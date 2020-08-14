Тихановская создает координационный совет по передаче власти в Беларуси
После объявления результатов выборов президента Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета по передаче власти.
Об этом говорится в ее заявлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад".
"С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти", - заявила она.
Кроме того, она заявила о готовности к диалогу с властью, а также призвала международное сообщество выступить в роли посредника.
Тихановская отметила, что в координационный совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.
"Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", - добавила она.
"Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти - трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества", - продолжила Тихановская.
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Це треба дуже перегрітися на сонці.
Вважайте.
Тьоткою крутять сценаристи, от вона і озвучує, що скажуть. А ви ведетеся і =вірите= ...
https://nv.ua/world/countries/vybory-v-belarusi-kto-takaya-svetlana-tihanovskaya-chey-muzh-zaderzhan-poslednie-novosti-50099929.html
Вірите, наприклад, тому, що вам кажуть про вибори через шість місяців.
Раз вважаєте =взвєшенним палітіком=, певно, думаєте, що домогосподарка вся така з себе незалежна і самостійна.
За цих умов ви питаєте чи вірю я у вибори через шість місяців? Відповім: а вибору не буде.
Мене прикололо Ваше твердження про неї як =взвєшенного палітіка=.
І все. Ніякого =типу=.
Я яндекс не використовую. ??? У мене ґуґл.
ОК ?
Тьотка - підставна, пішка, несамостійна особа і технічний кандидат.
Не приписуйте особі того, чого вона не має і мати не може.
Путін + Лукашенко.
Пойдет ли на это узурпатор? Добровольно?
ПРавда, там общенационального мордобоя никто не устраивал.
Если сябрам удастся вышибить пародию на генсека, надеюсь хватит ума избавиться от института " сильного президента".
Хорошо бы и нам тоже, пока очередной не приклеился в кресло... пример
Она что, её, власть, имела?
Так кого они хотят? Мо пэпик сделает им милость?
Надеюсь, что Сябры все-таки поймут, что не надо абы кого в президенты тянуть. Лука, кстати, первый раз тоже презом стал именно таким вот образом - кот в мешке зато не тот, шо был.
Луку надо гнать полюбасу, но вместо него другая кремлевская консерва лучше точно не сделает.