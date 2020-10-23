Лукашенко скасував провладний "супермітинг" у Мінську, в регіонах його бойкотували

Провладний мітинг "на підтримку миру, добра і процвітання Білорусі", намічений на 25 жовтня в Мінську, скасовано.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радыё Свабода", передає Цензор.НЕТ.

"Основна причина - складна епідеміологічна ситуація в країні. Влада захищає населення, розуміє, що друга хвиля коронавірусу набирає обертів, тому побоюються різкого зростання захворюваності", - йдеться в повідомленні.

Видання "Наша Ніва" повідомляє, про масову відмову людей їхати на мітинг з регіонів.

Планувалося, що мітинг пройде біля стели на проспекті Переможців, а потім відбудеться хода до площі Незалежності, де припускали виступ Олександра Лукашенка.

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Однак робітники, які монтували сцену на майдані Незалежності, заявили, що субота та неділя у них вже оголошені вихідними днями. Також розібрали сцену біля стели.

Телеграм-канал "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі , повідомляє, що "президент не є прихильником проведення в Мінську масштабного мітингу, який організовує ФПБ разом з іншими громадськими організаціями країни".