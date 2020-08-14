Тихановская создает координационный совет по передаче власти в Беларуси

После объявления результатов выборов президента Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Об этом говорится в ее заявлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад".

"С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти", - заявила она.

Кроме того, она заявила о готовности к диалогу с властью, а также призвала международное сообщество выступить в роли посредника.

Тихановская отметила, что в координационный совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

"Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", - добавила она.

"Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти - трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества", - продолжила Тихановская.

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