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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская создает координационный совет по передаче власти в Беларуси

Тихановская создает координационный совет по передаче власти в Беларуси

После объявления результатов выборов президента Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Об этом говорится в ее заявлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад".

"С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти", - заявила она.

Кроме того, она заявила о готовности к диалогу с властью, а также призвала международное сообщество выступить в роли посредника.

Тихановская отметила, что в координационный совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

"Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", - добавила она.

"Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти - трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества", - продолжила Тихановская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская призвала власть пойти на диалог и прекратить насилие, а мэров городов организовать мирные акции: "Наши голоса должны быть услышаны". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+19
Мдя... Домогосподарка, яка ще позавчора закликала всіх розійтись, знову на арені. Це така опозиція? Як флюгер. Звідкіля вітер подме - таке і звернення. А ноги все одно з кацапської дупи ростуть.
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14.08.2020 15:59 Ответить
+17
судя по тому что она в европе, скорее всего сней работают адекватные люди которые не дадут ей подарить власть рашке, по сути она сейчас марионетка запада и это гуд.
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14.08.2020 15:57 Ответить
+13
У нее вата в голове...еще больше чем у нашего осла той ваты..
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14.08.2020 15:58 Ответить
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Тітка, яка =нікаґда нє інтєрєсавалась палітікай= і проголосувала в своєму житті лише один-єдиний раз на президентських виборах - =взвєшинний палітік= ?
Це треба дуже перегрітися на сонці.
Вважайте.
Тьоткою крутять сценаристи, от вона і озвучує, що скажуть. А ви ведетеся і =вірите= ...
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14.08.2020 19:37 Ответить
Ти з яких джерел ось оце все цитуєшь? Про "нікаґда нє інтєрєсавалась палітікай"? І де це я написав, що я "вірю"?
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15.08.2020 07:30 Ответить
По словам Светланы, она никогда не интересовалась политикой.

https://nv.ua/world/countries/vybory-v-belarusi-kto-takaya-svetlana-tihanovskaya-chey-muzh-zaderzhan-poslednie-novosti-50099929.html

Вірите, наприклад, тому, що вам кажуть про вибори через шість місяців.
Раз вважаєте =взвєшенним палітіком=, певно, думаєте, що домогосподарка вся така з себе незалежна і самостійна.
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15.08.2020 08:04 Ответить
Та "новина" легко вішукується у Яндексі, бо активно поширювалася у провладних джерелах. Я так розумію, що Ви мене промацуєта на предмет чи поважаю я "самостійність кандидатки"? Типу лука самостійний та досвідчений (досвід роботи віртухаєм у підлітковій колонії суворого режиму у Гомелі, а потім парторгом в колгоспі та країні в цілому). Завів усю країну у "колгосп" (де все державне) та довів її до економічної "стінки". Цей економічний музей живе (або краще сказати "висить") на волосині збуту продукції у недорозвинений параші. Зара Білорусі прийдеться проходити отой шлях, що подолали (у різному ступені закінченості) усі постсовкові країни. І буде страшна інфляція, і безробіття і все все все...
За цих умов ви питаєте чи вірю я у вибори через шість місяців? Відповім: а вибору не буде.
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15.08.2020 08:41 Ответить
Ні, я Вас і не думала =промацувати=.
Мене прикололо Ваше твердження про неї як =взвєшенного палітіка=.
І все. Ніякого =типу=.
Я яндекс не використовую. ??? У мене ґуґл.
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15.08.2020 08:58 Ответить
У Євангелії від Матфєя сказано "По ділам їх судіть їх..". Я розумію, що когось навіть здивує, якщо відразу після розпису у РАГСі до неї звернуться, як до дружини. Або хтось буде дуже нервувати, якщо його доросла донька почне "відносини" з чужим чоловіком. Але нікуди правди діти - саме Тихановська, а не її чоловік, є зараз політиком. І від її поведінки багато що залежить. Багато з моїх знайомих вважають, що у наступних виборах саме Тихановський (її чоловік) має великі шанси на перемогу. Але зараз він не політик.
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15.08.2020 10:26 Ответить
Предмету обговорення нема. Спочатку треба ознайомитися з визначенням терміну =політик=.
ОК ?
Тьотка - підставна, пішка, несамостійна особа і технічний кандидат.
Не приписуйте особі того, чого вона не має і мати не може.
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15.08.2020 20:20 Ответить
Чувак, там зараз ДУУМВІРАТ.
Путін + Лукашенко.
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14.08.2020 16:45 Ответить
*так что она как избранный президент...
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14.08.2020 16:48 Ответить
Смішно та гірко коли українці обрали собі в президенти клоуна, а в парламент зелену наволоч дають поради білорусам.
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14.08.2020 16:49 Ответить
Расскажи нам про недолики клоуна и достоинства великого колхозника Лукашенка.
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14.08.2020 17:12 Ответить
Клоун вже недолік, а наших совкодрочерів я би до луки відправив на виховання в його гулаг.
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14.08.2020 20:42 Ответить
По тюрьмам и за кордоном есть члены оппозиции от национал - патриотов и они будут допущены к выборам ! Но народ выберет Бабарико - это кремлевский шнырь . Все будет мягко . но с команд Кремля .Но то что политзаключенные будут выпущены уже дает надежду . что они будут представлены во власти и будет формирваться белоруская самоидентичность .
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14.08.2020 17:11 Ответить
Нормальным решением было бы объединение оппозиции в "национальный круглый стол". Переговоры о передаче власти, при посредничестве нескольких европейских государств. Освобождение политзаключенных, ессно. Назначение временного правительства. Перевыборы, как положено - с наблюдателями и т.д.
Пойдет ли на это узурпатор? Добровольно?
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14.08.2020 17:23 Ответить
там 2 типа оппозиции ! Пророссийская ( Бабарико . Тихановский .Цепкало ) и Национал - патрриотическая Европейской направленности ( Статкевич и Северинец ) . Вот еслит Цигшана скинут , то будут выборы и народ выберет Бабрико . Но хоть патриотов отпустят и дадут легитимность .
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14.08.2020 18:00 Ответить
кстати, есть прецедент -- Венгрия 1989, Национальный круглый стол, передача власти от комуняк. По спорному, нерешенному вопросу ( способ выбора президента) был назначен референдум.
ПРавда, там общенационального мордобоя никто не устраивал.
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14.08.2020 19:03 Ответить
Такая дикая ситуация, да и все остальные пересиденты постсоветских стран ясно показывают несостоятельнось президентской республики. И в Украине, кстати, тоже.
Если сябрам удастся вышибить пародию на генсека, надеюсь хватит ума избавиться от института " сильного президента".
Хорошо бы и нам тоже, пока очередной не приклеился в кресло... пример
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14.08.2020 17:42 Ответить
Да, погоже о таком государстве как Беларусь можно забыть! Сами сябры хотят погубить свою стабильность и государство! Стадо баранов!
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14.08.2020 18:01 Ответить
Опять мне нетрудно повторить. Если б читали Джона Локка, то знали бы, что государство Беларусь перестало существовать де-факто с момента первой узурпации власти усачом и Ко. Разрушила его именно эта шобла, а не "народ". И именно фишка в том, что на сегодняшний день госудаства там нет, а имеется территория, на которой власть захватили пеступная группировка, по предварительному сговору, как грится.
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14.08.2020 19:14 Ответить
Cтранно - *передавать власть*.
Она что, её, власть, имела?
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14.08.2020 18:17 Ответить
И вообще, о чём у них там сыр-бор. лука недостоин, тихановская недоросла.
Так кого они хотят? Мо пэпик сделает им милость?
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14.08.2020 18:18 Ответить
Надо организовывать не говорильню, а собрать факты подтасовок и представить в суд И Народу Беларуси. Задача отменить результат и начинать подготовку к повторным выборам под контролем Европы и стран с демократическим устроем.
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14.08.2020 18:20 Ответить
В какой суд, вопрос? В тот, что всех оппонентов пересажал?
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14.08.2020 19:08 Ответить
А, роль ще не дограла. Вилізла, "героїня".
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14.08.2020 19:22 Ответить
Беларусы не дайте себя обмануть. Будьте осторожны, что бы вам не подсунули представителей "руssкого мира", как это произошло в Украине.
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14.08.2020 19:30 Ответить
Кому - литві?
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14.08.2020 19:53 Ответить
Ой рано о передачи власти. Установите вначале хотябы гражданский контроль за....военными и с спецслужбами, если у вас это вообе возможно. Пусть они хоть в устной форме сообщают вам о фактах ...агрессии со стороны России. Вы ее не ждете? А у них давно чемоданное настроение...
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14.08.2020 19:57 Ответить
Мля. Эта Тихановская уже сломалась несите новую.

Надеюсь, что Сябры все-таки поймут, что не надо абы кого в президенты тянуть. Лука, кстати, первый раз тоже презом стал именно таким вот образом - кот в мешке зато не тот, шо был.

Луку надо гнать полюбасу, но вместо него другая кремлевская консерва лучше точно не сделает.
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14.08.2020 22:15 Ответить
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