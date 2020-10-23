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Россия бросила вызов цивилизованному миру и играет без правил, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия бросила вызов цивилизованному миру и играет без правил, - Резников

Вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, к чему привела ничем не сдерживаемая агрессия РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом министр заявил во время Киевского форума по безопасности.

"Седьмой год продолжается на востоке Украины, а на самом деле - на востоке Европы конфликт с ядерной державой. Россия на сегодняшний день бросила вызов цивилизованному миру и играет без правил. К сожалению, мир позволил эту игру, и следствием того, что агрессор не чувствует и не понимает последствий, произошла оккупация Крыма и вооруженная агрессия в Донецкой и Луганской области", - подчеркнул Резников.

По словам вице-премьера, экономический ущерб может составлять около 100 млрд долларов, а на минимальное восстановление Донбасса может понадобиться примерно 21-22 млрд долларов.

"Преодоление последствий войны займет как минимум поколение, не менее 25 лет после наступления мира. Опыт соседней Хорватии показывает, что разминирование спустя 25 лет после окончания войны еще идет, и по их плану, займет еще пять лет, а ментальная реинтеграция не завершена и по сей день. Не будем забывать и про экологическую катастрофу", - сказал Резников, вспомнив проблему с радиоактивной водой из затопленной шахты "Юнком" и другие подобные ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников рассказал об ограничении прав коллаборантов после деоккупации ОРДЛО: Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере

Автор: Богдан Гуньковський
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В них свої правила.
І стратегія, розрахована на роки вперед.
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23.10.2020 16:35 Ответить
Е-ее, ти з глузду з'їхав? В очі їм дивись, а не туди, куди дивишся зара.
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23.10.2020 16:37 Ответить
та да...особенно в расчЛенинграде Россия бросила вызов цивилизованному миру и играет без правил, - Резников - Цензор.НЕТ 1182

Россия бросила вызов цивилизованному миру и играет без правил, - Резников - Цензор.НЕТ 8884
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23.10.2020 16:41 Ответить
Та хватит нести БРЕД ,нет никакой нах росеи ,есть Кацапский ******** населённый ватноголовым ,чмошным быдлом ...
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23.10.2020 16:45 Ответить
Резникову лучше по внешним связям выступать. А то по внутренним у него только призывы к капитуляции получаются.
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23.10.2020 17:00 Ответить
Він такий грізний лише перед виборами.
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23.10.2020 17:05 Ответить
территория Донбасса, к сожалению, безвозвратно осквернена рашистской **********, только идиот будет вкладывать туда эти баснословные деньги, учитывая, что полезные ископаемые (рентабельные) истощены, все сплошь нашпиговано минами..в итоге, все оставшиеся нормальные люди выедут оттуда в течении пяти лет, те неудачники, которые останутся - вымрут..а рашистские кремляди, в тихую, там будут испытывать, захоранивать ядерные отходы...не удивлюсь, если они уже это делают
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23.10.2020 17:20 Ответить
господа, там чекисты захватили власть, а у них пятой графы тупо нет
это интернационал... и грехи тяжкие на вышку, потому они будут стоять до последнего
а посполитые такие же, как и у нас - не при делах
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23.10.2020 19:57 Ответить
 
 