відповісти
Ага, "шахтерами" ... и "трактористами".
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21.08.2020 16:39 Відповісти
Донецкими
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21.08.2020 16:41 Відповісти
Болей падобна да праўды, але нам у Беларусі такога Г* не трэба. Акрамя таго, там соль трэба здабываць, а не вугаль.
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21.08.2020 16:54 Відповісти
Принципиального различия нет. Подземная добыча, она и в Африке подземная. И оборудование плюс минус одинаковое. Только газа нет и геология лучше. Только за 500 дол. поедут только лугандонцы. Ну может ещё с закрывающихся госшахт. Альтернатива за 1000-1500 евро в Польшу. Целыми бригадами ездят на их шахты.
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21.08.2020 19:17 Відповісти
Намекнул: мол, в Украине так хреново, что только пальцем поманю - будут батрачить.
Вы что, мол, хотите как в Украине?
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21.08.2020 16:39 Відповісти
«Нєт, нєт ! Ми хотім, как в Бєларусі !!!!»
Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица" - Цензор.НЕТ 2493
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21.08.2020 16:44 Відповісти
«Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - заявил ЛукашенкоИсточник: https://censor.net/n3215208»

В Україні є взагалі МЗС?
Чи буде Нота цьому охрєнєвшому ідіоту ?
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21.08.2020 16:40 Відповісти
в Украине с 2019 отсуствует президент а вы о МЗС
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21.08.2020 17:26 Відповісти
А що вони йому заперечать, він їм рота закриє просто показавши статистику безробітних в Україні, на мітингах кричати і на роялі хріном грати любий ідіот може.
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21.08.2020 17:30 Відповісти
Ви пропонуєте коментувати дії всіх душевнохворих, чи тільки цього одного недоумка??
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21.08.2020 17:32 Відповісти
Даунбасские шахтеры найдут в белорусских шахтах танки и грады.
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21.08.2020 16:40 Відповісти
С Украины шахтеры в нищебродскую Бульбашию на заработки?? (!)
Это Таракан с пьяну Украину попутал с Позорной Зоной ОРДЛО - там да, те нищеброды за еду поедут работать хоть в Нигерию.
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21.08.2020 16:41 Відповісти
Истерит уже Лукашенко.
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21.08.2020 16:41 Відповісти
безработный шахтер с Донбасса
Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица" - Цензор.НЕТ 4644
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21.08.2020 16:42 Відповісти
Не спорю, у нас найдётся кучка ТЫПИЛОВ, купившихся на посуды Кровавого Луки.
Но, хочу им напомнить:
В Белоруси, с многих гос предприятий ЗАПРЕЩЕНО УВОЛЬНЯТЬСЯ "по собственному желанию".
Как вам такой прикол?
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21.08.2020 16:43 Відповісти
Правильно, нечего рабам иметь вольности.
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21.08.2020 16:46 Відповісти
Так бидло в Україні про це не бажає знати. Каже - бре-е-ехня.
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21.08.2020 16:53 Відповісти
звернись в Північну Корею ! я вважаю там є згодні поїхати в білоруські шахти !
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21.08.2020 16:43 Відповісти
А, чего не российскими? Наши все на сборе ягод в Польше.
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21.08.2020 16:46 Відповісти
Вообще-то в Украине еще в 2014 все замерзли
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21.08.2020 16:52 Відповісти
АГ-из ОРДЛО пригласи,они тебе наработают.
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21.08.2020 16:47 Відповісти
Это чмо шантажирует свой народ .
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21.08.2020 16:49 Відповісти
Лука, негров завози, нафиг тебе эти беларусы!
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21.08.2020 16:53 Відповісти
Как умело разжигает межнациональную рознь этот пидо.ас.
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21.08.2020 16:53 Відповісти
Да он как Андриано Чилентано из фильма "Блеф".....
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21.08.2020 16:53 Відповісти
Истерика. Зачёт.
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21.08.2020 16:54 Відповісти
Чмошник.
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21.08.2020 16:55 Відповісти
воно намєкає на буряцькіх шохтьоров з бамбасу у них там безробіття...
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21.08.2020 16:55 Відповісти
Мій племінник, якому ще нема 30 років, їздить в Польщу по графіку - півроку там, півроку дома.І так вже кілька разів. Купив авто. Тут, а не в Польщі. А позаяк він живе в Житомирській обл. і добре знає як живеться-працюється в Білорусі, то його туди й ковбасою не заманиш.
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21.08.2020 16:58 Відповісти
Оказывается батька совсем не батька.
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21.08.2020 17:00 Відповісти
Во всем мире подобное штрейхбрехерство считается ДНИЩЕМ рабочей солидарности и профсоюзного движения... у###щный бацька уже сравнял украинских шахтеров с вонючим дерьмом.... вот просто есть истина - там, где, действительно, хорошо и все справедливо - рабочие не устраивают забастовок......
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21.08.2020 17:00 Відповісти
Ліл)))
Це він натякає на тих "шахтарів", що у шахтах відкопують новітню російську військову техніку?
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21.08.2020 17:00 Відповісти
А они не одни приедут, а с автоматами, которые они нашли в шахтах
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21.08.2020 17:04 Відповісти
Бурятские шахтеры с Донбасса тебе в помощь Лука...
У тебя выбор не велик,либо быть повешенным собственным народом,но остаться национальной достопримечательностью как Чаушеску или Каддафи,либо тебя отравят твои кацапских братья и ты сдохнеш от случайного отравления как Навальный,и о тебе будут вспоминать плохо и недолго,а потом тебя вытрут из истории.
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21.08.2020 17:07 Відповісти
Так Навальний Ше живий
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21.08.2020 17:31 Відповісти
Диктаторам вообще нужно периодически заменять этот продажный и предательский народец .
Раз так этак разок в лет 10-15 . Или меняться как-то .
Вот только где взять столько послушных и безобидных баранов ?
Разве только клонировать ...
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21.08.2020 17:07 Відповісти
в смысле - из ОРДИЛО щахтеры?
тогда да, очень реализуемо
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21.08.2020 17:14 Відповісти
Мабуть зі Львова шахтарів запросить?
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21.08.2020 17:30 Відповісти
Луці потрібний інший народ бо той що був зіпсувався.
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21.08.2020 17:39 Відповісти
Лукашенко дав розпорядження відремонтувати
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21.08.2020 17:49 Відповісти
Щаз) поскакали уже, во порет горячку то)
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21.08.2020 17:44 Відповісти
ну нафига печатать высеры сбрендевшей мрази луки? чувак реально не адекватен,крыша у него съехала и лежит на земле .как не крути, лука мудак, хоть этак хоть так
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21.08.2020 17:49 Відповісти
Я смотрю это хитрозачесанный идиот совсем уважения к украинцам не имеет. Когда у руля осел,этого и следовало ожидать
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21.08.2020 17:58 Відповісти
Это теми самыми "шахтерами" (с ростова, якутии и чечни), которые "откопали" танки в Донбасских подземельях и "трактористами", которые на них "катаются"!?
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21.08.2020 18:27 Відповісти
Ну, не из Украины, а лугандонами!
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21.08.2020 18:35 Відповісти
Это точно! Как шахтер из Украины однозначно могу ответить что не поеду, у меня здесь есть работа!
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21.08.2020 22:40 Відповісти
Что украинцы поедут или нет ?

...
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21.08.2020 18:51 Відповісти
таких гастарбайтеров белорусы сами будут наказывать
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21.08.2020 20:00 Відповісти
 
 