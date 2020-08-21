Лукашенко грозит заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами: "Во всем мире безработица"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, из Украины.
"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с коллективом агрокомбината "Дзержинский", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее стачком "Беларуськалия" сообщал о потери связи с двумя своими членами - Дмитрием Куделевичем и Максимом Филановичем. Последний вышел на связь днем в четверг. "С ним всё хорошо", - информировал стачком. А задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в уборной и теперь, возможно, находится в Украине
Как сообщалось, утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком "Беларуськалия" решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих, первоочередным из которых является отставка действующего президента Александра Лукашенко. Шахтеры решили пока не объявлять голодовку. 17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и об объявлении рабочими забастовки. Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.
"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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А в Україні:
Середня зарплата близько 24-25 тисяч гривень. Ми щороку приймаємо більше ста молодих фахівців, створюємо їм нормальні умови для роботи. Даємо їм" підйомні ", оплачуємо частину житла", - розповідає гендиректор шахтоуправління "Покровське" Леонід Байсаров
у цих руссолюбців зарплата зараз справді "не альо"...І з багатомісячними затримками..
ця "вата" пи..ди получить ще й як штрейкбрейхери.. )))
і заплатять їм білоруськими рублями, котрого невідомо який курс буде за тиждень-два..
Зарплата
Конкретные цифры привести трудно, потому что заработная плата шахтёров сильно варьируется - в зависимости от специальности, разряда, выслуги, различных доплат. Но меньше 1 000 рублей в месяц люди, работающие под землёй, не зарабатывают. Чаще это около 1500 рублей. У забойной группы - несколько тысяч рублей.
Лукашенко предупредил о поползновении отделить Белоруссию от России.
Внешние силы намереваются «наклонить» мирную Белоруссию, «застрявшую у них как кость в горле», создать санитарный кордон и отделить ее от России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По его мнению, происходящее сейчас в Белоруссии - это попытка изолировать Россию. «Конечно, ни я, ни [российский президент Владимир] Путин на это никогда не пойдем, и мы дадим серьезнейший ответ на эти поползновения. Мы знаем, откуда идут команды», - предупредил Лукашенко.»
Аналітіко - кукарєкатєлям: «Только Лукашенко !!!»
iz lugandoniji ? nu nu - davai - prigloshai
Максимальное на что они могут рассчитывать это вариант уровня зебила. ЭТО ЛУЧШЕЕ ЧТО ОНИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ. Да мало свободы. Украина в этом высоко - можна как и мента ***** послать, так и предателя говно-президента. НО тот вариант демократии добивает и уничтожает промышленность, последние заводы закрываются на окончательную порезку, земля международной мафии продана дураком, дурак кредитов добирает ТАК, что украина только на обслуживание долгов выплачивает по миллиарду $ в месяц - закапывает каждый месяц лярд в песок как в черную дыру.Это даже не погашение, А ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЦЕНТОВ дурака зе.И дурак ТРЕБУЕТ поднять зарплаты при тотальном падении экономики, большего дурака можно найти наверное только на какой-нибуть планете дураков.
А про предательство придурка это отдельно - оно СО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЕТСЯ НАоБАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД, чтобы его предать. А потом в своих *****-шоу рассказывает какая украина проститутка, принимает всех со всех сторон.Отборный дурак- это тихий ужас. Закон приходит с кремля о фокине - оно только подписывает.
Вы хотите такой секс с антивластью? Нужно чуть ли не каждый месяц нужно выходить и шатать придурка, потому что его понесло хзк и в какую строну этот флюгер уже чекисты нагнули проститку и пут его кормит своей спермой в рот зепроститутке.
Вы что, мол, хотите как в Украине?
В Україні є взагалі МЗС?
Чи буде Нота цьому охрєнєвшому ідіоту ?
Это Таракан с пьяну Украину попутал с Позорной Зоной ОРДЛО - там да, те нищеброды за еду поедут работать хоть в Нигерию.
Но, хочу им напомнить:
В Белоруси, с многих гос предприятий ЗАПРЕЩЕНО УВОЛЬНЯТЬСЯ "по собственному желанию".
Как вам такой прикол?
Це він натякає на тих "шахтарів", що у шахтах відкопують новітню російську військову техніку?
У тебя выбор не велик,либо быть повешенным собственным народом,но остаться национальной достопримечательностью как Чаушеску или Каддафи,либо тебя отравят твои кацапских братья и ты сдохнеш от случайного отравления как Навальный,и о тебе будут вспоминать плохо и недолго,а потом тебя вытрут из истории.
Раз так этак разок в лет 10-15 . Или меняться как-то .
Вот только где взять столько послушных и безобидных баранов ?
Разве только клонировать ...
тогда да, очень реализуемо
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