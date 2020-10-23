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Лукашенко скасував провладний "супермітинг" у Мінську, в регіонах його бойкотували

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко скасував провладний

Провладний мітинг "на підтримку миру, добра і процвітання Білорусі", намічений на 25 жовтня в Мінську, скасовано.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радыё Свабода", передає Цензор.НЕТ.

"Основна причина - складна епідеміологічна ситуація в країні. Влада захищає населення, розуміє, що друга хвиля коронавірусу набирає обертів, тому побоюються різкого зростання захворюваності", - йдеться в повідомленні.

Видання "Наша Ніва" повідомляє, про масову відмову людей їхати на мітинг з регіонів.

Планувалося, що мітинг пройде біля стели на проспекті Переможців, а потім відбудеться хода до площі Незалежності, де припускали виступ Олександра Лукашенка.

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Однак робітники, які монтували сцену на майдані Незалежності, заявили, що субота та неділя у них вже оголошені вихідними днями. Також розібрали сцену біля стели.

Телеграм-канал "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі , повідомляє, що "президент не є прихильником проведення в Мінську масштабного мітингу, який організовує ФПБ разом з іншими громадськими організаціями країни".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
звісно кацапи.
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23.10.2020 15:39
+4
Лукашенко всем опротивел. Даже его ядерному электорату-пенсионерам, колхозникам, рабочим.
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23.10.2020 15:25
+3
Шол 2025 год. Лукашенко до сих пор узурпирывает власть. Беларусы носят цветы омоновцам и водят хороводы Лукашенко отменил провластный "супермитинг" в Минске, в регионах его бойкотировали - Цензор.НЕТ 52
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23.10.2020 15:21
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Шол 2025 год. Лукашенко до сих пор узурпирывает власть. Беларусы носят цветы омоновцам и водят хороводы Лукашенко отменил провластный "супермитинг" в Минске, в регионах его бойкотировали - Цензор.НЕТ 52
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23.10.2020 15:21 Відповісти
Указом Лукашенка 25 октября в Минске отменяется..
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23.10.2020 15:22 Відповісти
Это хорошо , что на северной границе не до нас . У них митинги , у нас выборы .
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23.10.2020 15:23 Відповісти
Не смешно. Цветы это психологическая тактика. Уже давно не носят.
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23.10.2020 15:24 Відповісти
Лукашенко всем опротивел. Даже его ядерному электорату-пенсионерам, колхозникам, рабочим.
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23.10.2020 15:25 Відповісти
тобто, в Білорусі антимайдан скопитився навіть не розпочавшись )))
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23.10.2020 15:27 Відповісти
Лукашенко просидел 30 лет. Янукович 3 года. Две ненормальные крайности. Не знаю даже кто тупее, белорусы или украинцы.
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23.10.2020 15:33 Відповісти
звісно кацапи.
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23.10.2020 15:39 Відповісти
Лукашенко скасував провладний "супермітинг" у Мінську, в регіонах його бойкотували - Цензор.НЕТ 5811 Лукашенко скасував провладний "супермітинг" у Мінську, в регіонах його бойкотували - Цензор.НЕТ 5811 Лукашенко скасував провладний "супермітинг" у Мінську, в регіонах його бойкотували - Цензор.НЕТ 6035

Точняк. Их вертел на бую и тот и другой)
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23.10.2020 17:34 Відповісти
Спихнул на коронавирус. Не видел, не видел - а тут увидел.Прозрел!
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23.10.2020 15:54 Відповісти
лука понял свою ошибку...что надо было не силой пугать, а короновирусом.....Сейчас объявит чрезвычайное положение и комендантский час в связи с короной...
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23.10.2020 17:39 Відповісти
Просто по имеющейся информации, пленных смогли собрать тысяч 20-30 только. И чтобы не позорится перед противоположным митингом-решили вспомнить про вирус. Когда давали разрешение пару дней назад вируса конечно еще не было и в помине.
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23.10.2020 18:35 Відповісти
Не назбирали людей , бо всі проти захоплення влади лукашенком .
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23.10.2020 22:44 Відповісти
 
 