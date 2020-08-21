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Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица"

Лукашенко грозит заменить бастующих работников

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, из Украины.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с коллективом агрокомбината "Дзержинский", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в уборной и теперь, возможно, находится в Украине, - стачком "Беларуськалия"

Ранее стачком "Беларуськалия" сообщал о потери связи с двумя своими членами - Дмитрием Куделевичем и Максимом Филановичем. Последний вышел на связь днем в четверг. "С ним всё хорошо", - информировал стачком. А задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в уборной и теперь, возможно, находится в Украине

Как сообщалось, утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком "Беларуськалия" решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих, первоочередным из которых является отставка действующего президента Александра Лукашенко. Шахтеры решили пока не объявлять голодовку. 17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и об объявлении рабочими забастовки. Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) забастовка (321) Лукашенко (3611) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+42
безработный шахтер с Донбасса
Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица" - Цензор.НЕТ 4644
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21.08.2020 16:42
+39
Будут касками стучать тебе по лысой голове .
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21.08.2020 16:36
+31
«Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - заявил ЛукашенкоИсточник: https://censor.net/n3215208»

В Україні є взагалі МЗС?
Чи буде Нота цьому охрєнєвшому ідіоту ?
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21.08.2020 16:40
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Будут касками стучать тебе по лысой голове .
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21.08.2020 16:36 Ответить
Там такі зарплати що українські шахтарі стануть в чергу для працевлаштуваня в Білорусі.
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21.08.2020 16:38 Ответить
Какие?
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21.08.2020 16:40 Ответить
Середня зарплата шахтарів в Білорусі 15 тис. грн! Це середня по об'єднанню! А шахтарі отримують по 20-30 тис.грн в перерахунку. І регулярно отримують! Ніхто в Президента на площі не просить борги виплатити, бо все виплачено вчасно, без корупції та олігархів
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21.08.2020 16:43 Ответить
Тю! Це 15 тис. грн. ти вважаєш великою зарплатою?
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21.08.2020 16:50 Ответить
https://ua.trud.com/salary/2/52680.html
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21.08.2020 16:50 Ответить
Неможит быть. Барыга убил ведь экономику. Эта какойта парахаботский сайт
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21.08.2020 16:51 Ответить
И у нас 15000. В некоторых шахтах, да есть проблема с невыплатами. Но никаких заоблачных зарплат по сравнению с Украиной нет.
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21.08.2020 16:50 Ответить
Ого.
А в Україні:
Середня зарплата близько 24-25 тисяч гривень. Ми щороку приймаємо більше ста молодих фахівців, створюємо їм нормальні умови для роботи. Даємо їм" підйомні ", оплачуємо частину житла", - розповідає гендиректор шахтоуправління "Покровське" Леонід Байсаров
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21.08.2020 16:51 Ответить
Средняя зарплата шахтеров в Украине те же 15 тыс. грн. Прям предвижу как толпы украинских шахтеров ломятся в Беларусь на ту же зарплату, просто потому, что окончательно поехавший Лука очередной бред сморозил и потому, что там якобы "все виплачено вчасно, без корупції та олігархів", а еще "стабильность", диктатура, мусора с омоном людей за бесправный скот держат, но то такое...
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21.08.2020 16:52 Ответить
Да "тихо будь"... Это Лука говорит о "кормильцах Украины"... Они создали "Малороссию", накормили всю Россию, завалили своей продукцией полмира, а теперь, купаясь в роскоши, будут в отпуске заниматься "благотворительностью" - поднимать экономику Беларуси...
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21.08.2020 17:06 Ответить
Да понятно, что к нему никто кроме наших бывших "кормильцев", ************ с донбаситами, которые уже притомились в своих "процветающих" говнореспубликах прозябать, не поедет, даже если бы Лука реально звал, а не нес очередную чушь ради красного словца. Но этот кацапских холуй про всю Украину опять ляпнул, вообще он уже утомил все время Украину приплетать.
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21.08.2020 17:23 Ответить
Яка заборгованість по зарплаті на українських шахтах? В Білорусі платять регулярно!
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22.08.2020 09:10 Ответить
це напевне про "Днр-івських шахтарів"..
у цих руссолюбців зарплата зараз справді "не альо"...І з багатомісячними затримками..
ця "вата" пи..ди получить ще й як штрейкбрейхери.. )))

і заплатять їм білоруськими рублями, котрого невідомо який курс буде за тиждень-два..
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21.08.2020 18:57 Ответить
Нахрен ты херню пишешь не разобравшись? кацапштоле?
Зарплата
Конкретные цифры привести трудно, потому что заработная плата шахтёров сильно варьируется - в зависимости от специальности, разряда, выслуги, различных доплат. Но меньше 1 000 рублей в месяц люди, работающие под землёй, не зарабатывают. Чаще это около 1500 рублей. У забойной группы - несколько тысяч рублей.
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21.08.2020 16:54 Ответить
Тоже, что и у нас. Только Беларусь диктаторская страна без свобод. Плюс ко всему завтра рашка не кинет кость, в виде халявных денег и от экономики Беларуси ничего не останется
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21.08.2020 16:57 Ответить
Зачем шахтёрам ехать работать шахтёром в Беларусь, если можно на более вменяемой работе без таких вредных последствий получать больше в Европе? Это мне напоминает когда вата на голубом глазу козыряет друг перед дружкой зп в 30-32к расеянских рублей, даже не понимая на сколько они жалко выглядят)))
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21.08.2020 19:37 Ответить
В Варшаві білорусів повно. Кажуть, що 300 доларів заробити не просто в Біларусі.
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21.08.2020 17:31 Ответить
Когда этот фонтан уже заткнут?
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21.08.2020 16:36 Ответить
Биндеровцами из правого сектора, бригадир будет Ярош!!!
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21.08.2020 16:36 Ответить
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21.08.2020 17:24 Ответить
«21 августа 2020
Лукашенко предупредил о поползновении отделить Белоруссию от России.
Внешние силы намереваются «наклонить» мирную Белоруссию, «застрявшую у них как кость в горле», создать санитарный кордон и отделить ее от России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По его мнению, происходящее сейчас в Белоруссии - это попытка изолировать Россию. «Конечно, ни я, ни [российский президент Владимир] Путин на это никогда не пойдем, и мы дадим серьезнейший ответ на эти поползновения. Мы знаем, откуда идут команды», - предупредил Лукашенко.»
Аналітіко - кукарєкатєлям: «Только Лукашенко !!!»
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21.08.2020 16:36 Ответить
Беги Лука! Американские авианосцы уже в Немане! Фокин направил! Он с Кравчуком ещё боевиков готовят.
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21.08.2020 17:59 Ответить
Приедут из Украины шахтеры

iz lugandoniji ? nu nu - davai - prigloshai
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21.08.2020 16:38 Ответить
Белорусские дурачки не понимают, что больше НОРМАЛЬНОГО президента чекисткое иго и его носитель парашка НЕ ДАДУТ. Это последний норм. през. Пусть радуются то что есть. Потому что существует парашка и она не даст нормального президента выбрать, кроме какой-то проститутки или топкоррупционера.
Максимальное на что они могут рассчитывать это вариант уровня зебила. ЭТО ЛУЧШЕЕ ЧТО ОНИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ. Да мало свободы. Украина в этом высоко - можна как и мента ***** послать, так и предателя говно-президента. НО тот вариант демократии добивает и уничтожает промышленность, последние заводы закрываются на окончательную порезку, земля международной мафии продана дураком, дурак кредитов добирает ТАК, что украина только на обслуживание долгов выплачивает по миллиарду $ в месяц - закапывает каждый месяц лярд в песок как в черную дыру.Это даже не погашение, А ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЦЕНТОВ дурака зе.И дурак ТРЕБУЕТ поднять зарплаты при тотальном падении экономики, большего дурака можно найти наверное только на какой-нибуть планете дураков.
А про предательство придурка это отдельно - оно СО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЕТСЯ НАоБАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД, чтобы его предать. А потом в своих *****-шоу рассказывает какая украина проститутка, принимает всех со всех сторон.Отборный дурак- это тихий ужас. Закон приходит с кремля о фокине - оно только подписывает.
Вы хотите такой секс с антивластью? Нужно чуть ли не каждый месяц нужно выходить и шатать придурка, потому что его понесло хзк и в какую строну этот флюгер уже чекисты нагнули проститку и пут его кормит своей спермой в рот зепроститутке.
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21.08.2020 22:00 Ответить
Может омоном заменишь?
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21.08.2020 16:38 Ответить
Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица" - Цензор.НЕТ 882
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21.08.2020 16:42 Ответить
Луковошка .
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21.08.2020 16:48 Ответить
Это он не донбаситов имел ввиду как украинских шахтеров? Так там только трактористы остались.
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21.08.2020 16:38 Ответить
правильно! и с удовольствием поедут.
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21.08.2020 16:38 Ответить
Усатый таракан совсем оборзел!
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21.08.2020 16:39 Ответить
Ага, "шахтерами" ... и "трактористами".
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21.08.2020 16:39 Ответить
Донецкими
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21.08.2020 16:41 Ответить
Болей падобна да праўды, але нам у Беларусі такога Г* не трэба. Акрамя таго, там соль трэба здабываць, а не вугаль.
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21.08.2020 16:54 Ответить
Принципиального различия нет. Подземная добыча, она и в Африке подземная. И оборудование плюс минус одинаковое. Только газа нет и геология лучше. Только за 500 дол. поедут только лугандонцы. Ну может ещё с закрывающихся госшахт. Альтернатива за 1000-1500 евро в Польшу. Целыми бригадами ездят на их шахты.
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21.08.2020 19:17 Ответить
Намекнул: мол, в Украине так хреново, что только пальцем поманю - будут батрачить.
Вы что, мол, хотите как в Украине?
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21.08.2020 16:39 Ответить
«Нєт, нєт ! Ми хотім, как в Бєларусі !!!!»
Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица" - Цензор.НЕТ 2493
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21.08.2020 16:44 Ответить
«Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - заявил ЛукашенкоИсточник: https://censor.net/n3215208»

В Україні є взагалі МЗС?
Чи буде Нота цьому охрєнєвшому ідіоту ?
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21.08.2020 16:40 Ответить
в Украине с 2019 отсуствует президент а вы о МЗС
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21.08.2020 17:26 Ответить
А що вони йому заперечать, він їм рота закриє просто показавши статистику безробітних в Україні, на мітингах кричати і на роялі хріном грати любий ідіот може.
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21.08.2020 17:30 Ответить
Ви пропонуєте коментувати дії всіх душевнохворих, чи тільки цього одного недоумка??
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21.08.2020 17:32 Ответить
Даунбасские шахтеры найдут в белорусских шахтах танки и грады.
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21.08.2020 16:40 Ответить
С Украины шахтеры в нищебродскую Бульбашию на заработки?? (!)
Это Таракан с пьяну Украину попутал с Позорной Зоной ОРДЛО - там да, те нищеброды за еду поедут работать хоть в Нигерию.
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21.08.2020 16:41 Ответить
Истерит уже Лукашенко.
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21.08.2020 16:41 Ответить
безработный шахтер с Донбасса
Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица" - Цензор.НЕТ 4644
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21.08.2020 16:42 Ответить
Не спорю, у нас найдётся кучка ТЫПИЛОВ, купившихся на посуды Кровавого Луки.
Но, хочу им напомнить:
В Белоруси, с многих гос предприятий ЗАПРЕЩЕНО УВОЛЬНЯТЬСЯ "по собственному желанию".
Как вам такой прикол?
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21.08.2020 16:43 Ответить
Правильно, нечего рабам иметь вольности.
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21.08.2020 16:46 Ответить
Так бидло в Україні про це не бажає знати. Каже - бре-е-ехня.
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21.08.2020 16:53 Ответить
звернись в Північну Корею ! я вважаю там є згодні поїхати в білоруські шахти !
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21.08.2020 16:43 Ответить
А, чего не российскими? Наши все на сборе ягод в Польше.
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21.08.2020 16:46 Ответить
Вообще-то в Украине еще в 2014 все замерзли
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21.08.2020 16:52 Ответить
АГ-из ОРДЛО пригласи,они тебе наработают.
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21.08.2020 16:47 Ответить
Это чмо шантажирует свой народ .
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21.08.2020 16:49 Ответить
Лука, негров завози, нафиг тебе эти беларусы!
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21.08.2020 16:53 Ответить
Как умело разжигает межнациональную рознь этот пидо.ас.
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21.08.2020 16:53 Ответить
Да он как Андриано Чилентано из фильма "Блеф".....
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21.08.2020 16:53 Ответить
Истерика. Зачёт.
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21.08.2020 16:54 Ответить
Чмошник.
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21.08.2020 16:55 Ответить
воно намєкає на буряцькіх шохтьоров з бамбасу у них там безробіття...
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21.08.2020 16:55 Ответить
Мій племінник, якому ще нема 30 років, їздить в Польщу по графіку - півроку там, півроку дома.І так вже кілька разів. Купив авто. Тут, а не в Польщі. А позаяк він живе в Житомирській обл. і добре знає як живеться-працюється в Білорусі, то його туди й ковбасою не заманиш.
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21.08.2020 16:58 Ответить
Оказывается батька совсем не батька.
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21.08.2020 17:00 Ответить
Во всем мире подобное штрейхбрехерство считается ДНИЩЕМ рабочей солидарности и профсоюзного движения... у###щный бацька уже сравнял украинских шахтеров с вонючим дерьмом.... вот просто есть истина - там, где, действительно, хорошо и все справедливо - рабочие не устраивают забастовок......
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21.08.2020 17:00 Ответить
Ліл)))
Це він натякає на тих "шахтарів", що у шахтах відкопують новітню російську військову техніку?
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21.08.2020 17:00 Ответить
А они не одни приедут, а с автоматами, которые они нашли в шахтах
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21.08.2020 17:04 Ответить
Бурятские шахтеры с Донбасса тебе в помощь Лука...
У тебя выбор не велик,либо быть повешенным собственным народом,но остаться национальной достопримечательностью как Чаушеску или Каддафи,либо тебя отравят твои кацапских братья и ты сдохнеш от случайного отравления как Навальный,и о тебе будут вспоминать плохо и недолго,а потом тебя вытрут из истории.
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21.08.2020 17:07 Ответить
Так Навальний Ше живий
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21.08.2020 17:31 Ответить
Диктаторам вообще нужно периодически заменять этот продажный и предательский народец .
Раз так этак разок в лет 10-15 . Или меняться как-то .
Вот только где взять столько послушных и безобидных баранов ?
Разве только клонировать ...
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21.08.2020 17:07 Ответить
в смысле - из ОРДИЛО щахтеры?
тогда да, очень реализуемо
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21.08.2020 17:14 Ответить
Мабуть зі Львова шахтарів запросить?
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21.08.2020 17:30 Ответить
Луці потрібний інший народ бо той що був зіпсувався.
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21.08.2020 17:39 Ответить
Лукашенко дав розпорядження відремонтувати
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21.08.2020 17:49 Ответить
Щаз) поскакали уже, во порет горячку то)
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21.08.2020 17:44 Ответить
ну нафига печатать высеры сбрендевшей мрази луки? чувак реально не адекватен,крыша у него съехала и лежит на земле .как не крути, лука мудак, хоть этак хоть так
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21.08.2020 17:49 Ответить
Я смотрю это хитрозачесанный идиот совсем уважения к украинцам не имеет. Когда у руля осел,этого и следовало ожидать
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21.08.2020 17:58 Ответить
Это теми самыми "шахтерами" (с ростова, якутии и чечни), которые "откопали" танки в Донбасских подземельях и "трактористами", которые на них "катаются"!?
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21.08.2020 18:27 Ответить
Ну, не из Украины, а лугандонами!
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21.08.2020 18:35 Ответить
Это точно! Как шахтер из Украины однозначно могу ответить что не поеду, у меня здесь есть работа!
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21.08.2020 22:40 Ответить
Что украинцы поедут или нет ?

...
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21.08.2020 18:51 Ответить
таких гастарбайтеров белорусы сами будут наказывать
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21.08.2020 20:00 Ответить
 
 